«Локомотив» еще не сошел с пути

вчера, 10:35

Матч «Локомотива» с «Шальке» будет важным с турнирной точки зрения только для одной команды. «Соккер.ру» делится ожиданиями перед игрой.

Расклад в группе

«Локомотив» в первой части группового турнира Лиги чемпионов выступил провально. Спасти лицо получилось в домашней встрече с «Галатасараем» (2:0), когда железнодорожники все же одержали победу и набрали первые три очка в группе. Причем этого оказалось достаточно, чтобы российский клуб не был лишен турнирной мотивации в заключительном туре. Дело в том, что сам «Галатасарай» тоже не блистал в группе, он обыграл только «Локомотив» на своем поле (3:0), а еще набрал одно очко в игре с «Шальке» (0:0) дома.

Так что опережает турецкий клуб железнодорожников на один балл. И это обеспечивает борьбу между «Локомотивом» и «Галатасараем» за место в весенней части Лиги Европы. Это единственная интрига в группе, поскольку «Порту» себе обеспечил уже первое место в квартете с 13 очками, а «Шальке» точно будет вторым с 8 баллами. Никто из них никуда не переместится. Поэтому многое зависит от настроя лидеров группы, от того, насколько они будут мотивированными на борьбу.

Также важно отметить, что «Локомотив» играет на выезде с «Шальке», а вот «Галатасарай» принимает «Порту» дома. На своем поле турки, конечно, куда сильнее, чем на выезде, независимо от настроения соперника. При этом «Локомотиву» нужна только победа, а также необходимо, чтобы «Галатасарай» потерял очки. Но важно, что российский клуб не утратил до последнего матча свои шансы, о чем можно было предполагать после ужасного старта еврокубкового сезона чемпиона.

Текущая форма

Для «Локомотива» это будет последний аккорд в 2018 году. Год получился неоднозначным в целом, но закончить его железнодорожники захотят на мажорной ноте, экономить силы им уже некуда, думать об отпуске в таких острых турнирных раскладах тоже вряд ли будут. Так что нужно просто взять и выложиться на пределе.

В последних двух матчах «Локомотив» одержал победы. В Кубке России в первой игре с «Рубином» дома победил со счетом 1:0, был очень тяжелый поединок. Затем в чемпионате одержал волевую победу над «Оренбургом» со счетом 2:1. Спас железнодорожников дубль Фарфана в конце встречи. И это обнадеживает еще больше, поскольку от формы Джефферсона во многом зависит игра «Локомотива» в атаке, а у него еще и дополнительная мотивация будет, ведь в «Шальке» Фарфан провел много лет.

Так что настроение у «Локомотива» не такое плохое, хотя играет в плотном графике, а поражение от «Спартака» (1:2) в дерби было не так давно – 2 декабря. «Шальке» тоже пережил немало эмоций в последнее время. Он на выходных боролся в дерби с лидером Бундеслиги дортмундской «Боруссией» и проиграл – 1:2. До этого была ничья с «Хоффенхаймом» (1:1) и поражение от «Порту» (1:3) в Лиге чемпионов. Три матча без побед подряд, всего одна победа в пяти последних встречах во всех турнирах при трех поражениях. Состояние не самое лучшее.

История отношений

В рейтинге УЕФА «Шальке», конечно, расположен выше «Локомотива». Немецкий клуб занимает 23-е место, а железнодорожники только 62-е. История их взаимоотношений не такая богатая. Буквально ограничивается встречей в октябре в Москве. Тогда, напомним, в очень тягучем и тяжелом поединке победу одержал «Шальке» со счетом 1:0. Единственный мяч забил на 88-й минуте Уэстон МакКенни. И это поражение было одним из самых обидных для «Локомотива» в нынешнем сезоне. Игра вполне себе развивалась на три результата, но выпал в итоге самый худший для железнодорожников.

Ориентировочный состав «Шальке»: Ферманн, Сане, Налдо, Настасич, Калиджури, Сердар, Руди, Бенталеб, Мендил, МакКенни, Арит.

Ориентировочный состав «Локомотива»: Гильерме, Игнатьев, Кверквелия, Хеведес, Идову, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Стоит отметить, что помимо Фарфана особый настрой на игру будет у Хеведеса, для которого «Шальке» вообще родной клуб. Если же говорить о потерях, то «Локомотиву» будет не хватать Чорлуки, который отбывает дисквалификацию. Но гораздо важнее выбор состава, который сделает «Шальке», насколько велика будет ротация, насколько состав будет отличаться от основного и вообще, пойдет ли это на пользу российской команде, либо же резервисты «Шальке» выйдут с особой мотивацией.

Доменико Тедеско (главный тренер «Шальке»):

Поражение в дерби нас подкосило. Нужно, чтобы парни снова зарядились мотивацией.

«Шальке» всегда хочет побеждать, завтрашний матч - не исключение. Мы заслуженно вышли в 1/16. Мне нужно будет проявить креатив при выборе состава. Стевеном Скржыбски рисковать не будем. Тойхерт не может играть все 90 минут, но в составе будет. Мы также взяли двух игроков из юношеской команды. Проводить ротацию необходимо, чтобы игроки были свежими.

Впрочем, каких-то подачек и послаблений от «Шальке» в «Локомотиве» не ждут. Железнодорожники резонно считают, что немецкий клуб будет достаточно выкладываться, поскольку премиальные никто не отменял, а они растут с каждой победой в Лиге чемпионов.

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»):

Будет ли «Локомотив» играть первым номером? Это зависит не только от нас, но и от соперника. Мы всегда хотим играть первым номером. Так было в московском матче, но мы уступили. Всегда нужно полагаться только на себя. Если будем полагаться на «Шальке», ничего не получится. Лига чемпионов – ответственный турнир, где за каждую победу платят деньги. На льготы со стороны «Шальке» мы не рассчитываем. Я посмотрел матч «Шальке» - «Боруссия». Дмитрий Лоськов смотрел на стадионе. Дерби есть дерби. Хороший, интересный матч. Есть над чем подумать. «Шальке» выпустит полурезервный состав? Лучше пусть ставят основной. В любом случае, это их вопросы.

В том, что ждет «Локомотив» в контексте выхода в весеннюю часть Лиги Европы, слишком много переменных, факторов, которые не зависят от самих железнодорожников. Тут и выбор состава, и мотивация «Шальке», что имеет большой разброс возможностей, это еще и исход параллельной игры в Турции. Ведь если «Галатасарай» дома победит немотивированный «Порту», то любые усилия «Локомотива» будут напрасными.