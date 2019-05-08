«Дрожащая „Барселона“ раздавлена, как таракан». СМИ – о камбэке «Ливерпуля»

вчера, 13:45

Грандиозный камбэк «Ливерпуля» - хороший повод для любопытного «Соккер.ру» заглянуть в зарубежные газеты и таблоиды. Что пишут о шоу на «Энфилде» в разных странах?

Испания

Marca: «На отдых в Рим, на концерт в Ливерпуль»

«Барселона» пережила две неловкие ночи за один год – в Риме и в Ливерпуле, Эрнесто Вальверде снова в центре критики, и ему будет сложно остаться у руля «Барсы», даже если он снова сделает «Золотой дубль» в Испании. «Ливерпуль» лучше играл в Барселоне, а на «Энфилде» реализовал свое преимущество. Никто и не говорил, что ответная партия для каталонцев будет легкой, но «блаугранас», как и год назад, недооценили соперника после крупной победы. Обещание Месси завоевать Кубок чемпионов не исполнилось, «Барселона» снова отправляется в список ожиданий.

AS: «Гром на „Энфилде“»

Оскорбленный, но не униженный на «Камп Ноу» «Ливерпуль» величественно вернулся, чтобы высмеять «Барселону», которая перенесла второй паралич за год после прошлогоднего разгрома в Риме. «Энфилд» раздавил дрожащую «Барселону», как таракана. Ливерпульский шторм накрыл «сине-гранатовых» и вылился в четыре безответных мяча. «Барселона» пала смертью мучеников, но такими их сделал «Ливерпуль», не щадивший живота своего в каждой сцене отчаянного сражения. Апофеозом некомпетентности «Барсы» стал угловой, с которого «Ливерпуль» забил четвертый мяч. Они просто уснули. Баю-бай. Вальверде выглядел таким же потерянным, как уходящий на замену Коутиньо, проваливший матч на стадионе, где некогда блистал. Катастрофа была абсолютной, необратимой и окончательной. Это «Энфилд» разгромил «Барселону».

Sport.es: «Величайшая насмешка в истории»

Прошел год, а «Барселона» за это время ничему не научилась. В Ливерпуле команда Эрнесто Вальверде лишь перерисовала свой уродливый римский образ из прошлого года. «Барселона» попрощалась с мечтами о Лиге чемпионов, хотя после первого матча это казалось невозможным. «Ливерпуль» сумел перевернуть эту дуэль, несмотря на поражение 0:3, несмотря на травмированных звезд, несмотря на римский прецедент, который должен был держать «Барселону» в тонусе, несмотря на наличие в составе соперника лучшего игрока в мире…

Mundo Deportivo: «Стыдно»

Бездушная «Барселона» пережила разгром на «Энфилде», где «Ливерпуль» ловко орудовал даже без Салаха и Фирмино. Нелепый гол с углового, после которого счет стал 4:0, стал эпитафией для бесхребетной команды, которая повторила прошлогодний стыд в Риме.

Англия

The Mirror: «Чудо „Энфилда“»

Сенсационная победа «Ливерпуля» со счетом 4:0 над командой, которую некоторые эксперты называют одной из лучших в современном футболе, позволили мерсисайдцам отыграть дефицит в три мяча и сотворить величайший камбэк в полуфиналах Лиги чемпионов. Накануне были некоторые предположения, что «Ливерпуль» может повторить «Чудо Стамбула», когда отыгрался в матче с «Миланом» со счета 0:3. В той игре «красным» помог вывезенный контрабандой в Турцию «дух „Энфилда“», а теперь у команды Клоппа был «Энфилд» в полную величину, и он стал одним из главных творцов победы над босоногой «Барселоной».

The Guardian: «Не из этого мира»

Всего лишь за один вечер на «Энфилде» «самая знаменитая команда современности» превратилась в кучу болтливых, спотыкающихся зрителей в футболках нелепого цвета. Коронация Лионеля Месси сорвана, вместо него в финале Лиги чемпионов второй год подряд сыграет «Ливерпуль». Так кто тут не из этого мира?

The Times: «Клопп заставляет людей верить, что им по силам невозможное».

После такой игры этот немецкий малый, всеобщий любимчик «Энфилда», мог бы спустить штаны и бегать вокруг поля – и смотрелся бы органично на этом празднике безумного футбольного счастья. Человеку с таким обаянием и таким футболом можно простить абсолютно все.

The Independent: «Мерси, Мерсисайд!»

Это настоящий подарок от «Ливерпуля» - разрушить все ваши представления о современном футболе и футболистах. Такие моменты кого-то умственно, а кого-то и физически переносят в те места, о которых вы не знали и никогда не думали, что там окажетесь. Это новый опыт для всех нас. Спасибо тебе, «Ливерпуль».

The Sun: «Невероятно» («unbeLIVable»)

«Ливерпуль» избил «Барселону» четырьмя безответными мячами, а чудесная «You’ll never walk alone», исполненная на этот раз еще эмоциональнее, чем обычно, ознаменовала выход «Ливерпуля» в финал и прозвучала похоронным маршем для «Барселоны». Плакали после финального свистка не только фанаты проигравшей команды, чьи фото моментально разлетелись по соцсетям и не нашли сочувствия среди английских фанатов, но и победители. От счастья.

Франция

L’Equipe: «Сумасшедшие красные»

Герой первого полуфинального матча увидел, как двери в финал перед его носом закрываются. В конце этого вечера партнеры безуспешно искали Месси в надежде, что он спасет «Барселону», но Лионель не услышал их молитв, хотя всегда был рядом. Лео маячил в центре поля – немного потерянный, ошеломленный и беспомощный, окруженный «красными» рысаками, всегда готовыми броситься на него. Месси остался один, а «Ливерпуль» никогда не будет один и сыграет в финале.

И еще несколько заголовков…

La Gazzetta dello Sport: «Сумасшедший „Ливерпуль“ в финале, Месси сидит дома».

El pratto ideal: «Смертельный удар».

Lider: «Слава и падение».

Echo: «Неимоверные!» («IncREDibles»).

A Bola: «Короли камбэков».

Record.pt: «Ливерпуль» разрушил Месси».