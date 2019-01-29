От Бернабеу до Мораты. Они связывают «Реал» и «Атлетико»

сегодня, 14:30

Альваро Мората не первый и не последний футболист, засветившийся в лагерях обоих мадридских клубов, но он натолкнул «Соккер.ру» на воспоминания о других «изменниках».

Сантьяго Бернабеу и Хулиан Руэте

Начать следует непременно именно с этих двух дядечек, которые в бытность футболистами выступали по обе стороны мадридского противостояния, а по завершении карьеры стали президентами знаменитых клубов. Хулиан Руэте играл за «Реал», но не был ведущим футболистом, поэтому в поисках лучшей жизни отправился сначала в Бильбао, а потом оказался в «полосатом» столичном клубе. Именно Руэте переманил в «Атлетико» результативного форварда Сантьяго Бернабеу, и хотя свидетельств ренегатству легендарного президента «Реала», чьим именем назван стадион «сливочных», почти не осталось (поговаривают, что клубные архивы не случайно избавлены от доказательств), отдельные голоса доносятся из прошлого.

«Несмотря на признание и любовь, Сантьяго Бернабеу предал нас и перешел в „Атлетико“ в 1920 году, правда, через год он покаялся и вернулся обратно. Если я правильно помню, он принял участие в одном официальном матче против „Эспаньола“. Отлично помню, как он позировал в красно-белой футболке рядом с Хулианом Руэтой», - вспоминает архитектор стадиона «Чамартин», позднее получившего имя Сантьяго Бернабеу. Играл ли символ «Реала» за «Атлетико», а если играл, то в каком количестве матчей принял участие, доподлинно неизвестно. Но он точно был в «Атлетико», хотя «сливочные» совсем не хотят этого знать, слышать и помнить.

Давние времена

Известно о восьми футболистах, которые выступали и за «Реал», и за «Атлетико» между 1928-м и 1963 годом, когда Луис Арагонес станет «матрасником». Имена этих футболистов вряд ли о чем-то скажут современному любителю футбола: Мончин Триана, Косме Васкес, Хосе Мария Кабо Пуиг, Луис Оласо, Эдуардо Ордоньес, Хаиме Ласкано, Луис Марин Сабатер и Пруденсио Санчес Фернандес, известный как Пруден. Последний завоевывал трофей Пичичи в составе «Атлетик Авиасьон» (название «Атлетико» с 1939 по 1947 год).

Луис Арагонес

Будущую легенду «Атлетико» и звезду Примеры в юности ангажировал «Реал», однако Арагонес так и не получил возможности сыграть за основу «бланкос». После двух лет арендных скитаний он отправился в «Овьедо», оттуда перешел в «Бетис», а в 1964-м присоединился к «Атлетико», где задержался на десять лет. Луис Арагонес – лучший бомбардир в истории «матрасников», легендарный тренер, семь раз всходивший на мостик «кольчонерос». В общей сложности Мудрец из Орталесы завоевал с «Атлетико» полтора десятка трофеев и является одним из символов клуба.

Рамон Гроссо

Воспитанник «Реала» и плоть от плоти «бланкос» на старте карьеры провел четыре месяца в «Атлетико» и помог «матрасникам» избежать вылета в низший дивизион. Вернувшись в «Реал», отыграл за «Королевский клуб» 12 лет, стал обладателем Кубка чемпионов и семикратным чемпионом Испании.

Хуанито

Хуанито до сих пор считается поклонниками «Реала» примерным носителем духа «мадридизма», Хуан Гомес Гонсалес обладал несгибаемым менталитетом победителя, неоднократно вдохновлял «сливочных» на великие камбэки. Хуанито погиб в автокатастрофе, когда ему было 37 лет, но в песнях «бланкос» останется навсегда. Между тем, воспитан Хуанито был в рядах «Атлетико», где не сумел заиграть из-за перелома голени на заре карьеры.

Уго Санчес

Мексиканский форвард сначала забивал голы на радость «матрасникам», он остановился на отметке в 82 мяча, когда его прибрал к рукам «Реал». За «Королевский клуб» Уго забил 208 голов, это шестой показатель в истории великого клуба.

Франциско «Пако» Льоренте Хенто

Племянник легендарного Пако Хенто, рекордсмена по числу завоеванных Кубков чемпионов. Провел один сезон на «Висенте Кальдерон» перед тем, как перейти в «Реал», где этому Хенто суждено было задержаться на семь лет.

Бернд Шустер

Немец поиграл в Испании за «Барселону» (1980-1988), «Реал» (1988-1990) и «Атлетико» (1990-1993). Что примечательно, с каждой командой выиграл по два Кубка Короля.

Себастьян Лосада

Воспитанник, который не сумел раскрыться в «Реале», после попытал счастья в «Атлетико», где тоже, впрочем, задержался всего на год, в течение которого принял участие в девяти матчах и забил один гол.

Хосе Луис Каминеро

Воспитывался в «Реале», но удостоился чести выступать только за вторую команду. Карьера Каминеро прошла между «Вальядолидом» и «Атлетико», причем в составе «матрасников» Хосе Луис выиграл чемпионат Испании и стал футболистом года в стране в 1996-м.

Рауль

Еще одна легенда «Реала», вышедшая из недр «Атлетико». В середине 90-х «матрасники» приняли решение закрыть клубную академию ради экономии средств и подарили соседям символа эпохи. Бывали вечера, когда фанаты «переименовывали» «Реал Мадрид» в «Рауль Мадрид». Гонсалес Бланко – один из самых любимых игроков «Сантьяго Бернабеу».

Мигель Солер

Этот каталонец играл за «Барселону» и пробовался в обоих мадридских клубах, впрочем, нигде не прижился, проведя за «Атлетико» и «Реал» по одному сезону.

Хуан Эснайдер

Темпераментный аргентинец провел большую часть карьеры в испанской Примере. В «Реале» раскрыться не сумел, а вот в «Атлетико» выдал очень мощный сезон, но был выставлен на продажу Хесусом Хилем из-за слишком эмоционального несогласия с заменой в матче Лиги чемпионов против «Аякса». Эснайдер сначала не забил пенальти, потом едва не оторвал ноги противнику, но отделался лишь желтой карточкой. Тренер решил убрать его с поля от греха подальше, но, как выяснилось, убрал из команды: следующим клубом Хуана стал «Эспаньол».

Педро Харо

Четыре года занимал позицию второго-третьего вратаря в «Реале», а финиш своей 17-летней карьеры встретил в «Атлетико».

Сантьяго Солари

Солари переехал из Буэнос-Айреса в Мадрид ради «Атлетико», но уже через полтора года его заарканил «Реал», которому Сантьяго отдал пять лет жизни в качестве футболиста. И продолжает отдавать, ведь прямо сейчас Солари – главный тренер «Королевского клуба».

Хосе Гарсия Кальво

Выпускник академии «Реала» не нашел места в главной команде и транзитом через «Вальядолид» оказался в «Атлетико», где провел пять лет. Является чемпионом Испании 1996/1997 в составе «Реала» (эпизодически появлялся на поле), а с «Атлетико» пять лет спустя Кальво выиграл Сегунду.

Родриго Фабри

Бразилец пробовал свои силы в обоих мадридских клубах, но провел за них в общей сложности чуть больше двадцати матчей. Звездой футбола Родриго так и не стал, неплохо играть в футбол у него получалось только на родине.

Хосе Мануэль Хурадо

Полузащитник, хорошо нам знакомый по выступлениям за московский «Спартак», был воспитан в недрах «Реала», но за основу «сливочных» сыграл всего три матча. Зато в составе «Атлетико» отыграл больше сотни встреч и даже выиграл Лигу Европы.

Хосе Антонио Рейес

Этот андалусийский парень рано уехал играть в Англию под руководством Арсена Венгера, но принял вызов с родины, когда его позвал «Реал». Впрочем, сотрудничество со «сливочными» ограничилось одним сезоном на правах аренды, а вот «Атлетико» ангажировал Рейеса на более длительный период в пять лет.

Альваро Мората

Мората связал «Реал» и «Атлетико» не вчера, когда перешел в стан «матрасников» из «Челси», а еще десять лет назад, когда он пацаном присоединился к «Королевскому клубу». Дело в том, что «матрасники» уже были в его жизни, пусть и не во взрослой, а Альваро об этом напомнил после официального объявления об аренде.

Хуанфран Торрес

Хуанфран грезил «Реалом», провел пять лет в «Мадриде», но не сумел пробиться. Торрес отступил в «Осасуну», а несколько лет спустя снова штурмовал столицу, но уже в составе «Атлетико», где вырос в клубную легенду за эти годы. Как же переживал Хуанфран, когда не забил решающий пенальти в финале Лиги чемпионов против «Реала», какое трогательное письмо фанатам «Атлетико» он написал. Вот это судьба.

Сауль Ньигес

До 14 лет находился в системе мадридского «Реала», но «бланкос» не удержали его, а Сауль вырос в классного футболиста в «Атлетико». Сауль неоднократно подчеркивал: «Никогда ни за что не перейду в „Реал“. Это исключено. Точка».

Тибо Куртуа

Тибо Куртуа на протяжении трех лет выступал за «Атлетико» на правах аренды из «Челси», он так полюбил Мадрид, что не упустил возможности вернуться в испанскую столицу, когда такой шанс представился. Правда, клуб у бельгийца теперь другой. Их судьбы с Моратой вообще зеркальны: оба играли в Мадриде, потом защищали цвета «Челси», после чего вернулись в Мадрид, только не в свои прежние команды, а к бывшим соперникам.