Не спаситель, но тренер. Кононов – на спартаковской амбразуре

12 ноября 2018, 15:40

Олег Кононов назначен главным тренером «Спартака». Этого события «Соккер.ру» и все болельщики ждали в последние недели, но официальное объявление сделано только сегодня.

«Совет директоров ФК „Спартак-Москва“ принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова», - говорится в официальном заявлении на официальном же сайте «Спартака». Кстати, новость о назначении Кононова проиллюстрирована фотографией трибуны с болельщиками. Массимо Карреру, напомню, провожали симпатичным планом «Открытие Арены» снаружи. Олега Георгиевича встретили фотографией внутреннего убранства родного дома, а вот стадионную тему раскрутили в приветственном ролике в социальных сетях. Поиронизировали над собой – это отлично.

⚡️⚡️⚡️ Олег Кононов — главный тренер #Спартак’а



Совет директоров @fcsm_official принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова.



Подробнее: https://t.co/NYRkLvY4Oq pic.twitter.com/RrMse44sZa — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 ноября 2018 г.

Дальше идет краткая футбольная биография Кононова-футболиста и Кононова-тренера, а вот в конце новости очень интересная приписка, однозначно принадлежащая перу Леонида Федоровича Трахтенберга: «Олег Георгиевич учился на футболе Константина Бескова и Олега Романцева, поэтому небезуспешно старался прививать всем своим командам яркий, атакующий стиль игры, исторически любимый красно-белыми болельщиками». Отсюда мы понимаем, что следующие месяцы или годы «Спартака» пройдут под знаменем стилистического ребрендинга команды, возвращения к историческим игровым ценностям. Получится или нет – другой вопрос, ведь сам Кононов говорит, что требуется четыре месяца, чтобы внедрить его философию, но вещать «Спартак» из всех доступных рупоров об этом будет наверняка. Потому что нужен какой-то девиз для объединения негодующих масс.

Вот вам легкая задачка. Олег Георгиевич утверждает, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить игру. При этом он подписывает соглашение до конца следующего сезона с возможностью пересмотра в случае провала поставленных целей. На самом деле, можно запросто переформулировать: у Кононова соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления в случае хороших результатов. Смысл один. А цели руководство ставит следующие: попадание в Лигу чемпионов и завоевание Кубка России. Чисто математически это выполнимые задачи, ведь отставание от третьей лигочемпионской строчки в РПЛ составляет 6 очков, а еще даже не достигли экватора чемпионата, борьбу за Кубок России «Спартак» продолжает.

Однако нужно понимать, в каком состоянии принимает команду Олег Кононов и тот факт, что четырех месяцев в его распоряжении нет. Считайте сами: до конца осенней части сезона остался один месяц, после чего команда уйдет в отпуск. Январь, февраль, март – еще три месяца. По идее, к апрелю «Спартак» станет командой Кононова, но беда в том, что к этому моменту можно провалиться на всех фронтах и остаться у разбитого корыта. У меня нет сомнений, что Олега Георгиевича в стан «красно-белых» завели футбольные амбиции, он хочет побеждать, а «Спартак» всегда будет ближе к трофеям и еврокубкам, чем тульский «Арсенал». Для футбола Кононова нужны качественные исполнители, и он их найдет в Тарасовке, пусть и в запущенном состоянии. Кроме того, тренер подписывает, по сути, тестовый контракт: бросил себя на амбразуру и согласился доказать «Спартаку», что достоин этой работы.

Олег Георгиевич понимает, на что идет, и должен действовать сообразно обстоятельствам. Во-первых, у него нет четырех месяцев. Во-вторых, атакующий футбол – это задача на перспективу, здесь и сейчас «Спартаку» нужен футбол, который даст результат. Кононов не должен быть слишком наивным, иначе задержится у руля «красно-белых» максимум до конца сезона. Сейчас у Олега Георгиевича должен быть в голове не стандартный план по превращению команды в апологет атакующего футбола, а конкретный алгоритм реанимации вот этого «Спартака» с учетом зимнего пит-стопа. Ближайший месяц будет очень важным во всех отношениях.

На этом этапе Кононову нужно дать результат, достичь взаимопонимания с командой и убедить ее в правильности выбранного курса, а также создать эмоциональный задел перед отпуском, который сохранится до зимних сборов. Олегу Георгиевичу нужно работать над всем и сразу: над результатом, игрой и атмосферой в команде. Естественно, для этого ему придется заручиться поддержкой лидеров «Спартака», и тут на первый план выходит проблема Глушакова. Денис возвращен в состав, он по-прежнему в ужасной форме, но по-прежнему хочет руководить внутренними течениями в «Спартаке». Новый тренер – новые возможности. Это только одна из дилемм, которые предстоит решить Кононову в «Спартаке».

Расхожее мнение гласит, что интровертивный и интеллигентный Кононов точно не выдержит давления в «Спартаке»: его раздавит или снаружи, или подточит изнутри. Эти разговоры считаю пустыми, потому что нет никакой точной формулы поведения, и тихий человек, расчищая пространство для комфортной работы, может оказаться даже более решительным, чем тот, кто вроде бы не боится конфликтов и поэтому никогда от них окончательно не избавляется. В пользу Олега Георгиевича уже говорит тот факт, что он приходит в «Спартак» со своим штабом: ассистент, аналитик, тренер вратарей и «физрук» - Кононов будет работать со знакомыми людьми, а Риомми и Рианчо покидают команду.

В этом второе большое преимущество Кононова перед Каррерой, который пришел в «Спартак» тренером защитников, но за два года так и не обзавелся своим тренерским штабом. Первое преимущество, конечно же, опыт работы главным тренером. Олег Георгиевич не спаситель и мессия, болельщики, которые хранят в сердцах светлый образ Массимо, должны это понимать и относиться к новому тренеру с уважением и без антагонизма. Как минимум, потому что Кононов точно не причастен к ситуации, в которую попал «Спартак». Но он попытается достать «красно-белых» из ямы.

Назначение Кононова – отличная новость для «Спартака», у которого, такое ощущение, с начала этого месяца не было тренера, потому что после ухода Карреры и временного водружения на мостик Рианчо ничего не поменялось. Теперь есть тренер, и это само по себе уже неплохо. А если у тренера с такой философией еще и все получится в «Спартаке»… «Атакующий футбол — это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут», - Кононов. Олег Георгиевич верит в успех «Спартака». А вы?