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Англия. Кубок Лиги 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 2.4 3.5 2.9
Германия. Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
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Как защитить титул? «Локомотив» - чемпион сезона-2018/19

вчера, 17:30

«Локо» неудачно стартовал в новом чемпионате, но на зимнюю паузу чемпион ушел с надеждой на новый титул и слухами о перестановках в руководстве. «Соккер.ру» оценивает шансы.

Еще в мае председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков обозначил цели на сезон 2018/2019: достойное выступление в Лиге чемпионов и место не ниже пятого в РПЛ. Прямо скажем, довольно скромно, особенно с учетом мощного по именам летнего усиления. Тем не менее, в Лиге чемпионов железнодорожники не смогли выступить достойно, теперь должны отыграться на внутренней арене? 

В РПЛ «Локо» стартовал отвратительно, выиграв лишь дважды в восьми первых матчах и оказавшись на 11-й строчке, но серия из пяти подряд побед после яркого фиаско в Санкт-Петербурге вкупе с частыми осечками «Зенита» позволила «Локо» перед зимней паузой остановиться на расстоянии двух побед от первого места. И это при том, что из четырех последних матчей года в РПЛ команда Сёмина выиграла только один. «Локо» - претендент на «золото», хотя чемпион становится непредсказуемым с учетом слухов о недовольстве игроков Юрием Павловичем, возможной продажи лидера в Турцию и намечающегося ухода Ильи Геркуса на должность в РПЛ

Турнирное положение. После восьмого тура, в котором «Локомотив» уступил «Зениту», действующий чемпион отставал от лидирующих в турнирной таблице «сине-бело-голубых» на 13 очков – целая пропасть! Однако вторая половина осенней турнирной дистанции получилась более удачной для железнодорожников: против 9 очков в стартовых 8-ми турах «Локомотив» набрал 19 баллов в следующих 9-ти раундах. Это позволило команде Юрия Сёмина взобраться на пятое место (по 28 очков вровень со «Спартаком») и с оптимизмом смотреть на вершину, где по-прежнему располагается «Зенит», но уже в шести очках, а не в 13-ти. При этом весной у «Локо» будет домашний матч с «Зенитом», и если выиграть у конкурента, то нужно будет в оставшихся 12-ти встречах набрать на три очка больше, чем питерцы. Задача выполнимая. Да, есть и другие соперники, но там отрывы еще меньше, а игры второго круга с «Краснодаром» и ЦСКА тоже пройдут на «РЖД Арене». Поэтому – да, «Локомотив» претендует на чемпионство. Выдав сильную весну, можно защитить титул. 

Командные показатели. Говорят, что статистика – высшая форма лжи, но это зависит от точки зрения и преследуемых целей. Конечно, доверять на 100% цифрам не нужно, но общее представление с их помощью составить можно. Выделяет ли «Локомотив» что-либо из ряда претендентов на корону? Команда Сёмина делит третье-четвертое место по результативности с ЦСКА (23 гола) и седьмое-десятое места по числу пропущенных (17 мячей). «Локомотив» в топ-5 РПЛ по владению мячом, точности передач, дриблингу и отборам, уступает только «Зениту» в проценте выигранных верховых единоборств, при этом «Локо» только шестой по числу ударов по чужим воротам и шестой с конца по допущенным выстрелам по своим. 

Ни в одной из основных категорий железнодорожники не лидируют, в основном занимают места с четвертого по шестое в специальных списках. Таким образом, статистика не выявляет ярких особенностей «Локомотива», но так как разница между сильными и матчами и неудачными именно по качеству футбола велика, стоит подчеркнуть, что команда Сёмина утратила присущую ей в чемпионском сезоне стабильность. 

Тренерский опыт. После увольнения Карреры в РПЛ осталось только два тренера, имеющих чемпионский опыт: Сёмин и Бердыев. Курбан Бекиевич с «Рубином» на вершину не претендует, а вот Юрий Павлович имеет шансы выиграть чемпионат России в четвертый раз, если сумеет убедить в правильности выбранного курса подопечных и руководство (возможно, новое). Говорят, не все гладко в стане железнодорожников, ряд игроков устали от сотрудничества с Сёминым и считают его методы устаревшими

Кубковые помехи. У «Локомотива» не будет еврокубковой весны, четвертое место в группе Лиги чемпионов позволяет железнодорожникам сконцентрироваться на борьбе за высокие места в РПЛ. «Локомотив» продолжает борьбу за Кубок России, причем выиграл первый четвертьфинальный матч у «Рубина». Но Кубок России – это минимум один, а максимум четыре матча за три месяца весной. Вряд ли это стоит учитывать в качестве фактора, тем более между еврокубками и РПЛ есть хотя бы переключение уровня адреналина и эмоций у футболистов, а тут играть с теми же соперниками. 

Календарь и соперники. Из 13-ти весенних матчей у «Локомотива» 7 домашние, на игры с «Динамо» и «Арсеналом» железнодорожники съездят на автобусе. Остается четыре выезда: два кавказских, а еще в Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Тройку прямых конкурентов («Зенит», «Краснодар», ЦСКА) «красно-зеленые» примут в родных стенах, и это шанс улучшить свое положение в турнирной таблице. Да, отставание от первого места в шесть очков отыгрывается за 13 туров, но только при условии собственных побед в матчах «за шесть очков». Если удастся пощипать конкурентов, то на финиш «Локомотив» может накатить мощно, ведь игры против соседей по таблице закончатся к 25-му туру, и это включительно с «Ростовом». «Енисей» (дома), «Арсенал» (в гостях), «Рубин» (дома), «Урал» (в гостях) и «Уфа» (дома) - такова программа железнодорожников на концовку чемпионата. Один перелет за пять туров и вполне подходящие соперники, чтобы совершить чемпионский рывок. Впрочем, его сначала нужно подготовить в матчах с «Зенитом», «Краснодаром» и ЦСКА.

Наличие чемпионов. Да у «Локомотива» полный состав чемпионов России, кроме новичков прошедшего лета! Но среди них Федор Смолов – дважды лучший бомбардир РПЛ, Бенедикт Хеведес выигрывал кое-что покруче РПЛ – чемпионат мира, а Гжегош Крыховяк дважды брал Лигу Европы. На самом деле, при правильной подготовке и в лучшем настроении «Локомотив» - обладатель сильнейшего состава в России. Вот только неминуемое расставание с Мануэлом Фернандешем может оказаться решающим. Португалец конструировал игру «Локо», вокруг него выстраивалась команда, Миранчуки к такому пока не готовы, эти функции может взять на себя Крыховяк, но он игрок несколько иного склада. Нужны свежие идеи или точечное усиление, иначе будет заметный провал по мысли. 

Команда Сёмина совершит чемпионский рывок?

Может быть, совершит. Может быть, не совершит. Может быть, команда Сёмина. А, может быть, команда без Сёмина. С «Локомотивом» все непросто. Если говорить о среднеарифметическом качестве игры в первой половине сезона, то о чемпионстве речи быть не может, но статистика утверждает, что и «Зенит» не заслуживает лидерства при бодром «Краснодаре», однако есть фактические табличные значения. 

Кроме того, «Локомотив» на пороге перемен: Илья Геркус может покинуть свой пост, чтобы занять пост в РПЛ, не ясна судьба Юрия Сёмина. Да и с ним у руля не все очевидно, ведь безотносительно слухов о недовольстве игроков, стоит признать, что после чемпионского сезона «Локо» не прогрессирует, даже несмотря на качественные кадровые вливания. А такое «выливание», как Фернандеш, точно не сделает «Локомотив» сильнее, насмотрелись на железнодорожников без Мануэла, с ним получается гораздо интереснее.

Впрочем, качественных игроков у «Локомотива» хватает, чисто номинально это сильная команда по меркам РПЛ. Кстати, отсутствие еврокубкового давления – солидный бонус, в своем болотце вариться проще. И все-таки очевидных предпосылок к тому, чтобы «Локомотив» прошел весеннюю часть турнира без осечек пока не видно. Возможно, они появятся после работы на трансферном рынке, сейчас у нас такой чемпионат, что парочка сильных игроков может дать перевес любой из пяти команд-претендентов.

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Все комментарии
Гуливер
Гуливер ответил sashasokol
   283 / 966
сегодня в 06:43
Никто, кроме Краснодара, в первой половине не показывал чемпионский футбол. Поэтому вся борьба впереди. А то, что Локо играет с прямыми конкурентами дома, говорит о том, что шансы есть и на золото. Удачи Локо.
чемпионский футбол Краснодара уже видели)) проигрыш всем аутсайдерам
амурец
амурец
   90 / 966
сегодня в 02:12
в любом случае Локо удачи
Правдин Семён
Правдин Семён
   56 / 966
вчера в 22:54
Не станет Локомотив чемпионом.Не в этот раз.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   191 / 966
вчера в 22:43
Чемпионом будет ЦСКА, однозначно!
sashasokol
sashasokol
   866 / 966
вчера в 22:35
Никто, кроме Краснодара, в первой половине не показывал чемпионский футбол. Поэтому вся борьба впереди. А то, что Локо играет с прямыми конкурентами дома, говорит о том, что шансы есть и на золото. Удачи Локо.
sinitsn_pavel
sinitsn_pavel
вчера в 19:29
Сомневаюсь я.
papic337
papic337
   106 / 966
вчера в 19:23
Локомотив чемпион? Вы серьёзно?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ноющий модераторам
   19 / 966
вчера в 19:21
только три буквы угадал - Семак))
112910415
112910415
   107 / 966
вчера в 19:17
надежды маловато
FILL3286
FILL3286
   30 / 966
вчера в 17:56
Никак! 8 место паровоза!!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   150 / 966
вчера в 17:50
Оптимизма, скажем прямо, совсем мало, но всякое бывает. Подождём продолжения чемпа. ЛОКО ВПЕРЁД!
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам ответил 25процентный клоун
   154 / 966
вчера в 17:35
6 место
Логично. На 5 Спартак. ))
valt134
valt134
   171 / 966
вчера в 17:35
В нынешней ЛЧ было откровенно стыдно за «проводниц». Пусть повоюют за 4-6 места.
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   40 / 966
вчера в 17:26
Дрезина в лучшем случае зацепится за Лигу Европы.
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 966
вчера в 17:20
6 место
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