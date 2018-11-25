«Спартак» Кононова: старое, новое и интересное

сегодня, 17:00

«Красно-белые» прервали серию домашних поражений в РПЛ волевой победой. О том, как Адриано и Мельгарехо спасли дебют Кононова – на «Соккер.ру».

Ставка на капитана Глушакова

За исключением Ханни и Ломовицкого, все в стартовом составе «Спартака» - чемпионы России времен Карреры. Кононов, что свойственно его тренерскому характеру, решил не переходить дорогу тем, кто приводил к увольнению Аленичева и Карреры. Дал шанс ветеранам в основе.

А ведь Глушаков мог остаться на скамейке не только в случае идеальной готовности Зобнина. Были люди, способные сыграть вместе с Фернандо в центре, даже после травмы Еременко. Но Кононов решил иначе, все видели, что сегодня Денис не помог Фернандо наглухо закрыть опорную зону. Зато Глушакову повезло, ведь бразилец подготовился и сыграл классно.

Капитан – средний футболист, но когда ему на пальцах объяснят, куда бежать, Денис уместен. Но только если не включает «понты», ведь футбольных талантов Аршавина и Широкова, чтобы прислонять палец к губам, советуя трибунам заткнуться, у хавбека «Спартака» точно нет. Кононов дал ему шанс, и пока Денис свой выход к воротам не реализовал.

Российская линия обороны

Речь о Джикии и Кутепове в центре, но и на флангах были варианты заменить местных. В заявке был Мельгарехо, но на краях Кононов поставил ветеранов Ещенко и Комбарова, а сыграли они, мягко говоря, средне. В центре тоже не нашлось места иностранцу Боккетти, так что вряд ли у «Спартака» будет свой Гранквист в текущем сезоне.

Как сыграли россияне с Ребровым, который вернулся в ворота после старта сезона и господства в рамке Максименко? Неплохо, ведь гол Корниленко, не исключено, был забит из микроскопичного офсайда. Да и упустил коллегу по амплуа Зе Луиш. Форвард вообще сыграл странно, ведь и пенальти при счете 0:1 мог привезти. Но если отнять эпизоды без участия защитников, то Ребров скучал – 2 сэйва за игру.

В будущем успешная пара Джикии и Кутепова очень выгодна для сборной России – появление сильной сыгранной связки поможет в отборе к Евро-2020. Хотя есть надежда, что или сами справятся, или Швеция пройдет на турнир сразу, и тогда место в плей-офф Лиги Наций займет именно команда Черчесова. Но это дела 2019 года… А в 2018-м Георгий и Илья против «Крыльев Советов» сыграли куда лучше, чем Кутепов и Маурисио в Самаре в чемпионском сезоне.

Четверка в атаке в стиле «быков»

Игры в пас нет – брак 23 %, но есть напор. Ломовицкий, Адриано, Зе Луиш и Ханни были на поле, четыре атакующих игрока сразу. Последнего Кононов привел на пресс-конференцию, ведь ему нужен Перейра или Мамаев, чтобы строить из «Спартака» аналог «Краснодара» в атакующем подходе. У «красно-белых» в целом даже получилось, особенно когда вышел Мельгарехо.

Странно выстраивать команду из Москвы на базе клуба без трофеев? Но Кононов работал с «Краснодаром», «Ахматом» и «Арсеналом», так что выбор именно такой. Никакого «спартаковского стиля» давно нет. Зато есть команда, которая легко создает моменты, а еще легче может их потратить впустую. Даже сегодня стартовый натиск в голы не перешел, полностью игру не контролировали.

Зато пригодился и Луис Адриано – никто его не продаст зимой, а также Ханни – еще один человек, нужный Кононову, поскольку эти двое похожи на футболистов «Спартака», которых прежний «Краснодар» мог бы арендовать, как поступал раньше. «Красно-белые» не сыграли ужасно, использовав четверку в атаке. Вот только Ломовицкий еще раз выпал. Пора вспоминать, что есть Самедов, Попов, Ташаев и Роша.

Умная замена выручила Кононова

До гола Корниленко «Спартак» неплохо играл без мяча, но в фазе атаки нашлись проблемы. После сумели прибавить в завершении, вырвав победу за пару минут. Сказался выход Мельгарехо, который очень быстро повлиял на счет и результат непростого для «Спартака» поединка. Стало лучше или это еще одна отсылка к прошлому, где похожие матчи были?

Выставляя оценки, лучше отталкиваться не от того, что было при Каррере или Рианчо недавно. Интереснее сравнивать с привычной игрой потенциальных конкурентов - «Зенита», «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива» в текущем чемпионате. В принципе, с таким футболом, как сегодня, «красно-белые» вполне могут вернуться в пятерку и воевать за место в Лиге чемпионов.

Кононов в этом турнире с российскими клубами пока не играл, но ему досталась команда после серии ужасных домашних матчей – 4 поражения, которая умеет атаковать. В результате «Спартак» выиграл всего второй матч из десяти последних в чемпионате. Также впервые, хотя сегодня завершали первый круг, «красно-белые» сумели забить более двух мячей в родных стенах.

Луис Адриано – вдохновитель победы

Два ассиста и гол, герой матча. А весь «Спартак» не сыграл круто, хотя и не ждали ничего подобного. Понятно также, что полезно было бы добавить в будущем фланговых защитников – пока людей нужного Кононову уровня нет. Плохо, что у Зобнина травма за травмой, с ним такой Фернандо, как сегодня, сыграл бы еще ярче. Наконец, есть вопросы по легкости Зе Луиша, хотя на фоне того, что три месяца наблюдали фанаты, волевая победа над «Крыльями Советов» - шажок вперед.

Дебют Кононова получился по итогу успешным, ведь было заметно, что сами футболисты сегодня не пытались проиграть. Хотя и нарывались на пенальти в свои ворота, пропустив дома первыми, не исключено, из офсайда. Но Луис Адриано сделал все – бразилец, являясь опытным мастером, способным выдавать яркие матчи (например, в Лиге чемпионов только у него и Месси пента-трики), помог обыграть «Крылья Советов» со счетом, который отвлекает от того, что было раньше, позволяет стартовать заново.

Все сложилось в пользу «Спартака»

За исключением травмы Зобнина – здоровья Роману. А так Олегу Георгиевичу досталась команда, умеющая атаковать. А с Жиго в обороне еще и пропускали очень мало, если говорим об РПЛ . Если постепенно убрать с поля футболистов, не тянущих на уровень амбиций «Спартака», то клуб будет бороться за первое место в будущем и за Лигу чемпионов. Кононов стартовал с волевой победы, но на багаже просчетов и озарений времен предыдущего главного тренера.

Если хочется однозначности, то зря интересуетесь делами «Спартака», вряд ли от состава почти без изменений с чемпионских времен стоило ожидать другой футбол. Но старания налицо. Пусть по цифрам «Крылья Советов» не вдавили в газон – почти равное владение, количество ударов, точность передач похожая, наверху равенство, пусть им обидно, что судья не позволил сделать счет 0:2, «Спартаку» впервые за много матчей чемпионата повезло. Отработают ли удачу еще более качественным футболом в следующих турах?

Пора бы, ведь посещаемость домашнего матча против «Крыльев Советов» в 25 000 человек не радует «Спартак», ведь более 20 тысяч мест были пустыми. Значит, что не все забыли и не всех простили. Но победа есть победа – нормальная отправная точка для нового тренера.