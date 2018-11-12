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Не спаситель, но тренер. Кононов – на спартаковской амбразуре

12 ноября 2018, 15:40

Олег Кононов назначен главным тренером «Спартака». Этого события «Соккер.ру» и все болельщики ждали в последние недели, но официальное объявление сделано только сегодня.

«Совет директоров ФК „Спартак-Москва“ принял решение назначить главным тренером нашей команды 52-летнего российского специалиста Олега Кононова», - говорится в официальном заявлении на официальном же сайте «Спартака». Кстати, новость о назначении Кононова проиллюстрирована фотографией трибуны с болельщиками. Массимо Карреру, напомню, провожали симпатичным планом «Открытие Арены» снаружи. Олега Георгиевича встретили фотографией внутреннего убранства родного дома, а вот стадионную тему раскрутили в приветственном ролике в социальных сетях. Поиронизировали над собой – это отлично.

Дальше идет краткая футбольная биография Кононова-футболиста и Кононова-тренера, а вот в конце новости очень интересная приписка, однозначно принадлежащая перу Леонида Федоровича Трахтенберга: «Олег Георгиевич учился на футболе Константина Бескова и Олега Романцева, поэтому небезуспешно старался прививать всем своим командам яркий, атакующий стиль игры, исторически любимый красно-белыми болельщиками». Отсюда мы понимаем, что следующие месяцы или годы «Спартака» пройдут под знаменем стилистического ребрендинга команды, возвращения к историческим игровым ценностям. Получится или нет – другой вопрос, ведь сам Кононов говорит, что требуется четыре месяца, чтобы внедрить его философию, но вещать «Спартак» из всех доступных рупоров об этом будет наверняка. Потому что нужен какой-то девиз для объединения негодующих масс.

Вот вам легкая задачка. Олег Георгиевич утверждает, что ему нужно четыре месяца, чтобы поставить игру. При этом он подписывает соглашение до конца следующего сезона с возможностью пересмотра в случае провала поставленных целей. На самом деле, можно запросто переформулировать: у Кононова соглашение до конца нынешнего сезона с опцией продления в случае хороших результатов. Смысл один. А цели руководство ставит следующие: попадание в Лигу чемпионов и завоевание Кубка России. Чисто математически это выполнимые задачи, ведь отставание от третьей лигочемпионской строчки в РПЛ составляет 6 очков, а еще даже не достигли экватора чемпионата, борьбу за Кубок России «Спартак» продолжает.

Однако нужно понимать, в каком состоянии принимает команду Олег Кононов и тот факт, что четырех месяцев в его распоряжении нет. Считайте сами: до конца осенней части сезона остался один месяц, после чего команда уйдет в отпуск. Январь, февраль, март – еще три месяца. По идее, к апрелю «Спартак» станет командой Кононова, но беда в том, что к этому моменту можно провалиться на всех фронтах и остаться у разбитого корыта. У меня нет сомнений, что Олега Георгиевича в стан «красно-белых» завели футбольные амбиции, он хочет побеждать, а «Спартак» всегда будет ближе к трофеям и еврокубкам, чем тульский «Арсенал». Для футбола Кононова нужны качественные исполнители, и он их найдет в Тарасовке, пусть и в запущенном состоянии. Кроме того, тренер подписывает, по сути, тестовый контракт: бросил себя на амбразуру и согласился доказать «Спартаку», что достоин этой работы. 

Олег Георгиевич понимает, на что идет, и должен действовать сообразно обстоятельствам. Во-первых, у него нет четырех месяцев. Во-вторых, атакующий футбол – это задача на перспективу, здесь и сейчас «Спартаку» нужен футбол, который даст результат. Кононов не должен быть слишком наивным, иначе задержится у руля «красно-белых» максимум до конца сезона. Сейчас у Олега Георгиевича должен быть в голове не стандартный план по превращению команды в апологет атакующего футбола, а конкретный алгоритм реанимации вот этого «Спартака» с учетом зимнего пит-стопа. Ближайший месяц будет очень важным во всех отношениях.

На этом этапе Кононову нужно дать результат, достичь взаимопонимания с командой и убедить ее в правильности выбранного курса, а также создать эмоциональный задел перед отпуском, который сохранится до зимних сборов. Олегу Георгиевичу нужно работать над всем и сразу: над результатом, игрой и атмосферой в команде. Естественно, для этого ему придется заручиться поддержкой лидеров «Спартака», и тут на первый план выходит проблема Глушакова. Денис возвращен в состав, он по-прежнему в ужасной форме, но по-прежнему хочет руководить внутренними течениями в «Спартаке». Новый тренер – новые возможности. Это только одна из дилемм, которые предстоит решить Кононову в «Спартаке».

Расхожее мнение гласит, что интровертивный и интеллигентный Кононов точно не выдержит давления в «Спартаке»: его раздавит или снаружи, или подточит изнутри. Эти разговоры считаю пустыми, потому что нет никакой точной формулы поведения, и тихий человек, расчищая пространство для комфортной работы, может оказаться даже более решительным, чем тот, кто вроде бы не боится конфликтов и поэтому никогда от них окончательно не избавляется. В пользу Олега Георгиевича уже говорит тот факт, что он приходит в «Спартак» со своим штабом: ассистент, аналитик, тренер вратарей и «физрук» - Кононов будет работать со знакомыми людьми, а Риомми и Рианчо покидают команду.

В этом второе большое преимущество Кононова перед Каррерой, который пришел в «Спартак» тренером защитников, но за два года так и не обзавелся своим тренерским штабом. Первое преимущество, конечно же, опыт работы главным тренером. Олег Георгиевич не спаситель и мессия, болельщики, которые хранят в сердцах светлый образ Массимо, должны это понимать и относиться к новому тренеру с уважением и без антагонизма. Как минимум, потому что Кононов точно не причастен к ситуации, в которую попал «Спартак». Но он попытается достать «красно-белых» из ямы.

Назначение Кононова – отличная новость для «Спартака», у которого, такое ощущение, с начала этого месяца не было тренера, потому что после ухода Карреры и временного водружения на мостик Рианчо ничего не поменялось. Теперь есть тренер, и это само по себе уже неплохо. А если у тренера с такой философией еще и все получится в «Спартаке»… «Атакующий футбол — это в первую очередь игра смелых людей, физически и психологически крепких, которые способны действовать в такой манере на протяжении 90 минут», - Кононов. Олег Георгиевич верит в успех «Спартака».  А вы?

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 799
14 ноября в 11:55
На несколько месяцев пока не наступит на хвост любителя лайков, потом федун выкинет как ненужную вещь.
Zoigen47
Zoigen47
   489 / 799
13 ноября в 22:20
Приходится надеяться на чудо.
Persenchik
Persenchik
13 ноября в 17:09
Посмотрим, посмотрим. Но составчик то надо покромсать. :-)
Dominators
Dominators
   514 / 799
13 ноября в 13:19
Ждем селфи Кононова с Назаровым , .Он так хотел в Спартак ,что пошел на понижение зарплаты , когда Уфа показала зубы .
112910415
112910415
   95 / 799
13 ноября в 12:23
надежда жива...она всегда жива
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   460 / 799
13 ноября в 10:01
время покажет
yasukuni
yasukuni ответил dinoel
   307 / 799
13 ноября в 07:43
Как говорит Горин, надо убрать промежуточные звенья в руководстве, тех "кто сидит на зарплате". В том числе и Серегу Родионова заменить на кого-то думающего
А кто тогда Нольтрофеичу и Татарину кланяться будет?!
dinoel
dinoel
   715 / 799
13 ноября в 07:19
Как говорит Горин, надо убрать промежуточные звенья в руководстве, тех "кто сидит на зарплате". В том числе и Серегу Родионова заменить на кого-то думающего
yasukuni
yasukuni
   307 / 799
13 ноября в 06:35
Уже на первой пресс-конференции началось то, что предсказывали: Глушаков и Ещенко в составе, и вообще все хорошо. Ну с Родионовым понятно, сопля она и есть сопля. Татарин в очередной раз показал себя патентованым подлецом. Ну а Кононов будет еще одним мальчиком на побегушках, но никак НЕ тренером - угодничал буквально перед всеми.
papic337
papic337 ответил kingoffam
   272 / 799
13 ноября в 05:57
Мельгарехо на данный момент один из лучших в команде.
Это говорит только о том что остальные никакие.
papic337
papic337 ответил Luter Red
   272 / 799
13 ноября в 05:55
Он должен играть с права , вместо всяких Комбариков это лучший вариант на данный момент . А Жиго ждем по скорее .
Вообще-то Комбаров играл слева, а справа играл Ещенко. Мельгарехо может играть и там и там, а еще и в полузащите, и под нападающими, но везде на среднем уровне. У него все объективные показатели весьма средние. И процент точных передач, и процент удачных перехватов, и процент успешных обводок и т.д. То что он сейчас лучший в Спартаке говорит только о том что остальные вообще никакие.
papic337
papic337 ответил Владимир_Спартак
   272 / 799
13 ноября в 05:48
Посмотрим. Тот же Ташаев как играл в Динамо. В Сборную даже привлекался Саламычем. А взять Дзюбу, Ари. Никто не нужен был в Спартаке. А сейчас прекрасно играют.
Дзюбу и Ари убрали из Спартака не по спортивным показателям, а из-за чрезмерных финансовых аппетитов. Многие бывшие спартаковцы играют в других клубах и находятся там на ведущих ролях. Например, Яковлев, Пуцко, Кротов, Паршивлюк, Песьяков и другие.
papic337
papic337 ответил kingoffam
   272 / 799
13 ноября в 05:38
Мельгарехо на данный момент один из лучших в команде.
Так и я о том же. Если Мельгарехо лучший, то какие же все остальные? И это чемпионский состав?
maldalik
maldalik ответил Рыжая Борода
   538 / 799
13 ноября в 04:16
Вроде не пацан, а пишешь ересь, зачем Матросова трогать, чтобы типа смешнее получилось? Не можешь троллить, просто напиши :"гы-гы позор" и лайков получишь и самомнение повысишь
Почему ересь? Человек указал на неуместность такого заголовка.
ABir
ABir
   133 / 799
12 ноября в 23:34
Удачи всем нам!
kingoffam
kingoffam ответил papic337
   222 / 799
12 ноября в 23:04
Жиго в полном порядке? В больнице? Мельгарехо один гол Рейнджерсу забил и уже звезда? Он весьма средненький игрок. Оценка за игру у него выше 7 никогда не поднималась.
Мельгарехо на данный момент один из лучших в команде.
борька
борька
   193 / 799
12 ноября в 21:54
Никто не за что не отвечает, а болельщик дет на матч, а там игроки спартака в дурку играют!фФ
nik9373
nik9373 ответил Владимир_Спартак
12 ноября в 21:49
Посмотрим. Тот же Ташаев как играл в Динамо. В Сборную даже привлекался Саламычем. А взять Дзюбу, Ари. Никто не нужен был в Спартаке. А сейчас прекрасно играют.
В Спартаке переизбыток "звёзд" и каждый думает,что он "звездатей" собрата.
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил papic337
   216 / 799
12 ноября в 20:18
Руки прочь от мельгарехо, он жертва лимита так сбавил бы обороты
Великолепный
Великолепный
   18 / 799
12 ноября в 19:53
Будем смотреть кто кого, ОПГ Ромашка или интеллигент в пиджаке!)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил papic337
   112 / 799
12 ноября в 19:30
Посмотрим. Тот же Ташаев как играл в Динамо. В Сборную даже привлекался Саламычем. А взять Дзюбу, Ари. Никто не нужен был в Спартаке. А сейчас прекрасно играют.
Luter Red
Luter Red ответил papic337
12 ноября в 19:18
Он должен играть с права , вместо всяких Комбариков это лучший вариант на данный момент .
А Жиго ждем по скорее .
Брулин
Брулин
   83 / 799
12 ноября в 19:18
Считаю выбор не самым лучшим,но правильным.Импортные тренера у нас редко выживают.От судьбы не убежишь, Велком ту Спартак!!!
papic337
papic337 ответил Luter Red
   272 / 799
12 ноября в 19:10
Жиго в полном поряде , да и Мельгореха не плох.
Жиго в полном порядке? В больнице? Мельгарехо один гол Рейнджерсу забил и уже звезда? Он весьма средненький игрок. Оценка за игру у него выше 7 никогда не поднималась.
papic337
papic337 ответил Владимир_Спартак
   272 / 799
12 ноября в 19:06
А Мельгарехо?, Ташаев?., Жиго......???
Жиго ещё играть не начал, а уже травмировался. Мельгарехо весьма средненький игрок, Ташаев не для Спартака. И вообще, в Спартаке зарплату получать есть кому, а играть некому.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
12 ноября в 18:53
А нам остаётся только ждать и надеяться.
Рыжая Борода
Рыжая Борода ответил ОлегаТэ
   669 / 799
12 ноября в 18:17
Вроде не пацан, а пишешь ересь, зачем Матросова трогать, чтобы типа смешнее получилось? Не можешь троллить, просто напиши :"гы-гы позор" и лайков получишь и самомнение повысишь
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   78 / 799
12 ноября в 18:09
Вообще-то Матросов лёг на амбразуру вражеского дзота, спасая "своих" от пулемётов противника. Стесняюсь спросить, кого тогда и от кого спасает Кононов, ложась на "спартаковскую амбразуру"?.. = ))))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   669 / 799
12 ноября в 17:56
Спартак сейчас на дне, но все понимают, что утонуть невозможно, слишком мелкая лужа, наш РПЛ, посмотрите на сегодняшних лидеров в таблице, их выступления в Европе, вот где безнадёга
Luter Red
Luter Red ответил papic337
12 ноября в 17:53
Жиго в полном поряде , да и Мельгореха не плох.
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