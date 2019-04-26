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Сборная 25-го тура: тульские «канониры» и Фарфан-Сапсан 

вчера, 17:29
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Фарфан Джефферсон
Фарфан Джефферсон
Полузащитник

Игроки тульского «Арсенала» заслужили четыре позиции и тренерское кресло в символической сборной тура. Однако «Соккер.ру» выделяет и других добрых молодцев. 

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Можно было подумать, что Акинфеев в матче с «Анжи» получит выходной, однако защитники не уважили капитана и заставили Игоря Владимировича потрудиться в матче с аутсайдером. Акинфеев совершил четыре спасения, причем это были удары с убойных позиций, и если бы не спокойствие и уверенные действия опытного вратаря, ЦСКА мог заиметь проблемы в матче, который они собирались выиграть спокойно и без нервов. 

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

И брат пошел на брата! В матче «Арсенал» - «Спартак» Комбаровы сыграли друг против друга на одной бровке, и дуэль эту в одну калитку выиграл старший на 15 минут Кирилл. Как видите, он в числе лучших игроков тура, а Дмитрий – в антисборной. Капитан «Арсенала» прилежно отутюжил свой фланг, а на шестой минуте отметился результативной передачей на Кангва через голову зевающего брата. 

Мохаммед Кадири («Арсенал»)

Против «Спартака» не смог сыграть из-за перебора желтых карточек основной центральный защитник Гиа Григалава, его связка с Беляевым распалась, и Игорь Черевченко отрядил в центр обороны номинального хавбека Кадири. Ганский футболист не дал усомниться в своем мастерстве и провел роскошный матч на незнакомой позиции, особенно запомнился чистыми отборами мяча на подступах к штрафной площади Нигматуллина, «обезмячивал» спартаковцев шесть раз.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

В матче с «Динамо» Ракицкий не забил, но сыграл отлично. 89% точных передач для защитника, который регулярно начинает атаки длинными пасами – это прекрасная цифра, кроме того, Ярослав четыре раза выигрывал мяч в воздухе и семь раз отнимал игровой снаряд у динамовцев «на земле». «Зениту» очень помогли зимние трансферы, Ракицкий, как и Барриос с Азмуном, пришелся ко двору и стал приносить пользу моментально.

Мацей Рыбус («Локомотив»)

Классный во всех отношениях матч против «Ростова» польский защитник «Локомотива» увенчал результативной передачей на Фарфана на 83-й минуте. Так был забит победный гол железнодорожников. По ходу матча Рыбус проявил себя и в борьбе, и в созидании, в общем, качественно закрыл всю бровку, как и требуется от линейного игрока в схеме с тремя центральными защитниками, которую Юрий Семин избрал на игру в Ростове-на-Дону. 

Полузащитники 

Раванелли («Ахмат»)

Отличный футболист подрастает в «Ахмате» - Раванелли ведь только 21 год, совсем молодой парень, а уже потихоньку освобождает Олега Иванова от части креативных полномочий в центре поля. В редком весеннем матче бразилец уходит с поля без результативного действия, вот и в игре с «Краснодаром» отметился «ассистом» уже на второй минуте, были и другие обостряющие пасы, а также опасные дальние выстрелы по ходу матча. Присмотритесь к Раванелли. 

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Ткачев на фоне спартаковских полузащитников – Фернандо, Зобнина и Гулиева, выглядел, по меньшей мере, Фрэнком Лэмпардом в лучшие годы. По мысли, движению и скорости принятия решений Сергей был на голову выше оппонентов, да еще и гол забил, наказав Максименко плотным ударом с острого угла впритирку со штангой. 

Резиуан Мирзов («Арсенал»)

Если Ткачев был Лэмпардом, то Мирзов, наверное, Азаром на фоне безалаберных спартаковских защитников. С какой-то показательной легкостью Резиуан уходил от опеки, вырывался на ударные позиции и создавал голевые моменты. Мирзов ассистировал Сергею Ткачеву, когда тот делал счет 2:0, а ближе к концу первого тайма Резиуан заработал пенальти в противоборстве с Айртоном и лично реализовал одиннадцатиметровый, не отдав мяч Джорджевичу. 

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Фарфан тащил «Локомотив» в чемпионском сезоне и продолжает приносить железнодорожникам пользу, несмотря на возраст – перуанцу уже 34 года. Но мастерство по-прежнему при нем! Джефферсон открыл счет в матче с «Ростовом», и он же «закрыл» матч победным голом в концовке встречи. Ловкий Фарфан сапсаном вылетел на подачу Рыбуса и оставил в дураках всю хваленую защиту «Ростова».

Александр Соболев («Енисей»)

Давно обосновавшийся на последней строчке в турнирной таблице «Енисей» одержал сенсационную победу над «Оренбургом», а главным творцом успеха стал нападающий Александр Соболев. В первом тайме он заработал и реализовал пенальти, а в самой концовке встречи выиграл мяч в отчаянном единоборстве, а потом отдал на Кутьина, чтобы тот забил победный гол. 

Артем Дзюба («Зенит»)

У Дзюбы тоже «гол+пас» в 26-м туре, Артем набрал форму к концу чемпионата, и теперь он снова лидер атак «Зенита». Дзюба лично забил в ворота «Динамо», замкнув фланговую подачу, а всего через шесть минут завизировал победу своей команды скидкой Азмуну на пустые ворота. Дзюба уходил в «Зенит», чтобы стать чемпионом России, и вот спустя три года Артем вплотную подобрался к своей цели. 

Сборная 25-го тура: тульские «канониры» и Фарфан-Сапсан 

Тренер

Игорь Черевченко («Арсенал»)

«Арсенал» на атомы разобрал «Спартак» под руководством своего бывшего главного тренера, а Игорь Геннадьевич мудро сыграл на пороках «красно-белых», его подопечные пробили, кажется, в каждую болевую точку москвичей. Черевченко вчистую выиграл у Кононова тренерскую дуэль, пристрелив противника, когда тот еще не успел снять шляпу и раскланяться. 

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   75 / 931
сегодня в 01:57
Может быть.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил -Хостинский-
   189 / 931
вчера в 23:53
Считаю второй тур подряд вратарь должен быть Сафонов, он столько сейвов делает за матч, сколько Акинфеев за сезон, да это не украшает оборону Краснодара, но факт на лицо
Сейвы бывают разные
Если просто пересмотреть обзоры матчей и сопоставить уровень опасности удара, то конифей все таки выигрывает у Сафонова в этом туре
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 931
вчера в 21:32
А не слишком ли много Арсенала?
Подумаешь, выиграли 3:0 у заштатной команды и сразу четыре игрока и тренер - в сборную тура?
Фата лист
Фата лист ответил -Хостинский-
   340 / 931
вчера в 21:27
Считаю второй тур подряд вратарь должен быть Сафонов, он столько сейвов делает за матч, сколько Акинфеев за сезон, да это не украшает оборону Краснодара, но факт на лицо
Акинфеев за матч с Анжи 4 сейва совершил, Сафонов в матче с Ахматом 5, почти равенство. Вот только Игорь на 0 отстоял, а ворота Краснодара были продырявлены.
-Хостинский-
-Хостинский-
   450 / 931
вчера в 21:04
Считаю второй тур подряд вратарь должен быть Сафонов, он столько сейвов делает за матч, сколько Акинфеев за сезон, да это не украшает оборону Краснодара, но факт на лицо
Jum13
Jum13 ответил МКС
   39 / 931
вчера в 20:54
У меня странное ощущение Что мы с Чистяковым разный футбол смотрели Я видел как Акинфеев лениво читал газету сидя на стуле в воротах Чистяков видел феерическую игру анжи доставляющую неудобства Игарьку Я не увидел ни одного выноса вратарем анжи мяча дальше середины поля Чистяков, о каких то сейвах пишет
Конечно Саша "Три дырки" гораздо достойнее Акинфеева, тут ты прав. Игорь вообще не достоин )))
parallels
parallels
   1 / 931
вчера в 20:50
комментарии про спартак прибережём для антисборной)
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил kastites
   644 / 931
вчера в 19:32
А где свинки ?
Боятся зайти.
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 19:21
Джефф гений. Страшно представить, чтобы он делал с защитниками ЧР, если бы был моложе лет на 5.
kastites
kastites
   59 / 931
вчера в 19:17
А где свинки ?
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил saha100
   644 / 931
вчера в 19:15
Ты по ходу за Спартак болеешь
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       278 / 931
    вчера в 19:12
    Почему Мирзов до сих пор не в сборной?
    ФК Пупсик
    ФК Пупсик
       644 / 931
    вчера в 19:09
    А где же наши тарасовские? Это заговор, ни одного не поставили. Хоть бы тренера в сборную тура включили - ведь сегодня вся Россия пьет.
    Узб@гоеный
    Узб@гоеный
       43 / 931
    вчера в 18:46
    Мирзоев в одиночку разорвал мазутный проект. )))
    saha100
    saha100 ответил wingback
       70 / 931
    вчера в 18:22
    Ты по ходу за Спартак болеешь
    saha100
    saha100
       70 / 931
    вчера в 18:21
      Байкал-38
      Байкал-38
         23 / 931
      вчера в 18:08
      По итогам тура особенно понравились два игрока, это Джефферсон Фарфан («Локомотив») и Резиуан Мирзов («Арсенал»). Думаю кто то из них должен стать лучшим игроком тура.
      wingback
      wingback
         92 / 931
      вчера в 18:00
      Странно, ни одного хряка...
      МКС
      МКС
         35 / 931
      вчера в 17:55
      У меня странное ощущение

      Что мы с Чистяковым разный футбол смотрели

      Я видел как Акинфеев лениво читал газету сидя на стуле в воротах

      Чистяков видел феерическую игру анжи доставляющую неудобства Игарьку

      Я не увидел ни одного выноса вратарем анжи мяча дальше середины поля

      Чистяков, о каких то сейвах пишет
      Литейный 4
      Литейный 4
         2 / 931
      вчера в 17:44
      Сборная без свиней имеет право на жизнь и процветание. гыгыгы
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