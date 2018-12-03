Закрывая эпоху. «Золотой мяч» без Роналду и Месси

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Борнмут -:-  Хаддерсфилд 1.7 3.7 5
22:45 сегодня  Вест Хэм -:-  Кардифф 1.65 3.8 5.4
22:45 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Кристал Пэлас - - -
23:00 сегодня  Уотфорд -:-  Манчестер Сити 9.5 5.9 1.28
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 2:0 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.04 13 50
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 2:0 Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 1.75 2.55 9.5
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 1:0 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3.15 2.8 2.45
03:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 0:2 Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3.4 3 2.2
Болгария. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 1.8 3.55 4.1
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 2.9 3.3 2.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.45 2.95 3
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3 3.2 2.3
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.19 6.1 13
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 3.9 3.45 1.87
Испания. Кубок 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.35 4.5 8.7
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Эбро (Сарагоса)Эбро - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Вальекано (Мадрид)Райо Вальекано -:- Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес 2.45 3.1 2.85
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 1.52 3.7 6.5
Италия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.1 3.2 3.45
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне 1.6 3.7 5.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1.68 3.5 5
Румыния. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Клуж (Бухарест)Клуж 4 3.2 1.93
Франция. Лига 1 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Амьен -:-  Монако 2.9 3.3 2.45
21:00 сегодня  Ницца -:-  Анже 2 3.2 4.1
23:00 сегодня  Монпелье -:-  Лилль - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГаврГавр -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 1.8 3.35 4.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 3.5 3.15 2.1
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.15 3.1 3.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 1.77 3.45 4.45
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2 3.1 3.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.55 2.95 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 2 3.25 3.7
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.38 4.5 7.5
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Закрывая эпоху. «Золотой мяч» без Роналду и Месси

вчера, 20:44

Сегодня это случится впервые за 10 лет. Сегодня «Золотой мяч» выиграет кто-то другой. Не Криштиану и не Лионель. «Соккер.ру» напоминает об обладателях 10 предыдущих призов.

Ждать осталось совсем недолго. Футбольный мир в нескольких часах от оглашения имени обладателя «Золотого мяча» за 2018-й год. Никто точно не знает, кому достанется ценный приз, но инсайдеры сообщают, что эпоху Роналду и Месси прервет хрупкий хорватский парень Лука Модрич. Впрочем, о победителе будем говорить после того, как он попозирует с «Золотым мячом» в руках и пустит скупую мужскую слезу, а сейчас – напомним о десяти предыдущих годах, когда престижнейшую награду делили два футболиста-небожителя начала XXI века, Месси и Роналду.

2008 год – Криштиану Роналду

В последний раз человек выигрывал «Золотой мяч» в 2007-м году, это Кака был награжден за успешный год в составе «Милана», с которым бразилец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В 2008-м началась Эпоха Гигантов. Роналду получил приз 2 декабря 2008 года – 10 лет и один день назад. В тот год Криштиану блистал в составе «Манчестер Юнайтед» (46 голов во всех турнирах в сезоне 2007/2008) и выиграл большие турниры: Лигу чемпионов и АПЛ. Месси занял второе место в голосовании, серьезно отстав по очкам. Но он еще отыграется.

2009 год – Лионель Месси

В этот год «Барселона» сделала «требл» под руководством Хосепа Гвардиолы, выиграв Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Короля, а Лионель Месси официально перешел из когорты подающих надежды в гильдию звезд. В предыдущих кампаниях Лео забивал 17-18 мячей, а тут разразился 42 голами – гроссмейстерский показатель. Как и Роналду годом ранее, Месси отличился в финале Лиги чемпионов, причем забил в ворота клуба Криштиану – МЮ. Впрочем, на момент вручения приза Лионелю Роналду будет выступать уже в «Реале». 

2010 год – Лионель Месси

Вне всяких сомнений, Месси провел сильный год. Но были и другие кандидаты, в том числе из числа партнеров по «Барселоне». Гениальные Хави и Иньеста в составе сборной Испании выиграли чемпионат мира, причем Андрес забил решающий гол в финале. Нужно сказать, без ХавИньесты и Лео в «Барселоне» не достиг бы таких показателей. Был и Уэсли Снейдер, выдавший чудесный год, один в один, как у Модрича сейчас: победа в финале Лиги чемпионов с «Интером» и поражение в финале чемпионата мира, где голландец тащил свою команду. Но «Золотой мяч» ушел к аргентинцу, счет в личном соперничестве с Роналду стал 2:1 в пользу Лео.

2011 год – Лионель Месси

Зато нет никаких вопросов к следующему «Золотому мячу» Месси. Лионель поставил голы на конвейер, снова выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов и чемпионат Испании, но его игра была выдающейся даже без статистических показателей. Лео просто-таки завораживал и уже здесь о нем громко заговорили как о величайшем футболисте в истории. В голосовании Месси более чем вдвое опередил Роналду, занявшего второе место.

2012 год – Лионель Месси

А вот тут казалось, что спора между Месси и Роналду не получилось, потому что аргентинец сделал счет 4:1 по «Золотым мячам», став лучшим футболистом планеты в четвертый раз подряд. Конечно, снова были вопросы, ведь Лео взял индивидуальную награду в год крупного турнира, чемпионата Европы, где снова первенствовала Испания с его друзьями-товарищами по «Барселоне». Но Андрес Иньеста снова остался в стороне, ведь Лионель тогда всех покорил своей чудовищной результативностью, забив 91 гол за календарный год.

2013 год – Криштиану Роналду

Начало камбека со стороны Роналду также получилось небесспорным, ведь португалец в 2013-м остался без командных наград, и хотя забивал много, место под «Золотой мяч» на каминной полке подготовил Франк Рибери. В итоге, в плотном зачете француз уступил не только победителю (27.99% голосов), но и Месси (24.72%). За Рибери проголосовали 23.36% опрошенных.

2014 год – Криштиану Роналду

В 2014-м в первой тройке снова оказались Роналду, Месси и игрок «Баварии» - Мануэль Нойер. Вратарь попал в число соискателей не из-за успехов на клубном уровне, а благодаря победе на чемпионате мира в составе Бундесманшафт. Нойер набрал почти столько же, как и Месси – в районе 16%, но Криштиану оказался гораздо выше – 37.66% голосов. На стороне португальца был серьезный аргумент: в тот год он вместе с «Реалом» выиграл «Десиму», став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

2015 год – Лионель Месси

Год спустя уже «Барселона» становится сильнейшей командой в Старом Свете, и музыка играет для Лионеля Месси. Роналду сильно отстал, несмотря на обилие забитых мячей («Золотая бутса» достается ему). Этот «Золотой мяч» мог показаться контрольным выстрелом Месси в Роналду, но не тут-то было. 

2016 год – Криштиану Роналду

«Золотой мяч» уходит от ФИФА и возвращается в лоно «France Football», а победа Роналду не подвергается никаким сомнениям: забивал, феерил, выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии – чемпионат Европы. Убедительная и безапелляционная победа.

2017 год – Криштиану Роналду

После прошлогоднего успеха Роналду счет с Месси по «Золотым мячам» сравнялся 5:5. Криштиану набрал 946 очков, Лионель – 670. На счету аргентинца был перевес по забитым мячам, но Роналду вновь выиграл Лигу чемпионов и в рамках этого турнира забил больше всех. Победы с «Реалом» в ЛЧ помогли Криштиану сравняться с Лео, а в этом году он наверняка рассчитывал выйти вперед после завоевания очередного «ушастого», но тут некстати на чемпионате мира зажег бывший одноклубник Модрич, что может спутать все карты. Как бы то ни было, это была славная охота в исполнении Криша и Лео, они развлекались сами и развлекали нас, как могли. Да и не перестают пока это делать, так что ловите момент – следите за большими мастерами, когда они в игре.

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Все комментарии
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина
   345 / 984
сегодня в 00:21
Это действительно великая эпоха двух чемпионов. Лучшего момента для окончания данной эпохи просто не найти, ведь счет 5:5 идеально отображает то, насколько достойны они друг друга как соперники. Тем более, этот счет настолько же невероятен для футбола высшего уровня, как и те достижения, которых добились Месси и Роналду.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
сегодня в 00:20
А кто сказал, что эпоха закрыта? Сейчас Барса или Юве выиграют ЛЧ + свой чемпионат. И снова 2 лучших игрока века будут на первых строчках рейтинга.
Олег Гусов
Олег Гусов
   590 / 984
сегодня в 00:18
Эпоха Роналду не закончена ! И это видно по его игре в Ювентусе !
Никто не заслуживал ЗМ так , как он ! Но его элементарно кинули !
Теперь статус ЗМ обесценен настолько , что место ему в за..нице у франс - футбола !
barcelona and cruyff
barcelona and cruyff ответил RoArt
   447 / 984
вчера в 23:24
5 - 5 мне кажется это идеальный итог великой охоты! Нам повезло что мы видели эту эпоху вживую!
Полностью согласен.
parallels
parallels
   8 / 984
вчера в 22:49
ну, модрич, понятно, только раз получит мяч. 7 и 10 все сейчас спишут со счетов, посчитав, что их эпоха закончилась, поставят на мбаппов и прочих антуанов - и прикиньте, что будет, если вдруг старички в будущем вернутся и получат ещё по мячу? 😅
Islam0500
Islam0500
   879 / 984
вчера в 22:37
То, что, Снайдера прокатили в 2010 г, это историческая не справедливость. Человек на клубном уровне выиграл требл, потом затащил свою сборную в финал(5 мячей на ЧМ 2010), а он не попадает даже в тройку.
RoArt
RoArt
   801 / 984
вчера в 22:35
5 - 5 мне кажется это идеальный итог великой охоты!
Нам повезло что мы видели эту эпоху вживую!
Groove000
Groove000 ответил fanliverpoolfan
   205 / 984
вчера в 21:49
Как будто он один ташил сборную хорватию в финал чм не понимаю я глориков
А тут не в глорах дело, а в том, что уже всё известно:

https://sun1-8.userapi.com/c635106/v635106723/1394e/24NDOYxNVO4.jpg
DXTK
DXTK
   85 / 984
вчера в 21:23
Как сказал Кака: что после него ЗМ потерял свою значимость, наверно потому что, стали давать только двум футболистам.

PS Модрич ЗМ, ну может быть, из сборной франции тоже есть кому его можно отдать.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   119 / 984
вчера в 20:57
Как будто он один ташил сборную хорватию в финал чм не понимаю я глориков
spartach091
spartach091
   189 / 984
вчера в 20:54
Индивидуальная награда ведь ЗМ, то каким образом ее должен получить Модрич? В ЛЧ в Реале выделялся Роналду, став лучшим бомбардиром. В ЛЛ Реал не смог выиграть золото. На ЧМ вся Хорватия была хороша, и им повезло с сеткой турнира.

Роналду забид один из лучших голов в истории ЛЧ, стал лучшим бомбардиром, устроил перформанс в матче с Испанией,
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   207 / 984
вчера в 20:51
Модрич первый, Криш второй, Гризман третий, Мбаппе четвёртый, месси пятый, салах шестой, варан седьмой, азар восьмой, Де Брюйне девятый, кейн десятый
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