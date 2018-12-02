Пенальти, камбэк и страсть: «Арсенал» вернулся!

вчера, 20:00

«Арсенал» и «Тоттенхэм» выдали фантастический поединок. «Соккер.ру» сожалеет, что в АПЛ слишком много мощных команд на четыре места в ЛЧ .

Во многих лигах футбольные коллективы из Северного Лондона претендовали бы на самые высокие места. Думается, даже «Ювентусу» было бы сложнее жить в лиге, где есть «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Количество интересных игроков зашкаливает, тренеры перспективные – Эмери набрал еврокубков в Севилье, Почеттино рано или поздно будет тренировать или «Манчестер Юнайтед», или «Реал».

Но поскольку они сейчас работают в АПЛ , где уже есть «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», приходится вести борьбу за последнюю путевку в Лигу чемпионов. А ведь и «шпоры», и «канониры» хороши, невзирая на наличие перечисленной тройки.

Сегодня в дерби они сыграли аритмично, то включаясь, то выключаясь, зато подарили эмоциональные и яркие отрезки. «Арсенал» давил в дебюте и получил пенальти после игры рукой, «шпоры» неожиданно перевернули игру за пару минут, а после перерыва отвечал Эмери.

И как отвечал! Надо отдать должное испанцу – перестроил «Арсенал» в моральном плане. Венгер допускал поражения, легендарный француз к ним привык, загодя зная, как объяснится перед руководством и публикой, а Унаи видит только серию из побед или хотя бы без поражений.

Интересные цифры об успехе «Арсенала»

- Пьер-Эмерик Обамеянг забил 10 мячей в АПЛ после 10 точных ударов подряд. Как тебе такое, Пако Алькасер? Последний раз подобное в АПЛ делал Бенни МакКарти в 2007 году;

- один удар был у Ляказетта за все время на поле после выхода на замену, и Александр реализовал его! В матче было 32 удара (22 на счету «канониров»). А 6 мячей забили всего после 13 выстрелов в створ (счет по точным выстрелам 7:6 в пользу победителей);

- сыграли замены Эмери – Рэмзи отдал две голевые передачи, Ляказетт забил победный мяч. При этом у Аарона было всего 9 точных пасов, а 2 стали голевыми – феноменальная эффективность от валлийца;

- 43 единоборства увидели, настоящее дерби не только благодаря потасовке после гола. Хотя в этом параметре нет явного победителя – 22:21 в пользу «шпор», но ни по владению, ни по точности паса (брак подвел гостей), ни по угловым «Арсенал» не опередили;

- у Обамеянга 13 пасов за матч и 4 удара. 12 раз он адресовал мячи точно на напарников, что для центрального форварда – впечатляющий результат. Как и 2 гола в дерби после 2 ударов в створ;

- в 3 матчах до этого сумасшедшего дерби были сухие победы хозяев поля – дважды «Тоттенхэма» и один раз «Арсенала». Не получалось устроить размен ударами, а сегодня было два камбэка.

В АПЛ очень не хватает VAR ?

Скорее всего, Дайер успел занять правильное положение перед тем, как дезориентировал Лено и сравнял счет. Скорее всего, главный арбитр матча, увидев, в какой отчаянный подкат пошел Холдинг – неоправданно, ведь Сон убирал мяч от ворот и перед ним был другой соперник, поставил бы пенальти за опасную игру.

Но у главного судьи было бы право перепроверить свое решение с помощью повтора. А так получается, что у опытного Майка Дина не было возможности разглядеть, что в моменте с пенальти есть один интересный момент. Сон начал изображать умирающего лебедя до контакта с Холдингом – получилось, что убирал ногу, которую слегка зацепили.

Это повод подумать, но пока нет VAR – остаются сомнения у тех, кто должен принимать только законные и обоснованные решения. С другой стороны, сейчас у «Арсенала» тренер, который не остановился после 1:2, а после матча не будет говорить о решениях арбитров, но проанализирует победу.

Обамеянг, Торрейра и Эмери – герои поединка

Агрессивный Сон, умный Эриксен или Рэмзи и Ляказетт, вышедший на замену, приняли участие в этом шоу. Однако выделить можно и нужно форварда «Арсенала». Пьер-Эмерик приехал в Англию в начале года, сыграл не так уж много матчей, но забил в прошлом сезоне 10 раз и в этом уже 10.

Рассуждая о том, как начали ведущие форварды АПЛ , обращали внимание, насколько безумно эффективен Обамеянг, даже играя в паре с Ляказеттом. После этого разговора прошло мало времени, но габонец успел забить три мяча, причем дубль в дерби очень выручил.

Также открытием сезона является уругвайский малыш Торрейра. Его еще на чемпионате мира присмотрели, и хотя сегодня весь «Арсенал» отпахал, Лукас понравился из-за аккуратности и интеллектуальности игры, не только из-за гола. Ну и за «тренеришку» замолвите слово – даже Дзюба уже понял, что со времен работы в «Спартаке» Эмери заметно вырос.

Один из лучших матчей 2018 года

Вечные поражения «Арсенала» в ЛЧ не помогали увидеть в них команду уровня чемпиона Германии или Италии. Проблемы «Тоттенхэма» в группе с «Интером» и ПСВ – проиграли первым в гостях и сыграли вничью со вторыми, не доказывают, что «шпоры» являются машинами по сбору еврокубковых побед.

Но отчасти этим клубам не повезло с лигой. Нагрузки в Англии сумасшедшие – не голословное заявление, а утверждение Гвардиолы, с которым не только Моуриньо соглашается. Конкуренция за счет того, что из АПЛ вылетают клубы, получающие 100 млн фунтов премиальных – почти что бюджет самых богатых в РПЛ , высоченная.

Так что «Тоттенхэм» и «Арсенал» могут в этом сезоне остаться без трофеев. И даже путевка в ЛЧ будет наградой для одного из двух, скорее всего. Но в очном матче они были живыми, ранимыми, яркими и талантливыми. Похоже, Эмери подарил «канонирам» уверенность, которая не пропадает после ошибок.

Сегодня Лено пропустил в ближний угол, а потом ошибся при выходе. Но дальше Бернд Викторович удачно вышел из ворот за пределы штрафной, а через пару секунд после того эпизода Ляказетт забил свой мяч. В этом весь новый «Арсенал», способный выиграть Лигу Европы в этом сезоне, если повезет со жребием и настроем.

По-другому звучит «Эмирейтс», иначе смотрится схема, которую и Венгер применял – три защитника позволили давить в дебюте. Не так, как раньше, текут матчи «Арсенала», поскольку снова выходят на поле за победами. Дерби против «Тоттенхэма» - один из лучших матчей в этом году не только в АПЛ . Спасибо командам, подарили крутое представление.

Возможно, если бы «шпоры» выдали матч более высокого качества, счет мог быть 4:3 или даже 4:4, но они не справились с ведением игры, не выжали победу, когда заработали преимущество в счете. А у «Арсенала» получилось. На 81-й минуте Эмери втиснулся в кресло, откинул назад голову со странным усталым и радостным выражением лица мужчины, у которого только что родился ребенок. Был словно огорошен очередным разворотом в игре.