У «Спартака» новый тренер

10 ноября 2018, 13:00

Заплатили тулякам деньги, ждут атакующий футбол, прощаются с Рианчо – в «Спартаке» бурлит жизнь. «Соккер.ру» интересно, к чему это бурление приведет.

Кононов в вопросах и ответах

Выигрывал значимые трофеи? На уровне высших лиг - никогда, хотя работает главным тренером десять лет. Побеждал в Первой лиге с «Севастополем», но проиграл финал Кубка России «Ростову» с «быками».

Где начинал карьеру? Замечен Кучуком, много лет работал под его управлением. В «Шерифе» был ассистентом и трудился с молодежью. Хотя от своего первого учителя отличается по стилю – «никогда не будет играть от обороны».



Сколько стоил «Спартаку»? От 0.5 до 3.2 млн евро по сообщениям разных источников (вторая цифра похожа на выдумки, истина где-то посередине). «Арсенал» точно получил неплохие отступные, ведь вместе с Кононовым «выкупали» у туляков еще и весь его штаб. Скорее всего, «оружейников» возглавит Семшов.

Долго ли работает на одном месте? Не больше трех лет. Держался в «Краснодаре» на протяжении 130 матчей. Но обычно или увольнялся, или увольняли раньше. К слову, Каррера провел в «Спартаке» 89 игр.

По какой схеме играют команды Кононова? В основном «4-2-3-1» или «4-4-2», хотя и «4-3-3» - любимую схему Рианчо, видели. В «Ахмате», где продержался всего 16 матчей, были эксперименты с переходом на три центральных, но они провалились. А в Туле схема «4-3-3» отличалась от спартаковской.



Кононов в хорошей тренерской форме? Из «Ахмата» его уволили после 8 поражений и 3 ничьих в 16 матчах, с «Арсеналом» провел всего 16 поединков, а неудачными были 10 матчей – 5 поражений и 5 ничьих. Зато «Спартак» в Москве обыграл, что явно стало одной из причин его пригласить. Впрочем, идет на девятом месте – «Арсенал» оставляет в странной форме.

«Спартак» умеет защищать своих?

На днях случился мерзкий эпизод перед игрой «Спартака» и «Рейнджерс». И показательный в контексте разговора, получит ли Кононов адекватную поддержку нового клуба? В Москве организовали посещение стадиона для слабовидящих фанатов. Специалист по аудиодескрипции – описанию действий и предметов для слабовидящих или незрячих, получил аккредитацию УЕФА .

Шикарная идея, ее авторы - молодцы. Еще и матч попался крутой, атмосферу в день победы 4:3 народ запомнит на всю жизнь! Вот только делегат матча запретил такой комментарий за два часа до игры, когда слабовидящие уже были на стадионе. Это свинство, после которого любой клуб, где есть грамотные управленцы, устроил бы такой шум на всю Европу, что глава УЕФА принес бы личные извинения фанатам «Спартака».

Инклюзия – важная тема, об этом случае написали бы все СМИ континента. Но менеджеры «Спартака» не заявили делегату, что подключат журналистов, напишут официальную жалобу в офис Чеферина и устроят такую огласку, после которой делегат УЕФА уже не будет делегатом. Могли вписаться за своих! Или просто заявить – всю ответственность берем на себя, а запретите доступ – будет большой скандал.

«Спартак» также мог связаться с делегатом УЕФА днем накануне матча и выяснить детали. «Могли, но не сделали» – девиз клуба? А так получается, что представитель УЕФА допустил нарушение прав людей с инвалидностью на матче еврокубков, а после этого «Спартак» спрятался в кусты. На официальном сайте клуба ни слова об этом инциденте.

Как думаете, если в таком простом вопросе клуб выступил травоядно, защитят ли Кононова? В этом и проблема именно этого назначения. Тренер, быть может, подойдет, шарфы со словом на «г» и его фамилией носить сразу не станут. Но в клубе, который не выступил с гневным и грозным заявлением после того, как ущемили права слабовидящих болельщиков, тренеру не обеспечат поддержку.

Кононов будет один против коллектива и руководства. И прекрасно понимает, что Карпин и Черчесов до лета могут созреть – Олег Георгиевич примет на себя главный удар посреди сезона, а новый постоянный тренер может появиться чуть позже.

Кононов поставит атакующую игру?

«Арсенал» часто бьет по чужим воротам. А «Краснодар» Олега Георгиевича чаще других владел мячом. На этом основании заявлено, что Кононов успешно реализует свою концепцию атакующей игры, о которой говорит чаще, чем Рианчо использует пафосные клише в стендапах после матчей.

Олег Георгиевич любит атаковать – факт. Но насколько хорошо получается? «Ахмат» в 15 играх под его руководством в РПЛ забил всего 8 раз. «Арсенал» сейчас на девятом месте, в 14 играх сразу 19 мячей, но при этом пропустили 18 раз. А в Грозном увидели 10 пропущенных мячей и 6 поражений. Эффективно атакуют не все команды Кононова, а «Спартак» ужасно завершает атаки – 14 голов, что меньше, чем у «Арсенала».

Ни «Краснодар», ни «Ахмат», ни «Арсенал» под его руководством не назвать стабильными коллективами с четко поставленной игрой от ворот до ворот. «Быки» при Шалимове шаг вперед не сделали, но при Кононове топтались на месте. Бывали на третьей строчке – сейчас в «Спартаке» такая позиция позволит Олегу Георгиевичу продлить контракт, но всегда недобирали.

В Туле команда с четвертым показателем по ударам. Вот только «Спартак» и без Кононова идет на втором месте, а был первым. «Арсенал» второй по точным ударам, но это зависит от концентрации исполнителей. Спартаковцы всегда часто мазали и имели плохую реализацию. Вряд ли Кононов сразу это вылечит, разве что окажется везучим, как Каррера в первом сезоне.

Но настоящую проблему «Спартака» - дыры в защите, новый тренер не зашьет. Но повлиять может. Во-первых, «Арсенал» плохо играет в отборе – 12-е место («Спартак» на восьмом, тоже низко). Во-вторых, по перехватам туляки четвертые, и это зацепка, ведь «красно-белые» лишь восьмые. Вот только москвичи чаще атакуют, а туляки в половине случаев отдавали мяч соперникам, как «Динамо».

«Спартак» Кононова начнет играть от себя, а это может стать ошибкой, поскольку успехов добились, когда в штабе был Пилипчук, изучавший соперников. Рианчо считает, что «4-3-3» панацея – по схемам Рауля играл еще и Каррера, но к чему это привело? Кононов может выбрать схему «4-2-3-1», может поставить в опорную Зобнина и Фернандо, используя Глушакова или Еременко выше.

Но если «красно-белые» будут пропускать так часто, как это делали туляки, положительного результата не будет. Не исключено, что с Кононовым «Спартак» начнет побеждать чаще на том основании, что побед не добрали. Но попасть на вторую строчку – чтобы гарантировать ЛЧ , будет невероятно сложно. Ведь атакующий футбол был и у Карреры весной, а вторыми не стали.

Олег Георгиевич - второй Каррера?

Для «Спартака» Кононов – еще один Каррера на стартовом отрезке после назначения. Много здорового скепсиса, непонятные перспективы, предчувствие, что наставник может стать очередным и временным. А для Кононова «Спартак» - большой шанс, ведь это столичный вызов, коих никогда в карьере тренера не было. Вчера, прощаясь с игроками и фанатами «Арсенала», Кононов не смог сдержать слез.

И если Олег Георгиевич работой в «Краснодаре», «Ахмате» и «Арсенале» что-то и доказал, так это то, что остается тренером без мяса. Надо меняться, в «Спартаке» вегетарианство не пройдет. Но парадокс в том, что если бы Кононов был менее обозленным – часто пассивно-агрессивный, а двуличную дипломатию обменял на искреннюю обаятельность, то «красно-белые» получили бы философа атакующей игры, который больше похож на Карреру.

Главный пункт для превращения не по Кафке – не быть вегетарианцем в Москве. Со времен Эмери ничего в «Спартаке» по работе с тренерами не изменилось, а Каррера за мягкость в общении с менеджерами клуба поплатился. Массимо даже наивно принял Рианчо в свой штаб, не подумав, что Рауля изначально могли видеть ему заменой. Кононова тоже сожрут, если захочется.

Уволили харизматичного Карреру, чтобы взять еще одного Карреру, только без обаяния и титулов. Но этот вопрос не к Кононову. Олег Георгиевич в данный момент заступает на пост, где успех не гарантирован никому. От этой работы отказались Черчесов, Карпин и Жардим. Вернулись к Кононову, дождались Федуна из отпуска, заплатили «Арсеналу» компенсацию, увидели важную и дикую победу над «Рейнджерс», теперь ждут первых решений Олега Георгиевича.

Никто не знает, как сложится его карьера, поскольку уход Карреры был непродуманным. А назначение Кононова – экстренный выбор, идея Андрей Федуна, если не врут спартаковские источники. Никто не обещает новому тренеру нужных игроков, сам публично попросил хотя бы четыре спокойных месяца, да и получил контракт до конца сезона с опцией продления. А дальше все зависит не только от Кононова, но и от профессионализма футболистов «Спартака».

Их попросят играть «4-2-3-1» или даже оставят «4-3-3», но вектор точно будет атакующим. При этом Кононов вряд ли ослушается руководство в вопросе возвращения на поле Глушакова или новых трансферов. При нем российские ветераны вряд ли уйдут зимой. Футболисты победили, новый тренер в прошлых клубах запомнился как податливый. Может притвориться жестким и самостоятельным, несгибаемым и гнущим линию, но кто ему поверит?