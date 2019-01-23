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«Зенит»: продолжение спада

вчера, 10:30

Вряд ли можно всерьез о чем-то судить по контрольным матчам, но форма «Зенита» не может не настораживать. «Соккер.ру» - об игре с «Локомотивом».

Само по себе поражение от «Локомотива» в первом матче в году, который носит статус контрольного, когда все футболисты только вышли из отпуска и находятся в разном состоянии, под нагрузками, ничего не должно означать. Но проигрыш «Зенита» в этом сражении с железнодорожниками получился резонансным. 

Не только из-за счета 1:3, который только в концовке перестал быть разгромным для петербуржцев, но и потому, что все прекрасно помнят, как «Зенит» заканчивал 2018 год. Да, он вроде как с запасом вышел в плей-офф Лиги Европы, остался лидером чемпионата России, но при этом совершенно не показывал сколь-нибудь содержательной игры, а также уступил в трех матчах подряд. В итоге клуб растерял значительную часть отрыва в чемпионате и доверие со стороны болельщиков. 

На протяжении всей первой части сезона «Зенит» не показывал какого-то фееричного футбола, не отличался легкостью и эффектностью игры, но при этом до последнего стабильно набирал очки. При таком достаточно унылом и примитивном футболе, хотя кто-то назовет его сверхпрагматичным, долго удача не могла поворачиваться лицом. 

Этот контрольный матч с «Локомотивом» может стать сигналом, что само по себе за зимние каникулы ничего не рассосалось, что проблемы-то остались, а они требуют решения. Вполне вероятно, что решение это из разряда кадровых, потому что сколько угодно можно пытаться держать Паредеса в подвешенном состоянии, никак не определяться с трансферной политикой, но нельзя отрицать, что состав требует какого-то упорядочения. 

В этом варианте «Зенита» нет никакой выраженной структуры, это типичная история про лебедя, рака и щуку. Причем футболисты Сергея Семака разные во всех своих проявлениях: кто-то настроен на борьбу, кто-то играет спустя рукава, у кого-то хорошая физическая форма, а кто-то валится с ног и еле шевелится, кто-то пытается сообразить нечто оригинальное на поле, а кто-то играет шаблонно-примитивно, кто-то стелется в подкатах, сдерживая противника, а кто-то грустно смотрит вслед убегающему конкуренту. И что самое тяжелое, от имени и статуса состояние игрока не зависит. Звездный статус того или иного исполнителя не спасает от того, что он будет филонить или отбывать номер.

Аргументы о том, что матч с «Локомотивом» только первый для «Зенита», что команда еще раскачается, вряд ли состоятельны, поскольку железнодорожники находятся в том же положении. Но они были гораздо цельнее и содержательнее во всех аспектах, о которых мы говорили выше. «Локомотив» целиком переиграл «Зенит» в середине поля, а это ключевая зона, в которой у петербуржцев вообще ничего не получалось, тогда как московская команда могла себе позволить выстраивать плацдарм в центре поля и руководить ритмом игры. 

В этой встрече «Локомотив» выглядел командой не только по игровым характеристикам, но и по психологическим, мотивационным, тогда как «Зенит» больше напоминал случайно собранный коллектив, состав которого был сверстан за полчаса до игры на коленке. Понятно, что в такой ситуации ни об общей мотивации, ни о слаженной игре, где все друг друга понимают и чувствуют, нет речи. 

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»): 

Проигрывать всегда неприятно. Мы увидели два абсолютно разных тайма: в первом «Локомотив» переигрывал нас полностью, а потом ситуация изменилась. В начале матча мастерство футболистов «Локомотива» было выше, чем наших – они быстрее двигались, работали с мячом, создавали больше моментов.

Сейчас главное – посмотреть, как игроки выглядят функционально, как понимают игровые принципы. Тогда мы примем решение о том, кто останется в команде, кого мы заявим в Лигу Европы, а кто – нет.

Если посмотреть на составы и на замены, то становится понятно, почему во втором тайме «Зенит», по словам Семака, выглядел приличнее «Локомотива». Дело тут скорее даже не в том, что петербургская команда прибавила, а в том, что железнодорожники выпустили, скажем так, чуть более «резервный» состав на второй тайм. Да, с Фернандешем, но и с Тугаревым, Лапшовым, Логиновым, Мироновым и так далее. 

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»): 

Разные два тайма. Первый был более качественный, комбинационный. Второй тайм хорошо провели от обороны, провели одну контратаку, в которой забил Миронов. Просмотрели молодых ребят во втором тайме. Получили информацию, как дальше работать и с кем. Кого можно выделить?  Пара, которая гол забила, Миронов и Тугарев. Давайте их отметим.

Скорее «Локомотив» ослабил хватку, чем «Зенит» поднажал. Петербуржцы тоже на второй тайм сменили состав, но он был более сбалансированным, чем у «Локомотива». Хотя, как уже сказали выше, имена в «Зените» не работают – нужно что-то другое. К слову, даже во втором тайме «Зенит» по результату не переиграл «Локомотив»

Первая половина закончилась победой железнодорожников со счетом 2:0, а вторая – вничью (1:1). «Зенит» делает вид, что не стоит обращать внимания на результат, но для этого болельщикам нужно дать веру в то, что выводы по контрольным матчам будут сделаны, а предпринятые меры станут действенными. Просто посмотреть, покивать головой и продолжить мучиться со сборной солянкой – это не вариант решения проблем, не для этого устраиваются такие турниры.

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SpaM-SARW
SpaM-SARW
   383 / 747
сегодня в 11:58
Как всегда конебомжи пытаются утешеть друг друга
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответил Palex
   668 / 747
вчера в 22:54
Моуриньо свободен)
mugik1973
mugik1973 ответил Ваня лучший
   184 / 747
вчера в 20:35
В каждом чемпионате богатые клубы путем приобретения путевых игроков ослабляют своих конкурентов. Например в Германии это Бавария, в Италии - Ювентус и т.д. В России это Зенит. У кого есть деньги тот и заказывает музыку.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mugik1973
   20 / 747
вчера в 20:01
Одно дело, когда селекция не идеальна, а другое - когда не нет. Селекция переводится как отбор, подбор. Т. Е. необходим хотя бы минимальный анализ необходимости этого игрока и совместимости с другими. Поскольку Зенит все делает второпях ( относительно русских игроков), то создаётся впечатление что основной принцип селекции у них: чтобы другим не досталось и чтобы кое кого ослабить . Вот и все, а деньги при этом роли не играют, т.к
их никто не считает, незачем
mugik1973
mugik1973 ответил Ваня лучший
   184 / 747
вчера в 18:32
Так нет не одного клуба, у которых бы была идеальная селекционная служба. Каждый селекционер ошибается, не ошибается только те которые не работают
Ваня лучший
Ваня лучший ответил mugik1973
   20 / 747
вчера в 16:32
Слышал так же и о том, что селекция в клубе, это не поход на базар с целью скупки, а потом разберемся . Газпром видимо не имеет понятия о грамотной селекции
mugik1973
mugik1973 ответил d_fincher
   184 / 747
вчера в 16:10
Ты о чем? Зенит ежегодно борется за выход в полуфинал лиги чемпионов
mugik1973
mugik1973 ответил Ваня лучший
   184 / 747
вчера в 16:05
Ну ты загнул. Выживает сильнейший. Слышал об этом.
Caniggia
Caniggia
   35 / 747
вчера в 15:26
Зенит - деградация и уфимизация продолжаются!
Ваня лучший
Ваня лучший
   20 / 747
вчера в 14:39
А какая игра может быть у команды, где почти каждый знает, что на его место ищут более сильного? Оздоев, Набиуллин,Мевля, Заболотный, Краневитер, Смольников, понимают, что они в этой команде временщики Такой принцип селекции в Зените. В науке это называется метод случайного поиска
Palex
Palex
   183 / 747
вчера в 14:25
Слабый у Зенита тренер и игры у команды нет, но писать такую обьемную статьюи делать глобальные выводы из первого товарищеского матча после отпуска,верх идиотизма.
viv
viv ответил time out
   47 / 747
вчера в 13:15
Кричите громче, вас не слышно с 4-5 места.....
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2 ответил time out
   62 / 747
вчера в 13:06
    time out
    time out ответил Дмитрий Климович 2
       539 / 747
    вчера в 12:38
    Ты уже понял что болеешь за недокоманду?не злись, 2 место тоже почётно! 😂😂😂😂
    Табун не может быть командой, это и есть недокоманда. Второе место почетно, но у коней жилы порвутся и подковы сотрутся пока они до этого места доскачут. Ваша участь за пятое место с бомжами толкаться.
    Великолепный
    Великолепный
       36 / 747
    вчера в 12:21
    Зенит делает вид, что результат контрольных матчей не имеет значения? Может для руководства, тренеров это и не имеет значения, но только не для болельщиков.
    Казанский
    Казанский ответил NK_505s
       7 / 747
    вчера в 12:08
    Как бы РЖД вежливо не уступили своё пятое место Рубину) или ты против)))))
    Я не против,УЕФА не пустит в еврокубки...У нас в Казани такие аферы,как сдача стадиона за рубль в год клубу с последующей продажей названия за 20 млн.евро в год не проходит((Это чисто питерская фишка
    NK_505s
    NK_505s ответил Казанский
       413 / 747
    вчера в 12:06
    В мае РЖД вежливо уступит свое нынешнее 5-е место Газпрому))
    Как бы РЖД вежливо не уступили своё пятое место Рубину) или ты против)))))
    Казанский
    Казанский ответил NK_505s
       7 / 747
    вчера в 12:03
    Зенит в Лиге Европы, занял первое место в группе) вышел в плей-офф) Занимает первое место в РПЛ, с высоты не видит РЖД, которые занимают пятое) извини, но товарняк он и в Африке товарняк, да ещё первый товарняк в сезоне)
    В мае РЖД вежливо уступит свое нынешнее 5-е место Газпрому))
    NK_505s
    NK_505s ответил d_fincher
       413 / 747
    вчера в 12:03
    "Юрий Палыч давным-давно спец по товарнякам, это только его команды сражаются в товарняках, а в Лиге чемпионов занимают последнее место в далеко не самой сильной группе" А Зенит какое место в Лиге Чемпионов занял ? Ах да...
    Лучше выиграть первое место в группе в Лиге Европы и выйти в плей-офф, чем занять последнее место в группе в Лиге чемпионов в далеко не сильной группе)
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2 ответил time out
       62 / 747
    вчера в 12:02
    Ты уже понял что болеешь за недокоманду?не злись, 2 место тоже почётно! 😂😂😂😂
    112910415
    112910415
       64 / 747
    вчера в 12:00
    пустяки!
    товарищеские матчи ничего не значат,
    первые 5-7 официальных - тоже!
    а вот потом лазурные блеснут!
    NK_505s
    NK_505s ответил d_fincher
       413 / 747
    вчера в 11:58
    "Юрий Палыч давным-давно спец по товарнякам, это только его команды сражаются в товарняках, а в Лиге чемпионов занимают последнее место в далеко не самой сильной группе" А Зенит какое место в Лиге Чемпионов занял ? Ах да...
    Зенит в Лиге Европы, занял первое место в группе) вышел в плей-офф)
    Занимает первое место в РПЛ, с высоты не видит РЖД, которые занимают пятое) извини, но товарняк он и в Африке товарняк, да ещё первый товарняк в сезоне)
    time out
    time out ответил Дмитрий Климович 2
       539 / 747
    вчера в 11:58
    ЦСКА чемпион!
    Да пошел ты со своим цска в конюшню, или еще дальше! Тут вообще нет речи о конях.
    фанат джигурды
    фанат джигурды ответил d_fincher
       97 / 747
    вчера в 11:57
    "Юрий Палыч давным-давно спец по товарнякам, это только его команды сражаются в товарняках, а в Лиге чемпионов занимают последнее место в далеко не самой сильной группе" А Зенит какое место в Лиге Чемпионов занял ? Ах да...
    Газпроект и в группе Локо (несмотря на наличие там немецкого газпроекта), и в группе ЦСКА занял бы почётное 1-е место с конца.
    d_fincher
    d_fincher ответил NK_505s
       113 / 747
    вчера в 11:37
    Но проигрыш «Зенита» в этом сражении с железнодорожниками получился резонансным. Какое сражение может быть в товарищеском матче))) Юрий Палыч давным-давно спец по товарнякам, это только его команды сражаются в товарняках, а в Лиге чемпионов занимают последнее место в далеко не самой сильной группе. Товарняк он и есть товарняк, не о нём судить о силе или слабости команды)
    "Юрий Палыч давным-давно спец по товарнякам, это только его команды сражаются в товарняках, а в Лиге чемпионов занимают последнее место в далеко не самой сильной группе"

    А Зенит какое место в Лиге Чемпионов занял ? Ах да...
    подрыватель пуканов
    подрыватель пуканов
       181 / 747
    вчера в 11:30
    опять красавиц по кругу пустили
    Казанский
    Казанский
       7 / 747
    вчера в 11:22
    Я умиляюсь с СБГ-фонадов.Если бы зенит выиграл у Локомотива,то они бы пестрели здесь комментами о величии питерского клуба и опять начали фантазировать о финале ЛЕ,но проиграв,то отказываются сдавать "анализы" как Степан и пишут,что это товарняк для Семака,а они так...мимо проходили)))
    NK_505s
    NK_505s
       413 / 747
    вчера в 11:13
    Но проигрыш «Зенита» в этом сражении с железнодорожниками получился резонансным.

    Какое сражение может быть в товарищеском матче))) Юрий Палыч давным-давно спец по товарнякам, это только его команды сражаются в товарняках, а в Лиге чемпионов занимают последнее место в далеко не самой сильной группе. Товарняк он и есть товарняк, не о нём судить о силе или слабости команды)
    Казанский
    Казанский
       7 / 747
    вчера в 11:08
    Зенит сольет игру туркам в ЛЕ и сосредоточит все силы,чтобы занять 5-е место в РПЛ))
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       62 / 747
    вчера в 11:00
    ЦСКА чемпион!
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