День, когда «Манчестер Сити» может стать чемпионом

вчера, 11:30

Сарри считает, что футболисты Гвардиолы намного сильнее, но «Соккер.ру» предлагает не признавать капитуляцию «Челси» до начала матча.

Маурицио полагает, что «Манчестер Сити» в другой весовой категории, нежели «Челси». Тренер назвал команду Гвардиолы лучшей в Европе и, быть может, во всем мире. В финале Суперкубка Англии в августе «горожане» победили со счетом 2:0, но ход игры показал, что «Челси» будет менять подход.

Стиль меняется, но очков больше по сравнению с прошлым сезоном не стало. Конте сумел опередить «Сити» не так давно, но в пяти последних очных матчах 4 победы «горожан» и всего один успех «аристократов». В 10 играх видим 3 победы «Челси», но времена, когда столичные легко могли отобрать очки у провинциалов, завершились.

Фаворит в центральном матче тура есть и это, конечно же, не хозяева поля. С другой стороны, есть причины не ждать легкой прогулки для «Манчестер Сити». Впереди сложный марафон. На неделе «Челси» проиграл, но Сарри специально поберег Жоржиньо и Давида Луиса, а Педро, Жиру и Ковачич вышли на замену.

Составы и тактика команд

У Сарри и Гвардиолы одинаковая расстановка, если итальянец не экспериментирует. Но так интереснее и проще сравнивать. У Эдерсона и Кепы – двух вратарей из топ-5 самых дорогих в истории футбола, не всегда было много работы. Испанец только адаптируется в АПЛ , а уже выручал, как и бразилец.

Защита Аспиликуэта – Рюдигер – Луис – Алонсо допускает голы чаще, чем коллеги из «Сити», но персонально эти ребята не действуют хуже Уокера, Стоунза, Ляпорта и Делфа (у Менди травма, а у Зинченко сломан нос, вероятнее всего, сыграет англичанин). Также не сказать, что Жоржиньо, Ковачич (Сеск, Баркли или Лофтус-Чик) и Канте – плохие хавбеки.

Сегодня на поле будут звезды АПЛ . Только к хорвату порой вопросы, хотя возникают они из-за класса оппонентов. Например, даже без Де Брюйне в центре поля у МС магический треугольник. Силва и Фернандиньо часто крутые. Хотя их фокусы меркнут перед тем, что могут себе позволить сейчас Стерлинг, Сане и Марез – у Гвардиолы на одного вингера больше, чем можно уместить в основу.

А вот у «Челси» Азар, который не забивает с начала октября, Педро и Виллиан похвастаться впечатляющей серийной игрой не могут. Тогда как их соперник Агуэро не может похвалиться сезонами без мелких травм – похоже, Серхио не готов физически, его подменит Жезус. И бразилец, как форварды «Челси» Жиру и Мората, не всегда выступает так, как хотелось бы Гвардиоле.

У «Челси» и «Манчестер Сити» теперь схожая структура игры. Много движения, пасов, вертикальные атаки, активные фланги, в опорной зоне не чистый разрушитель (Жоржиньо и Фернандиньо), только на любой кадровый и тактический козырь «горожане» могут ответить достойно – даже без Де Брюйне и Агуэро команда Хосепа способна показать космический уровень игры.

Ориентировочные составы

«Челси» (4-3-3): Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Педро, Жиру (Мората), Азар.

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Делф – Д. Сильва, Фернандиньо, Б. Силва – Марез (Сане), Жезус, Стерлинг (Сане).

Ключевые противостояния

Аспиликуэта – Стерлинг (Сане). Испанец подписал новый контракт с «Челси», а судьба подсунула ему соперника, который в дикой форме. Причем речь как о Стерлинге – один из лучших игроков старта сезона в АПЛ , так и о Сане – немец взялся за ум, начал клепать голы и передачи.

Алонсо и Азар – Уокер и Бернарду. Зона, где у «Челси» должно быть подавляющее преимущество, поскольку англичанин и португалец обороняются намного хуже, чем испанец и бельгиец атакуют. Понятно, что Гвардиола назовет атаку лучшей защитой – постарается держать мяч, но Ковачич может поддержать Маркоса и Эдена.

Жоржиньо – хавбеки МС . Если у бразильского итальянца начался сложный период с неудачными поединками (очень плохо сыграл против «Тоттенхэма», неплохо с «Фулхэмом» и пропустил матч с «Вулвз»), то «Челси» начнет терять очки, поскольку вся магия держится не на Азаре, не на Давиде Луисе или Алонсо, а на Жоржиньо. Если «Сити» заставит этого парня браковать пасы – хозяевам крышка.

Педро – Делф. Испанца всегда недооценивали, хотя он умеет забить в трудную минуту важный мяч. Гвардиола это прекрасно знает, поэтому постарается скомпоновать схему так, чтобы у Педро не было свободы на фланге Делфа. Англичанин активно участвует в создании атак, но не сможет оставить Ляпорта одного на две зоны.

Жиру (Мората) – защита «Сити». Соперники Гвардиолы в 15 турах создали моментов на 10 голов, а забили всего семь раз. Поводов хвалить Стоунза и Ляпорта достаточно, эта парочка поняла запросы Хосепа не хуже, чем бразилец Эдерсон с его длинными пасами вперед. Центральные форварды «Челси», к которым столько претензий (вместе забили на гол меньше в АПЛ , чем Азар), должны удивить, чтобы пробить оборону «Сити».

Рюдигер и Луис – Жезус. Акцент может быть на вингеров «Манчестер Сити», в таком случае потеря Агуэро не скажется на результате, но если «Челси» покажет самый качественный футбол за последние два месяца – «Манчестер Сити» пригодятся все и каждый. И в таком случае вспомним, что талантливый Жезус все реже появляется на поле, но создал столько же голов, как опорник Фернандиньо – три.

Сарри – Гвардиола. Три матча – три победы Хосепа над тренером, которому посоветовал перебраться в АПЛ . Пока Маурицио объективно в проигрышной позиции, поскольку «Манчестер Сити» еще богаче, чем «Челси», да и состав у них даже без Менди, Де Брюйне и Агуэро невероятно мощный. Но для того и нужны тренеры, чтобы удивлять. Тот же «Вулверхэмптон» обыграл «Челси» и сыграл вничью против «Сити» - хватило настроя, тактики и удачи.

Важные факты накануне игры

- в пяти последних матчах на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ «Манчестер Сити» дважды выиграл, два раза проиграл (в том числе в апреле 2017 года), а также была одна ничья;

- во всех турнирах нулевой ничьей не было с ноября 2011 года, то есть чуть больше семи лет. При этом невероятной результативностью матчи тоже не балуют – в 5 последних играх забили всего 11 раз, 2.2 гола за игру. В трех последних – 4 мяча, 1.3 за матч;

- в 10 последних матчах в рамках АПЛ (важное уточнение, ведь в кубках бывают эксперименты с составами) в 5 случаях забивали обе команды, в пяти – одна, то есть у взаимоотношений раздвоение сюжетных личностей;

- с 2008 года – за десять лет, в АПЛ «Манчестер Сити» забил «Челси» больше двух мячей всего три раза. Причем обе победы по 3:0 случились в одном сезоне – чемпионском для «Лестера» и кризисном для «Челси»;

- у Гвардиолы был комплекс игры против «Челси» - семь матчей без побед подряд, но он прошел – в трех последних встречах побеждал лондонцев с «Манчестер Сити»;

- Сарри не любит проигрывать дважды подряд в чемпионате. Подобного не было с октября 2016 года, когда «Наполи» проиграл «Аталанте» и «Роме». Маурицио разозлился после осечки с «Вулверхэмптоном»;

- у «Челси» большие проблемы в атаке против «Сити» в АПЛ – всего 7 ударов за 2 последних матча в АПЛ . Только у двух клубов меньше ударов против манкунианцев в прошлом сезоне;

- ждем на поле четверых из топ-5 самых пасующих игроков АПЛ . Жоржиньо лидирует, но у Ляпорта, Рюдигера и Давида Луиса тоже больше 1100 передач на брата. Встречаются единственные команды, успевшие отдать больше 10 000 передач;

- «Манчестер Сити» не проиграл «Ливерпулю», обыграл «Тоттенхэм» и «Арсенал». Если к этому списку присоединится «Челси», то разрыв между Гвардиолой и Сарри вырастет до 13 пунктов после 16 туров;

- «Челси» дома не проигрывает действующим чемпионам с апреля 2002 года, когда проиграли «Манчестер Юнайтед». После этого было 11 матчей – 5 побед и 6 ничьих;

- «Манчестер Сити» не проигрывал в гостях на протяжении 14 туров АПЛ – всего 3 ничейных результата. Никогда в истории у клуба не было серии из 15 матчей без поражений;

- «горожане» никогда в истории – а сегодня 161-й матч между командами во всех турнирах, не выигрывали четвертую игру подряд. Но если это произойдет, вряд ли фаворита с таким ходом остановят.

Сегодня лондонцы играют за себя и за всех, кто мечтает о чемпионской интриге, для которой «Манчестер Сити» должен чаще терять очки, иначе титул достанется именно Гвардиоле.

Прогноз «Соккер.ру»: с 1955 года «Сити» не переигрывал «Челси» в гостях в рамках высшего дивизиона два раза подряд, могут изменить ход истории.

Но предположим, что сегодня 63-летняя серия не прервется. «Сити» в прошлый раз выиграл в Лондоне, а сегодня, вопреки объяснимым прогнозам, потеряет очки.