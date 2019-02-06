«Наполи» приостановил трансфер Гамшика в «Далянь Ифан»

сегодня, 22:32

«Наполи» объявил о приостановке трансфера полузащитника Марека Гамшика в китайский клуб.

«Наполи» решил приостановить продажу Гамшика китайскому клубу, поскольку выбранный способ оплаты не соответствует ранее заключенным договоренностям.

Хотя неаполитанцы использовали слово «приостановить», СМИ сообщают, что сделка на самом деле очень близка к окончательному срыву. Кроме того, удивительно, что «Наполи» в своем официальном заявлении не упомянул название «Далянь Ифан», назвав его «китайским клубом».

Загвоздка кроется в том, что «Наполи» хочет получить 18 млн евро одним платежом, тогда как «Далянь Ифан» собрался взять игрока в аренду с обязательством выкупа.