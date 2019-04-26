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Антисборная 25-го тура РПЛ. «Спартак» в полном составе?

вчера, 12:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник
Мельгарехо Лоренцо
Мельгарехо Лоренцо
Полузащитник
Гулиев Аяз
Гулиев Аяз
Полузащитник

Был соблазн такой соблазн! Но все-таки в 25-м туре ужасно играли не только спартаковцы, которые создали костяк антисборной. «Соккер.ру» перечисляет поименно.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Несколько дней назад Максименко анонсировал матч с «Арсеналом», грызя пряник и коварно подмигивая. Жди, мол, Тула, мы едем! Приехали. И Александр тут же сломал зубы о настоящий тульский пряник и получил горячим самоваром с размаху. Зачем-то полетел на Кангва и позволил форварду перекинуть себя уже в дебюте матча, потом пропустил от Сергея Ткачева в ближний угол. С пенальти Мирзов пробил бесхитростно, воспользовавшись тем, что Максименко не выдержал «поединок взглядов» и улетел в угол. Ну и как пряник на вкус, Саша?

Защитники

Айртон («Спартак»)

Конечно, Максименко не единственный виновник случившегося со «Спартаком» в Туле. Команда Олега Кононова провалилась на флангах обороны – смесь тактически неразумных решений тренерского штаба и персональных ошибок привели к плачевным последствиям. Переброшенный на правую бровку в отсутствие Николая Рассказова бразилец попал под Мирзова и был уничтожен. Айртон часто оставался без подстраховки, да и сам не блистал: не сумел прервать голевой пас на Ткачева, а в концовке первого тайма заработал пенальти.

Александр Мартынович («Краснодар»)

Молодой спартаковец Илья Гапонов тоже мог попасть в антисборную, но дебютанта РПЛ пока простим, а вот с капитана «Краснодара» спросим по всей строгости. Мартынович провел не блестящий матч против «Ахмата», а увенчал свою игру красной карточкой на последних секундах. Имею желтую карточку, Александр совершил ненужный фол по неосторожности, если не сказать – из-за неряшливости. Не имел права так делать, ведь теперь пропустит важную для «Краснодара» игру с ЦСКА.

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

Что случилось с обороной «Ростова», которая до недавнего времени занимала первое место по пропущенным мячам в РПЛ? Снова со знаком «минус» выделяем нареченного лидера защиты «желто-синих» Рагнара Сигурдссона. Пропуская на первых минутах от «Локомотива», «Ростов» играл у своих ворот не как команда, а как стадо. Здесь исландец держал пустое место, а во втором тайме отпустил Фарфана в полет за победным мячом. Извини, Рагнар, но твое место в антисборной!

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Деградация Дмитрия Комбарова ни для кого не новость, а теперь на его низкий уровень квалификации накладывается плохая форма команды и малое количество игровой практики. Но то, как Комбаров пустил за спину Кангва и любовался летящей за спину передачей родного брата – это классика жанра!

Полузащитники

Аяз Гулиев («Спартак»)

Гулиев – мобильный, резкий полузащитник с большим объемом работы, но перед матчем в Туле Аяза как будто Денис Глушаков покусал, ведь мы увидели не полезного в отборе бойца, а «курицу без головы». Много бессмысленной беготни, полный провал по части действий в отборе, зашкаливающее количество брака, масса потерь.

Камиль Закиров («Анжи»)

Учитывая жуткое состояние «Анжи», мы лояльно относимся к махачкалинцам и стараемся их лишний раз не тюкать, понимая, что команда не живет, а выживает. Но некоторые моменты нельзя прощать чисто по-футбольному. Камиль Закиров должен был просто вынести мяч из своей штрафной, такая возможность у него была, но он попал под отбор Влашича, что привело к голу ЦСКА. Не так же дешево пропускать!

Григорий Чиркин («Оренбург»)

В прошлом туре Григорий вышел на замену и в эндшпиле матча сумел забить в ворота «Ростова», в игре с «Енисеем» появился с первых минут, чтобы подставлять свою команду. Во-первых, Чиркин борцовским приемом завалил в своей штрафной площади Соболева, что привело к назначению пенальти и первому голу «Енисея». Во-вторых, Григорий оставил свою команду в меньшинстве на целую треть матча, заработав второй «горчичник» за грубую блокировку игрока в ситуации, которая не требовала таких действий. В итоге, «Оренбург» проиграл команде с последнего места в турнирной таблице.

Дмитрий Скопинцев («Краснодар»)

Скопинцев выпал из игры «Краснодара» с первых минут и не сумел в нее войти вплоть до своей замены в середине второго тайма. За 68 минут действовавший на позиции левого вингера россиянин не нанес ни одного удара, ни разу не обвел соперника, не выиграл ни одного единоборства и отдал всего лишь 16 передач, 9 из которых оказались точными (56%).

Нападающие

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Занимал позицию на правом фланге атаки, но во время наступлений «Спартака» освобождал бровку Айртону и образовывал сдвоенный центр с Зе Луишем. Раньше Мельгарехо запарывал качественные моменты, не мог доставить мяч в ворота, теперь убивал атаки своей команды на корню потерями, необъяснимыми решениями и полным отсутствием фантазии.

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Еще один футболист, выпавший из игры «Краснодара» наравне со Скопинцевым. Мурад Мусаев до 79-й минуты держал на поле форварда, который не нанес ни одного удара по чужим воротам. Собственно, Игнатьев всего 11 раз встретился с мячом, и только в пяти случаях это не закончилось для «Краснодара» потерями. Вдумайтесь в эти цифры, не забывая, что «быки» больше владели мячом (56.5%) и обычно активно задействуют в комбинационных атакующих действиях всех игроков передней линии, включая центрфорварда.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

«Спартак» оказался совершенно не готов к матчу с бывшей командой Олега Кононова. «Арсенал» буквально растерзал «красно-белых» в первом тайме и не стал добивать после перерыва – как знать, каким был бы счет? Между тем, Олег Георгиевич считает, что во всем виноваты журналисты, которые «вешают лапшу болельщикам», а у «Спартака» все нормально, и он справляется с работой. Ну, окей, если это теперь так называется…

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
   450 / 931
вчера в 21:06
Про игроков Краснодара все по делу, в принципе как и про Спартачей
pomor45
pomor45
   65 / 931
вчера в 19:27
Максименко представляет собой обезьянку в воротах с отменной реакцией, свойственной молодости. С Арсеналом вдруг решил, что он вратарь разносторонний, достаточно зрелый, с достаточным арсеналом вратарского искусства. Молодого показательно поставили на место.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил Аксинья
   253 / 931
вчера в 19:02
Я лучше разбираюсь в птицах бакланах поскольку нахожусь недалеко от Питера на берегу Финки...У них сейчас брачный период так задолбали своим гоготом пуще чем ты...Одним словом - бакланы...
А я думаю, ты находишься недалеко от тарасовки, и меня достало ваше хрюканье.
Аксинья
Аксинья ответил Плюшевый пупсик
   31 / 931
вчера в 18:11
Да ладно тебе прикидываться, ты гораздо лучше разбираешься в игроках Спартака. Вот о них и пиши.
Я лучше разбираюсь в птицах бакланах поскольку нахожусь недалеко от Питера на берегу Финки...У них сейчас брачный период так задолбали своим гоготом пуще чем ты...Одним словом - бакланы...
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик ответил Аксинья
   253 / 931
вчера в 17:03
Автору на заметку что случилось с защитой Ростова? Почему стала много пропускать? Втолковываю...Первую половину сезона центр обороны ростовчан составляли Ингасон - Сигурдсон - Вилюш. Сыгранная тройка выглядела лучше всех в РПЛ. Но пришли другие времена - Ингасона продали, а Вилюш получил серьёзную травму и надолго выбыл...Вот и пришлось Карпину арендовать двух скамеечников из Зенита и совать туда игроков с других позиций...Так что автор прежде чем писать такое изучи матчасть... -
Да ладно тебе прикидываться, ты гораздо лучше разбираешься в игроках Спартака. Вот о них и пиши.
Плюшевый пупсик
Плюшевый пупсик
   253 / 931
вчера в 17:02
В антисборной одни спартаковцы!
Рефери
Рефери ответил YRunner
   308 / 931
вчера в 16:48
грызя пряник и коварнА подмигивая. Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1114474/maksimenko-aleksandr-spartak
спасибо, поправили
MAUS
MAUS
   185 / 931
вчера в 16:05
по Спартаку согласен, сюда и Ташаева и ЗеЛуиша можно добавить, но самый главный герой это Кононов!
МКС
МКС
   35 / 931
вчера в 15:04
Ну не совсем правильная антисборная

Спартак занимает свои места по праву

Но, разбавить его нужно было игроками Анжи

Ибо обе команды в этом туре играли достойно друг друга
Jum13
Jum13
   39 / 931
вчера в 14:16
А Фирнанда умеет вообще бегать? Или жиробас только под стандарты после нырков на поле?

P.S. Вчера в глазах Зобнина читалось: "Что-то я наигрался, пора на больничный на пару-тройку месяцев" )))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   19 / 931
вчера в 14:10
спартак сыграл на своём привычном уровне, в антисборной же должны быть игроки, которые своего уровня не показали.
Аксинья
Аксинья
   31 / 931
вчера в 14:09
Автору на заметку что случилось с защитой Ростова? Почему стала много пропускать? Втолковываю...Первую половину сезона центр обороны ростовчан составляли Ингасон - Сигурдсон - Вилюш. Сыгранная тройка выглядела лучше всех в РПЛ. Но пришли другие времена - Ингасона продали, а Вилюш получил серьёзную травму и надолго выбыл...Вот и пришлось Карпину арендовать двух скамеечников из Зенита и совать туда игроков с других позиций...Так что автор прежде чем писать такое изучи матчасть...
-
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   99 / 931
вчера в 14:03
Да я бы в полном составе выставил Спартак за исключением Джикии. И запасных тоже.
Байкал-38
Байкал-38
   23 / 931
вчера в 13:51
Спартак опять "велик", почти всю сборную оккупировал!
vyishenka
vyishenka
   797 / 931
вчера в 13:51
Спартаку не заслуженно мало места дали. Всех туда.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 931
вчера в 13:49
Что то мало свиней. Они стали постоянными членами этой сборной. Гыгыгы
papic337
papic337
   249 / 931
вчера в 13:46
Спартаковцев маловато.
OLESOCC
OLESOCC
   233 / 931
вчера в 13:46
" Всё ниже, и ниже, и ниже!".. ( из песни ).
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте ответил Великолепный
   930 / 931
вчера в 13:33
Аууууууу! spartach n1, ты где? Народ ждет картинок про Сашу "три дырки"
Отстань , он печали
амурец
амурец
   129 / 931
вчера в 13:24
вот и пускай спартачей в сборную страны
Palex
Palex
   50 / 931
вчера в 13:15
Странно, Мыловар считает,что Комбаров,лучшей фланговый защитник страны. А Гулиев и правда резкий,только на автобусной остановке.
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 931
вчера в 13:09
В принципе, по делу все.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   42 / 931
вчера в 13:04
Нормальная компания, СпаМ надо в полном составе))))).
viv
viv
   158 / 931
вчера в 13:01
Дааааа! Максименко вчера повеселил.....как Семьлихов на Энфилде....
makkie
makkie
   24 / 931
вчера в 12:58
Кононов особенно по делу - своими решениями убивает игру команды.
Неужели опыт ничему не учит? Зачем ставить Фернандо не на родную позицию, имея статиста в атаке? Ужас просто!
25процентный клоун
25процентный клоун
   33 / 931
вчера в 12:46
Комбаров тут лишний,пас был шикарный
Великолепный
Великолепный
   66 / 931
вчера в 12:43
Аууууууу! spartach n1, ты где? Народ ждет картинок про Сашу "три дырки"
YRunner
YRunner
   544 / 931
вчера в 12:38
грызя пряник и коварнА подмигивая.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1114474/maksimenko-aleksandr-spartak
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