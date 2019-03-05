Первый Еврокубок на Туманном Альбионе - «Тоттенхэм» Билла Николсона 1962/1963.

вчера, 00:56

Перед ответной игрой «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов против дортмундской Боруссии, решил вспомнить один из успешных сезонов лондонской команды в еврокубках. Пока Маурисио Почеттино мечтает, а может уже и не мечтает о трофеях с клубом, я решил вспомнить лучшего тренера в истории «шпор», который не мечтал о них, а выигрывал. Вот, как должен действовать настоящий тренер, а не нытик физрук, который за пять лет так ничего и не завоевал. Пускай Почеттино берет пример с настоящих легенд, которые ближе к «шпорам», а не приплетает Фергюсона, а еще хуже Венгера, когда говорит аудитории, каким бы тренером он хотел бы стать для «Тоттенхэма».

Первый успех до этого.

В начале 60-х годов в Чемпионате Англии «Тоттенхэм» считался одной из главным сил в британском футболе, под руководством своего бывшего игрока, и легенды Билла Николсона, «шпоры» стали первым клубом английского футбола, который оформил золотой дубль ХХ века, это произошло в 1961 году (Чемпионат и национальный кубок.) В команде в те годы играли такие футболисты, как Дэйв Макай, Билл Браун, Джон Уайт, Клифф Джонс, Бобби Смит, Дэнни Бланчфлауэр, Лес Аллен, Терри Дайсон, Джимми Гривз. В следующем сезоне клуб повторно выиграл кубок Англии, став еще бронзовыми призерами, это позволило им в итоге принять участие в кубке обладателей кубка.

Только Серебро.

«Тоттенхэм» стартовал в новом розыгрыше чемпионата первого дивизиона сезона 1962/1963 с уверенной победы над «Бирмингемом Сити» - 3:0, но уже во втором туре клуб оступился -1:2, проиграв другому коллективу из Бирмингема «Астон Вилле» в гостях, но уже через девять дней, в четвертом туре клуб взял реванш на «Уайт Харт Лейне» - 4:2. В третьем туре в лондонском дерби в гостях подопечные Билла Николсона разбили без шансов для оппонента - 6:1 «Вест Хэм Юнайтед», дальше последовали победы над «Манчестер Сити» и «Блэкпулом», это позволило клубу расположиться в тройке лидеров того чемпионата.

Вторым клубом, который также захватил лидерство с первого тура был «Эвертон» , одержавший 4 подряд победы на старте чемпионата, в августе были повержены «Бернли», два раза «Манчестер Юнайтед» и Шеффилд Уэнсди", но уже первого сентября, подопечные Гарри Каттерика уступили «Фулхэму» на выезде - 0:1, и к тому времени, оба лидера набрали одинаково количество очков. В седьмом туре «Тоттенхэм» дома снова оступился, на этот раз обидчиком стал «Вулверхэмптон» - 1:2, «Эвертон» в седьмом туре наоборот выиграл в тяжелейшей перестрелке дома - 3:2 у «Лестер Сити», но уже в восьмом туре «шпоры» взяли вверх над «Блэкберном» - 4:1, в свою очередь «ириски» уступили «Лейтон Ориенту», в гостях - 0:3, хотя до этого тур назад дома победили их же с аналогичным счетом - 3:0. Следующие два тура подопечные Билла Николсона потеряют очки, ничья с недавним обидчиком «Вулверхэмптоном», и поражение от «Шеффилда Юнайтеда», ребята Гарри Каттерика выдадут 9-ти матчевую серию без поражений - шесть побед и три ничьих. «Тоттенхэм» на своем поле одержит разгромную победу - 9:2, будет уничтожен «Ноттингем Форест», затем «шпоры» выдадут еще восемь матчей без поражений, среди них будут результативная ничья в северо-лондонском дерби - 4:4 против «Арсенала», будет обыгран «Манчестер Юнайтед» - 6:2, «Лейтон Ориент» - 5:1 и «Лестер Сити» - 4:0.

По мимо борьбы за Титул «шпорам» нужно было уделять внимание и еврокубку, в котором они принимали участие, «Эвертон» же в том сезоне уже выбыл из Кубка Ярмарок проиграв шотландскому «Данфермлайну» по сумме двух встреч - 1:2, и как сейчас многие скажут будут бросать все силы на внутренний чемпионат и кубок, третьим борьбу ,тогда ввел «Бернли», серебряный призер прошлого чемпионата, но также всех удивил еще и «Лестер Сити». К 18 туру оба клуба идут ноздря в ноздрю по 27 очков, двенадцать побед, три ничьих и также по три поражения, шпоры лидируют по разнице забитых и пропущенных голов. Но уже следующий тур команды проведут по разному «Эвертон» выиграет, "Тоттенхэм проиграет «Бернли», который их будет преследовать весь сезон. Уже первого декабря в 20 туре состоялась дуэль между лидерами, но она закончилась равенством, как в старину говорили счета нет, а он был - 0:0. Дальше "Тоттенхэм снова проиграет, на этот раз «Болтон» испортит вечер - 1:2, и снова минимально, «Эвертон же скатает очередную ничью, и разрыв составит уже плюс три очка. Перед новым годам разрыв сократиться до одного пункта у подопечных Билла Николсона - 33 очка, у дружины Гарри Каттерика - 34 очка.

В январе был небольшой перерыв, и особо матчей не было, начался Кубок Англии „Тоттенхэм“, как нынешний обладатель трофея в первом же розыгрыше 3-го раунда сложил свои полномочия проиграв „Бернли“ дома со счетом - 0:3, а в чемпионате повторно был обыгран „Блэкпул“, „Эвертон“ оба январских матча в 3-ем и 4-ом раунде Кубка Англии выиграл - 0:3 был повержен клуб третьего дивизиона „Барнсли“, следующим уничтоженным оказался еще один представитель третьего дивизиона „Свиндон Таун“ - 1:5. В феврале „ириски“ теряют очки, гостевое поражение от „Лестера Сити“ - 1:3, которые приблизится к лидерам в плотную, ведь „лисы“ именно в том далеком 63-ем году получат прозвище „Короли Льда“, и ничья с „Вулверхэмптоном“. „Шпоры“ сыграли в феврале всего один матч на „Хайбери“ был сокрушен их злейший враг „Арсенал“ - 3:2, и к этому моменту подопечные Билла Николсона возглавят турнирную таблицу. В марте „шпоры“ не проигрыли свои матчи, что составило шесть туров, „ириски“ три игры выиграли, и две проиграли, но два поражения подряд для подопечных Каттерика от „Арсенала“ - 3:4 и „Шеффилда Юнайтеда“ - 1:2 окажутся последними в сезоне, больше поражений не будет, и они выдадут -12-ти матчевую беспроигрышную серию, также „Эвертон“ вылетит из Кубка Англии» проиграв «Вест Хэму» - 0:1, и сосредоточится на чемпионате.

Главным поражением "Тоттенхэма окажется проигрыш «Эвертону» минимально в гостях двадцатого апреля - 0:1, во многом это наверно и определит психологически настрой соперника на успех. Также в апреле они проиграют два первых матча месяца «Шеффилду Уэнсдей» - 1:3, затем проиграют на выезде «Ливерпулю» - 2:5, но через две недели возьмут у «красных мерсисайдцев» реванш дома на «Уайт Харт Лейне» - 7:2. В мае «Тоттенхэм» потеряет окончательно надежду на борьбу за золотые медали, проиграв еще два матча «Манчестеру Сити» - 0:1, который тогда вылетит в низший дивизион, а также середняку лиги «Блэкберну» при чем крупно - 0:3 в последнем туре.

В итоге «шпоры» выиграют всего навсего серебряные награды, отстав от чемпиона «Эвертона» на шесть очков, повезло, что идущие позади «Бернли», который возьмет на этот раз бронзу отстанет на одно очко, а четвертым финиширует « Лестер Сити», соперники допустят больше ошибок на финише, и окажутся позади. «Лисы» в том сезоне имели также шанс выиграть титул, возглавив даже таблицу перед маем. Но мы все помним команду Мэтта Гиллиса «Короли Льда», которые бездарно упустят возможность, по весне лед растает, и концовку чемпионата они и во все провалят. Если угодно можно им уделить немного времени ( К концу чемпионата «Лестер» будет идти на первом месте, вторым шел «Тоттенхэм», немного отставал «Эвертон» и «Бернли». Но тогда судьба или злой рок решили по-своему: сначала «лисы» потеряли очки с «Вулверхэмптоном», сыграв вничью, а затем наступил полный провал, когда команда последовательно проиграла «Вест Бромвичу», «Болтону», «Астон Вилле» и «Бирмингему». Чемпионом в итоге стал «Эвертон», который до этого был лишь третьим, а «Лестер» занял досадное 4-е место. Парни с «Филберт-стрит» чувствовали себя паршиво и подавленно, будто рухнули в низший дивизион.) Сейчас вернемся к нашей команде Билла Николсона, и перенесемся в еврокубок, который также в том сезоне проходил с успехом.

Еврокубок едет на Туманный Альбион.

«Тоттенхэм» путь к финалу.

В первом раунде кубка «Тоттенхэм» в октябре - 5:2 и в декабре - 3:2 (по сумме двух матчей с общим счетом 8:4) пройдут шотландский «Рейнджерс», в четвертьфинале проиграв первый матч на выезде в марте - 0:2 чешскому «Словану», получив втык от тренера, в ответной игре уже дома, также в марте возьмут внушительный реванш, забив шесть безответных мячей - 6:0 ( и с общим счетом - 6:2 пройдут дальше). В полуфинале, который состоялся в апреле и в мае обыграют ( с общим счетом - 5:2 ОФК Белград) в гостях - 2:1, дома - 3:1, в финале встретятся с испанским «Атлетико Мадридом».

«Атлетико Мадрид» путь к финалу.

Действующий обладатель трофея испанский «Атлетико Мадрид» начал свой путь также с первого раунда выбив клуб из Мальты «Хибернианс» по сумме двух матчей - 0:5, (дома - 0:4, в гостях минимально - 0:1). В четвертьфинале «матрасы» обыграли болгарский клуб «Ботев» по сумме двух матчей - 1:5, (при чем первый матч завершился в гостях миром - 1:1, а уже дома они не оставили шанса соперникам - 0:4). В полуфинале их ждал не простая дуэль с немецким «Нюренбергом», которая завершилась тяжелейшим двух матчевым противостоянием - 2:3 (в гостях в первой игре действующий обладатель трофея неожиданно уступает немецкой команде - 1:2, но уже дома выигрывает с необходимым счетом - 0:2, и со скрипом пройдут в финал турнира.) На этот раз «Атлетико» играет в финале с английской командой «Тоттенхэм», а годом ранее в финале 62-го года сумели обыграть итальянскую «Фиорентину».

Естественно, что перед финалом подопечные Хосе Вильялонга, как действующие обладатели трофея считались записными фаворитами, а подопечные Билла Николсона считались просто, как претенденты на трофей, и не более того. «Тоттенхэму» предстояла возможность войти в историю Английского футбола, до этого все английски клубы терпели поражения в финале еврокубков: на кубке ярмарок в 1958 «Сборная Лондона» потерпела поражение в финале от испанской команды «Барселона», в 1960 году до финала дошел «Бирмингем Сити», уступив опять испанской команде, и снова обидчиками выступила «Барселона», в 1961 году «Бирмингем Сити» опять вышел в финал, но на этот раз на их пути оказалась итальянская «Рома», в Кубке Европейских Чемпионов до финала никто не доходил, максимум был полуфинал, в 57-ом и 58-ом играл «Манчестер Юнайтед» уступив «Реалу» и «Милану», а также «Тоттенхэм» в 62-ом году подопечные Билла Николсона уступили по сумме двух матчей - 3:4 «Бенфике», и вот на следующий год в 1963 году уже в кубке обладателей кубков финале их ждал «Атлетико Мадрид».

Финальный матч проходил в Голландии на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме. В стартовом матче Билл Николсон выставил следующий состав: на воротах шотландец Билл Браун; в защитной линии англичане Питер Брейкер, Рон Хендри и Морис Норман, а также северо-ирландец Дэнни Бланчфлауэрс (капитан); полузащитная линия выглядела следующим образом, англичанин Тони Марчи и валлиец Клифф Джонс, ближе к атаке играли шотландец Джон Уайт, и англичанин Бобби Смит; на острие атаки играли два англичанина Джимми Гривз и Терри Дайсон. Стартовый состав команды Хосе Вильялонга выглядел следующим образом: на воротах аргентинский вратарь Эдгардо Мадинабьета; в защитной линии Велесьяно Ревилья, Хосе Антонио Родригес оба Испания, бразилец Ромиро Родригес, и соотечественник вратаря Хорхе Грифа; полузащитная линия оказалась чисто испанской Хесус Глария, Мигель Джонс, Аделардо, Антонио Чузо; в атаке действовали португалец Жозе Мендоса, и капитан местный любимчик Энрике Кольяр.

С центра поля начал «Атлетико Мадрид», но уже с первых секунд матча «Тоттенхэм» начал высокий прессинг, и первые минуты проходили в плотной борьбе, но пока особо без ворот. На 16 минуте игры первым счет открывают подопечные Билла Николсона, подача с фланга точно на ногу, и практически один Джимми Гривз, вынимай - 1:0. Соперник начинает с центра, и старается быстрее начать свою атаку, ведь теперь подопечным Вильялонги проигрывают, но у них все как-то не задалось с первой минуты, и толком мяч не могут принять, и очень много брака в пасах, вечные потери. На 35 минуте все также с правого фланга, где как оказалось был проходной двор пошла еще одна подача, мяч попал на ногу Дайсону, но бить не удобно, и он отдает пас чуть назад в центр штрафной, где один Уайт, тот хлестким ударом в верхнюю часть ворота заставляет снова капитулировать голкипера соперника - 2:0. Хотя ему изрядно мешали, перед воротами было много игроков в полосатых футболках, но путь мяч нашел. На лицах фанатов лондонской команды видна радость, на лицах мадридской аудитории легкий ропот недовольства, на поле тоже самое. Первый тайм закончился в пользу игроков «Тоттенхэма», игроки «Атлетико» ищут путь к воротам, но пока безрезультатно.

И так второй тайм впереди, думаю Николсон дал установку продолжать давить на соперника, и стараться вообще не допускать их к своей штрафной, но начало второго тайма принесло 11-ти метровый удар, для команды Вильялонги. Вообще достаточно спорный пенальти, игрок команды соперников получил мяч отдал партнеру, тут ему заехали по ногам, но удар по воротам Брауна состоялся, вратарь перевел на угловой, однако судья иного мнения, как видим испанским командам и тогда подсуживали. Приговор бил капитан Энрике Кольяр, реализовав пенальти на 47 минуте встречи - 2:1, отставание сократилось, но не исчезло.

Конечно «Тоттенхэм» не должен был допускать, чтобы соперник сравнял, но как понимаем пенальти, это все на что тех хватило. Дайсон забил интересный мяч, это даже был не удар, а скорей навес, мяч пролетел всех, и летел в руки голкиперу, но тот по не понятной причине пустил круглого в ворота. Да, бабочку совершил вратарь, не понятно было, то ли мяч выскользнул из рук, то вратарь не был готов к этому приему, счет на табло стал - 3:1 на 67 минуте встречи. «Атлетико» снова уступал в два мяча, опять были атаки, которые были сделаны наспех, да и вратарь «шпор» особо не напрягался, но когда надо вступал в игру. Уайт заработал штрафной, разыграли не слишком хитро, под удар подставился игрок соперника, но мяч далеко не улетел, на этот раз другим флангом началась атака снова навес и снова Джимми Гривз - 4:1, это было уже все. На действующего чемпиона кубка было просто жалко смотреть, ведь они по сути кроме пенадаля в начале второго тайма ничего не придумали, а вот в обороне сыграли просто ужасно. Довольно долго искали новую атаку игроки «Тоттенхэма» и вот Дайсон получил мяч, и протащил до штрафной, и не доходя несколько метров решился на мощный удар, мяч лег точно в верхний правый угол от вратаря, даже его отчаянная попытка спасти не увенчалось успехом. Счет и во все стал неприличным, и даже оскорбляющим - 5:1.

В итоге «Тоттенхэм» в 1963 году стал первый английским клубом, который сумел привести на Туманный Альбион первый европейский трофей. «Тоттенхэм» в Лондоне стал просто иконой стиля, соперники «Арсенал», «Челси» и «Вест Хэм Юнайтед» стали отставать в еще больше популярности от шпор, да да именно «Тоттенхэм» исторически был более популярным клубом, даже не смотря на то что, «канониры» к тому времени уже держали семь титулов чемпиона Англии, но Еврокубка у них не было. В начале 60-х «Тоттенхэм» считался супер силой не только внутри Англии, но и за ее приделами, а Билл Николсон был один из лучших коучей того времени.