Закрывая эпоху. «Золотой мяч» без Роналду и Месси

Сегодня это случится впервые за 10 лет. Сегодня «Золотой мяч» выиграет кто-то другой. Не Криштиану и не Лионель. «Соккер.ру» напоминает об обладателях 10 предыдущих призов.
Ждать осталось совсем недолго. Футбольный мир в нескольких часах от оглашения имени обладателя «Золотого мяча» за 2018-й год. Никто точно не знает, кому достанется ценный приз, но инсайдеры сообщают, что эпоху Роналду и Месси прервет хрупкий хорватский парень Лука Модрич. Впрочем, о победителе будем говорить после того, как он попозирует с «Золотым мячом» в руках и пустит скупую мужскую слезу, а сейчас – напомним о десяти предыдущих годах, когда престижнейшую награду делили два футболиста-небожителя начала XXI века, Месси и Роналду.
2008 год – Криштиану Роналду
В последний раз человек выигрывал «Золотой мяч» в 2007-м году, это Кака был награжден за успешный год в составе «Милана», с которым бразилец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В 2008-м началась Эпоха Гигантов. Роналду получил приз 2 декабря 2008 года – 10 лет и один день назад. В тот год Криштиану блистал в составе «Манчестер Юнайтед» (46 голов во всех турнирах в сезоне 2007/2008) и выиграл большие турниры: Лигу чемпионов и АПЛ. Месси занял второе место в голосовании, серьезно отстав по очкам. Но он еще отыграется.
2009 год – Лионель Месси
В этот год «Барселона» сделала «требл» под руководством Хосепа Гвардиолы, выиграв Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Короля, а Лионель Месси официально перешел из когорты подающих надежды в гильдию звезд. В предыдущих кампаниях Лео забивал 17-18 мячей, а тут разразился 42 голами – гроссмейстерский показатель. Как и Роналду годом ранее, Месси отличился в финале Лиги чемпионов, причем забил в ворота клуба Криштиану – МЮ. Впрочем, на момент вручения приза Лионелю Роналду будет выступать уже в «Реале».
2010 год – Лионель Месси
Вне всяких сомнений, Месси провел сильный год. Но были и другие кандидаты, в том числе из числа партнеров по «Барселоне». Гениальные Хави и Иньеста в составе сборной Испании выиграли чемпионат мира, причем Андрес забил решающий гол в финале. Нужно сказать, без ХавИньесты и Лео в «Барселоне» не достиг бы таких показателей. Был и Уэсли Снейдер, выдавший чудесный год, один в один, как у Модрича сейчас: победа в финале Лиги чемпионов с «Интером» и поражение в финале чемпионата мира, где голландец тащил свою команду. Но «Золотой мяч» ушел к аргентинцу, счет в личном соперничестве с Роналду стал 2:1 в пользу Лео.
2011 год – Лионель Месси
Зато нет никаких вопросов к следующему «Золотому мячу» Месси. Лионель поставил голы на конвейер, снова выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов и чемпионат Испании, но его игра была выдающейся даже без статистических показателей. Лео просто-таки завораживал и уже здесь о нем громко заговорили как о величайшем футболисте в истории. В голосовании Месси более чем вдвое опередил Роналду, занявшего второе место.
2012 год – Лионель Месси
А вот тут казалось, что спора между Месси и Роналду не получилось, потому что аргентинец сделал счет 4:1 по «Золотым мячам», став лучшим футболистом планеты в четвертый раз подряд. Конечно, снова были вопросы, ведь Лео взял индивидуальную награду в год крупного турнира, чемпионата Европы, где снова первенствовала Испания с его друзьями-товарищами по «Барселоне». Но Андрес Иньеста снова остался в стороне, ведь Лионель тогда всех покорил своей чудовищной результативностью, забив 91 гол за календарный год.
2013 год – Криштиану Роналду
Начало камбека со стороны Роналду также получилось небесспорным, ведь португалец в 2013-м остался без командных наград, и хотя забивал много, место под «Золотой мяч» на каминной полке подготовил Франк Рибери. В итоге, в плотном зачете француз уступил не только победителю (27.99% голосов), но и Месси (24.72%). За Рибери проголосовали 23.36% опрошенных.
2014 год – Криштиану Роналду
В 2014-м в первой тройке снова оказались Роналду, Месси и игрок «Баварии» - Мануэль Нойер. Вратарь попал в число соискателей не из-за успехов на клубном уровне, а благодаря победе на чемпионате мира в составе Бундесманшафт. Нойер набрал почти столько же, как и Месси – в районе 16%, но Криштиану оказался гораздо выше – 37.66% голосов. На стороне португальца был серьезный аргумент: в тот год он вместе с «Реалом» выиграл «Десиму», став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.
2015 год – Лионель Месси
Год спустя уже «Барселона» становится сильнейшей командой в Старом Свете, и музыка играет для Лионеля Месси. Роналду сильно отстал, несмотря на обилие забитых мячей («Золотая бутса» достается ему). Этот «Золотой мяч» мог показаться контрольным выстрелом Месси в Роналду, но не тут-то было.
2016 год – Криштиану Роналду
«Золотой мяч» уходит от ФИФА и возвращается в лоно «France Football», а победа Роналду не подвергается никаким сомнениям: забивал, феерил, выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии – чемпионат Европы. Убедительная и безапелляционная победа.
2017 год – Криштиану Роналду
После прошлогоднего успеха Роналду счет с Месси по «Золотым мячам» сравнялся – 5:5. Криштиану набрал 946 очков, Лионель – 670. На счету аргентинца был перевес по забитым мячам, но Роналду вновь выиграл Лигу чемпионов и в рамках этого турнира забил больше всех. Победы с «Реалом» в ЛЧ помогли Криштиану сравняться с Лео, а в этом году он наверняка рассчитывал выйти вперед после завоевания очередного «ушастого», но тут некстати на чемпионате мира зажег бывший одноклубник Модрич, что может спутать все карты. Как бы то ни было, это была славная охота в исполнении Криша и Лео, они развлекались сами и развлекали нас, как могли. Да и не перестают пока это делать, так что ловите момент – следите за большими мастерами, когда они в игре.
Никто не заслуживал ЗМ так , как он ! Но его элементарно кинули !
Теперь статус ЗМ обесценен настолько , что место ему в за..нице у франс - футбола !
Никто не заслуживал ЗМ так , как он ! Но его элементарно кинули !
Теперь статус ЗМ обесценен настолько , что место ему в за..нице у франс - футбола !
Нам повезло что мы видели эту эпоху вживую!
Нам повезло что мы видели эту эпоху вживую!
https://sun1-8.userapi.com/c635106/v635106723/1394e/24NDOYxNVO4.jpg
https://sun1-8.userapi.com/c635106/v635106723/1394e/24NDOYxNVO4.jpg
PS Модрич ЗМ, ну может быть, из сборной франции тоже есть кому его можно отдать.
PS Модрич ЗМ, ну может быть, из сборной франции тоже есть кому его можно отдать.
Роналду забид один из лучших голов в истории ЛЧ, стал лучшим бомбардиром, устроил перформанс в матче с Испанией,
Роналду забид один из лучших голов в истории ЛЧ, стал лучшим бомбардиром, устроил перформанс в матче с Испанией,