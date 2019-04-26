Антисборная 25-го тура РПЛ. «Спартак» в полном составе?

вчера, 12:30

Был соблазн такой соблазн! Но все-таки в 25-м туре ужасно играли не только спартаковцы, которые создали костяк антисборной. «Соккер.ру» перечисляет поименно.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Несколько дней назад Максименко анонсировал матч с «Арсеналом», грызя пряник и коварно подмигивая. Жди, мол, Тула, мы едем! Приехали. И Александр тут же сломал зубы о настоящий тульский пряник и получил горячим самоваром с размаху. Зачем-то полетел на Кангва и позволил форварду перекинуть себя уже в дебюте матча, потом пропустил от Сергея Ткачева в ближний угол. С пенальти Мирзов пробил бесхитростно, воспользовавшись тем, что Максименко не выдержал «поединок взглядов» и улетел в угол. Ну и как пряник на вкус, Саша?

Сегодня можно отметить не только победу «Спартака», но и Международный день пряника 🍪



🛑⚪ @pfc_arsenal, жди! Мы едем! pic.twitter.com/ukbA7RLNDi — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 апреля 2019 г.

Защитники

Айртон («Спартак»)

Конечно, Максименко не единственный виновник случившегося со «Спартаком» в Туле. Команда Олега Кононова провалилась на флангах обороны – смесь тактически неразумных решений тренерского штаба и персональных ошибок привели к плачевным последствиям. Переброшенный на правую бровку в отсутствие Николая Рассказова бразилец попал под Мирзова и был уничтожен. Айртон часто оставался без подстраховки, да и сам не блистал: не сумел прервать голевой пас на Ткачева, а в концовке первого тайма заработал пенальти.

Александр Мартынович («Краснодар»)

Молодой спартаковец Илья Гапонов тоже мог попасть в антисборную, но дебютанта РПЛ пока простим, а вот с капитана «Краснодара» спросим по всей строгости. Мартынович провел не блестящий матч против «Ахмата», а увенчал свою игру красной карточкой на последних секундах. Имею желтую карточку, Александр совершил ненужный фол по неосторожности, если не сказать – из-за неряшливости. Не имел права так делать, ведь теперь пропустит важную для «Краснодара» игру с ЦСКА .

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

Что случилось с обороной «Ростова», которая до недавнего времени занимала первое место по пропущенным мячам в РПЛ ? Снова со знаком «минус» выделяем нареченного лидера защиты «желто-синих» Рагнара Сигурдссона. Пропуская на первых минутах от «Локомотива», «Ростов» играл у своих ворот не как команда, а как стадо. Здесь исландец держал пустое место, а во втором тайме отпустил Фарфана в полет за победным мячом. Извини, Рагнар, но твое место в антисборной!

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Деградация Дмитрия Комбарова ни для кого не новость, а теперь на его низкий уровень квалификации накладывается плохая форма команды и малое количество игровой практики. Но то, как Комбаров пустил за спину Кангва и любовался летящей за спину передачей родного брата – это классика жанра!

Полузащитники

Аяз Гулиев («Спартак»)

Гулиев – мобильный, резкий полузащитник с большим объемом работы, но перед матчем в Туле Аяза как будто Денис Глушаков покусал, ведь мы увидели не полезного в отборе бойца, а «курицу без головы». Много бессмысленной беготни, полный провал по части действий в отборе, зашкаливающее количество брака, масса потерь.

Камиль Закиров («Анжи»)

Учитывая жуткое состояние «Анжи», мы лояльно относимся к махачкалинцам и стараемся их лишний раз не тюкать, понимая, что команда не живет, а выживает. Но некоторые моменты нельзя прощать чисто по-футбольному. Камиль Закиров должен был просто вынести мяч из своей штрафной, такая возможность у него была, но он попал под отбор Влашича, что привело к голу ЦСКА . Не так же дешево пропускать!

Григорий Чиркин («Оренбург»)

В прошлом туре Григорий вышел на замену и в эндшпиле матча сумел забить в ворота «Ростова», в игре с «Енисеем» появился с первых минут, чтобы подставлять свою команду. Во-первых, Чиркин борцовским приемом завалил в своей штрафной площади Соболева, что привело к назначению пенальти и первому голу «Енисея». Во-вторых, Григорий оставил свою команду в меньшинстве на целую треть матча, заработав второй «горчичник» за грубую блокировку игрока в ситуации, которая не требовала таких действий. В итоге, «Оренбург» проиграл команде с последнего места в турнирной таблице.

Дмитрий Скопинцев («Краснодар»)

Скопинцев выпал из игры «Краснодара» с первых минут и не сумел в нее войти вплоть до своей замены в середине второго тайма. За 68 минут действовавший на позиции левого вингера россиянин не нанес ни одного удара, ни разу не обвел соперника, не выиграл ни одного единоборства и отдал всего лишь 16 передач, 9 из которых оказались точными (56%).

Нападающие

Лоренцо Мельгарехо («Спартак»)

Занимал позицию на правом фланге атаки, но во время наступлений «Спартака» освобождал бровку Айртону и образовывал сдвоенный центр с Зе Луишем. Раньше Мельгарехо запарывал качественные моменты, не мог доставить мяч в ворота, теперь убивал атаки своей команды на корню потерями, необъяснимыми решениями и полным отсутствием фантазии.

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Еще один футболист, выпавший из игры «Краснодара» наравне со Скопинцевым. Мурад Мусаев до 79-й минуты держал на поле форварда, который не нанес ни одного удара по чужим воротам. Собственно, Игнатьев всего 11 раз встретился с мячом, и только в пяти случаях это не закончилось для «Краснодара» потерями. Вдумайтесь в эти цифры, не забывая, что «быки» больше владели мячом (56.5%) и обычно активно задействуют в комбинационных атакующих действиях всех игроков передней линии, включая центрфорварда.

Тренер

Олег Кононов («Спартак»)

«Спартак» оказался совершенно не готов к матчу с бывшей командой Олега Кононова. «Арсенал» буквально растерзал «красно-белых» в первом тайме и не стал добивать после перерыва – как знать, каким был бы счет? Между тем, Олег Георгиевич считает, что во всем виноваты журналисты, которые «вешают лапшу болельщикам», а у «Спартака» все нормально, и он справляется с работой. Ну, окей, если это теперь так называется…