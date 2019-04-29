«Реалу» футбол не нужен

сегодня, 10:00

У всего есть предел. И «Реал» пробует его найти. В данном случае – предел безразличия. «Соккер.ру» - о безволии «Королевского клуба».

Можно сколько угодно оправдывать результаты «Реала» тем, что «сливочные» звезды просто не хотят играть без настоящей турнирной и трофейной мотивации, но в какой-то момент наступает время пафосных речей о том, что футбол такого отношения прощать не может. В игре с последней командой чемпионата Испании Зинедин Зидан снова привычно пошел на значительную ротацию состава, продолжая программу ранних предсезонных матчей, по сути.

Однако если он хочет таким вот образом посмотреть, на кого же ему рассчитывать в следующем сезоне, то должен с каждой игрой убеждаться: менять нужно всех. В игре с «Райо Вальекано» в глаза бросалось появление с первых минут Хесуса Вальехо в центре обороны, где не оказалось Серхио Рамоса, а также Маркоса Льоренте и Дани Себальоса в середине поля и Мариано Диаса в атаке, где не нашлось место лучшему футболисту «Реала» в нынешнем сезоне Кариму Бензема.

Обычно такие сенсационные результаты случаются по какому-то нелепому стечению обстоятельств, когда одной команде жутко везет, а другой чудовищно не фартит. Но в данном случае результат совершенно справедлив. Пенальти, который «Райо Вальекано» заработал в середине первого тайма, был справедлив и логичен. Хозяева на многих отрезках игры выглядели лучше команды, которая выиграла три последних турнира Лиги чемпионов. Видимо, наличие турнирной мотивации творит чудеса, поскольку «Райо Вальекано» победа была жизненно необходима, чтобы уйти с последнего места в Ла Лиге. И «Реал» занялся благотворительностью, совершая массу ошибок.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 11 (5) – 9 (3)

По самому главному показателю остроты «Райо Вальекано» переиграл «Реал». Футболисты хозяев чаще били по воротам и делали это гораздо точнее. Вся группа атаки хорошо обостряла, равномерно распределяя угрозы воротам Тибо Куртуа. У «Реала» за удары отвечал в основном Гарет Бэйл, который предпринял четыре попытки, но в очередной раз показал, что лидер из него никудышный.

Владение мячом (точность передач): 48,9% (81%) – 51,1% (82%)

Можно было ожидать, что обладающий более солидным составом, звездным набором игроков и высочайшим классом «Реал» будет укатывать противника, владея мячом, разыгрывая комбинации, но «сливочные» не были ощутимо лучше. Они вообще не были лучше даже по этим показателям. «Райо Вальекано» владел мячом незначительно меньше, хотя вел в счете полтора тайма и мог бы сыграть по результату, но старался самостоятельно контролировать мяч – настолько нагло себя вести ему позволял «Реал». Да и в точности пасов «Райо Вальекано» имеет вполне себе топовый показатель – «сливочные» и в этом помех ему не создали.

Пако Хемес (главный тренер «Райо Вальекано»): «Мы провели впечатляющий матч во всех отношениях с одной из лучших команд мира. Я не думаю, что тот факт, что „Реал“ ни за что сейчас не борется, хотя бы чуть-чуть приуменьшает наши заслуги. Мои игроки поздравили меня тем, что они сделали. Мы хорошо сыграли в защите. Оборонительная работа привела к сухому матчу. Мы играли выше наших возможностей. Мы понимали, что если проиграем, сегодня все может закончиться. До этого я в жизни не обыгрывал „Реал“. Ну, теперь я могу спокойно умереть, ведь мы это сделали».

Зинедин Зидан (главный тренер «Реала»): «Сегодня мы не сделали ничего с первой минуты и до самого конца, на всех уровнях. Иногда ты не можешь реализовать момент, но сегодня у нас их просто не было, мы ничего не создали. Мы должны быть очень злы, и я зол, потому что сегодня наш имидж пострадал. Мне не жаль, что я вернулся на эту работу, скорее наоборот. Нужно пережить эти критические, сложные моменты, как сегодня. Но так играть нельзя. Что я сказал игрокам – останется в раздевалке.

Сегодня все дело было в отношении. Мы не отдавались ни в чем: ни в борьбе, ни в движении. Матчи могут быть сложными, если соперник двигается больше тебя. Они играли в свой футбол, а мы не сделали на поле ничего из того, что должны были. У меня нет объяснений. Осталось три матча, чтобы закончить этот сезон. Мы были слегка злы после игры с „Хетафе“, но там у нас была какая-никакая игра, моменты. В матче с „Атлетиком“ дома мы создавали хорошие вещи. Сегодня же не было ничего – с первой по девяностую минуту.

Я бы хотел, чтобы сезон поскорее закончился, но нам нужно сыграть еще три матча и придумать что-то другое. Нельзя заканчивать сезон вот так. Сегодня и то, что я придумал в плане схемы, вообще не сработало. Нужно уважать футбол. Я всегда буду защищать своих игроков, но не сегодня. Такова ситуация: так играть нельзя. Но в этом не только их вина, я тоже несу ответственность, потому что я выбираю состав и готовлю футболистов к матчу. Сегодня план не сработал».

Эмоции Зидана можно понять. Его футболисты сыграли унизительно для него, для своего имени и для имени «Реала». Отсутствие мотивации не должно приводить к таким постыдным результатам и к такому футболу. Это уже десятое поражение «Реала» в чемпионате Испании в нынешнем сезоне. Такого со «сливочными» не было с сезона-2008/09.

А «Райо Вальекано» «Реал» не проигрывал до сего момента на протяжении 17 лет. Поражение 2002 года случилось в Кубке Испании. Если же вести речь о чемпионате Испании, то в нем «сливочные» этой команде уступали в последний раз в 1997 году. Это чтобы вы почувствовали всю глубину падения нынешнего «Реала», с которым Зидану придется попотеть еще немало.