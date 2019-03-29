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Перед финишной прямой. Называем чемпионов топ-20 лиг Европы

вчера, 21:25

После перерыва на матчи сборных европейские чемпионаты, проходящие по системе «осень-весна», пройдут без остановок до финиша. «Соккер.ру» определяет чемпионов.

Уделим внимание 20 первым чемпионатам из таблицы коэффициентов УЕФА. Определяем круг соискателей титула и пытаемся угадать, кто придет к финишу первым. 

20. Шотландия – «Селтик»!

Лидер: «Селтик» (70 очков)
Преследователь: «Рейнджерс» (60)
Туров сыграно (осталось): 30 (8) 

В Шотландии турнир проводится в три этапа: сначала 12 команд играют стандартный двухкруговой чемпионат, потом проводят еще один круг, в котором жребий определяет хозяина и гостя. После этого команды делятся на две части, и в каждом секстете играет еще один круг. На вершине таблицы ШПЛ как в старые добрые времена «Селтик» и «Рейнджерс», но преимущество «кельтов» слишком велико, чтобы вдруг его лишиться. Третья команда – «Абердин», отстает на 18 очков от лидера.  

19. Сербия – «Црвена Звезда»!

Лидер: «Црвена Звезда» (75 очков)
Преследователь: «Раднички» (68)
Туров сыграно (осталось): 27 (10)

«Партизан» отстает от «Црвены Звезды» на 24 очка, борьбы за титул между двумя непримиримыми белградскими командами в этом сезоне не получилось. У сербов, как и у нас в РПЛ, 16 команд, но они после завершения регулярного чемпионата в 30 туров играют еще турниры в один круг в сформировавшихся восьмерках. Так или иначе, «Црвена Звезда» своего не упустит и в следующем сезоне попытается снова пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. 

18. Кипр – АПОЭЛ!

Лидер: АПОЭЛ (54 очка)
Преследователь: «Аполлон» (53)
Туров сыграно (осталось): 25 (7)

На Кипре 12 команд в высшем дивизионе и чемпионский турнир из шести клубов после двухкругового чемпионата. АПОЭЛ и «Аполлон» идут нос в нос, в предыдущем туре АПОЭЛ выбрался на первое место, обыграв своего главного конкурента. Остается только довериться интуиции и выбрать одного из двух. Допустим, это будет клуб из Никосии.

17. Швейцария – «Янг Бойз»!

Лидер: «Янг Бойз» (66 очков)
Преследователь: «Базель» (45)
Туров сыграно (осталось): 25 (11)

В Швейцарии 10 команд играют в четыре круга друг против друга, и второй год «Янг Бойз» выносит всех в одну калитку. «Базель», выигравший восемь подряд чемпионатов с 2010 по 2017 год, отстает на неприличное расстояние, и хотя до конца еще много туров, чемпион Швейцарии уже можно объявлять, не боясь ошибиться.

16. Дания – «Копенгаген»!

Лидер: «Копенгаген» (61 очко)
Преследователь: «Мидтьюлланд» (60)
Туров сыграно (осталось): 26 (10)

В Дании завершился регулярный сезон, и началось самое интересное: распределение мест в чемпионском раунде. Шесть команд сыграют друг против друга в два круга, на чемпионство претендуют «Копенгаген» и действующий чемпион «Мидтьюлланд». На этот раз команда Столе Сольбаккена должна забрать «золото».

15. Хорватия – «Динамо» (Загреб)!

Лидер: «Динамо» (64 очка)
Преследователь: «Риека» (47)
Туров сыграно (осталось): 25 (11)

В Хорватии нет чемпионской интриги, загребское «Динамо» на голову сильнее всех соперников по чемпионату, и только высадка инопланетян помешает гегемону выиграть очередной титул.

14. Греция – ПАОК!

Лидер: ПАОК (67 очков)
Преследователь: «Олимпиакос» (57)
Туров сыграно (осталось): 25 (5)

За пять туров до конца отрыв ПАОКа от «Олимпиакоса» составляет 10 очков, и хотя у клуба из Пирея есть матч в запасе, «двуглавые орлы» не упустят вожделенную победу. Ставим на команду российского предпринимателя Ивана Саввиди. 

13. Чехия – «Славия»!

Лидер: «Славия» (64 очка)
Преследователь: «Виктория Пльзень» (55)
Туров сыграно (осталось): 25 (5)

«Славия» близка к завоеванию второго чемпионского титула за три года. В прошлом сезоне «Виктория» была первой, а пражский клуб взял «серебро», теперь более чем вероятен финиш в обратном порядке. Отыграть 9 очков за пять туров – задача практически невыполнимая, «Славия» - почти чемпион.

12. Нидерланды – «Аякс»!

Лидер: ПСВ (67 очков)
Преследователь: «Аякс» (62)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)

А вот в Голландии предположу смену лидера, хотя это скорее пожелание чемпионства «Аяксу», который и в прошлом сезоне остался вторым, и сейчас рискует остаться без титула. Чемпион ПСВ вылетел после группового раунда Лиги чемпионов и сконцентрировался на чемпионате, в то время как «Аякс» кует славу Нидерландов на европейской арене. И да, в воскресенье важнейший матч для чемпионской гонки в Эредивизии: «Аякс» примет ПСВ. Нужна победа!

11. Австрия – «Зальцбург»!

Лидер: «Зальцбург» (55 очков)
Преследователь: ЛАСК (46)
Туров сыграно (осталось): 22 (10)

В Австрии с этого сезона поменялась формула проведения чемпионата: турнир расширился с 10 команд до 12, появился чемпионский раунд, который стартует в этот уикенд. Неизменно лишь доминирующее положение «Зальцбурга», который 100% станет чемпионом. 

10. Турция – «Истанбул»!

Лидер: «Истанбул» (58 очков)
Преследователь: «Галатасарай» (52)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)

«Истанбул» имеет преимущество в 6 баллов за восемь туров до финиша сезона, и мы, безусловно, желаем чемпионства этому стамбульскому клубу, за который выступает наш Федор Кудряшов! «Истанбул» ровно идет по сезону, в составе достаточно опытных игроков с чемпионским опытом в разных странах, коленки задрожать не должны.

9. Украина – «Шахтер»!

Лидер: «Шахтер» (57 очков)
Преследователь: «Динамо Киев» (50)
Туров сыграно (осталось): 22 (10)

В Украине всегда ровно два претендента на чемпионство, и у «Шахтера» образовалось серьезное преимущество перед чемпионским раундом для такого турнира. 7 очков «Динамо» не сможет отыграть, даже если дважды выиграет в двух очных встречах, а ведь у «горняков» всего одно поражение в сезоне. «Шахтер» возьмет третий кряду титул. 

8. Бельгия – «Брюгге»!

Лидер: «Генк» (32 очка)
Преследователь: «Брюгге» (28)
Туров сыграно (осталось): 30 (10)

В Бельгии после двухкругового турнира из 30 туров приходит чемпионский раунд, но есть важное отличие: здесь считаются очки, набранные шестью командами друг с другом. За чемпионство поборются «Брюгге» и «Генк», и есть мнение, что в Бельгии произойдет смена лидера. Прошлогодний чемпион защитит свой титул. 

7. Португалия – «Бенфика»!

Лидер: «Бенфика» (63 очка)
Преследователь: «Порту» (63)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)

Две команды в Португалии выходят на финишную прямую с одинаковыми показателями, «Бенфика» выше только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На самом деле, здесь прогноз строго пальцем в небо, но поставлю на «Порту», даже несмотря на поражение «драконов» в недавней очной схватке с «Бенфикой».

6. Россия – «Зенит»!

Лидер: «Зенит» (41 очко)
Преследователь: ЦСКА (36)
Туров сыграно (осталось): 20 (10)

Не только ЦСКА числится в преследователях у «Зенита». Догнать питерцев реально, но с учетом сложного графика всех участников чемпионской гонки, 5 очков превращаются в серьезное преимущество. Скорее всего, терять очки будут все, но «Зенит» может потерять на эти самые 5 баллов больше остальных и остаться на первом месте

5. Франция – ПСЖ!

Лидер: ПСЖ (77 очков)
Преследователь: «Лилль» (57)
Туров сыграно (осталось): 29 (9)

Скука смертная в этой вашей Франции. Ну, конечно же, ПСЖ станет чемпионом. Впрочем, в этом не приходилось сомневаться еще перед стартом сезона.

4. Германия – «Бавария»!

Лидер: «Бавария» (60 очков)
Преследователь: «Боруссия Дортмунд» (60)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)

Дортмундская «Боруссия» растеряла свое преимущество, а «Бавария» по весне набрала страшный ход, тем более после вылета из Лиги чемпионов мюнхенцы могут полностью сконцентрироваться на Бундеслиге. Пока в чемпионате Германии двоевластие, но «Бавария» уже положила глаз на очередную «Серебряную Салатницу». 

3. Италия – «Ювентус»!

Лидер: «Ювентус» (75 очков)
Преследователь: «Наполи» (60)
Туров сыграно (осталось): 28 (10)

Криштиану Роналду был чемпионом Англии и Испании, а теперь и Серию A выиграет, потому что «Ювентус» - абсолютный итальянский гегемон. Это будет восьмой подряд скудетто для «Старой Синьоры».

2. Англия – «Манчестер Сити»!

Лидер: «Ливерпуль» (76 очков)
Преследователь: «Манчестер Сити» (74)
Туров сыграно (осталось): 31 (7)

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, но у «Манчестер Сити» матч в запасе, значит, команда Гвардиолы – потенциальный лидер. «Красным» не стоило терять преимущество, которое у них было – слишком много необоснованных ничьих, и теперь «Ливерпуль» не будет чемпионом. Исходя из логики, скорее всего, так и будет, но команде Юргена Клоппа невозможно не симпатизировать. Может, все же не сбудется этот прогноз?

1. Испания – «Барселона»!

Лидер: «Барселона» (66 очков)
Преследователь: «Атлетико» (56)
Туров сыграно (осталось): 28 (10)

В Испании все тоже предсказуемо, упорной чемпионской гонки в этом сезоне не получилось. «Барселона» выиграет титул, и никто ей не сможет помешать. 

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Все комментарии
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   27 / 801
сегодня в 00:22
Удачи Зениту!
Serg3.12
Serg3.12 ответил Kurt Bekelman
   17 / 801
вчера в 23:31
Зенит уж точно чемпионом не станет
Верно, также , как Ювентус, Барселона, ПСЖ)
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   77 / 801
вчера в 23:28
Всё так и будет!
Serg3.12
Serg3.12
   17 / 801
вчера в 23:27
Хорошая такая прямая, ровно на треть чемпионата РПЛ)
В АПЛ тоже довольно мутно
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Сетка между ног
   6 / 801
вчера в 23:21
так их вИктория унизила ,и43 не даст соврать
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   6 / 801
вчера в 23:20
"федуноботы" ,как же сладко это звучит на фоне "конебомжей" "лазурнокопытных""конебакланах" )))) а может нам всем ,адекватным,стоит вернуться к класическим вариантам и уважать соперника ?..... хотя о чем это я когда речь о хейтерстве))))
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Kurt Bekelman
   84 / 801
вчера в 23:17
Зенит уж точно чемпионом не станет
Ну-ну...
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 801
вчера в 23:17
кол автору, прогнозы дело дилетантское
parallels
parallels ответил trimetil
   15 / 801
вчера в 23:02
Склонение по падежам в школе будешь проходить - поймешь.
дезеувам объяснять бесполезно)
trimetil
trimetil ответил Рыжая Борода
   361 / 801
вчера в 22:44
У всех команд-лидеров указаны набранные "очки", у нашего лидера:"очко"
Склонение по падежам в школе будешь проходить - поймешь.
blitz
blitz ответил Сетка между ног
   154 / 801
вчера в 22:25
Мечтать не вредно! Особенно безтрофейникам из тарасовки.
Питермен
Питермен
   9 / 801
вчера в 22:24
    Kurt Bekelman
    Kurt Bekelman
       112 / 801
    вчера в 22:23
    Зенит уж точно чемпионом не станет
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       53 / 801
    вчера в 22:06
    В России не всё так однозначно, 10 туров могут всё изменить, тем интереснее будет у нас футбол. В этой гонке пожелаю удачи ЦСКА.
    Питермен
    Питермен
       9 / 801
    вчера в 22:04
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
         321 / 801
      вчера в 22:04
      У всех команд-лидеров указаны набранные "очки", у нашего лидера:"очко"
      pomor45
      pomor45
         99 / 801
      вчера в 22:01
      Все ругают наших судей, но посмотрите, как чудесно они справляются с задачей создания и поддержания интриги в чемпионате. Совсем не то, что, к примеру, в этой захудалой Франции. И как это только из такого напряжённейшего чемпионата не может выйти чемпион, способный выйти из группы ЛЧ? Или как это не могут сколотить сборную даже в половину уровня той же захудалой Франции? Да и игроки какие-то дохлые: чаще одного раза в неделю дольше двух недель играть не могут. Просто в толк не возьму. Может всё-таки ну её к чертям эту искусственную интригу?
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Сетка между ног
         4 / 801
      вчера в 21:53
      А пока федунботы мусор из своей же избы выносят))
      Sunny.
      Sunny.
         98 / 801
      вчера в 21:47
      В Германии все неоднозначно
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 801
      вчера в 21:42
      Не знаю как там Кипр или Апоэль. Знаю точно свиньи будут ниже 5 места. Гыгыгы
      edubokom
      edubokom ответил Сетка между ног
         294 / 801
      вчера в 21:40
      В баскетболе?...
      parallels
      parallels ответил Сетка между ног
         15 / 801
      вчера в 21:38
      Удачи Црвене Звезде! Жду не дождусь как вы цска из еврокубков вынесете!
        Сетка между ног
        Сетка между ног
           11 / 801
        вчера в 21:32
        Удачи Црвене Звезде! Жду не дождусь как вы цска из еврокубков вынесете!
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