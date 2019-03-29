Перед финишной прямой. Называем чемпионов топ-20 лиг Европы

вчера, 21:25

После перерыва на матчи сборных европейские чемпионаты, проходящие по системе «осень-весна», пройдут без остановок до финиша. «Соккер.ру» определяет чемпионов.

Уделим внимание 20 первым чемпионатам из таблицы коэффициентов УЕФА . Определяем круг соискателей титула и пытаемся угадать, кто придет к финишу первым.

20. Шотландия – «Селтик»!

Лидер: «Селтик» (70 очков)

Преследователь: «Рейнджерс» (60)

Туров сыграно (осталось): 30 (8)

В Шотландии турнир проводится в три этапа: сначала 12 команд играют стандартный двухкруговой чемпионат, потом проводят еще один круг, в котором жребий определяет хозяина и гостя. После этого команды делятся на две части, и в каждом секстете играет еще один круг. На вершине таблицы ШПЛ как в старые добрые времена «Селтик» и «Рейнджерс», но преимущество «кельтов» слишком велико, чтобы вдруг его лишиться. Третья команда – «Абердин», отстает на 18 очков от лидера.

19. Сербия – «Црвена Звезда»!

Лидер: «Црвена Звезда» (75 очков)

Преследователь: «Раднички» (68)

Туров сыграно (осталось): 27 (10)

«Партизан» отстает от «Црвены Звезды» на 24 очка, борьбы за титул между двумя непримиримыми белградскими командами в этом сезоне не получилось. У сербов, как и у нас в РПЛ , 16 команд, но они после завершения регулярного чемпионата в 30 туров играют еще турниры в один круг в сформировавшихся восьмерках. Так или иначе, «Црвена Звезда» своего не упустит и в следующем сезоне попытается снова пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

18. Кипр – АПОЭЛ !

Лидер: АПОЭЛ (54 очка)

Преследователь: «Аполлон» (53)

Туров сыграно (осталось): 25 (7)

На Кипре 12 команд в высшем дивизионе и чемпионский турнир из шести клубов после двухкругового чемпионата. АПОЭЛ и «Аполлон» идут нос в нос, в предыдущем туре АПОЭЛ выбрался на первое место, обыграв своего главного конкурента. Остается только довериться интуиции и выбрать одного из двух. Допустим, это будет клуб из Никосии.

17. Швейцария – «Янг Бойз»!

Лидер: «Янг Бойз» (66 очков)

Преследователь: «Базель» (45)

Туров сыграно (осталось): 25 (11)

В Швейцарии 10 команд играют в четыре круга друг против друга, и второй год «Янг Бойз» выносит всех в одну калитку. «Базель», выигравший восемь подряд чемпионатов с 2010 по 2017 год, отстает на неприличное расстояние, и хотя до конца еще много туров, чемпион Швейцарии уже можно объявлять, не боясь ошибиться.

16. Дания – «Копенгаген»!

Лидер: «Копенгаген» (61 очко)

Преследователь: «Мидтьюлланд» (60)

Туров сыграно (осталось): 26 (10)

В Дании завершился регулярный сезон, и началось самое интересное: распределение мест в чемпионском раунде. Шесть команд сыграют друг против друга в два круга, на чемпионство претендуют «Копенгаген» и действующий чемпион «Мидтьюлланд». На этот раз команда Столе Сольбаккена должна забрать «золото».

15. Хорватия – «Динамо» (Загреб)!

Лидер: «Динамо» (64 очка)

Преследователь: «Риека» (47)

Туров сыграно (осталось): 25 (11)

В Хорватии нет чемпионской интриги, загребское «Динамо» на голову сильнее всех соперников по чемпионату, и только высадка инопланетян помешает гегемону выиграть очередной титул.

14. Греция – ПАОК !

Лидер: ПАОК (67 очков)

Преследователь: «Олимпиакос» (57)

Туров сыграно (осталось): 25 (5)

За пять туров до конца отрыв ПАОКа от «Олимпиакоса» составляет 10 очков, и хотя у клуба из Пирея есть матч в запасе, «двуглавые орлы» не упустят вожделенную победу. Ставим на команду российского предпринимателя Ивана Саввиди.

13. Чехия – «Славия»!

Лидер: «Славия» (64 очка)

Преследователь: «Виктория Пльзень» (55)

Туров сыграно (осталось): 25 (5)

«Славия» близка к завоеванию второго чемпионского титула за три года. В прошлом сезоне «Виктория» была первой, а пражский клуб взял «серебро», теперь более чем вероятен финиш в обратном порядке. Отыграть 9 очков за пять туров – задача практически невыполнимая, «Славия» - почти чемпион.

12. Нидерланды – «Аякс»!

Лидер: ПСВ (67 очков)

Преследователь: «Аякс» (62)

Туров сыграно (осталось): 26 (8)

А вот в Голландии предположу смену лидера, хотя это скорее пожелание чемпионства «Аяксу», который и в прошлом сезоне остался вторым, и сейчас рискует остаться без титула. Чемпион ПСВ вылетел после группового раунда Лиги чемпионов и сконцентрировался на чемпионате, в то время как «Аякс» кует славу Нидерландов на европейской арене. И да, в воскресенье важнейший матч для чемпионской гонки в Эредивизии: «Аякс» примет ПСВ . Нужна победа!

11. Австрия – «Зальцбург»!

Лидер: «Зальцбург» (55 очков)

Преследователь: ЛАСК (46)

Туров сыграно (осталось): 22 (10)

В Австрии с этого сезона поменялась формула проведения чемпионата: турнир расширился с 10 команд до 12, появился чемпионский раунд, который стартует в этот уикенд. Неизменно лишь доминирующее положение «Зальцбурга», который 100% станет чемпионом.

10. Турция – «Истанбул»!

Лидер: «Истанбул» (58 очков)

Преследователь: «Галатасарай» (52)

Туров сыграно (осталось): 26 (8)

«Истанбул» имеет преимущество в 6 баллов за восемь туров до финиша сезона, и мы, безусловно, желаем чемпионства этому стамбульскому клубу, за который выступает наш Федор Кудряшов! «Истанбул» ровно идет по сезону, в составе достаточно опытных игроков с чемпионским опытом в разных странах, коленки задрожать не должны.

9. Украина – «Шахтер»!

Лидер: «Шахтер» (57 очков)

Преследователь: «Динамо Киев» (50)

Туров сыграно (осталось): 22 (10)

В Украине всегда ровно два претендента на чемпионство, и у «Шахтера» образовалось серьезное преимущество перед чемпионским раундом для такого турнира. 7 очков «Динамо» не сможет отыграть, даже если дважды выиграет в двух очных встречах, а ведь у «горняков» всего одно поражение в сезоне. «Шахтер» возьмет третий кряду титул.

8. Бельгия – «Брюгге»!

Лидер: «Генк» (32 очка)

Преследователь: «Брюгге» (28)

Туров сыграно (осталось): 30 (10)

В Бельгии после двухкругового турнира из 30 туров приходит чемпионский раунд, но есть важное отличие: здесь считаются очки, набранные шестью командами друг с другом. За чемпионство поборются «Брюгге» и «Генк», и есть мнение, что в Бельгии произойдет смена лидера. Прошлогодний чемпион защитит свой титул.

7. Португалия – «Бенфика»!

Лидер: «Бенфика» (63 очка)

Преследователь: «Порту» (63)

Туров сыграно (осталось): 26 (8)

Две команды в Португалии выходят на финишную прямую с одинаковыми показателями, «Бенфика» выше только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На самом деле, здесь прогноз строго пальцем в небо, но поставлю на «Порту», даже несмотря на поражение «драконов» в недавней очной схватке с «Бенфикой».

6. Россия – «Зенит»!

Лидер: «Зенит» (41 очко)

Преследователь: ЦСКА (36)

Туров сыграно (осталось): 20 (10)

Не только ЦСКА числится в преследователях у «Зенита». Догнать питерцев реально, но с учетом сложного графика всех участников чемпионской гонки, 5 очков превращаются в серьезное преимущество. Скорее всего, терять очки будут все, но «Зенит» может потерять на эти самые 5 баллов больше остальных и остаться на первом месте.

5. Франция – ПСЖ !

Лидер: ПСЖ (77 очков)

Преследователь: «Лилль» (57)

Туров сыграно (осталось): 29 (9)

Скука смертная в этой вашей Франции. Ну, конечно же, ПСЖ станет чемпионом. Впрочем, в этом не приходилось сомневаться еще перед стартом сезона.

4. Германия – «Бавария»!

Лидер: «Бавария» (60 очков)

Преследователь: «Боруссия Дортмунд» (60)

Туров сыграно (осталось): 26 (8)

Дортмундская «Боруссия» растеряла свое преимущество, а «Бавария» по весне набрала страшный ход, тем более после вылета из Лиги чемпионов мюнхенцы могут полностью сконцентрироваться на Бундеслиге. Пока в чемпионате Германии двоевластие, но «Бавария» уже положила глаз на очередную «Серебряную Салатницу».

3. Италия – «Ювентус»!

Лидер: «Ювентус» (75 очков)

Преследователь: «Наполи» (60)

Туров сыграно (осталось): 28 (10)

Криштиану Роналду был чемпионом Англии и Испании, а теперь и Серию A выиграет, потому что «Ювентус» - абсолютный итальянский гегемон. Это будет восьмой подряд скудетто для «Старой Синьоры».

2. Англия – «Манчестер Сити»!

Лидер: «Ливерпуль» (76 очков)

Преследователь: «Манчестер Сити» (74)

Туров сыграно (осталось): 31 (7)

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ , но у «Манчестер Сити» матч в запасе, значит, команда Гвардиолы – потенциальный лидер. «Красным» не стоило терять преимущество, которое у них было – слишком много необоснованных ничьих, и теперь «Ливерпуль» не будет чемпионом. Исходя из логики, скорее всего, так и будет, но команде Юргена Клоппа невозможно не симпатизировать. Может, все же не сбудется этот прогноз?

1. Испания – «Барселона»!

Лидер: «Барселона» (66 очков)

Преследователь: «Атлетико» (56)

Туров сыграно (осталось): 28 (10)

В Испании все тоже предсказуемо, упорной чемпионской гонки в этом сезоне не получилось. «Барселона» выиграет титул, и никто ей не сможет помешать.