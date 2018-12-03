Закрывая эпоху. «Золотой мяч» без Роналду и Месси

вчера, 20:44

Сегодня это случится впервые за 10 лет. Сегодня «Золотой мяч» выиграет кто-то другой. Не Криштиану и не Лионель. «Соккер.ру» напоминает об обладателях 10 предыдущих призов.

Ждать осталось совсем недолго. Футбольный мир в нескольких часах от оглашения имени обладателя «Золотого мяча» за 2018-й год. Никто точно не знает, кому достанется ценный приз, но инсайдеры сообщают, что эпоху Роналду и Месси прервет хрупкий хорватский парень Лука Модрич. Впрочем, о победителе будем говорить после того, как он попозирует с «Золотым мячом» в руках и пустит скупую мужскую слезу, а сейчас – напомним о десяти предыдущих годах, когда престижнейшую награду делили два футболиста-небожителя начала XXI века, Месси и Роналду.

2008 год – Криштиану Роналду

В последний раз человек выигрывал «Золотой мяч» в 2007-м году, это Кака был награжден за успешный год в составе «Милана», с которым бразилец выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В 2008-м началась Эпоха Гигантов. Роналду получил приз 2 декабря 2008 года – 10 лет и один день назад. В тот год Криштиану блистал в составе «Манчестер Юнайтед» (46 голов во всех турнирах в сезоне 2007/2008) и выиграл большие турниры: Лигу чемпионов и АПЛ . Месси занял второе место в голосовании, серьезно отстав по очкам. Но он еще отыграется.

2009 год – Лионель Месси

В этот год «Барселона» сделала «требл» под руководством Хосепа Гвардиолы, выиграв Лигу чемпионов, Примеру и Кубок Короля, а Лионель Месси официально перешел из когорты подающих надежды в гильдию звезд. В предыдущих кампаниях Лео забивал 17-18 мячей, а тут разразился 42 голами – гроссмейстерский показатель. Как и Роналду годом ранее, Месси отличился в финале Лиги чемпионов, причем забил в ворота клуба Криштиану – МЮ . Впрочем, на момент вручения приза Лионелю Роналду будет выступать уже в «Реале».

2010 год – Лионель Месси

Вне всяких сомнений, Месси провел сильный год. Но были и другие кандидаты, в том числе из числа партнеров по «Барселоне». Гениальные Хави и Иньеста в составе сборной Испании выиграли чемпионат мира, причем Андрес забил решающий гол в финале. Нужно сказать, без ХавИньесты и Лео в «Барселоне» не достиг бы таких показателей. Был и Уэсли Снейдер, выдавший чудесный год, один в один, как у Модрича сейчас: победа в финале Лиги чемпионов с «Интером» и поражение в финале чемпионата мира, где голландец тащил свою команду. Но «Золотой мяч» ушел к аргентинцу, счет в личном соперничестве с Роналду стал 2:1 в пользу Лео.

2011 год – Лионель Месси

Зато нет никаких вопросов к следующему «Золотому мячу» Месси. Лионель поставил голы на конвейер, снова выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов и чемпионат Испании, но его игра была выдающейся даже без статистических показателей. Лео просто-таки завораживал и уже здесь о нем громко заговорили как о величайшем футболисте в истории. В голосовании Месси более чем вдвое опередил Роналду, занявшего второе место.

2012 год – Лионель Месси

А вот тут казалось, что спора между Месси и Роналду не получилось, потому что аргентинец сделал счет 4:1 по «Золотым мячам», став лучшим футболистом планеты в четвертый раз подряд. Конечно, снова были вопросы, ведь Лео взял индивидуальную награду в год крупного турнира, чемпионата Европы, где снова первенствовала Испания с его друзьями-товарищами по «Барселоне». Но Андрес Иньеста снова остался в стороне, ведь Лионель тогда всех покорил своей чудовищной результативностью, забив 91 гол за календарный год.

2013 год – Криштиану Роналду

Начало камбека со стороны Роналду также получилось небесспорным, ведь португалец в 2013-м остался без командных наград, и хотя забивал много, место под «Золотой мяч» на каминной полке подготовил Франк Рибери. В итоге, в плотном зачете француз уступил не только победителю (27.99% голосов), но и Месси (24.72%). За Рибери проголосовали 23.36% опрошенных.

2014 год – Криштиану Роналду

В 2014-м в первой тройке снова оказались Роналду, Месси и игрок «Баварии» - Мануэль Нойер. Вратарь попал в число соискателей не из-за успехов на клубном уровне, а благодаря победе на чемпионате мира в составе Бундесманшафт. Нойер набрал почти столько же, как и Месси – в районе 16%, но Криштиану оказался гораздо выше – 37.66% голосов. На стороне португальца был серьезный аргумент: в тот год он вместе с «Реалом» выиграл «Десиму», став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов.

2015 год – Лионель Месси

Год спустя уже «Барселона» становится сильнейшей командой в Старом Свете, и музыка играет для Лионеля Месси. Роналду сильно отстал, несмотря на обилие забитых мячей («Золотая бутса» достается ему). Этот «Золотой мяч» мог показаться контрольным выстрелом Месси в Роналду, но не тут-то было.

2016 год – Криштиану Роналду

«Золотой мяч» уходит от ФИФА и возвращается в лоно «France Football», а победа Роналду не подвергается никаким сомнениям: забивал, феерил, выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов, а со сборной Португалии – чемпионат Европы. Убедительная и безапелляционная победа.

2017 год – Криштиану Роналду