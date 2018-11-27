Денис Глушаков. От героя до изгоя

вчера, 15:30

Вы упустили момент, когда Глушаков превратился из героя спартаковской торсиды в того, чьё имя склоняют на матерные лады на трибунах? «Соккер.ру» восстановил хронологию.

Флешбек. Глушаков перешел в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года и сразу стал ключевым игроком в схемах Валерия Карпина, заняв позицию опорного полузащитника в расстановке 4-3-3. «Красно-белые» мощно провели осеннюю часть сезона, шли в тройке лидеров, в одном очке от первого места, но проваленная зимняя подготовка и увольнение Карпина привели к краху: москвичи финишировали на шестой строчке в таблице. На этом же месте «Спартак» приземлился в следующем сезоне, где команду возглавлял Мурат Якин, в кампании 2015/2016 под руководством Дмитрия Аленичева удалось совершить настоящий прорыв – подняться на пятое место.

Такими были три первых сезона Глушакова в «Спартаке» - два шестых места и пятое. Денис – постоянный игрок основы, в названных чемпионатах России он провел 28, 27 и еще раз 27 матчей. Забил в общей сложности 7 мячей. В чемпионском сезоне под руководством Массимо Карреры Денис отличится 8 раз, стал одним из главных творцов долгожданного спартаковского успеха и влюбил в себя болельщиков. Правда, ненадолго. Но давайте обо все по порядку.

21 июля 2016 года. Примем этот день за точку отсчета. На предсезонных сборах Денис Глушаков был избран капитаном команды, голосовали футболисты и тренеры (работал еще штаб Аленичева). На мостике Глушаков сменил Артема Реброва, который занял второе место, третьим стал Сальваторе Боккетти.

Август 2016 года. В одном из первых матчей Глушакова-капитана «Спартак» проиграл АЕКу в квалификации Лиги Европы и вылетел из турнира до его старта. Аленичев отправился в отставку, во главе команды встал только появившийся в клубе тренер по обороне Каррера. И опытные игроки во главе с Глушаковым поддержали Массимо: «Выполняем то, что от нас требует Каррера и получаем от игры удовольствие».

Осень 2016 года. Глушаков становится настоящим лидером «Спартака» - на поле и за его пределами. После серии из трех поражений от «Уфы», СКА в Кубке России и «Зенита» Денис забивает победный мяч в ворота «Ростова», великолепно играет в дерби с ЦСКА (гол плюс пас), устраивает «похороны» «Амкару» в компенсированное время второго тайма и добывает волевую победу над «Рубином» при помощи смелого удара с рикошетом. Без голов и результативных действий Глушакова «Спартак» недосчитался бы перед зимней паузой 8-ми очков и не шел бы в лидерах. А еще Денис поддерживает атмосферу в команде, напутствия партнерам и победные селфи полюбились болельщикам и стали частью чемпионского фетиша.

Весна 2016 года. Глушаков не успокаивается, теперь уже ясно, что он проводит лучший сезон в карьере: капитан открывает счет в негостеприимной Уфе, с его паса Квинси забивает в ворота «Зенита» в важнейшем матче. Не выбило из колеи Дениса даже удаление и крупное поражение в Ростове-на-Дону, ведь через неделю он забил победный мяч в дерби с ЦСКА , который де-факто сделал «Спартак» чемпионом. Седьмого мая «красно-белые» официально оформили титул, сидя на диване, так как «Зенит» проиграл «Тереку», и Глушаков танцевал с болельщиками на крышах автомобилей возле «Открытие Арены». Через тур, в праздничной игре с теми же грозненцами Денис оформил дубль, а после матча вместе с Каррерой поднял над головой чемпионский кубок.

22 мая 2017 года. Глушаков признан футболистом года по версии РФС , его вклад в чемпионство «Спартака» огромен. Ему удалось утереть нос тем, кто называл его «Нольтрофеичем», как и Федуна.

14 июля 2017 года. «Спартак» выигрывает Суперкубок России, побеждая в дополнительное время бывшую команду Глушакова – «Локомотив». Денис резко становится «Дватрофеичем».

Вторая половина 2017 года. Появляются первые слухи о разногласиях Глушакова и Карреры, которые рьяно отрицаются. Массимо вопрошает: «Стоит один раз Глушакову не выйти на поле, и это сразу интрига?» Параллельно Денис решает вопросы с новым контрактом и в сентябре подписывает новое соглашение на три года. Это событие преображает его игру, и результаты команды пошли вверх. Осенью «Спартак» рвет «Краснодар» и «Севилью», обыгрывает «Зенит» и завершает год крупной победой над ЦСКА . Глушаков принес своей команде важнейшую победу над тульским «Арсеналом» в тяжелейших погодных условиях, забив гол на 90-й минуте. Тем не менее, прохлада в отношениях капитана и тренера уже заметна, в частности, Глушаков в интервью заявил следующее: «Каррера – хороший специалист, но не могу сказать, что топ-тренер, при всем уважении».

Весна 2018 года. После замены и ухода Глушакова в раздевалку в очередной раз пишут о конфликте с Каррерой, обе стороны комментируют одинаково: «Это бред, просто было холодно». Денис играет в стартовом составе, но далек от своих лучших кондиций, а потом случаются две игры, которые убеждают Карреру, что ему дальше не по пути с капитаном. В Екатеринбурге «Спартак» оступился и выпал из чемпионской гонки, а Глушаков был досрочно заменен, а в кубковом полуфинале с «Тосно» Массимо бросил Дениса в бой со скамейки, но Денис не реализовал исключительный момент и запорол пенальти в послематчевой серии. Похоже, это было воспринято, как саботаж. Каррера впервые выводит Глушакова из состава без официального объявления, у Дениса якобы ушиб колена. «Спартак» доигрывает сезон без Глушакова и все равно не попадает в Лигу чемпионов напрямую, а Денису отказано в приглашении в сборную России – он промахивается мимо чемпионата мира.

Лето 2018 года. Каким-то образом конфликт по линии Каррера – Глушаков удалось погасить. Итальянец больше не настаивал на том, чтобы хавбека убрали из команды, Денис подчеркивал, что у него ни на кого нет обид. Состоялись выборы капитана, которые вновь выиграл Глушаков.

Сентябрь 2018 года. Известный болельщик «Спартак» Дмитрий Назаров написал стихотворение, в котором выступает против Массимо Карреры, футболисты Глушаков и Ещенко ставят лайки под постом и отправляются в ссылку в дубль. Конфликт, наконец, получил явное подтверждение, хотя Денис по-прежнему утверждает: «У нас с Каррерой всё в порядке». Впрочем, опытные футболисты будут «зависать» в дубле до увольнения Массимо.

Октябрь 2018 года. Каррера отправлен в отставку, Глушаков и Ещенко возвращены в основу «Спартака» Раулем Рианчо. Денис, как и все футболисты «Спартака», выложил пост с благодарностью Массимо, где подчеркнул, что благодарит исключительно за чемпионский сезон. На это отреагировала дочь Карреры: «Ты серьезно?!» И дальше пояснила в диалоге, что Глушаков был тем, кто желал ухода Массимо Карреры из «Спартака», по-русски выражаясь – «сливал». Денис был единственным футболистом, не побывавшим на прощальном ужине итальянца.

Ноябрь 2018 года. Глушаков был освистан болельщиками «Спартака» в кубковом матче с «Анжи» и во встрече против «Рейнджерс» в Лиге Европы. Тогда его выпускал на поле Рауль Рианчо. Олег Кононов открыто заявляет, что рассчитывает на Глушакова и на первоначальном этапе работы вообще ориентируется на «старичков», ведь нужен результат. Активные фанаты не готовы принять такую позицию, особенно раздражает тот факт, что капитанская повязка остается у Глушакова. «Фратрия» даже выпустила заявление https://www.soccer.ru/news/1081366/glushakov-denis-spartak по этому поводу, и там говорится не только о моральном облике Дениса, но и о самом процессе последних капитанских выборов.

Известно, что партнеры по команде поддерживают Глушакова и обещают помочь ему пережить этот непростой период. Денис противопоставил себя новому идолу торсиды – Массимо Каррере, и поэтому обречен на хулу. Намеренно не осуждаю и не оправдываю Глушакова хотя бы по той причине, что не обладаю достаточной в своем объеме и достоверности информацией о внутренних процессах в «Спартаке», которые обрекли капитана на такую участь. Сумеет ли он выкарабкаться и выпросить прощение у толпы игрой и идеальным поведением, или пути назад нет?