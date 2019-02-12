Жаль, что не с Фарерами. Все «сухари» Акинфеева в сборной

12 февраля 2019, 00:22

Впрочем - выступления Акинфеева в ЛЧ отдельная песня, ей посвящено много мемов и даже песен. Да и это одна большая песня. Я же проанализировал «сухие» матчи Игоря в сборной.

Выступления Акинфеева в сборной - это загадка российского футбола уже последние 10 лет. Кто-то постоянно говорит о «ноге Бога» и называет Игоря чуть ли не лучшим вратарём в нашей истории. Кто-то вспоминает ляпы с Кореей, Алжиром, Мексикой, не забывая и о загадочной лигочемпионской цифре. Кто-то указывает, что Игорь - вратарь среднего уровня, ему повезло в успешных матчах сборной на Евро-2008 и ЧМ -2018. Но это всё лирика, а сейчас речь пойдёт о самом главном.

Если главная статистика форварда - это голы, то главная статистика голкипера - это их отсутствие, вернее, «сухие» матчи. Что мы имеем?

Акинфеев провёл за сборную 110 матчей с 2003 по 2018 годы, пропустил 95 голов (что является рекордным показателем в сборной). «Сухих» матчей Игорь в сборной провёл 47 (43% от общего числа).

Сразу можно убрать 16 матчей, имевших товарищеский статус. Остаётся не так и много: 31 матч. С кем, когда и при каких обстоятельствах, раскроет этот материал.

Матчи 1-2: Россия - Латвия 2:0, Россия - Лихтенштейн 2:0. ОЧМ-2006

Дебют 19-летнего на тот момент Игоря Акинфеева в официальных матчах сборной получился смазанным: в четырёх матчах с аутсайдерами группы - Эстонией, Латвией и Лихтенштейном дважды были потеряны очки, причём соперник забивал голы - два раза по 1:1. В домашнем матче Россия - Латвия моменты соперник создавал, но это были удары либо прямо в руки Акинфееву либо мимо и выше. В целом потери очков с прибалтийскими командами оказались для нашей сборной роковыми: сборная России последний раз не вышла из какой-либо отборочной группы. Дома сборная Латвии открыла счёт после невразумительных действий Акинфеева:

Матчи 3-4: Россия - Португалия 0:0, Словакия - Россия 0:0. ОЧМ-2006

Казалось бы, Игорь отстоял на ноль важнейшие матчи сборной осенью 2005-го. Но нельзя не учесть того момента, что «селесао» приехали в Россию уже практически решившими свою задачу - занять 1 место в группе. Матч же со Словакией был провален сборной России, нужна была только победа. Выделять кого-то в такой игре не имеет смысла. Между этими матчами уместился матч Россия - Люксембург (5:1). Пускай с пенальти, но Акинфеев не последний раз в своей жизни пропустил от этого «гранда»... В Латвии, Эстонии и Люксембурге знали, что забивают свежеиспечённому победителю Кубка УЕФА ?

Матчи 5-8: Россия - Хорватия 0:0, Эстония - Россия 0:2, Россия - Македония 2:0, Россия - Эстония 2:0 ОЧЕ-2008

Из значимого разве что матч с Хорватией, и следует понимать, что тогдашняя Хорватия была по уровню далека от нынешней. Остаток отбора Евро Акинфеев пропустил из-за травмы, и сборная прекрасно без него управилась, снова отстояв на ноль с хорватами и победив Англию. Игорю было не суждено сыграть с Андоррой, что могло бы улучшить его статистику. А вернулся в сборную он на минорной ноте, пропустив в «товарняках» 4 матча от Нидерландов и 3 от Румынии.

Матчи 9-10: Греция - Россия 0:1, Россия - Швеция 2:0. ЧЕ -2008

Вроде бы убийственная статистика. Две сухие победы над прямыми конкурентами, выход сборной в плей-офф Евро впервые с 1988 года. Но с кем играл тогда Дасаев и с кем Акинфеев 20 лет спустя? Голландию в 1988-м нашей сборной удалось обыграть (в группе) без пропущенных мячей, на что Акинфеев не сподобился. Англия, Италия... разве можно с ними сравнивать случайного чемпиона Европы, который не вышел из отборочной группы ЧМ -2006 с Украиной, Турцией и Данией, разве можно относить сюда вечного неудачника Швецию? Остаётся добавить, что за весь матч греки нанесли лишь 1 удар в створ, ничего не создала и Швеция. И так ли нужна была бы победа со Швецией, не будь разгромного поражения и 4 пропущенных голов Акинфеевым с Испанией? К примеру, первый из них был явной ошибкой на выходе:

Матчи 11-15: Россия - Финляндия 3:0, Россия - Азербайджан 2:0, Лихтенштейн - Россия 0:1, Финляндия - Россия 0:3, Россия - Лихтенштейн 3:0. ОЧМ-2010

В отборах ЧМ в ЮАР , Евро в Польше и на Украине, а также ЧМ в Бразилии сборной России достались группы, в которых был от силы один пристойный соперник. И даже в них доводилось пропускать и терять очки вне игр с Германией и Португалией. Насобирать лишь пять «сухарей» в не самой сильной группе - провал, а закончилось всё позором в Мариборе, когда после кальянных приключений сборная России утопила Гуса Хиддинка, уступив по голам на выезде одной из самых слабых сборных бывшей Югославии. Виноват ли в пропущенном голе Акинфеев, остаётся решать только вам:

Матчи 16-18: Андорра - Россия 0:2, Македония - Россия 0:1, Армения - Россия 0:0. ОЧЕ-2012

В начале отбора к польско-украинскому турниру Акинфеев без приключений не обошёлся: пропустил единственный гол дома со Словакией, два в Дублине при счёте 0:3 в пользу России, позволил Армении открыть счёт на «Петровском», оставив ворота пустыми. Скандальный инцидент с Веллитоном привёл к появлению в воротах сборной Вячеслава Малафеева. Дмитрий Губерниев назвал его знаменитым словом, однако за весь остаток кампании он не пропустил ни одного гола.

Матчи 19-24: Россия - Северная Ирландия 2:0, Израиль - Россия 0:4, Россия - Португалия 1:0, Россия - Азербайджан 1:0, Люксембург - Россия 0:4. ОЧМ-2014

Только половина «сухих» матчей в группе такого низкого уровня? Несыгранная Португалия попросту «замёрзла» в Лужниках, решальщиками оказались другие люди: блестяще отработавший в обороне Комбаров, подкатившийся под Роналду Быстров. Поздние голы от Израиля и Люксембурга в домашних матчах пришлись на одно время с постановкой знаменитого лигочемпионского сериала под кодовым названием «43». Не менее знаменитую роль сыграл Игорь и на мундиале.

Матчи 25-29: Россия - Лихтенштейн 4:0, Черногория - Россия 0:3 (ТП), Россия - Швеция 1:0, Лихтенштейн - Россия 0:7, Россия - Черногория 2:0. ОЧЕ-2016

Пожалуй, наиболее знаменитым «сухарём» Акинфеева в дороге на Евро, закончившееся для большинства сборной России в Тулузе, а для Кокорина и Мамаева в Монако, стал выезд в Черногорию имени Луки Лазаревича. Фанат, совершивший уголовное преступление, вполне возможно, что помог Игорю выполнить незыблемый план: 5 «сухарей» за отбор.

Матч 30: Россия - Новая Зеландия 2:0. КК-2017

Один из четырёх «клиншитов» Акинфеева в рамках крупного турнира. После матча сборную из Океании называли командой уровня ФНЛ , а сборную России ждал непонятный гол Португалии с непонятными действиями Акинфеева и вполне понятный матч с Мексикой:

Матч 31: Россия - Саудовская Аравия 5:0. ЧМ -2018

После 1/8 Финала ЧМ -2018 спортивные СМИ только и говорили, что о «Ноге Бога», хотя и в матче с испанцами её обладателю довелось отметиться вкладом вроде автогола, казалось бы, проверенного временем Игнашевича. Единственный же матч без пропущенных голов Акинфеев провёл в открытии турнира в показательном избиении аутсайдера группы.

Общая статистика по сборным:

Лихтенштейн 5

Азербайджан 2

Македония 2

Португалия 2

Финляндия 2

Черногория 2 (1 ТП)

Швеция 2

Эстония 2

Андорра 1

Армения 1

Греция 1

Израиль 1

Латвия 1

Люксембург 1

Новая Зеландия 1

Саудовская Аравия 1

Северная Ирландия 1

Словакия 1

Хорватия 1

Итого всего 8 «сухарей» пришлось на значимые сборные: Португалия, Швеция, Греция, Северная Ирландия, Словакия, Хорватия. И здесь надо понимать, что имена ничего в футболе не решают, - чья победа над Италией ценнее, Словакии над действующим чемпионом мира или Швеции над сборной в многолетнем кризисе? Португалия, переживавшая смену поколений и становление Роналду, Швеция, далеко не грозная команда после 1994, Хорватия без Шукера и с совсем юными Модричем и Ракитичем, Греция, которую спустили с небес на землю после триумфа на Евро-2004. Ну а остальные 23 матча были или с карликами (с одним Лихтенштейном 5!), или с явно сомнительными сборными типа Эстонии.