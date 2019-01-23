«Зенит»: продолжение спада

вчера, 10:30

Вряд ли можно всерьез о чем-то судить по контрольным матчам, но форма «Зенита» не может не настораживать. «Соккер.ру» - об игре с «Локомотивом».

Само по себе поражение от «Локомотива» в первом матче в году, который носит статус контрольного, когда все футболисты только вышли из отпуска и находятся в разном состоянии, под нагрузками, ничего не должно означать. Но проигрыш «Зенита» в этом сражении с железнодорожниками получился резонансным.

Не только из-за счета 1:3, который только в концовке перестал быть разгромным для петербуржцев, но и потому, что все прекрасно помнят, как «Зенит» заканчивал 2018 год. Да, он вроде как с запасом вышел в плей-офф Лиги Европы, остался лидером чемпионата России, но при этом совершенно не показывал сколь-нибудь содержательной игры, а также уступил в трех матчах подряд. В итоге клуб растерял значительную часть отрыва в чемпионате и доверие со стороны болельщиков.

На протяжении всей первой части сезона «Зенит» не показывал какого-то фееричного футбола, не отличался легкостью и эффектностью игры, но при этом до последнего стабильно набирал очки. При таком достаточно унылом и примитивном футболе, хотя кто-то назовет его сверхпрагматичным, долго удача не могла поворачиваться лицом.

Этот контрольный матч с «Локомотивом» может стать сигналом, что само по себе за зимние каникулы ничего не рассосалось, что проблемы-то остались, а они требуют решения. Вполне вероятно, что решение это из разряда кадровых, потому что сколько угодно можно пытаться держать Паредеса в подвешенном состоянии, никак не определяться с трансферной политикой, но нельзя отрицать, что состав требует какого-то упорядочения.

В этом варианте «Зенита» нет никакой выраженной структуры, это типичная история про лебедя, рака и щуку. Причем футболисты Сергея Семака разные во всех своих проявлениях: кто-то настроен на борьбу, кто-то играет спустя рукава, у кого-то хорошая физическая форма, а кто-то валится с ног и еле шевелится, кто-то пытается сообразить нечто оригинальное на поле, а кто-то играет шаблонно-примитивно, кто-то стелется в подкатах, сдерживая противника, а кто-то грустно смотрит вслед убегающему конкуренту. И что самое тяжелое, от имени и статуса состояние игрока не зависит. Звездный статус того или иного исполнителя не спасает от того, что он будет филонить или отбывать номер.

Аргументы о том, что матч с «Локомотивом» только первый для «Зенита», что команда еще раскачается, вряд ли состоятельны, поскольку железнодорожники находятся в том же положении. Но они были гораздо цельнее и содержательнее во всех аспектах, о которых мы говорили выше. «Локомотив» целиком переиграл «Зенит» в середине поля, а это ключевая зона, в которой у петербуржцев вообще ничего не получалось, тогда как московская команда могла себе позволить выстраивать плацдарм в центре поля и руководить ритмом игры.

В этой встрече «Локомотив» выглядел командой не только по игровым характеристикам, но и по психологическим, мотивационным, тогда как «Зенит» больше напоминал случайно собранный коллектив, состав которого был сверстан за полчаса до игры на коленке. Понятно, что в такой ситуации ни об общей мотивации, ни о слаженной игре, где все друг друга понимают и чувствуют, нет речи.

Сергей Семак (главный тренер «Зенита»):

Проигрывать всегда неприятно. Мы увидели два абсолютно разных тайма: в первом «Локомотив» переигрывал нас полностью, а потом ситуация изменилась. В начале матча мастерство футболистов «Локомотива» было выше, чем наших – они быстрее двигались, работали с мячом, создавали больше моментов. Сейчас главное – посмотреть, как игроки выглядят функционально, как понимают игровые принципы. Тогда мы примем решение о том, кто останется в команде, кого мы заявим в Лигу Европы, а кто – нет.

Если посмотреть на составы и на замены, то становится понятно, почему во втором тайме «Зенит», по словам Семака, выглядел приличнее «Локомотива». Дело тут скорее даже не в том, что петербургская команда прибавила, а в том, что железнодорожники выпустили, скажем так, чуть более «резервный» состав на второй тайм. Да, с Фернандешем, но и с Тугаревым, Лапшовым, Логиновым, Мироновым и так далее.

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»):

Разные два тайма. Первый был более качественный, комбинационный. Второй тайм хорошо провели от обороны, провели одну контратаку, в которой забил Миронов. Просмотрели молодых ребят во втором тайме. Получили информацию, как дальше работать и с кем. Кого можно выделить? Пара, которая гол забила, Миронов и Тугарев. Давайте их отметим.

Скорее «Локомотив» ослабил хватку, чем «Зенит» поднажал. Петербуржцы тоже на второй тайм сменили состав, но он был более сбалансированным, чем у «Локомотива». Хотя, как уже сказали выше, имена в «Зените» не работают – нужно что-то другое. К слову, даже во втором тайме «Зенит» по результату не переиграл «Локомотив».

Первая половина закончилась победой железнодорожников со счетом 2:0, а вторая – вничью (1:1). «Зенит» делает вид, что не стоит обращать внимания на результат, но для этого болельщикам нужно дать веру в то, что выводы по контрольным матчам будут сделаны, а предпринятые меры станут действенными. Просто посмотреть, покивать головой и продолжить мучиться со сборной солянкой – это не вариант решения проблем, не для этого устраиваются такие турниры.