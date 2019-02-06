«Наполи» приостановил трансфер Гамшика в «Далянь Ифан»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Идет первый тайм, 34’  Эвертон 0:0  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 14’ Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2.85 3.15 2.45
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 Идет первый тайм, 17’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:1 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 1:0 Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.8 3.65 4.4
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 0:1 Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 2.5 3.55 2.65
22:45 Идет первый тайм, 33’ Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта 1:1 Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7 5.2 1.38
22:45 30’ Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 1:0 Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.8 3.4 4.8
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВитреВитре 3:2 Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш 0:3 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 14’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:0 Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.3 3.5 3
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже 2:1 Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели 3.05 1.65 6.7
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта 6:1 Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 17’ Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс 0:1 Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.8 2.9 2.5
23:00 17’ Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза 0:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:00 17’ Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос 0:0 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо 2.85 2.8 2.65
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 2:0 Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 1:1 Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 3:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 0:0 Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
Матч отменен Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада 0:1 Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы 2:2 Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:2 Логотип футбольный клуб АктобеАктобе - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург 0:0 Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф 1.2 6.1 11
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К 1:3 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ 2:0 Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 0:0 Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 0:2 Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:0 Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 2.75 3.1 2.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 3:0 Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:0 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 61’ Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано 1:3 Логотип футбольный клуб ТунТун - - -
22:00 54’ Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен 1:0 Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 33’ Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон 0:0 Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 33’ Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен 0:1 Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 33’ Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 0:0 Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
22:45 34’ Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 1:1 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 32’ Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 1:0 Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.5 11
22:45 33’ Логотип футбольный клуб ДандиДанди 2:1 Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
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«Наполи» приостановил трансфер Гамшика в «Далянь Ифан»

сегодня, 22:32

«Наполи» объявил о приостановке трансфера полузащитника Марека Гамшика в китайский клуб.

«Наполи» решил приостановить продажу Гамшика китайскому клубу, поскольку выбранный способ оплаты не соответствует ранее заключенным договоренностям.

Хотя неаполитанцы использовали слово «приостановить», СМИ сообщают, что сделка на самом деле очень близка к окончательному срыву. Кроме того, удивительно, что «Наполи» в своем официальном заявлении не упомянул название «Далянь Ифан», назвав его «китайским клубом».

Загвоздка кроется в том, что «Наполи» хочет получить 18 млн евро одним платежом, тогда как «Далянь Ифан» собрался взять игрока в аренду с обязательством выкупа.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   106 / 770
сегодня в 22:50
Гамшика будет не хватать , если продадут!
Nickolai S
Nickolai S
   309 / 770
сегодня в 22:44
Дело ясное, что дело тёмное.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   24 / 770
сегодня в 22:38
Китайцы кинуть хотели))
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