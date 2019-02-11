«Что бы ни происходило, нужно оставаться человеком». Правила Романа Зобнина

11 февраля 2019, 19:51

В четвертьвековой юбилей полузащитника «Спартака» Зобнина, которого небезосновательно считают образцом профессионализма, «Соккер.ру» изучает правила жизни Романа.

Футбольная жизнь Романа Зобнина в последние годы била ключом: он присоединился к «Спартаку» и стал одним из творцов долгожданного чемпионства, получил тяжелую травму, но проявил характер и мужество, чтобы восстановиться и вернуться еще более сильным. На чемпионате мира, где сборная России дошла до четвертьфинала, Зобнин поразил всех объемом работы, сейчас практически невозможно представить себе национальную команду без неутомимого мотора. Сейчас Роман готовится к возобновлению сезона в составе «Спартака», а в будущем мечтает поиграть в Европе, куда его уже звали.

2015 год

«Сборная – это мечта! Приложу все силы, чтобы тренер обратил на меня внимание. При Капелло я был в расширенном списке, успел дебютировать, но с приходом Слуцкого надо все доказывать заново, постоянно показывать хороший футбол в чемпионате».

Эту мечту Роману Зобнину удалось воплотить в жизнь, его слова не разошлись с делом: приложил усилия, отдавал всего себя игре в футбол и заслужил право считаться ключевой фигурой сборной России.

«В 16 лет я был на стажировке в „Челси“, увидел отношение к футболу в Англии, почувствовал разницу по сравнению с Россией. У меня вся карьера впереди, главное – не останавливаться. Надеюсь, когда-нибудь удастся поиграть и в Английской Премьер-Лиге».

Пока Роман не осуществил свою мечту и продолжает выступать в РПЛ . Определенно, в планы хавбека вмешалась тяжелая травма – разрыв крестообразных связок, из-за которой Зобнин пропустил Кубок Конфедераций и совсем мало сыграл в Лиге чемпионов за «Спартак».

«Я мало говорил на встрече с болельщиками. Больше общались опытные ребята. Болельщики требовали результата. Даже немного угрожали, но мы все понимаем: это эмоции. Про обещания не покидать „Динамо“ я ничего не слышал. Может, кто-то и обещал, значит, меня в этот момент рядом не было».

Роман не является воспитанником «Динамо», он перешел в стан «бело-голубых» из академии имени Коноплева, Зобнин не клялся «Динамо» в вечной верности и не обещал остаться в команде в случае вылета в ФНЛ . Конечно же, болельщикам не понравился переход одного из лучших футболистов в стан давнего соперника – «Спартака», но, по крайней мере, стоит признать, что Роман был честен и никого не вводил в заблуждение лживыми обещаниями.

2016 год

«В чем надо прибавлять? В первую очередь, в уверенности. Сейчас я в „Спартаке“, тут совершенно другое давление, в 10 раз больше болельщиков – нужно справляться. А по игровым моментам, надо улучшать многое — последний пас, реализацию, отбор, учиться играть на опережение…Главное, чтобы коллектив был сплоченным и чтобы сохранялся спартаковский дух. И тогда все реально. Я лично люблю комбинационный футбол. И всегда любил именно такой. Закрытый футбол и игра на контратаках мне вообще не нравятся».

Зобнин с воодушевлением встретил свой переход в «Спартак», а позже даже признавался: опасался, что не сможет пробиться в стартовый состав «красно-белых». Роман рассказал о том, что ему по душе комбинационный футбол, но он отлично чувствовал себя и в стремительных, вертикальных, заточенных на результат моделях Карреры, при котором стал главным универсалом команды. У Романа есть предпочтения в футболе – он их обозначил, но Зобнин – в первую очередь, профессионал, поэтому был готов биться и играть в любом амплуа.

«Каррера классно мотивирует, умеет находить нужные слова. А в тактическом плане он требует как можно быстрее проходить центр поля. Это именно его установка „Атмосфера в „Спартаке“ сейчас описывается словом „супер“. Тем более после победы. Самый топ, какой только может быть. На данный момент это уже команда Массимо Карреры. Серьезно изменился тренировочный процесс. На каждом занятии уделяем время тактике. При Дмитрии Анатольевиче теория была, но не так много, как сейчас.

Знаете, не хочется ни в коем случае обидеть Аленичева, которого очень уважаю... Но Каррера реально невероятно сильно мотивирует. Уже говорил, что раньше таких тренеров не встречал. Он очень многое дает команде в плане нужных слов и эмоций“».

Что нравится в Зобнине, он умеет быть благодарным, но без подхалимства. Почувствовал разницу между Аленичевым и Каррерой – сказал об этом, хотя и оговорился. Роман всегда уважительно отзывался о Массимо Каррере, и это мнение не изменилось даже после увольнения итальянца. Не удивительно, что в ответ на прощальный пост с благодарностями в адрес Карреры Роман получил от Массимо не стандартный, а развернутый и теплый ответ: «Спасибо, Зоба! Желаю тебе всего наилучшего, потому что ты этого заслуживаешь и ты замечательный человек».

«Я готов выкладываться на все 100 процентов на любой позиции. Выполняю те функции, которые требует позиция. На всех ли позициях играть одинаково комфортно? Конечно, нет. На каждом месте свои нюансы. Комфортнее всего играть в центре полузащиты».

Зобнин обозначает, на какой позиции чувствует себя комфортнее всего, но при этом подчеркивает, что готов выкладываться на 100% везде. Понятно, почему любому тренеру легко иметь дело с Романом: он не боится давать обратную связь, но принимает к исполнению любое решение тренера. Зобнин понимает грань между дискуссией, где можно выразить свое мнение, и приказом, который нужно выполнять без слов.

«Мой переход в „Спартак“ - это однозначно успех. Я играю в основном составе, команда на данном этапе занимает первое место в турнирной таблице, меня вызвали в сборную. Поэтому можно смело сказать, что всё складывается так, как я и хотел».

Действительно, переход в «Спартак» придал карьере Романа Зобнина необходимый импульс.

2017 год

«Наконец-то удалось забить два гола в официальном матче. Эмоции? Скорее положительные, мы ведь всё-таки победили в этой тяжёлой игре. „Спартак“ может играть и лучше, мы совершали много ошибок, в том числе индивидуальных. Как объяснить фарт „Спартака“ на последних минутах? Не могу сказать, что это какой-то особенный фарт, чемпионский. Мы все упорно работаем, стали единой командой, сплотились как коллектив. Возможно, нам просто везёт. Но, повторюсь, нужно играть ещё лучше, чтобы этот фарт никуда не ушёл. Хочется извиниться за то, что заставили болельщиков волноваться до последней минуты».

Голы – боль Романа Зобнина. За «Спартак» он забил всего дважды, оба раза головой в ворота «Оренбурга» в чемпионском сезоне. В той игре «Спартак» вел 2:0, потом за полторы минуты пропустил дважды, но за считанные секунды до финального свистка Квинси Промес забил победный мяч – 3:2.

Я в „Спартаке“ надолго! Мне очень хотелось остаться в клубе настолько долго, насколько возможно, продолжать помогать „Спартаку“ и радовать болельщиков. Я точно никуда не уеду в ближайшее время. Мне хорошо здесь. В следующем сезоне много интересных игр, Лига чемпионов, потому, конечно, останусь в „Спартаке“. В будущем – посмотрим. Я хочу расти как футболист, и если будут предложения от каких-то европейских клубов – я бы рассмотрел эти варианты. В „Зенит“ точно не перейду».

«Зенит» действительно пытался переманить Зобнина, предлагая ему более выгодный контракт, чем в «Спартаке», но и здесь Роман свое слово сдержал.

«У меня полный разрыв крестообразных связок, частично – мениск. Есть диск с записью операции. Потом посмотрю. Тренировки начну, скорее всего, в этом году, но официальные матчи буду проводить только в 2018-м. Сегодня утром занимался 3 часа, а после обеда примерно 2 с половиной. Ходить тяжело. Ногу сам сгибать не могу, помогает специальный тренажёр. Очень разочарован, что пропустил Кубок Конфедераций и не сыграю в Лиге чемпионов».

Разрыв крестообразных связок колена – самое тяжелое испытание в карьере Зобнина, к тому же, травма случилась именно тогда, когда все было хорошо. Естественно, потребовалось время, чтобы избавиться от шокового состояния, но после операции Роман включился в работу и проявил настоящий фанатизм во время восстановления, что позволило ему вернуться на поле за 4.5 месяца. Помогли характер и профессионализм.

«Хочу сказать спасибо всем, кто меня терпел. Я люблю работать и всегда просил об этом. Спасибо профессору Мариани, который сделал качественную операцию. Без него не было бы такого быстрого срока восстановления. Спасибо реабилитологам, которые работали со мной в Италии, и Диего и Серхио, всем, кто принимал участие в этом. Могу сказать, что стал любить футбол ещё больше. Стал ещё большим трудоголиком. Всё, что ни делается, к лучшему. Эта травма дала мне понять, насколько я люблю футбол. Конечно, тяжело смотреть матчи с трибуны, рвался на поле, сердце стучало очень быстро. Хотелось сыграть, особенно в матчах Лиги чемпионов. Хотел помочь команде любыми способами. Но травма серьёзная, поэтому старался себя сдерживать. Сейчас уже думать не хочется. Я вернулся в общую группу, через специальные игры буду набирать форму и возвращать те навыки, которые были до травмы».

Хоть это и банально, но такие передряги действительно закаляют сильных и ломают слабых.

2018 год

«Безусловно, мечта сыграть в Лиге чемпионов сбылась. Но полным дебютом можно назвать матч с „Ливерпулем“, который получился очень неудачным. Я вышел в стартовом составе и полностью почувствовал атмосферу Лиги чемпионов. Не думал, чтобы матч побыстрее закончился. Понятно, это была провальная игра. Но негативный опыт он тоже полезный, даже больше, чем любая победа. Нужно из любого матча какие-то плюсы для себя выносить. Плюс в том, что мы четко поняли, как отличается уровень нашей команды от уровня топ-команды. Это большой плюс».

Тест на адекватность сдан: после поражения 0:7 от «Ливерпуля» Роман не говорил о случайности и не использовал конструкции «если бы», высказался по делу и без прикрас.

«Конечно, в то время посещали такие мысли, что вообще не смогу играть. Я до сих пор еще не вернулся на тот уровень, на котором был в прошлом году. То ли работать еще больше надо, то ли причина в другом. Сейчас постоянно бывают мелкие повреждения, которые тоже не позволяют набрать нужные кондиции. Приходится работать над собой постоянно. Вот такая она, жизнь футболиста (улыбается)».

За Зобниным замечена склонность к самоанализу: он разбирает свои удачные и неудачные действия на поле, постоянно оценивает текущее состояние. Возвратившись на поле после травмы, Роман признавал, что не сразу стал тем Зобниным, каким был до травмы. К счастью, успел вернуться к своей лучшей версии к чемпионату мира.

Роман Зобнин: «Я сегодня всё отдал на поле, эмоций не осталось. Всем болельщикам спасибо. Всё что могли, мы все отдали, не повезло, к сожалению. Мы никому на этом турнире не проиграли, не считая матч с Уругваем, который ничего не значил. Все увидели, что сборная России может играть в футбол, играть на равных с топ-командами. Футбол в России существует. Я считаю, что благодаря нашему историческому выходу в четвертьфинал детишки захотят играть в футбол ещё больше. Есть ли осознание, что Россия в восьмёрке лучших сборных мира? Сейчас нет никакого осознания. Хочется просто отдохнуть, потому что после матча реально сил не осталось».

Наверное, когда мы требуем, чтобы футболисты полностью отдавались игре за сборную России, можно приводить в пример Романа Зобнина. Полузащитник проделал такой адский объем работы в матче с Хорватией, что, по его собственному выражению, «потерял сознание». Стоял вместе с командой, глаза держал открытыми, но не понимал, что происходит. Не каждый может вот так вычерпать себя до самого дна ради своей команды, ради своей страны. Зобнин сделал это и заслужил уважение среди болельщиков разных команд. Желаем Роману успехов и достижения поставленных целей. А еще, как однажды выразился сам именинник: «Что бы ни происходило, оставаться человеком».