От вечных проблем к вечным титулам. Рэмзи – в «Ювентусе»!

12 февраля 2019, 13:30

Поставлена точка в истории, которая тянулась несколько месяцев: Аарон Рэмзи летом на правах свободного агента присоединится к «Ювентусу». «Соккер.ру» - о значимом трансфере.

«С тяжелым сердцем»

Рэмзи оставляет «Эмирейтс» после 11 лет служения «Арсеналу» верой и правдой. Аарон начинал карьеру в «Кардиффе», но в 18-летнем возрасте перебрался в Лондон и стал «канониром» плоть от плоти. Естественно, найдутся болельщики, которые обвинят Рэмзи в неверности и будут плевать ему в спину, но им лучше вспомнить о том, как Аарон играл за «Арсенал»: 357 матчей, 61 гол, 50 результативных передач. Вспомнить об ужасной травме, которая могла поставить крест на карьере валлийца, но он вернулся на поле и заставил всех, в том числе и самого себя, забыть о том, что его нога однажды потеряла целостность на глазах всего мира. Вспомнить, что Рэмзи в двух сезонах признавался лучшим игроком «Арсенала». И понять, что говоря о «тяжелом сердце», Аарон не лицемерит, и ему действительно непросто далось это решение, но спортивные амбиции зовут в Турин, ведь за 11 лет в Лондоне валлиец выиграл только три Кубка Англии и два Суперкубка, а еще стал забывать о том, каково это выступать в Лиге чемпионов.

Как вы уже слышали, я согласовал предварительный контракт с «Ювентусом». Я хотел бы сделать заявление специально для преданных и всегда поддерживающих меня болельщиков «Арсенала». Вы приняли меня подростком, переживали вместе со мной взлеты и падения. Прошло 11 невероятных лет, и я покидаю Северный Лондон с тяжелым сердцем. Я продолжу отдаваться команде на 100% и надеюсь на удачное завершение сезона в «Арсенале» прежде, чем начнется новая глава моей карьеры в Турине. С наилучшими пожеланиями, Аарон.

«Ювентус» продолжает обирать клубы АПЛ

На наших глазах «Ювентус» превратился в зверя, в футбольную глыбу, которая притягивает к себе сильнейших футболистов, такими темпами клуб может установить господство не только в Италии, но и в Европе. В Турин приехал Криштиану Роналду – несколько лет назад это сложно было себе представить, не менее показательно, что второй год подряд «Старая Синьора» свободными агентами забирает футболистов у клубов АПЛ – лиги, в которую вроде бы все стремятся попасть. Тем не менее, прошлым летом Эмре Джан из «Ливерпуля», а нынешним – Аарон Рэмзи из «Арсенала» подписывают контракты именно с «Ювентусом», не испытывая недостатка в предложениях. Это подчеркивает нынешний статус «бьянконери», помогающий привлекать новых футболистов.

Туринский клуб доминирует на внутренней арене, стабильно входит в узкий круг претендентов на победу в Лиге чемпионов, кроме того, управленческая модель и взвешенные решения руководства сулят стабильность на долгие годы вперед, а в команде выстраивается преемственность и семейные отношения. Не удивительно, что нынешний «Юве» может заинтересовать сотрудничеством любого футболиста, а трансфер Криштиану Роналду – ярчайший тому пример. Не кажутся такими уж безумными слухи о 200 миллионах евро, которые «Старая Синьора» якобы готова заплатить за Мохамеда Салаха. Такие деньги у «Ювентуса» есть, а приобретение египтянина экономически окупится за счет роста популярности бренда в арабском мире, например.

Деньги, деньги, деньги

Конечно, привлекать сильных футболистов приходится не только обещаниями спортивных побед, но и деньгами. Данные о зарплате Аарона в Турине из разных источников не похожи друг на друга, как братья Комбаровы на братьев Березуцких. Так, журналист BBC Дэвид Орстейн говорит о 400 тысячах фунтов в неделю, это 23.5 миллиона евро в год (больше в «Ювентусе» только у Криштиану Роналду). В то же время, авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио пишет о «скромненьких» 7 миллионах евро в год. И кому из них верить?

Пожалуй, 7 миллионов евро – маловато будет. Рэмзи зарабатывал в «Арсенале» 6.5 и требовал увеличения зарплаты до уровня лидеров команды, а его уход не в последнюю очередь связан с тем, что Аарон убедил себя, будто в Лондоне его не ценили по достоинству. Озил, к примеру, получал и получает более чем в три раза больше – почти 20 миллионов евро. Показаны суммы до уплаты налогов. И стоило ли срываться в Италию из-за 500 тысяч евро в год?

Естественно, «Ювентус» серьезно поднял зарплату Рэмзи, плюс в выплаты по четырехлетнему контракту может быть включен подписной бонус – когда футболист переходит по свободному трансферу, это не значит, что он достается новому клубу совершенно бесплатно. Таким образом, по версии Дэвида Орстейна, выходит, что четырехлетнее сотрудничество с валлийским полузащитником обойдется «Старой Синьоре» в 94 миллиона евро. Заработки Аарона в «Юве» вызвали бурные обсуждения в Сети, но стоит признать, что в условиях современного футбольного мира ничего экстраординарного в этих суммах нет.

В какой роли «Ювентус» видит Рэмзи?

Пока еще слишком рано конкретно встраивать Рэмзи в игру «Ювентуса», ведь летом могут случиться новые кадровые изменения, да и уход Массимилиано Аллегри в случае новой неудачи в Лиге чемпионов не исключен. Поэтому пока – сугубо предварительная оценка. У «Ювентуса» добротный набор центральных полузащитников: Пьянич, Джан, Матюиди, Хедира и Бентанкур. Вряд ли Рэмзи присоединится к этой пятерке, очевидно, что он заменит одного из хавбеков. И даже нетрудно предположить кого именно – Хедиру. Немцу уже 31 год, он по-прежнему подвержен травмам, игрового времени у Сами меньше, чем у коллег, а его контракт истекает в 2021 году, то есть будущим летом на его трансфере можно еще и заработать, что станет идеальным завершением сотрудничества с чемпионом мира, который в 2015 году пришел из «Реала» на правах свободного агента. Рэмзи может разгонять атаки из центра поля или действовать ближе к атаке, применение такому мастеру найдется всегда, лишь бы здоровье было.