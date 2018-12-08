День, когда «Манчестер Сити» может стать чемпионом

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2.05 3.4 3.4
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер 1.95 3.5 3.6
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург -:- Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2.9 3.3 2.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2.15 3.5 3
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗираЗира -:- Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб СумгаитСумгаит - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Вулверхэмптон 2.8 3.1 2.65
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 2:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.15 6.4 24
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 3:0 Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон 1.02 - -
03:30 47’ Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 0:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.85 2.35 2.65
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен 3.7 3.5 1.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа 1.8 3.5 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 1.4 4.5 6.5
Болгария. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 2.2 3.2 3.2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф 15 7 1.15
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1.18 6.3 13.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Майнц -:-  Ганновер-96 1.95 3.5 3.9
20:00 сегодня  Боруссия М -:-  Штутгарт 1.47 4.4 6.8
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 3.2 3.3 2.15
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.45 3.4 2.65
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен 2.2 3.2 3.15
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 3.05 3.4 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги 2.1 3.25 3.3
Греция. Суперлига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КсантиКсанти -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 5.1 3.75 1.62
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос 2.85 2.9 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса 1.2 6 12.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 1.6 3.8 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВейлеВейле -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 5.3 3.8 1.57
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Леванте 1.7 3.9 4.4
18:15 сегодня  Уэска -:-  Реал 8.5 5.5 1.3
20:30 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Вальядолид - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Райо Вальекано 1.5 4.5 5.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.35 4.3 9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах 1.47 3.8 7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.4 2.9 3.1
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 2.6 3 2.75
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба 1.8 3.3 4.5
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.85 3.1 2.45
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.35 3.1 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Сассуоло -:-  Фиорентина 2.8 3.25 2.55
17:00 сегодня  Парма -:-  Кьево 2.05 3.25 3.85
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Болонья 1.93 3.5 4
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Аталанта 4.5 3.6 1.8
20:00 сегодня  Дженоа -:-  СПАЛ 1.95 3.35 4.1
22:30 сегодня  Милан -:-  Торино 1.85 3.4 4.5
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.3 4.85 9.5
Кубок Либертадорес 2018, Финал 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
04:00 35’ Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 0:0 Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 2.1 2.85 4.2
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес 1.57 3.9 5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2.65 3.35 2.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 6.7 4.7 1.38
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 4.9 3.6 1.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 2.15 3.35 3.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 2.85 3.2 2.4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 1.95 3.3 3.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 2 3.3 3.6
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1.23 5.7 10
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Динамо М -:-  Урал 2 3.2 4.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Уфа 1.38 4.65 8.4
19:00 сегодня  Зенит -:-  Рубин 1.5 4 7.1
Румыния. Лига 1 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.8 3.3 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ -:- Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 1.75 3.35 4.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад -:- Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура -:- Логотип футбольный клуб Триглав (Крань)Триглав 1.52 4.1 5.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлуминийАлуминий -:- Логотип футбольный клуб ЦелеЦеле - - -
США. МЛС 2018, Финал 1 X 2
04:00 27’ Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн 0:0 Логотип футбольный клуб Портленд ТимберсПортленд Тимберс - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
18:00 сегодня  Йемен -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор -:- Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БурсаспорБурсаспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор 1.72 3.5 4.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче - - -
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Олимпик Дн -:-  Десна 2.35 3.05 3.05
18:00 сегодня  Александрия -:-  Львов - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 8-й раунд 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анеси-ле-ВьеАнеси-ле-Вье -:- Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Леге Кап-ФерретЛеге Кап-Феррет - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шапель МонжерионШапель Монжерион -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шаритуаз (Ла Шарите-Сюр-Луар)Шаритуаз -:- Логотип футбольный клуб Бург ФутБург Фут - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ЛанньонЛанньон - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб При-ле-МезьерПри-ле-Мезьер -:- Логотип футбольный клуб Сен-Кантен Сен-Кантен - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб УассельУассель -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пэй Нелуа (Нель)Пэй Нелуа -:- Логотип футбольный клуб ГравлинГравлин - - -
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВаннВанн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БастияБастия -:- Логотип футбольный клуб Сент-ОмерСент-Омер - - -
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КретельКретель -:- Логотип футбольный клуб ЛимонестЛимонест - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТанТан -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб СетеСете -:- Логотип футбольный клуб РодезРодез - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаланШалан -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Страсбур -:-  Кан 1.75 3.4 5.2
19:00 сегодня  Лилль -:-  Реймс - - -
23:00 Матч перенесен  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.7 3.3 2.6
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб 10 4.75 1.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Горица (Велика Горица)Горица -:- Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 3.5 3.2 2.07
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице 1.4 4.15 8
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн 2.35 3.3 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих 1.7 3.6 4.6
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
ГлавнаяБлогиСтолкновения

День, когда «Манчестер Сити» может стать чемпионом

вчера, 11:30

Сарри считает, что футболисты Гвардиолы намного сильнее, но «Соккер.ру» предлагает не признавать капитуляцию «Челси» до начала матча.  

Маурицио полагает, что «Манчестер Сити» в другой весовой категории, нежели «Челси». Тренер назвал команду Гвардиолы лучшей в Европе и, быть может, во всем мире. В финале Суперкубка Англии в августе «горожане» победили со счетом 2:0, но ход игры показал, что «Челси» будет менять подход. 

Стиль меняется, но очков больше по сравнению с прошлым сезоном не стало. Конте сумел опередить «Сити» не так давно, но в пяти последних очных матчах 4 победы «горожан» и всего один успех «аристократов». В 10 играх видим 3 победы «Челси», но времена, когда столичные легко могли отобрать очки у провинциалов, завершились. 

Фаворит в центральном матче тура есть и это, конечно же, не хозяева поля. С другой стороны, есть причины не ждать легкой прогулки для «Манчестер Сити». Впереди сложный марафон. На неделе «Челси» проиграл, но Сарри специально поберег Жоржиньо и Давида Луиса, а Педро, Жиру и Ковачич вышли на замену. 

Составы и тактика команд

У Сарри и Гвардиолы одинаковая расстановка, если итальянец не экспериментирует. Но так интереснее и проще сравнивать. У Эдерсона и Кепы – двух вратарей из топ-5 самых дорогих в истории футбола, не всегда было много работы. Испанец только адаптируется в АПЛ, а уже выручал, как и бразилец.

Защита Аспиликуэта – Рюдигер – Луис – Алонсо допускает голы чаще, чем коллеги из «Сити», но персонально эти ребята не действуют хуже Уокера, Стоунза, Ляпорта и Делфа (у Менди травма, а у Зинченко сломан нос, вероятнее всего, сыграет англичанин). Также не сказать, что Жоржиньо, Ковачич (Сеск, Баркли или Лофтус-Чик) и Канте – плохие хавбеки. 

Сегодня на поле будут звезды АПЛ. Только к хорвату порой вопросы, хотя возникают они из-за класса оппонентов. Например, даже без Де Брюйне в центре поля у МС магический треугольник. Силва и Фернандиньо часто крутые. Хотя их фокусы меркнут перед тем, что могут себе позволить сейчас Стерлинг, Сане и Марез – у Гвардиолы на одного вингера больше, чем можно уместить в основу. 

А вот у «Челси» Азар, который не забивает с начала октября, Педро и Виллиан похвастаться впечатляющей серийной игрой не могут. Тогда как их соперник Агуэро не может похвалиться сезонами без мелких травм – похоже, Серхио не готов физически, его подменит Жезус. И бразилец, как форварды «Челси» Жиру и Мората, не всегда выступает так, как хотелось бы Гвардиоле. 

У «Челси» и «Манчестер Сити» теперь схожая структура игры. Много движения, пасов, вертикальные атаки, активные фланги, в опорной зоне не чистый разрушитель (Жоржиньо и Фернандиньо), только на любой кадровый и тактический козырь «горожане» могут ответить достойно – даже без Де Брюйне и Агуэро команда Хосепа способна показать космический уровень игры. 

Ориентировочные составы

«Челси» (4-3-3): Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Канте, Жоржиньо, Ковачич – Педро, Жиру (Мората), Азар. 

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Делф – Д. Сильва, Фернандиньо, Б. Силва – Марез (Сане), Жезус, Стерлинг (Сане). 

Ключевые противостояния

Аспиликуэта – Стерлинг (Сане). Испанец подписал новый контракт с «Челси», а судьба подсунула ему соперника, который в дикой форме. Причем речь как о Стерлинге – один из лучших игроков старта сезона в АПЛ, так и о Сане – немец взялся за ум, начал клепать голы и передачи.  

Алонсо и Азар – Уокер и Бернарду. Зона, где у «Челси» должно быть подавляющее преимущество, поскольку англичанин и португалец обороняются намного хуже, чем испанец и бельгиец атакуют. Понятно, что Гвардиола назовет атаку лучшей защитой – постарается держать мяч, но Ковачич может поддержать Маркоса и Эдена.  

Жоржиньо – хавбеки МС. Если у бразильского итальянца начался сложный период с неудачными поединками (очень плохо сыграл против «Тоттенхэма», неплохо с «Фулхэмом» и пропустил матч с «Вулвз»), то «Челси» начнет терять очки, поскольку вся магия держится не на Азаре, не на Давиде Луисе или Алонсо, а на Жоржиньо. Если «Сити» заставит этого парня браковать пасы – хозяевам крышка. 

Педро – Делф. Испанца всегда недооценивали, хотя он умеет забить в трудную минуту важный мяч. Гвардиола это прекрасно знает, поэтому постарается скомпоновать схему так, чтобы у Педро не было свободы на фланге Делфа. Англичанин активно участвует в создании атак, но не сможет оставить Ляпорта одного на две зоны. 

Жиру (Мората) – защита «Сити». Соперники Гвардиолы в 15 турах создали моментов на 10 голов, а забили всего семь раз. Поводов хвалить Стоунза и Ляпорта достаточно, эта парочка поняла запросы Хосепа не хуже, чем бразилец Эдерсон с его длинными пасами вперед. Центральные форварды «Челси», к которым столько претензий (вместе забили на гол меньше в АПЛ, чем Азар), должны удивить, чтобы пробить оборону «Сити».   

Рюдигер и Луис – Жезус. Акцент может быть на вингеров «Манчестер Сити», в таком случае потеря Агуэро не скажется на результате, но если «Челси» покажет самый качественный футбол за последние два месяца – «Манчестер Сити» пригодятся все и каждый. И в таком случае вспомним, что талантливый Жезус все реже появляется на поле, но создал столько же голов, как опорник Фернандиньо – три. 

Сарри – Гвардиола. Три матча – три победы Хосепа над тренером, которому посоветовал перебраться в АПЛ. Пока Маурицио объективно в проигрышной позиции, поскольку «Манчестер Сити» еще богаче, чем «Челси», да и состав у них даже без Менди, Де Брюйне и Агуэро невероятно мощный. Но для того и нужны тренеры, чтобы удивлять. Тот же «Вулверхэмптон» обыграл «Челси» и сыграл вничью против «Сити» - хватило настроя, тактики и удачи. 

Важные факты накануне игры

- в пяти последних матчах на «Стэмфорд Бридж» в рамках АПЛ «Манчестер Сити» дважды выиграл, два раза проиграл (в том числе в апреле 2017 года), а также была одна ничья; 

- во всех турнирах нулевой ничьей не было с ноября 2011 года, то есть чуть больше семи лет. При этом невероятной результативностью матчи тоже не балуют – в 5 последних играх забили всего 11 раз, 2.2 гола за игру. В трех последних – 4 мяча, 1.3 за матч; 

- в 10 последних матчах в рамках АПЛ (важное уточнение, ведь в кубках бывают эксперименты с составами) в 5 случаях забивали обе команды, в пяти – одна, то есть у взаимоотношений раздвоение сюжетных личностей; 

- с 2008 года – за десять лет, в АПЛ «Манчестер Сити» забил «Челси» больше двух мячей всего три раза. Причем обе победы по 3:0 случились в одном сезоне – чемпионском для «Лестера» и кризисном для «Челси»; 

- у Гвардиолы был комплекс игры против «Челси» - семь матчей без побед подряд, но он прошел – в трех последних встречах побеждал лондонцев с «Манчестер Сити»; 

- Сарри не любит проигрывать дважды подряд в чемпионате. Подобного не было с октября 2016 года, когда «Наполи» проиграл «Аталанте» и «Роме». Маурицио разозлился после осечки с «Вулверхэмптоном»; 

- у «Челси» большие проблемы в атаке против «Сити» в АПЛ – всего 7 ударов за 2 последних матча в АПЛ. Только у двух клубов меньше ударов против манкунианцев в прошлом сезоне; 

- ждем на поле четверых из топ-5 самых пасующих игроков АПЛ. Жоржиньо лидирует, но у Ляпорта, Рюдигера и Давида Луиса тоже больше 1100 передач на брата. Встречаются единственные команды, успевшие отдать больше 10 000 передач; 

- «Манчестер Сити» не проиграл «Ливерпулю», обыграл «Тоттенхэм» и «Арсенал». Если к этому списку присоединится «Челси», то разрыв между Гвардиолой и Сарри вырастет до 13 пунктов после 16 туров; 

- «Челси» дома не проигрывает действующим чемпионам с апреля 2002 года, когда проиграли «Манчестер Юнайтед». После этого было 11 матчей – 5 побед и 6 ничьих; 

- «Манчестер Сити» не проигрывал в гостях на протяжении 14 туров АПЛ – всего 3 ничейных результата. Никогда в истории у клуба не было серии из 15 матчей без поражений; 

- «горожане» никогда в истории – а сегодня 161-й матч между командами во всех турнирах, не выигрывали четвертую игру подряд. Но если это произойдет, вряд ли фаворита с таким ходом остановят. 

Сегодня лондонцы играют за себя и за всех, кто мечтает о чемпионской интриге, для которой «Манчестер Сити» должен чаще терять очки, иначе титул достанется именно Гвардиоле. 

Прогноз «Соккер.ру»: с 1955 года «Сити» не переигрывал «Челси» в гостях в рамках высшего дивизиона два раза подряд, могут изменить ход истории. 

Но предположим, что сегодня 63-летняя серия не прервется. «Сити» в прошлый раз выиграл в Лондоне, а сегодня, вопреки объяснимым прогнозам, потеряет очки. 

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Artuom
Artuom
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вчера в 16:37
Не понятное название. Главный конкурент ведь Ливерпуль. А это значит что даже при обыгрывании Челси нельзя ещё отдавать МС заранее чемпионство.
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