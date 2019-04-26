Сборная 25-го тура: тульские «канониры» и Фарфан-Сапсан 

вчера, 17:29

Игроки тульского «Арсенала» заслужили четыре позиции и тренерское кресло в символической сборной тура. Однако «Соккер.ру» выделяет и других добрых молодцев.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Можно было подумать, что Акинфеев в матче с «Анжи» получит выходной, однако защитники не уважили капитана и заставили Игоря Владимировича потрудиться в матче с аутсайдером. Акинфеев совершил четыре спасения, причем это были удары с убойных позиций, и если бы не спокойствие и уверенные действия опытного вратаря, ЦСКА мог заиметь проблемы в матче, который они собирались выиграть спокойно и без нервов.

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

И брат пошел на брата! В матче «Арсенал» - «Спартак» Комбаровы сыграли друг против друга на одной бровке, и дуэль эту в одну калитку выиграл старший на 15 минут Кирилл. Как видите, он в числе лучших игроков тура, а Дмитрий – в антисборной. Капитан «Арсенала» прилежно отутюжил свой фланг, а на шестой минуте отметился результативной передачей на Кангва через голову зевающего брата.

Мохаммед Кадири («Арсенал»)

Против «Спартака» не смог сыграть из-за перебора желтых карточек основной центральный защитник Гиа Григалава, его связка с Беляевым распалась, и Игорь Черевченко отрядил в центр обороны номинального хавбека Кадири. Ганский футболист не дал усомниться в своем мастерстве и провел роскошный матч на незнакомой позиции, особенно запомнился чистыми отборами мяча на подступах к штрафной площади Нигматуллина, «обезмячивал» спартаковцев шесть раз.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

В матче с «Динамо» Ракицкий не забил, но сыграл отлично. 89% точных передач для защитника, который регулярно начинает атаки длинными пасами – это прекрасная цифра, кроме того, Ярослав четыре раза выигрывал мяч в воздухе и семь раз отнимал игровой снаряд у динамовцев «на земле». «Зениту» очень помогли зимние трансферы, Ракицкий, как и Барриос с Азмуном, пришелся ко двору и стал приносить пользу моментально.

Мацей Рыбус («Локомотив»)

Классный во всех отношениях матч против «Ростова» польский защитник «Локомотива» увенчал результативной передачей на Фарфана на 83-й минуте. Так был забит победный гол железнодорожников. По ходу матча Рыбус проявил себя и в борьбе, и в созидании, в общем, качественно закрыл всю бровку, как и требуется от линейного игрока в схеме с тремя центральными защитниками, которую Юрий Семин избрал на игру в Ростове-на-Дону.

Полузащитники

Раванелли («Ахмат»)

Отличный футболист подрастает в «Ахмате» - Раванелли ведь только 21 год, совсем молодой парень, а уже потихоньку освобождает Олега Иванова от части креативных полномочий в центре поля. В редком весеннем матче бразилец уходит с поля без результативного действия, вот и в игре с «Краснодаром» отметился «ассистом» уже на второй минуте, были и другие обостряющие пасы, а также опасные дальние выстрелы по ходу матча. Присмотритесь к Раванелли.

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Ткачев на фоне спартаковских полузащитников – Фернандо, Зобнина и Гулиева, выглядел, по меньшей мере, Фрэнком Лэмпардом в лучшие годы. По мысли, движению и скорости принятия решений Сергей был на голову выше оппонентов, да еще и гол забил, наказав Максименко плотным ударом с острого угла впритирку со штангой.

Резиуан Мирзов («Арсенал»)

Если Ткачев был Лэмпардом, то Мирзов, наверное, Азаром на фоне безалаберных спартаковских защитников. С какой-то показательной легкостью Резиуан уходил от опеки, вырывался на ударные позиции и создавал голевые моменты. Мирзов ассистировал Сергею Ткачеву, когда тот делал счет 2:0, а ближе к концу первого тайма Резиуан заработал пенальти в противоборстве с Айртоном и лично реализовал одиннадцатиметровый, не отдав мяч Джорджевичу.

Нападающие

Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Фарфан тащил «Локомотив» в чемпионском сезоне и продолжает приносить железнодорожникам пользу, несмотря на возраст – перуанцу уже 34 года. Но мастерство по-прежнему при нем! Джефферсон открыл счет в матче с «Ростовом», и он же «закрыл» матч победным голом в концовке встречи. Ловкий Фарфан сапсаном вылетел на подачу Рыбуса и оставил в дураках всю хваленую защиту «Ростова».

Александр Соболев («Енисей»)

Давно обосновавшийся на последней строчке в турнирной таблице «Енисей» одержал сенсационную победу над «Оренбургом», а главным творцом успеха стал нападающий Александр Соболев. В первом тайме он заработал и реализовал пенальти, а в самой концовке встречи выиграл мяч в отчаянном единоборстве, а потом отдал на Кутьина, чтобы тот забил победный гол.

Артем Дзюба («Зенит»)

У Дзюбы тоже «гол+пас» в 26-м туре, Артем набрал форму к концу чемпионата, и теперь он снова лидер атак «Зенита». Дзюба лично забил в ворота «Динамо», замкнув фланговую подачу, а всего через шесть минут завизировал победу своей команды скидкой Азмуну на пустые ворота. Дзюба уходил в «Зенит», чтобы стать чемпионом России, и вот спустя три года Артем вплотную подобрался к своей цели.

Тренер

Игорь Черевченко («Арсенал»)

«Арсенал» на атомы разобрал «Спартак» под руководством своего бывшего главного тренера, а Игорь Геннадьевич мудро сыграл на пороках «красно-белых», его подопечные пробили, кажется, в каждую болевую точку москвичей. Черевченко вчистую выиграл у Кононова тренерскую дуэль, пристрелив противника, когда тот еще не успел снять шляпу и раскланяться.