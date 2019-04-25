Чемпионы, вице-чемпионы Англии и Погба в «Команде года» АПЛ 

вчера, 15:30

Названа «Команда года» в АПЛ по версии футболистов-профессионалов. «Соккер.ру» не удивлен, что состав почти полностью состоит из футболистов клубов, сражающихся за титул.

Кто составил эту символическую сборную? Представленная версия команды лучших футболистов АПЛ – это финальный продукт голосования английских профессиональных игроков, то есть коллегиальный выбор лучших из собственного сообщества. PFA , профессиональная футбольная ассоциация назвала имена, мы же расскажем о достижениях героев и немного подискутируем, где это будет уместно.

The PFA Premier League Team of the Year!#PFAawards | #TOTY pic.twitter.com/YBWOhoJsQI — PFA | Professional Footballers' Association (@ PFA ) April 25, 2019

Вратарь

Эдерсон («Манчестер Сити»; Бразилия)

А дискутировать можно прямо с первого пункта. Понятно, что выбор стоял между двумя бразильскими вратарями из Ливерпуля и Манчестера. Мне бы был больше понятен выбор в пользу Алиссона, у которого и пропущенных мячей меньше – 20 против 22 у Эдерсона, и сэйвов больше – 1.9 в среднем за матч против 1.6, и сухих матчей больше, пусть и всего на один – 19 против 18. При этом Эдерсон проводит второй сезон в Англии, а для Бекера это первый год в АПЛ . Но сами футболисты проголосовали за стража ворот «Манчестер Сити» - может быть, им изнутри видно лучше. В любом случае, это тоже весьма достойный выбор.

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»; Англия)

Тут никаких сомнений вообще быть не может. Крайние защитники «Ливерпуля» проводят чудесный сезон, до Робертсона еще доберемся, а Трент заткнул за пояс всех конкурентов на своей позиции – и Бельерина, и Триппьера, и Аспиликуэту. Александер-Арнольд поучаствовал в десятке голов «Ливерпуля» только в АПЛ , на его счету 8 результативных передач, а количество обостряющих пасов перевалило за четыре десятка.

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды)

Настоящий король обороны, человек, который не дает себя обводить и на своих плечах держит защиту «Ливерпуля». Возможно, Вирджил прямо сейчас вообще лучший центральный защитник планеты. И ведь заметьте, напарники по центру обороны у него не то чтобы идеальные – то Ловрен, то Матип, то есть приходится играть не только за себя, но и «за того парня».

Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»; Франция)

Если кандидатура Вирджила ван Дейка не вызовет даже тени сомнения у любого человека, знакомого с текущим положением дел в АПЛ , то по Ляпорту мнение будет уже не столь однозначным. Эмерик может выдать вдохновенный матч, а может выйти на игру без должной концентрации и стать проблемой для «Сити». Это вообще один из больших парадоксов: «Ливерпуль» и «Ман Сити» на равных, но индивидуальные заслуги игроков «красных» выглядят более внушительно.

Эндрю Робертсон («Ливерпуль»; Шотландия)

Как Александер-Арнольд навел шороху среди правых защитников, так Робертсон справедливо опередил всех конкурентов слева. У Эндрю 9 результативных передач и 44 обостряющих паса, фланговые защитники олицетворяют игру «Ливерпуля» не в меньшей степени, чем тройка атаки Мане – Салах – Фирмино.

Полузащитники

Фернандиньо («Манчестер Сити»; Бразилия)

В центре полузащиты метроном атак «Манчестер Сити» Фернандиньо. В случае бразильца нужно очень четко разграничивать его работу с мячом и без мяча – в первом случае имеем дело с мощнейшим футбольным компьютером и идеальным глубинным диспетчером, но что касается отбора, Фернандиньо не так хорош, и «горожанам» из-за этого доставалось. Болельщики «Челси» наверняка захотят горячо оспорить эту позицию и предложить своего кандидата – Нголо Канте.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция)

Единственный представитель не из команд, сражающихся за титул, и самое спорное звено в символической сборной по версии PFA . Полсезона Погба играл из-под палки, ждал, пока Моуриньо покинет «Олд Траффорд», с приходом Сульшера расцвел и выдал по-настоящему пламенный отрезок, набил завидную статистику, но сейчас снова скис вместе со всем МЮ , задумывается об уходе. Да, 13 голов и 9 «ассистов», но многие мячи забиты с пенальти, а Поль по ходу сезона успел побывать и вдохновенным, и унылым.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»; Португалия)

Могу только порадоваться, что коллеги-футболисты отметили Бернарду Силву, особенно контрастно португальский трудяга смотрится рядом с гламурным Полем Погба. Неутомимый Бернарду проделывает фантастический объем беговой работы, при этом успевает забивать и выводить партнеров на удары. Полузащитник-клей, на его активности сейчас многое в «Манчестер Сити» держится.

Нападающие

Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал)

Садио Мане – молодец, кто спорит, забил 18 голов, пусть даже часто промахивается из выгодных позиций и жадничает – только одна голевая передача. Но таких молодцов в АПЛ много, сенегалец ведь даже в своей команде не самый прыткий: у Салаха «19+8» по голам и результативным передачам. Досадно и за Эдена Азара – лидера АПЛ по системе «гол+пас», бельгиец набрал уже 29 очков (16+13), и лучшего по оценке Whoscored – 7.81.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; Англия)

Рахим, кстати, второй в рейтинге Whoscored, его оценка – 7.69. Стерлинг – один из лучших игроков сезона, и если «Манчестер Сити» возьмет чемпионство, то титул «Игрок года» стоит вручить именно ему. Если выиграет «Ливерпуль», награду нужно давать ван Дейку. Рахим забил 17 мячей, 10 раз ассистировал партнерам. Стерлинг добился мощного прогресса в прошлом сезоне, а теперь не только закрепился на взятом уровне, но и еще немного продвинулся к вершине.

Серхио Агуэро («Манчестер Сити»; Аргентина)