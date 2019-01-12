«Челси» приглашает Паредеса. А Сарри в курсе?

вчера, 21:21

Маурицио уколол Грановскую после подписания Пулишича, но «Соккер.ру» не сомневается, что звезда «Зенита» готов рискнуть и мечтает о «Челси».

Тренер знает, что клуб выбрал Леандро?

«Челси» и «Зенит» еще могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Европы, если первые пройдут «Мальме», а вторые – «Фенербахче». С Азаром или без, Сарри в АПЛ продолжит гонку за возвращение в Лигу чемпионов, куда мчится и команда Семака.

Но причина, почему Паредес с радостью соберет чемоданы и переедет в Лондон, не в том, что у «Челси» больше шансов на трофеи, чем у «Зенита». Учитывается разница в чемпионатах и их престижности, разница в Семаке и Сарри. Хотя второй тренер ничего серьезного за карьеру не выиграл, у него репутация большого мастера.

Мистер просит купить ему Игуаина, но пока не получается, «Ювентус» торгуется. Зато «Челси» подписал Пулишича, что вызвало забавную реакцию главного тренера – оказывается, впервые услышал, что Грановская вела такие переговоры. Похоже, догадка, что не обошлось без спонсора из США в этом трансфере, имеет под собой основания.

Молодого американца «Челси» подписал, чтобы убить сразу нескольких зайцев. Сарри получит молодого таланта, которого, судя по его словам, не просил покупать, но ведь молодого и таланта. А клуб Абрамовича заплатил огромные деньги за парня, который на контракте у общего спонсора клуба и является американцем. Так что Маурицио должен терпеть «бизнес» во имя увеличения клубного оборота.

Но если итальянец не просил также подписывать Паредеса – предпочел ему хавбека Бареллу или просит обзавестись скандальным Рабьо, то может возникнуть конфликт с директором «Челси» Мариной Грановской. Также Маурицио будет зол, если переход Паредеса это строго сделка между Абрамовичем и Миллером. С другой стороны, итальянец принял правила игры – сам сказал, что трансферы не курирует.

Для полузащитника есть место в схемах?

«Челси» - одна из команд, которая играет так, как Леандро будет удобно. За спиной окажется похожий, но другой по движению Жоржиньо. По правую руку – скромный Канте, которому хочется заполучить напарника, который созидает лучше, чем Ковачич. В теории такая тройка возможна, но только если Паредес включит режим Витселя в «Боруссии» Д, а не Акселя из «Зенита».

В немецкий клуб самого Леандро сватали перед приездом в «Зенит», то есть у молодого хавбека хорошая репутация в среде скаутов больших команд, которые умеют покупать. О трансферных привычках «Челси» - чуть ниже, а здесь важно отметить, что Сарри требует от недавнего опорника Канте удачной игры у чужих ворот, а Паредес уютнее себя чувствовал в «Зените» ниже по схеме, чем Ерохин или Маркизио.

Проблема такой покупки в том, что после ухода Сеска освобождается место для еще одного хавбека, но по формату Паредес не подходит для тактики Сарри. Ведь Маурицио любит интенсивную игру, а Леандро старается действовать размеренно, а когда включает резкость – получает карточки. С другой стороны, Паредес выдерживает сравнение с Ковачичем, Канте и Баркли по цифрам.

Если говорим о работе стоя, то аргентинец может предложить по 61 пасу за матч с точностью 87.5 %. У него намного больше длинных передач, чем у тройки хавбеков «Челси» (почти в 10 раз больше, чем у Ковачича). Отборов и перехватов тоже больше, хотя это объяснимо – Паредес в «Зените» занимал позицию скорее Жоржиньо, чем названых выше хавбеков.

Но даже если сравнить с итальянцем или Сеском, то Паредес не проиграет. Учитываем, насколько в РПЛ в составе «Зенита» проще собирать полезные действия, чем в «Челси» в АПЛ , но также не забываем особенность аргентинца – если в Англии будет стараться, подгоняемый мастером мотивировать Сарри, то пригодится лондонскому клубу как минимум как игрок стабильной ротации. Паредесу всего 24, может прибавить на разных позициях, и выше, и ниже по схеме.

Зачем «Челси» нужен игрок «Зенита»?

Может не заиграть, оказаться на скамейке. Дело не в «Зените», а скорее в Паредесе. У Сарри редко играют футболисты с ленцой и лишними нервами. Хамшик, Жоржиньо, Зелински – хавбеки совсем другого склада. Форвард Мертенс не психовал, защитник Кулибали не привык огорчать лишними срывами Маурицио, когда тот работал в Неаполе.

В «Челси» сейчас условно вакантна позиция третьего хавбека, как и позиция центрального форварда. А успех Витселя в «Боруссии» Д намекает, что игроки «Зенита» в окружении правильных сильных напарников могут быть частью победного коллектива из топ-5. Вот только Паредес – приличный футболист, но вряд ли для решения больших задач.

Его можно «прокачать», если изменит отношение к работе, но не случайно Мончи решил отпустить его из «Ромы». Не было, да и нет до сих пор уверенности, что Паредес, невзирая на то, что может после Рима и Санкт-Петербурга поиграть за «Челси», готов к подобным вызовам. Остается нестабильным, поэтому надежда только на силу самого «Челси».

Если Азар не сменит клуб зимой, то Леандро, когда выйдет на поле, окажется в положении Ковачича – идеальное окружение из Алонсо, Эдена, Н’Голо и Жоржиньо, латераля, хавбеков и плеймейкера из числа героев 2018 года в АПЛ , Серии А или на уровне сборных. Паредес хочет уехать, чтобы его постоянно ставили в основу Аргентины? В такой команде, как «Челси» Сарри, может оказаться не хуже растерянного Ковачича – взятого на сезон в аренду у «Реала».

Лондонцы часто подставляют новичков?

Многие серьезные парни не заиграли в «Челси». Это даже тема для отдельного разговора, поскольку неприятные моменты могут вспомнить бельгийские звезды – Де Брюйне и Лукаку, египетская – Салах, российская – Жирков потратил золотые годы карьеры, украинская – Шевченко не заиграл, аргентинская – Верон не справился.

Независимо от изначального класса, опыта или суммы трансфера, многие оказались в роли Фернандо Торреса. У «Челси» нет реноме клуба, который знает, кого и зачем покупает. Ковачич, Баркли, Сеск и любой, кто придет для борьбы за позицию третьего центрального, явно не еще один Фрэнк Лэмпард, не хавбек на века. Так что Паредес может сделать все, что от него требуется, а получится не лучше, чем у Марина или Шюррле.

Кроме «Челси», есть еще один небедный клуб, который не является большим мастером удачных трансферных ставок – речь о «Зените». Сейчас многие говорят, что уход Паредеса не повлияет на команду. Но кто сказал, что большинство угадает? Леандро может работать намного лучше, если будет стараться – факт. Но, даже заходя в повороты на средней скорости, является лучшим в команде Семака по средним оценкам.

Компенсировать потерю такого футболиста можно грамотными покупками и перестановками тех хавбеков, что уже есть. Но пока не слышно о подписании выдающихся готовых мастеров, которые поднимут «Зенит» туда, где был в чемпионские времена с Халком, Данни, Широковым, Витселем, Кришито или Гараем. А Семак столько раз открыто жаловался на класс игроков, что вряд ли обрадуется уходу Паредеса, даже если все к тому шло, и сам футболист давно принял решение.

«Челси» способен забрать за 30-35 млн евро парня, который в руках Сарри подрастет, если выдержит темп и требования АПЛ . А «Зенит», если ошибутся с новичком на замену Леандро, или же Нобоа, Кузяев и Маркизио не проведут весну на чемпионском уровне, может упасть в таблице. Раньше трудно было представить их вылет за пределы первой двойки-тройки, а теперь можно. Целятся в чемпионы, но не смогли убедить одного из самых звездных и ценных для футбольного рынка РПЛ мастеров, что нужно быть с «Зенитом» до победного конца.