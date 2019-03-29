Перед финишной прямой. Называем чемпионов топ-20 лиг Европы

После перерыва на матчи сборных европейские чемпионаты, проходящие по системе «осень-весна», пройдут без остановок до финиша. «Соккер.ру» определяет чемпионов.
Уделим внимание 20 первым чемпионатам из таблицы коэффициентов УЕФА. Определяем круг соискателей титула и пытаемся угадать, кто придет к финишу первым.
20. Шотландия – «Селтик»!
Лидер: «Селтик» (70 очков)
Преследователь: «Рейнджерс» (60)
Туров сыграно (осталось): 30 (8)
В Шотландии турнир проводится в три этапа: сначала 12 команд играют стандартный двухкруговой чемпионат, потом проводят еще один круг, в котором жребий определяет хозяина и гостя. После этого команды делятся на две части, и в каждом секстете играет еще один круг. На вершине таблицы ШПЛ как в старые добрые времена «Селтик» и «Рейнджерс», но преимущество «кельтов» слишком велико, чтобы вдруг его лишиться. Третья команда – «Абердин», отстает на 18 очков от лидера.
19. Сербия – «Црвена Звезда»!
Лидер: «Црвена Звезда» (75 очков)
Преследователь: «Раднички» (68)
Туров сыграно (осталось): 27 (10)
«Партизан» отстает от «Црвены Звезды» на 24 очка, борьбы за титул между двумя непримиримыми белградскими командами в этом сезоне не получилось. У сербов, как и у нас в РПЛ, 16 команд, но они после завершения регулярного чемпионата в 30 туров играют еще турниры в один круг в сформировавшихся восьмерках. Так или иначе, «Црвена Звезда» своего не упустит и в следующем сезоне попытается снова пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.
18. Кипр – АПОЭЛ!
Лидер: АПОЭЛ (54 очка)
Преследователь: «Аполлон» (53)
Туров сыграно (осталось): 25 (7)
На Кипре 12 команд в высшем дивизионе и чемпионский турнир из шести клубов после двухкругового чемпионата. АПОЭЛ и «Аполлон» идут нос в нос, в предыдущем туре АПОЭЛ выбрался на первое место, обыграв своего главного конкурента. Остается только довериться интуиции и выбрать одного из двух. Допустим, это будет клуб из Никосии.
17. Швейцария – «Янг Бойз»!
Лидер: «Янг Бойз» (66 очков)
Преследователь: «Базель» (45)
Туров сыграно (осталось): 25 (11)
В Швейцарии 10 команд играют в четыре круга друг против друга, и второй год «Янг Бойз» выносит всех в одну калитку. «Базель», выигравший восемь подряд чемпионатов с 2010 по 2017 год, отстает на неприличное расстояние, и хотя до конца еще много туров, чемпион Швейцарии уже можно объявлять, не боясь ошибиться.
16. Дания – «Копенгаген»!
Лидер: «Копенгаген» (61 очко)
Преследователь: «Мидтьюлланд» (60)
Туров сыграно (осталось): 26 (10)
В Дании завершился регулярный сезон, и началось самое интересное: распределение мест в чемпионском раунде. Шесть команд сыграют друг против друга в два круга, на чемпионство претендуют «Копенгаген» и действующий чемпион «Мидтьюлланд». На этот раз команда Столе Сольбаккена должна забрать «золото».
15. Хорватия – «Динамо» (Загреб)!
Лидер: «Динамо» (64 очка)
Преследователь: «Риека» (47)
Туров сыграно (осталось): 25 (11)
В Хорватии нет чемпионской интриги, загребское «Динамо» на голову сильнее всех соперников по чемпионату, и только высадка инопланетян помешает гегемону выиграть очередной титул.
14. Греция – ПАОК!
Лидер: ПАОК (67 очков)
Преследователь: «Олимпиакос» (57)
Туров сыграно (осталось): 25 (5)
За пять туров до конца отрыв ПАОКа от «Олимпиакоса» составляет 10 очков, и хотя у клуба из Пирея есть матч в запасе, «двуглавые орлы» не упустят вожделенную победу. Ставим на команду российского предпринимателя Ивана Саввиди.
13. Чехия – «Славия»!
Лидер: «Славия» (64 очка)
Преследователь: «Виктория Пльзень» (55)
Туров сыграно (осталось): 25 (5)
«Славия» близка к завоеванию второго чемпионского титула за три года. В прошлом сезоне «Виктория» была первой, а пражский клуб взял «серебро», теперь более чем вероятен финиш в обратном порядке. Отыграть 9 очков за пять туров – задача практически невыполнимая, «Славия» - почти чемпион.
12. Нидерланды – «Аякс»!
Лидер: ПСВ (67 очков)
Преследователь: «Аякс» (62)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)
А вот в Голландии предположу смену лидера, хотя это скорее пожелание чемпионства «Аяксу», который и в прошлом сезоне остался вторым, и сейчас рискует остаться без титула. Чемпион ПСВ вылетел после группового раунда Лиги чемпионов и сконцентрировался на чемпионате, в то время как «Аякс» кует славу Нидерландов на европейской арене. И да, в воскресенье важнейший матч для чемпионской гонки в Эредивизии: «Аякс» примет ПСВ. Нужна победа!
11. Австрия – «Зальцбург»!
Лидер: «Зальцбург» (55 очков)
Преследователь: ЛАСК (46)
Туров сыграно (осталось): 22 (10)
В Австрии с этого сезона поменялась формула проведения чемпионата: турнир расширился с 10 команд до 12, появился чемпионский раунд, который стартует в этот уикенд. Неизменно лишь доминирующее положение «Зальцбурга», который 100% станет чемпионом.
10. Турция – «Истанбул»!
Лидер: «Истанбул» (58 очков)
Преследователь: «Галатасарай» (52)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)
«Истанбул» имеет преимущество в 6 баллов за восемь туров до финиша сезона, и мы, безусловно, желаем чемпионства этому стамбульскому клубу, за который выступает наш Федор Кудряшов! «Истанбул» ровно идет по сезону, в составе достаточно опытных игроков с чемпионским опытом в разных странах, коленки задрожать не должны.
9. Украина – «Шахтер»!
Лидер: «Шахтер» (57 очков)
Преследователь: «Динамо Киев» (50)
Туров сыграно (осталось): 22 (10)
В Украине всегда ровно два претендента на чемпионство, и у «Шахтера» образовалось серьезное преимущество перед чемпионским раундом для такого турнира. 7 очков «Динамо» не сможет отыграть, даже если дважды выиграет в двух очных встречах, а ведь у «горняков» всего одно поражение в сезоне. «Шахтер» возьмет третий кряду титул.
8. Бельгия – «Брюгге»!
Лидер: «Генк» (32 очка)
Преследователь: «Брюгге» (28)
Туров сыграно (осталось): 30 (10)
В Бельгии после двухкругового турнира из 30 туров приходит чемпионский раунд, но есть важное отличие: здесь считаются очки, набранные шестью командами друг с другом. За чемпионство поборются «Брюгге» и «Генк», и есть мнение, что в Бельгии произойдет смена лидера. Прошлогодний чемпион защитит свой титул.
7. Португалия – «Бенфика»!
Лидер: «Бенфика» (63 очка)
Преследователь: «Порту» (63)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)
Две команды в Португалии выходят на финишную прямую с одинаковыми показателями, «Бенфика» выше только из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. На самом деле, здесь прогноз строго пальцем в небо, но поставлю на «Порту», даже несмотря на поражение «драконов» в недавней очной схватке с «Бенфикой».
6. Россия – «Зенит»!
Лидер: «Зенит» (41 очко)
Преследователь: ЦСКА (36)
Туров сыграно (осталось): 20 (10)
Не только ЦСКА числится в преследователях у «Зенита». Догнать питерцев реально, но с учетом сложного графика всех участников чемпионской гонки, 5 очков превращаются в серьезное преимущество. Скорее всего, терять очки будут все, но «Зенит» может потерять на эти самые 5 баллов больше остальных и остаться на первом месте.
5. Франция – ПСЖ!
Лидер: ПСЖ (77 очков)
Преследователь: «Лилль» (57)
Туров сыграно (осталось): 29 (9)
Скука смертная в этой вашей Франции. Ну, конечно же, ПСЖ станет чемпионом. Впрочем, в этом не приходилось сомневаться еще перед стартом сезона.
4. Германия – «Бавария»!
Лидер: «Бавария» (60 очков)
Преследователь: «Боруссия Дортмунд» (60)
Туров сыграно (осталось): 26 (8)
Дортмундская «Боруссия» растеряла свое преимущество, а «Бавария» по весне набрала страшный ход, тем более после вылета из Лиги чемпионов мюнхенцы могут полностью сконцентрироваться на Бундеслиге. Пока в чемпионате Германии двоевластие, но «Бавария» уже положила глаз на очередную «Серебряную Салатницу».
3. Италия – «Ювентус»!
Лидер: «Ювентус» (75 очков)
Преследователь: «Наполи» (60)
Туров сыграно (осталось): 28 (10)
Криштиану Роналду был чемпионом Англии и Испании, а теперь и Серию A выиграет, потому что «Ювентус» - абсолютный итальянский гегемон. Это будет восьмой подряд скудетто для «Старой Синьоры».
2. Англия – «Манчестер Сити»!
Лидер: «Ливерпуль» (76 очков)
Преследователь: «Манчестер Сити» (74)
Туров сыграно (осталось): 31 (7)
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ, но у «Манчестер Сити» матч в запасе, значит, команда Гвардиолы – потенциальный лидер. «Красным» не стоило терять преимущество, которое у них было – слишком много необоснованных ничьих, и теперь «Ливерпуль» не будет чемпионом. Исходя из логики, скорее всего, так и будет, но команде Юргена Клоппа невозможно не симпатизировать. Может, все же не сбудется этот прогноз?
1. Испания – «Барселона»!
Лидер: «Барселона» (66 очков)
Преследователь: «Атлетико» (56)
Туров сыграно (осталось): 28 (10)
В Испании все тоже предсказуемо, упорной чемпионской гонки в этом сезоне не получилось. «Барселона» выиграет титул, и никто ей не сможет помешать.
В АПЛ тоже довольно мутно
В АПЛ тоже довольно мутно
А, пятое место пытаются удержать, так вот они где.
А, пятое место пытаются удержать, так вот они где.
А, пятое место пытаются удержать, так вот они где.
А, пятое место пытаются удержать, так вот они где.