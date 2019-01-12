«Челси» приглашает Паредеса. А Сарри в курсе?

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:15 сегодня  Эвертон -:-  Борнмут - - -
19:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Ман Юнайтед 2.15 3.7 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Атлетико М -:-  Леванте 1.25 5.8 12.5
18:15 сегодня  Атлетик Б -:-  Севилья 2.78 3.3 2.55
20:30 сегодня  Барселона -:-  Эйбар - - -
22:45 сегодня  Бетис -:-  Реал 3.45 3.65 2.05
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 2.4 3.4 2.9
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 1.2 7.1 12.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло 1.38 5.1 7.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Нант -:-  Ренн 2.55 3.25 2.8
19:00 сегодня  Тулуза -:-  Страсбур 2.4 3.15 3.1
19:00 сегодня  Дижон -:-  Монпелье 3.5 3.2 2.2
23:00 сегодня  Марсель -:-  Монако 1.63 4.15 5
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
10:00 сегодня Логотип футбольный клуб СиднейСидней -:- Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.85 3.6 4
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 1.55 4.1 5.2
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 8.5 4.2 1.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 1.45 3.95 7
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 3.7 3.03 2.15
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 1.85 3.5 4
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб КордобаКордоба -:- Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1.95 2.9 4.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 2.75 3 2.6
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 2.12 2.95 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 1.5 3.8 6.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.37 4.3 8.5
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  КНДР -:-  Катар - - -
16:30 сегодня  Оман -:-  Япония - - -
19:00 сегодня  Туркменистан -:-  Узбекистан - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.1 3.2 3.4
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал 1.95 3.35 3.7
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«Челси» приглашает Паредеса. А Сарри в курсе?

вчера, 21:21

Маурицио уколол Грановскую после подписания Пулишича, но «Соккер.ру» не сомневается, что звезда «Зенита» готов рискнуть и мечтает о «Челси». 

Тренер знает, что клуб выбрал Леандро?

«Челси» и «Зенит» еще могут сыграть между собой в плей-офф Лиги Европы, если первые  пройдут «Мальме», а вторые – «Фенербахче». С Азаром или без, Сарри в АПЛ продолжит гонку за возвращение в Лигу чемпионов, куда мчится и команда Семака.

Но причина, почему Паредес с радостью соберет чемоданы и переедет в Лондон, не в том, что у «Челси» больше шансов на трофеи, чем у «Зенита». Учитывается разница в чемпионатах и их престижности, разница в Семаке и Сарри. Хотя второй тренер ничего серьезного за карьеру не выиграл, у него репутация большого мастера.

Мистер просит купить ему Игуаина, но пока не получается, «Ювентус» торгуется. Зато «Челси» подписал Пулишича, что вызвало забавную реакцию главного тренера – оказывается, впервые услышал, что Грановская вела такие переговоры. Похоже, догадка, что не обошлось без спонсора из США в этом трансфере, имеет под собой основания. 

Молодого американца «Челси» подписал, чтобы убить сразу нескольких зайцев. Сарри получит молодого таланта, которого, судя по его словам, не просил покупать, но ведь молодого и таланта. А клуб Абрамовича заплатил огромные деньги за парня, который на контракте у общего спонсора клуба и является американцем. Так что Маурицио должен терпеть «бизнес» во имя увеличения клубного оборота.

Но если итальянец не просил также подписывать Паредеса – предпочел ему хавбека Бареллу или просит обзавестись скандальным Рабьо, то может возникнуть конфликт с директором «Челси» Мариной Грановской. Также Маурицио будет зол, если переход Паредеса это строго сделка между Абрамовичем и Миллером. С другой стороны, итальянец принял правила игры – сам сказал, что трансферы не курирует. 

Для полузащитника есть место в схемах?

«Челси» - одна из команд, которая играет так, как Леандро будет удобно. За спиной окажется похожий, но другой по движению Жоржиньо. По правую руку – скромный Канте, которому хочется заполучить напарника, который созидает лучше, чем Ковачич. В теории такая тройка возможна, но только если Паредес включит режим Витселя в «Боруссии» Д, а не Акселя из «Зенита».

В немецкий клуб самого Леандро сватали перед приездом в «Зенит», то есть у молодого хавбека хорошая репутация в среде скаутов больших команд, которые умеют покупать. О трансферных привычках «Челси» - чуть ниже, а здесь важно отметить, что Сарри требует от недавнего опорника Канте удачной игры у чужих ворот, а Паредес уютнее себя чувствовал в «Зените» ниже по схеме, чем Ерохин или Маркизио.

Проблема такой покупки в том, что после ухода Сеска освобождается место для еще одного хавбека, но по формату Паредес не подходит для тактики Сарри. Ведь Маурицио любит интенсивную игру, а Леандро старается действовать размеренно, а когда включает резкость – получает карточки. С другой стороны, Паредес выдерживает сравнение с Ковачичем, Канте и Баркли по цифрам.

Если говорим о работе стоя, то аргентинец может предложить по 61 пасу за матч с точностью 87.5 %. У него намного больше длинных передач, чем у тройки хавбеков «Челси» (почти в 10 раз больше, чем у Ковачича). Отборов и перехватов тоже больше, хотя это объяснимо – Паредес в «Зените» занимал позицию скорее Жоржиньо, чем названых выше хавбеков.  

Но даже если сравнить с итальянцем или Сеском, то Паредес не проиграет. Учитываем, насколько в РПЛ в составе «Зенита» проще собирать полезные действия, чем в «Челси» в АПЛ, но также не забываем особенность аргентинца – если в Англии будет стараться, подгоняемый мастером мотивировать Сарри, то пригодится лондонскому клубу как минимум как игрок стабильной ротации. Паредесу всего 24, может прибавить на разных позициях, и выше, и ниже по схеме.

Зачем «Челси» нужен игрок «Зенита»?

Может не заиграть, оказаться на скамейке. Дело не в «Зените», а скорее в Паредесе. У Сарри редко играют футболисты с ленцой и лишними нервами. Хамшик, Жоржиньо, Зелински – хавбеки совсем другого склада. Форвард Мертенс не психовал, защитник Кулибали не привык огорчать лишними срывами Маурицио, когда тот работал в Неаполе. 

В «Челси» сейчас условно вакантна позиция третьего хавбека, как и позиция центрального форварда. А успех Витселя в «Боруссии» Д намекает, что игроки «Зенита» в окружении правильных сильных напарников могут быть частью победного коллектива из топ-5. Вот только Паредес – приличный футболист, но вряд ли для решения больших задач. 

Его можно «прокачать», если изменит отношение к работе, но не случайно Мончи решил отпустить его из «Ромы». Не было, да и нет до сих пор уверенности, что Паредес, невзирая на то, что может после Рима и Санкт-Петербурга поиграть за «Челси», готов к подобным вызовам. Остается нестабильным, поэтому надежда только на силу самого «Челси». 

Если Азар не сменит клуб зимой, то Леандро, когда выйдет на поле, окажется в положении Ковачича – идеальное окружение из Алонсо, Эдена, Н’Голо и Жоржиньо, латераля, хавбеков и плеймейкера из числа героев 2018 года в АПЛ, Серии А или на уровне сборных. Паредес хочет уехать, чтобы его постоянно ставили в основу Аргентины? В такой команде, как «Челси» Сарри, может оказаться не хуже растерянного Ковачича – взятого на сезон в аренду у «Реала».  

Лондонцы часто подставляют новичков?

Многие серьезные парни не заиграли в «Челси». Это даже тема для отдельного разговора, поскольку неприятные моменты могут вспомнить бельгийские звезды – Де Брюйне и Лукаку, египетская – Салах, российская – Жирков потратил золотые годы карьеры, украинская – Шевченко не заиграл, аргентинская – Верон не справился. 

Независимо от изначального класса, опыта или суммы трансфера, многие оказались в роли Фернандо Торреса. У «Челси» нет реноме клуба, который знает, кого и зачем покупает. Ковачич, Баркли, Сеск и любой, кто придет для борьбы за позицию третьего центрального, явно не еще один Фрэнк Лэмпард, не хавбек на века. Так что Паредес может сделать все, что от него требуется, а получится не лучше, чем у Марина или Шюррле. 

Кроме «Челси», есть еще один небедный клуб, который не является большим мастером удачных трансферных ставок – речь о «Зените». Сейчас многие говорят, что уход Паредеса не повлияет на команду. Но кто сказал, что большинство угадает? Леандро может работать намного лучше, если будет стараться – факт. Но, даже заходя в повороты на средней скорости, является лучшим в команде Семака по средним оценкам.

Компенсировать потерю такого футболиста можно грамотными покупками и перестановками тех хавбеков, что уже есть. Но пока не слышно о подписании выдающихся готовых мастеров, которые поднимут «Зенит» туда, где был в чемпионские времена с Халком, Данни, Широковым, Витселем, Кришито или Гараем. А Семак столько раз открыто жаловался на класс игроков, что вряд ли обрадуется уходу Паредеса, даже если все к тому шло, и сам футболист давно принял решение.

«Челси» способен забрать за 30-35 млн евро парня, который в руках Сарри подрастет, если выдержит темп и требования АПЛ. А «Зенит», если ошибутся с новичком на замену Леандро, или же Нобоа, Кузяев и Маркизио не проведут весну на чемпионском уровне, может упасть в таблице. Раньше трудно было представить их вылет за пределы первой двойки-тройки, а теперь можно. Целятся в чемпионы, но не смогли убедить одного из самых звездных и ценных для футбольного рынка РПЛ мастеров, что нужно быть с «Зенитом» до победного конца.

Значит, Паредес де-факто выставлен на трансфер. Не исключено, что Абрамович уже обо всем договорился, а Грановская постарается не только привезти тех, кого запланировал «Челси», но и обрадовать Сарри арендой Игуаина. Замена Сеска – важная трансферная задача, но без форварда еще сложнее, чем без хавбека в треугольник с Жоржиньо и Канте. «Челси» нужны покупки зимой, ведь МЮ и «Арсенал» не отстали на двадцать пунктов. Битва за место в Лиге чемпионов будет  суровой, и Паредес явно желает в ней поучаствовать.  

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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   593 / 686
сегодня в 03:31
зулуснята поросячьи уже начинают пуканы рвать
Морозовский
Морозовский
   25 / 686
сегодня в 02:30
В своё время за Жирковым гонялся "Челси", теперь за Паредасом! Не будь там Абрамовича, хрен бы за ними кто гонялся! Бакланы такие наивные: они, видите ли, Паредаса за 45 для "Челси" воспитали! ГЫ ГЫ ГЫ!
parallels
parallels ответил Ragnar_Lodbrok
   5 / 686
сегодня в 01:23
Зачем Челси этот Передоз? Он же средний игрок, лучше бы молодежь подтянули.
удивительно, да? что челси (и ещё интеры, псж и далее по списку топ-клубов) интересовались паредесом - ведь им обязательно надо было сперва проконсультироваться со спартачом, вроде тебя, с непревзойдённым аналитическим складом ума. уж ты-то им точно рассказал бы, что игрок средний (и заодно поведал бы, что тарасовский зулус достоин сталь лауреатом премии золотой банан). и да: 24 года - это уже пенсионер, согласно тарасовкой логике. когда читаешь твои комменты, над которыми ты тужился не один час - так смешно становится всему соккеру, что никакой филл здесь не нужен 😅
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 686
сегодня в 01:19
Дошел до момента про российскую звезду Жиркова и как-то мне очень смешно стало)) Жаль, что я пропустил тот момент, когда он был звездой)
plusnindimon
plusnindimon
   569 / 686
сегодня в 00:33
Стасик опять, свое статейки неадекватные пишет)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   132 / 686
вчера в 21:54
Зачем Челси этот Передоз? Он же средний игрок, лучше бы молодежь подтянули.
Питермен
Питермен
   44 / 686
вчера в 21:43
Паредес в Челси переходит за 45. Это вам не зулус Промес!
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