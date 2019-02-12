Жаль, что не с Фарерами. Все «сухари» Акинфеева в сборной

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
  • Все
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Австрия. Первая Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера Б Насьональ
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Египет. Премьер-Лига
  • Израиль. Первый дивизион
  • Колумбия. Примера А
  • Колумбия. Примера B
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Мексика. Примера-Дивизион
  • Парагвай. Примера дивизион
  • Саудовская Аравия. Первый дивизион
  • ЮАР. Премьер-Лига
Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Реал -:-  Аякс 1.67 4.4 5
23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 4.05 3.55 1.82
Англия. Лига Один 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.3 3.25 3.1
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес)Велес Сарсфилд 1:2 Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 1.18 6.1 18
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 4 2.85 2.1
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон 1.75 3.1 5.3
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили -:- Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлет.Уила (Нейва)Атлет.Уила 1:2 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
Колумбия. Примера B 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 2:1 Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осане (Ульсет)Осане -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэбла (Пуэбла-де-Сарагоса)Пуэбла 1:0 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун 2:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
15:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
18:25 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Джабалайн (Хаиль)Аль-Джабалайн - - -
19:10 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда -:- Логотип футбольный клуб Дхамк (Хамис-Мушайт)Дхамк - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мпумаланга Блэк ЭйсисМпумаланга Блэк Эйсис -:- Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Орландо Пайратс (Йоханнесбург)Орландо Пайратс -:- Логотип футбольный клуб Блумфонтейн СелтикБлумфонтейн Селтик - - -
ГлавнаяБлогиSCR-2: Spartak Creative Rооm

Жаль, что не с Фарерами. Все «сухари» Акинфеева в сборной

12 февраля 2019, 00:22

Впрочем - выступления Акинфеева в ЛЧ отдельная песня, ей посвящено много мемов и даже песен. Да и это одна большая песня. Я же проанализировал «сухие» матчи Игоря в сборной.

 

Выступления Акинфеева в сборной - это загадка российского футбола уже последние 10 лет. Кто-то постоянно говорит о «ноге Бога» и называет Игоря чуть ли не лучшим вратарём в нашей истории. Кто-то вспоминает ляпы с Кореей, Алжиром, Мексикой, не забывая и о загадочной лигочемпионской цифре. Кто-то указывает, что Игорь - вратарь среднего уровня, ему повезло в успешных матчах сборной на Евро-2008 и ЧМ-2018. Но это всё лирика, а сейчас речь пойдёт о самом главном.

 

Если главная статистика форварда - это голы, то главная статистика голкипера - это их отсутствие, вернее, «сухие» матчи. Что мы имеем?

 

Акинфеев провёл за сборную 110 матчей с 2003 по 2018 годы, пропустил 95 голов (что является рекордным показателем в сборной). «Сухих» матчей Игорь в сборной провёл 47 (43% от общего числа).

 

Сразу можно убрать 16 матчей, имевших товарищеский статус. Остаётся не так и много: 31 матч. С кем, когда и при каких обстоятельствах, раскроет этот материал.

 

Матчи 1-2: Россия - Латвия 2:0, Россия - Лихтенштейн 2:0. ОЧМ-2006

 

Дебют 19-летнего на тот момент Игоря Акинфеева в официальных матчах сборной получился смазанным: в четырёх матчах с аутсайдерами группы - Эстонией, Латвией и Лихтенштейном дважды были потеряны очки, причём соперник забивал голы - два раза по 1:1. В домашнем матче Россия - Латвия моменты соперник создавал, но это были удары либо прямо в руки Акинфееву либо мимо и выше. В целом потери очков с прибалтийскими командами оказались для нашей сборной роковыми: сборная России последний раз не вышла из какой-либо отборочной группы. Дома сборная Латвии открыла счёт после невразумительных действий Акинфеева:

 

Матчи 3-4: Россия - Португалия 0:0, Словакия - Россия 0:0. ОЧМ-2006

 

Казалось бы, Игорь отстоял на ноль важнейшие матчи сборной осенью 2005-го. Но нельзя не учесть того момента, что «селесао» приехали в Россию уже практически решившими свою задачу - занять 1 место в группе. Матч же со Словакией был провален сборной России, нужна была только победа. Выделять кого-то в такой игре не имеет смысла. Между этими матчами уместился матч Россия - Люксембург (5:1). Пускай с пенальти, но Акинфеев не последний раз в своей жизни пропустил от этого «гранда»... В Латвии, Эстонии и Люксембурге знали, что забивают свежеиспечённому победителю Кубка УЕФА?

 

Матчи 5-8: Россия - Хорватия 0:0, Эстония - Россия 0:2, Россия - Македония 2:0, Россия - Эстония 2:0 ОЧЕ-2008

 

Из значимого разве что матч с Хорватией, и следует понимать, что тогдашняя Хорватия была по уровню далека от нынешней. Остаток отбора Евро Акинфеев пропустил из-за травмы, и сборная прекрасно без него управилась, снова отстояв на ноль с хорватами и победив Англию. Игорю было не суждено сыграть с Андоррой, что могло бы улучшить его статистику. А вернулся в сборную он на минорной ноте, пропустив в «товарняках» 4 матча от Нидерландов и 3 от Румынии.

 

Матчи 9-10: Греция - Россия 0:1, Россия - Швеция 2:0. ЧЕ-2008

 

Вроде бы убийственная статистика. Две сухие победы над прямыми конкурентами, выход сборной в плей-офф Евро впервые с 1988 года. Но с кем играл тогда Дасаев и с кем Акинфеев 20 лет спустя? Голландию в 1988-м нашей сборной удалось обыграть (в группе) без пропущенных мячей, на что Акинфеев не сподобился. Англия, Италия... разве можно с ними сравнивать случайного чемпиона Европы, который не вышел из отборочной группы ЧМ-2006 с Украиной, Турцией и Данией, разве можно относить сюда вечного неудачника Швецию? Остаётся добавить, что за весь матч греки нанесли лишь 1 удар в створ, ничего не создала и Швеция. И так ли нужна была бы победа со Швецией, не будь разгромного поражения и 4 пропущенных голов Акинфеевым с Испанией? К примеру, первый из них был явной ошибкой на выходе:

 

 

Матчи 11-15: Россия - Финляндия 3:0, Россия - Азербайджан 2:0, Лихтенштейн - Россия 0:1, Финляндия - Россия 0:3, Россия - Лихтенштейн 3:0. ОЧМ-2010

 

В отборах ЧМ в ЮАР, Евро в Польше и на Украине, а также ЧМ в Бразилии сборной России достались группы, в которых был от силы один пристойный соперник. И даже в них доводилось пропускать и терять очки вне игр с Германией и Португалией. Насобирать лишь пять «сухарей» в не самой сильной группе - провал, а закончилось всё позором в Мариборе, когда после кальянных приключений сборная России утопила Гуса Хиддинка, уступив по голам на выезде одной из самых слабых сборных бывшей Югославии. Виноват ли в пропущенном голе Акинфеев, остаётся решать только вам:

 

 

Матчи 16-18: Андорра - Россия 0:2, Македония - Россия 0:1, Армения - Россия 0:0. ОЧЕ-2012

 

В начале отбора к польско-украинскому турниру Акинфеев без приключений не обошёлся: пропустил единственный гол дома со Словакией, два в Дублине при счёте 0:3 в пользу России, позволил Армении открыть счёт на «Петровском», оставив ворота пустыми. Скандальный инцидент с Веллитоном привёл к появлению в воротах сборной Вячеслава Малафеева. Дмитрий Губерниев назвал его знаменитым словом, однако за весь остаток кампании он не пропустил ни одного гола.

 

Матчи 19-24: Россия - Северная Ирландия 2:0, Израиль - Россия 0:4, Россия - Португалия 1:0, Россия - Азербайджан 1:0, Люксембург - Россия 0:4. ОЧМ-2014

 

Только половина «сухих» матчей в группе такого низкого уровня? Несыгранная Португалия попросту «замёрзла» в Лужниках, решальщиками оказались другие люди: блестяще отработавший в обороне Комбаров, подкатившийся под Роналду Быстров. Поздние голы от Израиля и Люксембурга в домашних матчах пришлись на одно время с постановкой знаменитого лигочемпионского сериала под кодовым названием «43». Не менее знаменитую роль сыграл Игорь и на мундиале.

 

Матчи 25-29: Россия - Лихтенштейн 4:0, Черногория - Россия 0:3 (ТП), Россия - Швеция 1:0, Лихтенштейн - Россия 0:7, Россия - Черногория 2:0. ОЧЕ-2016

 

Пожалуй, наиболее знаменитым «сухарём» Акинфеева в дороге на Евро, закончившееся для большинства сборной России в Тулузе, а для Кокорина и Мамаева в Монако, стал выезд в Черногорию имени Луки Лазаревича. Фанат, совершивший уголовное преступление, вполне возможно, что помог Игорю выполнить незыблемый план: 5 «сухарей» за отбор.

 

Матч 30: Россия - Новая Зеландия 2:0. КК-2017

 

Один из четырёх «клиншитов» Акинфеева в рамках крупного турнира. После матча сборную из Океании называли командой уровня ФНЛ, а сборную России ждал непонятный гол Португалии с непонятными действиями Акинфеева и вполне понятный матч с Мексикой:

 

 

Матч 31: Россия - Саудовская Аравия 5:0. ЧМ-2018

 

После 1/8 Финала ЧМ-2018 спортивные СМИ только и говорили, что о «Ноге Бога», хотя и в матче с испанцами её обладателю довелось отметиться вкладом вроде автогола, казалось бы, проверенного временем Игнашевича. Единственный же матч без пропущенных голов Акинфеев провёл в открытии турнира в показательном избиении аутсайдера группы.

 

Общая статистика по сборным:

Лихтенштейн 5

Азербайджан 2

Македония 2

Португалия 2

Финляндия 2

Черногория 2 (1 ТП)

Швеция 2

Эстония 2

Андорра 1

Армения 1

Греция 1

Израиль 1

Латвия 1

Люксембург 1

Новая Зеландия 1

Саудовская Аравия 1

Северная Ирландия 1

Словакия 1

Хорватия 1

 

Итого всего 8 «сухарей» пришлось на значимые сборные: Португалия, Швеция, Греция, Северная Ирландия, Словакия, Хорватия. И здесь надо понимать, что имена ничего в футболе не решают, - чья победа над Италией ценнее, Словакии над действующим чемпионом мира или Швеции над сборной в многолетнем кризисе? Португалия, переживавшая смену поколений и становление Роналду, Швеция, далеко не грозная команда после 1994, Хорватия без Шукера и с совсем юными Модричем и Ракитичем, Греция, которую спустили с небес на землю после триумфа на Евро-2004. Ну а остальные 23 матча были или с карликами (с одним Лихтенштейном 5!), или с явно сомнительными сборными типа Эстонии.

 

Кстати, новости о возможном возобновлении Акинфеевым международной карьеры наводит на мысль. Не играть с Турцией и Швецией, а играть с Сан-Марино и Кипром? И не довелось Игорю сыграть с Фарерами, ещё одним легендарным карликом. С ними наша сборная играла в отборе ЧМ-2002...

Переписанный
АВТОР
Переписанный
SCR-2: Spartak Creative Rооm
БЛОГ
SCR-2: Spartak Creative Rооm
Чемпионат мира 2006  Рубрика: ПЕРСОНАльная опека  Россия  Акинфеев Игорь
Источник: Soccer.RuФото: https://www.soccer.ru/users/Footbolista
Поделиться
Другие материалы по теме
Джиджи Доннарумма. Монстр или маленький мальчик?
25 февраляАлександр Чистяков в блоге Вспомнить всё!Комментарии8
Человек, который свергнет «Ювентус»
16 январяСтанислав Горин в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии9
800 матчей Серхио Рамоса. Легенда «Мадрида» и Испании
04 январяАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ХронографКомментарии14
Отрезанный ломоть. Иско отдаляется от «Реала»
24 декабря 2018Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии7
Левша за 80 миллионов
24 декабря 2018Сергей Иванов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Килиан Мбаппе от «А» до «Я»
20 декабря 2018Александр Чистяков в блоге Азбука жизниКомментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил МКС
   177 / 887
12 февраля в 18:11
Ио есть ты не отрицаешь ужасную статистику Акинфея.? Вот так у нас всегда Пусть стоит днище А то вдруг, там днище еще хуже будет?
Уж если Черчесов, бывший вратарь СпаМа, ставит в ворота сборной Акинфеева, то это является самым ярчайшим подтверждением того, что Игорь ЛУЧШИЙ в России! И таких как ты это бесит, но ничего вы с этим поделать НЕ можете!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   33 / 887
12 февраля в 13:56
Подобный федунботский гнусный пасквиль не вызывает ничего, кроме отвращения. В нём сквозит неуважение не к ЦСКА и не к Акинфееву, а ко всей России и к сборной России. Вся страна радовалась успеху сборной на Евро, потом через 10 лет на ЧМ, и никакого ЦСКА, Спартака, Зенита и в помине не было в такие моменты. А тут автор прям смакует "кальянные приключения" в 2009, Кокорина и Мамаева в 2016. ПОЗОР!
Footbolista
Footbolista
   4 / 887
12 февраля в 13:31
Обычная дыра, короче)...
112910415
112910415
   70 / 887
12 февраля в 13:10
интересный материал
впечатляет!
МКС
МКС ответил cska1948
   92 / 887
12 февраля в 12:58
Акинфеев провёл за сборную 110 матчей с 2003 по 2018 годы --------------------------- За годы, проведённые Акинфеевым в воротах сборной, на посту гл. тренера сменилось немало тренеров и все они в рамку ставили Акинфеева. Напрашивается два вывода: либо Акинфеев действительно все эти годы был вратарём №1 в российском футболе, либо всё эти тренера профаны в футболе и им коров пасти, а не сборную тренировать. Я склоняюсь к первому варианту. А раз все эти годы Акинфеев был лучшим вратарём, то статистка любого другого вратаря в сборной была бы ещё хуже чем у Игоря.
Ио есть ты не отрицаешь ужасную статистику Акинфея.?

Вот так у нас всегда

Пусть стоит днище

А то вдруг, там днище еще хуже будет?
cska1948
cska1948
   177 / 887
12 февраля в 11:19
Акинфеев провёл за сборную 110 матчей с 2003 по 2018 годы
---------------------------

За годы, проведённые Акинфеевым в воротах сборной, на посту гл. тренера сменилось немало тренеров и все они в рамку ставили Акинфеева. Напрашивается два вывода: либо Акинфеев действительно все эти годы был вратарём №1 в российском футболе, либо всё эти тренера профаны в футболе и им коров пасти, а не сборную тренировать. Я склоняюсь к первому варианту. А раз все эти годы Акинфеев был лучшим вратарём, то статистка любого другого вратаря в сборной была бы ещё хуже чем у Игоря.
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   97 / 887
12 февраля в 11:15
Просто он привык к тепличным условиям донного чемпионата.))))) Когда даже у сильных соперников Заболотный, Паредес, Смолов, которые в створ за игру не попадают, ну и разного рода Мордовии, Алании, Ска-Хабаровск для накрутки сухарей.

И в сборной, как тут наглядно описано, основной его улов это Фареры, Андорры, Эстонии, а уже даже с Израилем или Северной Ирландией сборную было страшновато смотреть

Пока писал, мне уже одну единицу поставили.))))
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   97 / 887
12 февраля в 11:08
Огромное спасибо!
Я очень надеюсь, что это опубликуют.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
12 февраля в 08:29
Еще замечено ,что его клубные защитники играют хуже в сборной с ним ,потому что в клубе он так не нервничает,это и успехи без братьев и привозы Сереги ,а защитники из других клубов в сборной наоборот прогрессируют и играют надежнее,понимая,что все на них,вспомнить чумовую игру Колодина в 2008 и блестящую игру Кутепова ,который стопорил всех без разбора и страховал ветерана Серегу ,любителя обрезов,как и Фернандес
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 887
12 февраля в 07:32
браво,нет,Браво! это годнота ,не та субъективщина с обложек соккера ,и я бы еще добавил ,что се эти матчи Игорь провел со своей клубной обороной,о таком любой вратарь мечтал бы ,т.е полная уверенность и слаженность ,но откуда то нервы ,нервы...
Вывыд - сборная дала Игорю больше чем он ей ,она сделала его номером один ,но он ее таковой не сделал.
Автору пять))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100