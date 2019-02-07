Куэва подписал контракт с «Сантосом»

Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва переезжает в Бразилию.
27-летний футболист подписал личный контракт с «Сантосом». Сегодня клубы должны официально подтвердить переход колумбийца. Сумма трансфера оценивается в 7 мл долларов.
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Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва переезжает в Бразилию.
27-летний футболист подписал личный контракт с «Сантосом». Сегодня клубы должны официально подтвердить переход колумбийца. Сумма трансфера оценивается в 7 мл долларов.