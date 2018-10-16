Чисто английская месть

16 октября 2018, 00:50

Такой взбучки сборная Испании давно не получала. Англичане поквитались за поражение на «Уэмбли». «Соккер.ру» оценивает яркий матч Лиги Наций.

Разный настрой

На первых минутах встречи ничто не предвещало беды для сборной Испании. Она в своем стиле захватила тотальный контроль над ситуацией и минут 15 держала мяч, следила за территорией и оказывала давление на англичан. Все развивалось по привычному для Испании сценарию, поэтому довольно быстро хозяева скатились в академичный футбол без фирменного креатива, но с ленивым перекатыванием мяча. Испания, получившая восторженную прессу после лихого старта нового цикла после чемпионата мира, была уверена в том, что все снова пойдет по ее сценарию и просто оказалась не готовой к тому, что будет получаться у Англии.

Испанцы оказались в роли того пресыщенного короля, а вот англичане вышли в роли голодного злого претендента, которому этот король надавал по шапке в его же логове совсем недавно. На «Уэмбли» англичане проиграли впервые за 11 лет домашний матч. Такая обида не прощается. И месть британцев удалась, Испания проиграла на своем поле впервые с 2003 года, впервые за 38 матчей.

Максимальная реализация

Специально к этому матчу Гарет Саутгейт перестроил игру своей команды на четкие 4-3-3. Если помните, Станислав Черчесов, описывая сверхзакрытый футбол сборной России против Испании на чемпионате мира, подчеркнул, что иначе с испанцами невозможно было сыграть. Саутгейт тоже избрал единственно верную модель, но не повторял российскую, конечно, а модифицировал ее в более открытую, используя мастерство тройки нападения. Все трио, кстати, сработало идеально – лучше некуда.

Первый тайм в их исполнении можно вырезать и помещать в рамочку, в учебники. Каждый из трех форвардов набрал по два очка по системе «гол+пас». Англичане не ставили откровенного автобуса в первом тайме. Они просто давали Испании владеть мячом, а сами пользовались свободными зонами у соперника, который был слишком уверен в своей непобедимости и пренебрегал необходимостью возвращаться назад и отрабатывать в обороне. Это пренебрежение и щелкнуло испанцев по носу благодаря совершенно потрясающей реализации моментов от Англии.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 23 (5) – 5 (3)

Три удара в створ – три гола. Как тебе такое, Илон Маск? Англия образцово реализовала свой план на игру благодаря мастерству атакующей тройки и стопроцентной реализации. Стоит еще отметить суетливость в ударах испанской команды. Все-таки пять точных ударов при 23 попытках – это очень плохой процент точности, не говоря уже о реализации. Много суматохи, суеты. А подходить конкретно на расстрельные позиции, чтобы Пикфорд спасал, получалось не так часто – защита сборной Англии ко многому была готова. К тому же испанцы зачем-то очень часто скатывались на фланги и исполняли подачи, что им не свойственно, а вот для английского футбола в самый раз.

Владение мячом (точность передач): 72,9% (91%) - 27,1% (77%)

Других показателей тут и нельзя было ожидать. Все-таки сборная Испании – это самый большой мастер контроля мяча в мире. Англичане и не пытались соперничать, делая ставку на три-четыре точные передачи в быстром переходе из обороны в атаку. Данные цифры в совокупности с результатом показывают в очередной раз, что грамотная реализация плана стоит выше простых статистических выкладок.

Испанцы пришли в себя только во втором тайме, когда нужно было экстренно спасаться. Им долго не хватало азарта, возможности разозлиться и завестись. В этих условиях команду за собой повел Асенсио, который растет на глазах. Он один нанес семь ударов по чужим воротам – больше, чем вся сборная Англии, которая, к слову, после третьего гола и не пробила больше ни разу в сторону ворот Де Хеа. С 38-й минуты!

Но и давление испанцев часто оказывалось суетливым и непродуманным, с нехваткой хладнокровия. В этом неоднозначность данного матча для Испании. Тут некая апатичность сменялась суматохой от излишнего стремления все исправить. А нужен был какой-то промежуточный вариант: смесь хладнокровия и азарта, агрессии. Получалось то вкривь, то вкось. Но все же поймать пару раз под давлением англичан удалось.

Причем британцы пропустили два мяча после ударов головой, что для них непривычно. В первом случае с голом Алькасера просто не успели разобраться, кому крыть свежего футболиста. Пако грамотно отклеился от Баркли, который зазевался. Во втором случае с голом Рамоса англичане уже не ждали, что испанцы взбрыкнут, поскольку те почти остановились после вспышки активности, в которую попал первый гол. А там шло компенсированное время, с результатом все было ясно.

Безусловно, болельщики сборной Испании скажут, что судья лишил их команду верного пенальти в ситуации, когда заигрался с мячом Пикфорд, а затем пытался завалить Родриго и выбил у того мяч в подкате. Действительно, подкат был чистым, а вот ему предшествовали хватания форварда вратарем. И упал бы Родриго, судья точно назначил бы пенальти, но нападающий не мог поверить, что не забьет в пустые ворота в такой ситуации.

К слову, там в моменте, где его прихватывал Пикфорд, сам Родриго локтем в нос вратарю заехал. Так что динамичный момент, который с большой долей вероятности должен был привести к пенальти, но Родриго тут не на кого пенять – он сам виноват в том, что не использовал шикарный шанс. Англичане тоже могут вспомнить падение Стерлинга в контратаке в чужой штрафной, хотя там сыграно было вроде чисто – судья мог повестись на очень качественное падение Рахима.

В такой игре не хочется говорить о судействе, поскольку это очень необычный матч именно с точки зрения футбола, тактики, стратегии и ошибок одних и других. Испанцы недооценили англичан, провалили в первом тайме игру в центре поля, не возвращались в оборону, отнеслись наплевательски к игре и были за это заслуженно наказаны. Англичане же сыграли против Испании в единственно верный вариант футбола, который мог принести победу при максимальной концентрации в атаке и принес. Это не игра везучего и неудачника, это противостояние двух тактик и настроений.