«Спартак» - фаворит дерби? Говорят цифры и факты

вчера, 15:30

Накануне игры «на три результата» важно и эмоционально, и рационально смотреть на схватку. «Соккер.ру» предлагает не списывать раненый «Спартак».

Откуда появилось мнение, что «Спартак» точно проиграет, а ЦСКА - фаворит? Странная позиция. Кто сказал, что Глушаков и Ещенко были лидерами на старте сезона? Может, без них даже проще будет. Разве без Комбарова в основе невозможно переиграть команду, которой Михал Крменчик на днях забил дважды?

Тот самый форвард «Виктории», который отличается в открытой к голам чешской лиге реже не совсем нужного пока «Краснодару» резервного нападающего Николая Комличенко, отданного в аренду в другой чешский клуб. Да, ЦСКА – симпатичная команда, с характером. Ганчаренко хороший тактик, но хоронить «Спартак» раньше времени не нужно. Ведь есть числа и факты.

Каррера – неудобный соперник для ЦСКА

Перелом случился в первом же дерби для Массимо, когда его «Спартак» красиво переиграл команду Слуцкого. Но и после той победы 3:1 в трех последующих матчах Каррера лишь раз проиграл и дважды победил. Итальянский специалист хорошо готовился к матчам против ЦСКА , а последнее свидание, датированное декабрем прошлого года, завершилось со счетом 3:0 в его пользу. И хотя до этой серии Массимо у «армейцев» было три подряд победы над «Спартаком», а отправной точкой являлся погром 0:4 в гостях, все поменялось. Каррера умеет создать проблемы Ганчаренко, и Виктор Михайлович об это знает.

- Массимо выиграл три дерби с ЦСКА из четырех сыгранных, общий счет 9:4, последний матч – погром 3:0.

У молодых «армейцев» выше реализация

Поскольку ниже будет сравнение числовых показателей на одинаковом отрезке в РПЛ , то сразу отметим разницу в календаре соперников. ЦСКА сыграл против «Крыльев Советов», «Ростова» и «Енисея». Затем против «Арсенала», «Урала» и «Уфы». У «Спартака» были матчи против «Оренбурга» и «Анжи» - непростая разминка. А затем «Краснодар», «Динамо», «Зенит» и «Ахмат» с новым тренером. Другими словами, ЦСКА против прямых конкурентов пока не видели. Но есть один показатель, который объяснит, чем «армейцы» отличаются в атаке. У них 12 голов после 40 точных ударов, а у «Спартака» 6 забитых после 42 выстрелов. Причем у «красно-белых» проблемы с реализацией даже в матчах, где 31 удар за вечер и в соперниках «Анжи», а не «Зенит».

- у ЦСКА 30 % точных ударов становились голами – феноменально много, а у «Спартака» КПД лишь 14.2 %.

У ЦСКА больше тех, кто набрал форму

Пресловутый разговор о лидерах и их состоянии. Бекао, Чернов, Обляков, Влашич, Бийол и Чалов относятся к молодым игрокам, которые с первого тура по седьмой набирались как минимум опыта. Акинфеев остается классным вратарем. Дзагоев будет помогать в атаке, когда добавит функционально. Причем Игоря и Алана, как и Щенникова и Фернандеса не нужно настраивать на дерби. Марио, к слову, тоже среди тех, кто прямо сейчас добавляет – после ЧМ -18 не успокоился и очень полезен, даже когда устал. У «Спартака» испаряются восторги по поводу Максименко, Рассказова и Ломовицкого в основе, ведь только вратарь набирает, хотя и не может спасти всегда. Да и среди опытных футболистов, пожалуй, только Зобнин держит марку. Получается, что у одних шесть человек в основе могут выстрелить. А у вторых выделившегося из толпы Мельгарехо в защите проверит Фернандес.

- в основе ЦСКА в старте ждем лишь троих, кто огорчал в последних матчах. У «Спартака» таких людей может быть семеро.

«Армейцы» почти не уступают «Спартаку»

«Красно-белые» физически крепче, раз старше? Неправда, «армейцы» чуточку крупнее. Обе команды среднего роста, «задавить массой» ни одной из сторон не получится. А стандарты «Спартака» после потери подач Промеса и ударов Жиго потеряли, а не приобрели. Насколько реже не совсем сыгранные «армейцы» бьют по чужим воротам? На два удара за матч, но помним игру «Спартака» с «Анжи» - 31 удар исказил средние числа. А вот по перехватам искажений нет – «спартаковцы» лучше читают игру, что понятно. Но при этом по борьбе команды равны. Даже количество ударов, допущенное по воротам Акинфеева и Максименко, одинаковое. И пропустили по три мяча. Заявить, что «Спартак» на основании 2 пунктов перевеса сказочно провел старт сезона, а ЦСКА его провалил, не получается.

- в таблице разница всего в 2 очка, а по дополнительным показателям часто равенство – ЦСКА не отстал от «Спартака».

Соперникам морально нужна лишь победа

Три – важное число накануне принципиальной игры. Три поражения подряд будет у Карреры в случае неудачи против ЦСКА . Что может означать отставку главного тренера, ведь впереди Кубок, «Ростов», «Вильярреал», вылет в Красноярск, матчи против «Арсенала». Сложный календарь. Хотя у ЦСКА набор соперников еще круче. С учетом «Реала» и «Ромы» можно дальше не продолжать. Но в отдельно взятой дуэли молодой команде достаточно одержать три очка и ее будут воспринимать иначе. «Спартак» котировался выше, был главным претендентом на титул вместе с «Зенитом». А по поводу «армейцев» воскресили универсальные шутки о ФНЛ , которые применяли и к «Спартаку» в прошлом сезоне. Не стоит забывать и о характере дерби – не миролюбивое, последней ничьей пять с половиной лет.

- в последних 20 дерби всего три ничьи (дважды по 2:2 и один раз 3:3 с серией пенальти). Дуэль обычно радикальная.

«Спартак» не является командой стариков

Вмешиваются обстоятельства, ветераны в молодежке. А если поставить в основу Рассказова, Максименко и Ломовицкого, но вернуть у ЦСКА Щенникова и Дзагоева, то разница по среднему возрасту будет небольшой – 1.3 года. А когда отдадите предпочтение не Самедову, а Ташаеву или Роше – оба на 10 лет моложе, чем Александр, то отрыв станет еще меньше. У «Спартака» старше только лазарет и резерв. Сегодня у двух команд длинный список тех, кто не сыграет. Поэтому ЦСКА и «Спартак» оказываются близки по опыту. Но молодость - это не порок. Влашич или Бекао могут сыграть лучше опытных как из своего состава – Щенникова и Набабкина, так и из чужого – Самедова или Попова.

- будет дерби молодых, разница по среднему возрасту составит год или меньше. «Спартак» - это не «Локомотив», там есть молодежь.

ЦСКА лучше контролируется тренером

Может, Каррера не дергает «Спартак» тактически, поскольку не видит возможностей реализовать его идеи? Например, Жиго и Зобнин делали, что могли, но даже Промес не управлялся тренером Каррерой в новом сезоне, как хотелось бы. Так что молодость ЦСКА автоматически не отдает три очка команде, которая превращает в гол в РПЛ всего один удар из пятнадцати (без учета игры с «Анжи»). «Армейцы» чуть уступают «красно-белым», что отражено в таблице после семи туров. Но восьмой матч здесь самый главный. И ничья, и победа ЦСКА будут означать, что «Спартак» снова не услышал тренера и обманул ожидания руководства. А ЦСКА прекрасно слышит Ганчаренко, эта команда может выдать два разных тайма в свою пользу, меняя тактику.

- у ЦСКА три разных тактических схемы в семи турах РПЛ в пределах одной концепции, а у «Спартака» - одна схема.

У «Спартака» более сложный календарь

ЦСКА пока не контролирует свою силу и соперников. А «Спартак» не оправдывает ожидания на солидный старт, прижат к стенке и хочет реабилитироваться. В таком положении часто ставили на настрой и выигрывали, особенно в дерби, но у «армейцев» тоже есть характер. ЦСКА правит ошибки, а «красно-белые» порой похожи на коллектив, чьи минусы тренерскими усилиями не решить. Посмотрим, как эта разница при похожести цифр скажется на поле. Но учтите важную штуку накануне дерби. «Спартак» на спаде, ЦСКА на подъеме, но встретятся команды с похожими показателями. Причем «Спартак» сыграл с «Локомотивом», «Динамо», «Краснодаром» и «Зенитом». А ЦСКА с теми, кого удалось разгромить. Этот момент говорит в пользу команды Карреры, а не Ганчаренко.

- «Спартак» встретил 4 клуба первой восьмерки нового сезона, а ЦСКА виделся только с «Ростовом» и «Рубином» - поражение и ничья.

В московском дерби будут скрывать минусы

Против Карреры сыграет команда, чей самый статусный соперник в ее короткой истории – «Локомотив» в Суперкубке. А теперь самым статусным станет сам «Спартак», где вынужденно ставят в основу молодежь и резервистов, потеряли Жиго, Кутепова и Промеса, а теперь справедливо ругают Адриано, Зе Луиша, Самедова, Фернандо, Глушакова и Ещенко за плохую готовность к сезону. И тренера тоже ругают! Дерби получается не о силе, а об умении спрятать и перекрыть слабости. Посмотрим, кто в этом искусстве преуспеет.

Раз для нового ЦСКА это дебютный матч подобного статуса, экзаменатором в паре остается «Спартак», невзирая на все клубные просчеты. Пусть преподаватель явно копает под декана своего факультета, а не сосредоточен на соперниках последних недель, студентам не будет легко. Разве что «Спартак» сам провалит игру. Но с таким успехом ее может подарить сопернику и ЦСКА . Многим хочется радикальности в оценках, ведь матч жаркий, для Карреры определяющий, но здесь нет фаворита.