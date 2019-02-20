Роналду vs «Атлетико»: война пламени и льда

20 февраля 2019, 20:00

В мире мало команд, против которых у Криштиану больше сыгранных матчей. Накануне новой встречи «Соккер.ру» изучает португальские подвиги.

«Атлетико» - один из любимых врагов

«Индейцам» было непросто снимать скальпы с «Реала» с Роналду на поле, ведь Криштиану стал тотемным зверем «сливочных» в дерби и в целом. Например, семь поражений за сезон в Примере у «белой стрелы» не было с последнего сезона без Криштиану. Стоило уйти – и победа в дерби Мадрида не спасла от неудачи.

А вот у Роналду против «Атлетико» положительные рекорды. У пятикратного обладателя «Золотого мяча» и ЛЧ в карьере есть только один клуб, против которого играл чаще – «Барселона». Но там подключаются матчи за «Манчестер Юнайтед», а средняя результативность против «блаугранас» получается ниже, чем в случае с «Атлетико».

Против каталонцев Роналду провел 33 поединка и забил 18 мячей – все в футболке «Реала». А против «Атлетико» набрался 31 поединок и целых 22 мяча. В природе существует только два клуба, которым Криштиану забивал чаще. Первый – «Севилья», ведь андалусийцы получили от Криштиану 27 мячей в 18 играх (1.5 гола за матч!).

Второй «любимчик» – «Хетафе». Неизвестно, за что Криштиану ненавидит маленький клуб из пригорода Мадрида, но похоже, что Роналду считал матчи с «деревенскими» локальным дерби большой столицы. Поэтому всего в 14 матчах наклепал бедолагам 23 мяча (по 1.64 гола за игру). Но у «Атлетико» защита не такая, как у «Хетафе», или как у атакующей «Севильи».

Речь о команде с победами в Лиге Европы, как у андалусийцев, но и с финалами Лиги чемпионов. Пока Симеоне двигался к решающим матчам, кого только не выбивали, очень надежно играя у своих ворот.

Оборона «индейцев» Роналду не пугает

На днях Ян Облак заработал 80-й «сухарь» в футболке «Атлетико» в Примере, а сыграл всего 140 поединков. Процент матчей без пропущенных мячей у словенского голкипера составляет дикие 57.1 %. Чтобы стало понятно, насколько цифры впечатляют, достаточно посмотреть на показатели других рекордсменов Ла Лиги.

Облак поднялся на 23-е место в истории, а до конца сезона успевает на двадцатое место. И его процент непробиваемости самый высокий для честной компании. У Субисарреты – рекордсмена всех времен с 235 «сухарями», 37.8 % игр в Примере без пропущенных мячей (622 матча). А у Яна – больше половины. У второго в списке Пако Буйо – 39.3 % (542 игры), у Касильяса – 34.7 % (510 поединков).

Все названные голкиперы проводили в Примере много лет, набирали по 500-600 матчей. А Вальдес, рискнувший «сломать систему», сыграл 387 поединков ради показателей уровня Касильяса – 173 против 177 «сухарей», уходил с поля без огорчений в 44.7 % случаев. Оборона «Атлетико» еще надежнее и бережливее к своему вратарю, чем защита «Барселоны» времен побед Гвардиолы.

Вот только Роналду годами играл против такой обороны. Куртуа и Де Хеа тоже могли похвастаться неплохой опекой со стороны защитников, особенно бельгиец, ведь при нем «Атлетико» впервые вышел в финал ЛЧ . Но как только доходило до мадридских дерби и матчей против Криштиану – «Атлетико» пропускает чаще обычного. В 31 игре против «матрасников» у португальца не только 22 гола, но и 8 ассистов.

Поскольку с «Севильей» и «Хетафе» у Роналду по 28 баллов по системе «гол плюс пас», а с «Барселоной» 20, то можно смело заявлять, что нет в мире команды, которая пострадала от голевых действий Криштиану сильнее, чем «Атлетико». А ведь речь о клубе, которым семь лет руководит Диего Симеоне – большой мастер выстраивать редуты и собиратель «сухих» матчей вместе с командой.

Даже для Роналду 30 созданных голов в 31 матче – много. А если учесть, что речь о самом «Атлетико», то можно сказать, что для мадридского клуба форвард Криштиану – худший враг.

«Атлетико» не повезло с жеребьевкой

Могли достаться многие гранды, ведь «матрасники» заняли второе место в группе с дортмундской «Боруссией». Но выпал один из худших вариантов. «Ювентус» сам по себе силен, а тут еще и Роналду выбрал итальянцев. Туринцы годами шикарно оборонялись, и хотя в этом сезоне в силу старения линии защиты ошибок у ворот теперь уже не Буффона больше, появился козырь впереди.

Хотя вспомним, что шикарные матчи Роналду против «Атлетико» чередовались с не самыми крутыми. Тоже человек, а в обороне «матрасников» часто сверхлюди защитной профессии. Например, в одном финале ЛЧ против «Атлетико» у Роналду гол плюс пас – в первом, когда дожали в овертайме, но во втором только реализованный пенальти в серии, с игры не забивал.

Зато еще в четырех встречах ЛЧ – хет-трик в полуфинале позапрошлого года и победный ассист в четвертьфинале в 2015-м. А в итоге получается 6 матчей в Европе, но только в половине случаев у Роналду есть результативные действия. Причем там сыграли еще целый дополнительный час из-за двух овертаймов. Общие цифры феноменальные, но два финальные матча Суперкубка Испании, например, обошлись без голов Роналду.

В Кубке Испании Криштиану всегда хорошо играл против соседей по Мадриду – отличался в 5 матчах из 7, забил 6 мячей. Достойный показатель, хотя дважды его команда проигрывала, и Роналду ничего изменить не смог. А самый большой кусок пирога приходится, конечно же, на Ла Лигу – 16 раз Роналду выходил на поле против «Атлетико» в турнире, и в 7 случаях уходил с поля с голами.

Дважды делал хет-трики, один раз – дубль, а еще в четырех случаях забивал по мячу. Как часто Роналду забивал, а «Реал» проигрывал? Подобное встречалось только в 2 случаях из 14, когда Криштиану записывал имя на табло в дерби с «матрасниками». Причем одна кубковая победа случилась в финале в овертайме в 2013 году, еще до первой победы «Реала» в финале ЛЧ , когда «Атлетико» не подозревал, что его ждет.

Вывод напрашивается сам собой. Роналду отличался в 45 % матчей против «Атлетико» в своей карьере, и в 9 случаях из 14 его голы случались в победных матчах. «Атлетико» не повезло с соперником в плей-офф.

Роналду будет сложнее в «Ювентусе»

Криштиану не все голы за «Реал» создавал самостоятельно. Часто праздновал после комбинаций с напарниками, которых изучал на тренировках годами и которым доверял. «Реал» попросту доминировал в поединках с «Атлетико». Из 31 матча, когда Роналду был на поле (пропустил всего два дерби в чемпионате – лишь раз из-за травмы), проиграли дерби 8 раз.

Если говорим о матчах Лиги чемпионов – там уже шесть поединков, то у «Атлетико» всего одна победа. Причем она ничего не поменяла, поскольку в первом полуфинале Роналду сделал хет-трик, счет 2:1 «индейцев» не устроил. Так что Симеоне прекрасно понимает, что его сегодня ждет. Но Диего также знает, что «Ювентус» - не «Реал». Туринский клуб играет скорее так, как сам «Атлетико».

Обратите внимание, как появление Роналду сказалось на результативности. «Ювентус» в прошлом сезоне забил в 24 турах 61 мяч. А теперь упали на 9 голов – отличились 52 раза. Команда Аллегри расчетливая. Или не может, или не спешит рисковать ради еще одного гола, если ведет в счете. «Атлетико» еще приземистее – благодаря «сухарям» смогли позволить себе 13 побед, забив всего 34 мяча, но пропустили всего 17 мячей.

А «Ювентус» скушал лишь 15 голов, так что с Роналду или без туринский клуб смотрится еще круче в этой паре. Но Криштиану стянул атакующее одеяло – у команды стало меньше голов, зато за полгода подучились играть или через португальца, или ради его голов. От Роналду многого ждут в «Ювентусе» именно в Лиге чемпионов. И пока давление сказывается на португальце не лучшим образом.

Отбросим красную карточку против «Валенсии» - Криштиану от досады пустил слезу. Но даже в тех матчах, где играл от звонка до звонка – дважды с МЮ , с «Янг Бойз» и «Валенсией», забил один мяч и отдал две результативные. Только один ассист с «Лос Чес» в победной игре, «Ювентус» ведь проиграл и МЮ , и «Янг Бойз», когда Роналду помогал. «Атлетико» вдвойне готов огорчить Криштиану, если его новая команда окажется не из стали.

Понимание оппонента может сыграть злую шутку как с португальцем, так не злую и знакомую – с защитой Облака и Година. С одной стороны, у «Атлетико» всего 5 «сухих» матчей из 31 против Роналду. Когда не забивал португалец, то отличались его напарники. С другой, у «Ювентуса» свой стиль и не обязательно «Атлетико» Гризманна будет для туринцев легким соперником, как обычно становился для «Реала» с Криштиану на поле.

Сложнейшая пара, и феноменальные показатели у главной звезды итальянского чемпиона подогревают интригу. 30 голов в 31 игре против «Атлетико». Роналду определенно любит играть против «матрасников» – ждем сложные и крутые поединки.