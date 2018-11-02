Символическая сборная Англия в 21 веке.

02 ноября 2018, 20:46

Сборная На ЧМ 2018, который прошел в России заняла 4 место на турнире, а я только сейчас решил собрать символическую сборную, мой выбрав пал на игроков нового поколения последних 18 лет. Давайте поглядим, что из этого получилось.

Символическая сборная 21 века.

Вратарь:

Джордан Пикфорд (2017- по н.в.) - голкипер английского клуба «Эвертон». Благодаря его хорошей игры, а самое главное сейву в после матчевой лотереи на ЧМ 2018 в России в игре против сборной «Колумбии», отразив пенальти Карлоса Бакки. Это позволило родоначальникам футбола впервые снять проклятие в серии пенальти, и пройти в следующий раунд, сама сборная попала в четверку сильнейших на турнире. Его дебют состоялся в товарищеской игре против сборной «Германии» в 2017 году, та встреча завершилась безголевой ничьей.

Защитники:

Кайл Уокер (2011 - по н.в.) - игрок «Манчестер Сити» и один из лучших игроков на своей позиции среди англичан. В 2018 году вместе со сборной Англией занял 4 позицию на ЧМ 18 года, в том же году в составе «горожан» стал и чемпионом АПЛ , помог клубу поставить рекорд в 100 очков в конце прошлого сезона. В Свое время поиграл также за «Тоттенхэм», откуда и получил приглашение в национальную сборную. Свой дебют он получил в товарищеском матче против сборной «Испании», выйдя на замену вместо Скотта Паркера, родоначальники футбола тот матч завершили минимальной победой 1:0.

Рио Фердинанд (1997-2013) - воспитанник «Вест Хэм», но больше он известен, как основной защитник в 21 веке в составе «Манчестер Юнайтед». Свой дебют получил в матче против сборной «Камеруна», та встреча завершилась убедительной победой «трех львов» - 2:0. На тот момент стал самым молодым защитником дебютировавшим за основную сборную. Сыграл на трех чемпионатах мира, но при этом не играл на Евро, так как в 2004 году была дисквалификация связанная с допинг скандалом, а в 2008 году родоначальники футбола и во все не пробились на тот турнир. Завершил карьеру в 34 года, объявил об завершении в национальной сборной в мая 2013 года, провел 81 матч и забил 3 мяча.

Сол Кэмпбелл (1996-2007) - один из лучших центральных защитников своего времени. Известен тем, что поиграл за два лондонских клуба «Тоттенхэм» и «Арсенал», при этом перешел из одного в другой на прямую, а ведь клубы принципиальные соперники. Кэмпбелл был сильным, спортивным и внушительным защитником с хорошим позиционным чувством, что делало его превосходным помощником защитной линии. Из-за его роста и физической силы, он превосходил в воздухе соперников, опережая тех или не позволяя подобраться к мячу. Его дебют состоялся в мае 96 года в игре с «Венгрией», при Терри Венейблсе, который его взял и на Евро 96. 29 мая 1998 года, в возрасте 23 лет и 248 дней, футболист стал вторым самым молодым капитаном Англии после легендарного Бобби Мура. Также при Глэн Ходдле играл в паре с Гарэтом Саутгейтом и Тони Адамсом. в начале 2000 его партнером в центре защиты стал Рио Фердинанд, а также Джон Терри, но постепенно место в старте национальной команды стал уступать более молодым. Отыграв 73 матча забил один мяч. Конечно в его карьере также стоит отметить первое, в составе «Арсенала» стал футболистом, который имеет отношение к непобедимой команде в АПЛ в 2004 году, во-вторых выходил с ними в финал ЛЧ 2006 года, забив единственный мяч в ворота «Барселоны», однако ту игру они проиграют - 1:2. В 2017 году стал тренером сборной Тринидад и Тобаго, однако в 2018 стал помощником тренера молодежной сборной Англии до 21 года Эйди Будтройда, в подготовке в товарищеских матчах.

Эшли Коул (2001-2014) - один из лучших левых беков на своей позиции. В свое время выступал за два лондонских коллектива сначала «Арсенал», после за «Челси». В составе первых был в числе непобедимой команды Венгера в 2004 году, а в 2006 году пробился в финал ЛЧ , который проиграют «Барсе». Но после этого он перейдет в «Челси», который возьмет в свои руки правление в Лондоне, так как «Арсенал» станет сдавать свои позиции и внутри чемпионата, и вместе с клубом все же выиграет два европейских трофея - ЛЧ в 2012 году и ЛЕ в 2013. В составе «трех львов» будет участником трех ЧМ 2002, 2006 и 2010, также примет участие на евро 2004, свой дебют сыграл против сборной «Албании», свой 100 матч провел против сборной Бразилии в товарищеском матче, победив на «Уэмбли» 2:1, в 2014 объявил о завершении нац. карьеры.

Полузащитники:

Дэвид Бекхэм (1996-2009) - Бекс один из самых талантливых игроков своего поколения. Кумир и идол подрастающей молодежи в футболе. Его лучшей позицией всегда считался правый фланг полузащиты, что в клубе, что в составе «трех львов». Обладал на поле ювелирными пасами, и разными комбинациями исполнения свободных ударов, его удары со штрафных это шедевр в современном футболе.

Фрэнк Лэмпард (1999-2014) - «диспетчер Челси» и «сердце Челси», лучший бомбардир в истории «синих» забив 211 голов, также входит в 5-ку лучших снайперов и внутреннего чемпионата - забив 177 голов. Не стоит забывать он был полузащитником, который атаковал обычно из глубины. Я является также воспитанником «Вест Хэм», поиграл в конце карьеры и в МС . За основную сборную он дебютировал матчем против Бельгии в 1999 году. Завершил карьеру в сборной в 2014 году после чемпионата мира. Сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей, а также отдал 7 голевых передач. Сейчас является тренером «Дерби Каунти» в чемпионшипе, пожелаем ему удачи. Скажу еще так, он был тем самым талантом, которого фанаты и руководство «Вест Хэма» не ценило, после его ухода и Фердинанда а также его дяди Харри Реднаппа с поста тренера клуба, начался славный закат их в АПЛ .

Уэйн Руни (2003-2016) - лучший бомбардир сборной Англии в Истории - 53 точных удара, а также лучший бомбардир за всю историю «Манчестер Юнайтед» - 253 гола, и второй бомбардир среди лучших снайперов национального первенства после Алана Ширера. Руни обладает прирожденным талантом, а также обладает очень активными действиями на поле, и является выносливым футболистом. Его основной позицией конечно является нападение, но нередко его можно было заметить, и на позиции оттянутого форварда, крайнего полузащитника или центрального, даже частенько его можно видеть было и отрабатывающим в обороне, что давало Фергюсону по МЮ его использовать практически везде. Обладал хорошим видением поля, точным дальним пасом и поставленным ударом, по этому он абсолютно заслужено часто забивал, и был настоящим лидером на поле. Также стоит отметить являлся воспитанником «Эвертона», куда после многих лет в МЮ вернулся в прошлом сезоне. В последнем своем сезоне в АПЛ ветеран был очень полезен «ирискам», сейчас бомбит вселенную МЛС .

Джеймс Милнер (2009-2016) - воспитанник «Лидса», сейчас пылит за «Ливерпуль». Один из самых универсальных футболистов на поле, который может сыграть на любом фланге полузащиты, в центре поля, а при необходимости как в оппорной зоне так и в обороне. Также он хорошо владеет мячом, цепкий футболист, может раздавать пасы, и в этом аспекте ему практически нету равных, как на короткой так и на длиной дистанции, отлично держит игру с партнерами по команде, и сам легко может обыграть противников, умеет исполнять стандарты и свободные удары, хорошо читает игру. Может его карьера, и не была такой яркой в сборной, но такой футболист точно подойдет в любую символическую команду, тем более в сборную «трех львов», настоящий боец на поле. На ЧМ 2010 примерял капитанскую повязку отыграл 61 игру забил всего один мяч

Нападающие:

Харри Кейн (2015 по н.в.) - капитан национальной сборной, лучший бомбардир прошедшего ЧМ с 6 голами, за что совершено заслужено получил золотую бутсу. По этому показателю сравнился с легендарным Гари Линекером 6 голов на мундиалях, блестящий показатель, а сама сборная впервые за долгие 28 лет вошла в четверку сильнейших. Настоящий форвард и бомбардир от природы. Выступает за "Тоттенхэм, в 2017 стал лучшим бомбардиров европейских чемпионатов, опередив Месси и Роналду за один год, также постоянно попадает в тройку лучших бомбардиров сезона в АПЛ . Ему как и самой сборной есть куда расти, есть куда прибавлять, и есть к чему стремится. Настоящий «ураган», как же меня радует, когда он забивает голы, отдает результативные передачи на партнеров и заставляет бомбить недоброжелатилей от его феноменального таланта, а победы «Тоттенхэм» и сборной «Англии» дает повод повеселится.

Майкл Оуэн (1998-2008) - один из лучших нападающих сборной Англии. В составе «Ливерпуля» обладатель золотого мяча 2001 года., в том же году они собрали 5 трофеев, не покорилась лишь АПЛ . Мое мнение после Майкла своих собственных талантов «Ливерпуль» больше не смог вырастить. Единственный футболист в национальной команды, которому удавалось забить на двух ЧМ и двух ЧЕ . Второй футболист после Джефри Херста, которому покорился хет-трик в ворота сборной «Германии», тот матч в отборочном турнире на ЧМ 2002 закончился 5:1 в их пользу. На ЧМ 2002 самой памятной была игра против сборной «Бразилии», которую родоначальники проиграют - 1:2. Гол забивает именно Оуэн открывая счет в той игре, но «пентакампионы» сравнивают, а судьбу матча решили три вещи: первый - штрафной удар, второй - Роналдиньо, и третий Симен, который за шиворот принял, самый курьезный гол нового тысячелетия в футболе и на ЧМ . Если бы не тот матч и их игра в 1/4 сборная Англия претендовала и на победу на том мундиале. Именно тогда, по моему мнению у них был наверно самый сильнейший состав. На ЧМ 1998 года наверно он забил самый красивый гол в своей карьере за «трех львов» ворота «Аргентины», правда тогда они им проиграют в серии после матчевой лотереи. Еще один хет-три ему удался в матче с «Колумбией» 3:2. Если бы не его частые травмы, и останься он в «Ливерпуле» наверно мог бы стать, и в чемпионате в тройке лучших бомбардиров АПЛ , остановившись на 150 точных выстрелах, поиграл и за «Ньюкасл», еще и за МЮ , где и выиграл золотые медали чемпионата. Наверно его переломным моментов все же стал переход в Реал.

Главный тренер: Гарэт Саутгейт (2016 по н.в.) - лучший тренер 21 века. Под его чутким руководством сборная «трех львов» добилась максимума на ЧМ 2018 в России попав в четверку сильнейших, заняв итоговое 4 место, что стало наивысшим достижением в современной истории сборной, это позволило впервые за 28 лет добились подобных результатов.

Бонус.

Многие сейчас зададутся вопросом. А где Стивен Джеррард, почему он не в составе сборной, давайте посмотрим почему он сюда не попадает.