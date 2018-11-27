Танцы с «волками». «Реал» попробует не оплошать в Риме

вчера, 19:17

«Соккер.ру» рекомендует к просмотру во второй сессии вторника матч в Риме, который мало того, что сам по себе статусный, так еще и важный для ЦСКА .

Турнирные расклады

Впрочем, стоит оговориться, что для ЦСКА встреча «Ромы» и «Реала» будет крайне интересна только в случае собственной победы над «Викторией». В этом случае армейцы сохранят шансы на выход в плей-офф перед последним туром, и им логичнее болеть за итальянцев, чтобы решить судьбу последней путевки в плей-офф в Мадриде, на «Сантьяго Бернабеу». Звучит слишком самонадеянно, но ведь в «Лужниках» «Реал» был повержен, не правда ли? А сейчас о раскладах с точки зрения мадридцев и римлян. Стоит напомнить, что первый матч между этими командами в столице Испании завершился победой «сливочных» со счетом 3:0.

Нужно сказать, что обе команды могут досрочно выйти в плей-офф, причем они сделают это вместе еще до стартового свистка, если ЦСКА не выиграет у «Виктории». В этом случае «Реал» и «Рома» сыграют за первое место, которое мадридцы могут обеспечить себе победой с любым счетом, а римляне – только крупным успехом, начиная с преимущества в четыре мяча. Если армейцы к старту игры в Риме будут иметь на своем счету 7 очков, тогда за «Реалом» все так же остается возможность выиграть группу победой над «Ромой», в то время как «волков» устроит даже ничья для досрочного обеспечения путевки в плей-офф. «Мадрид» в этом случае останется досягаемым для ЦСКА , как и в случае собственного поражения.

Состояние «здоровья» команд: обе «больны»

Казалось, что «Реал», отправив в отставку Хулена Лопетеги и назначив главным тренером Сантьяго Солари, перешел на светлую сторону. Четыре подряд победы с общим счетом 15:2 убеждали, что кризис позади, но в первом же матче после избавления от приставки «исполняющий обязанности» Солари проиграл «Эйбару» со счетом 0:3. Это произошло непосредственно перед поездкой в Рим. Впрочем, «Рому» в этом сезоне тоже постоянно бросает из жара в холод. Так, «волки» ушли в хорошем настроении на ноябрьскую паузу сборных, разгромив «Сампдорию» со счетом 4:1, но в прошедшую субботу уступили с минимальным счетом «Удинезе» на выезде. Грешно так говорить, но прямо сейчас «Реал» и «Рома» - середняки своих чемпионатов по результатам. Действующий обладатель Кубка чемпионов делит 6-7-е места в Ла Лиге, а полуфиналист прошлого розыгрыша ЛЧ – 7-8-е в Серии A. Встреча на «Олимпико» состоится после поражений во внутренних чемпионатах. Любопытно, какая команда отреагирует более адекватно и внятно.

С глазу на глаз

Сегодня «Реал» и «Рома» проведут свой 12-й матч в Лиге чемпионов. Все встречи состоялись в XXI веке. Мадридцы успешнее: на их счету 7 побед при 3-х поражениях и одной ничьей. Если говорить непосредственно о матчах в Риме, то «Реал» выиграл на «Олимпико», который сегодня ждет аншлаг, четыре встречи из пяти и только раз уступил. Причем дважды «сливочные» побеждали с крупным счетом 3:0. Именно такой результат был зафиксирован в матче первого круга нынешней Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Голы Иско, Бэйла и Диаса обеспечили «Реалу» разгромную победу, при этом забить мадридцы могли в два раза больше. Кто бы мог подумать тогда, что Лопетеги не доработает до ответной игры в Риме?

Тактика и составы

Мнения итальянских экспертов разделились: одни считают, что Эусебио Ди Франческо не будет придумывать специальный план под «Реал» и сыграет в схему 4-2-3-1, другие утверждают, что сейчас самое время сделать неожиданный финт и удивить новичка игрищ такого уровня Солари расстановкой с тремя центральными защитниками. Склоняюсь к последнему варианту, ведь к нему подталкивают еще и травмы полузащитников Де Росси, Пеллегрини, Перотти и Пасторе. Плотность можно создать за счет дополнительного центрального защитника, и это очевидный выход из сложившейся кадровой ситуации для Ди Франческо. Но главная кадровая потеря у «Ромы», конечно же, в линии атаки, которая обескровлена без Эдина Джеко.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-4-3): Ульсен – Фасио, Манолас, Жуан – Флоренци, Кристанте, Н’Зонзи, Коларов – Ундер, Эль-Шаарави, Клюйверт (Шик).

У «Реала» тоже есть кадровые проблемы. Не попал в заявку на матч Кейлор Навас, значит, в воротах точно увидим Тибо Куртуа. Не сыграют Одриосола, Регилон и Начо, зато основные оборонцы готовы выйти на поле, защитная линия «Реала» предстанет в чемпионском сочетании. Главная проблема – травма Каземиро, но эксперты «Марки» сходятся во мнении, что бразильца в центре поля заменит Себальос, который сыграет в треугольнике с Кроосом и Модричем.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Модрич, Себальос – Иско, Бэйл, Бензема.

Слова перед игрой

Эусебио Ди Франческо, главный тренер «Ромы»: «Рома» столкнётся с действующими европейскими чемпионами. Хорошо ли, что мы играем против них сейчас? «Реал» может сказать о нас то же самое. Сейчас мы обе команды, которые, можно сказать, больны. Оба клуба испытывают трудности в домашнем чемпионате».

Сантьяго Солари, главный тренер «Реала»: «Нам нужно продолжать делать то, что „Реал“ делал ранее в Лиге чемпионов. Это легко, но и сложно одновременно. В субботу мы потерпели тяжелое поражение от „Эйбара“, но сейчас оно в прошлом. Мы проанализировали игру и смотрим вперед. Сейчас мы в Италии, играем в другом турнире, так что сосредоточены на этом поединке. Каждая игра - это боевое крещение, но каждый раз, когда „Реал“ падает, он всегда возвращается. Вот почему это самый успешный клуб мира».

Прогноз «Соккер.ру»: в матче двух кризисных команд выиграет та, у которой более мастеровитые исполнители. А это «Реал». Мадридцы исторически успешно играют в Риме, вот и сегодня должны победить что-то около 2:0.