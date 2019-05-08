«Дрожащая „Барселона“ раздавлена, как таракан». СМИ – о камбэке «Ливерпуля»

Грандиозный камбэк «Ливерпуля» - хороший повод для любопытного «Соккер.ру» заглянуть в зарубежные газеты и таблоиды. Что пишут о шоу на «Энфилде» в разных странах?
Испания
Marca: «На отдых в Рим, на концерт в Ливерпуль»
«Барселона» пережила две неловкие ночи за один год – в Риме и в Ливерпуле, Эрнесто Вальверде снова в центре критики, и ему будет сложно остаться у руля «Барсы», даже если он снова сделает «Золотой дубль» в Испании. «Ливерпуль» лучше играл в Барселоне, а на «Энфилде» реализовал свое преимущество. Никто и не говорил, что ответная партия для каталонцев будет легкой, но «блаугранас», как и год назад, недооценили соперника после крупной победы. Обещание Месси завоевать Кубок чемпионов не исполнилось, «Барселона» снова отправляется в список ожиданий.
AS: «Гром на „Энфилде“»
Оскорбленный, но не униженный на «Камп Ноу» «Ливерпуль» величественно вернулся, чтобы высмеять «Барселону», которая перенесла второй паралич за год после прошлогоднего разгрома в Риме. «Энфилд» раздавил дрожащую «Барселону», как таракана. Ливерпульский шторм накрыл «сине-гранатовых» и вылился в четыре безответных мяча. «Барселона» пала смертью мучеников, но такими их сделал «Ливерпуль», не щадивший живота своего в каждой сцене отчаянного сражения. Апофеозом некомпетентности «Барсы» стал угловой, с которого «Ливерпуль» забил четвертый мяч. Они просто уснули. Баю-бай. Вальверде выглядел таким же потерянным, как уходящий на замену Коутиньо, проваливший матч на стадионе, где некогда блистал. Катастрофа была абсолютной, необратимой и окончательной. Это «Энфилд» разгромил «Барселону».
Sport.es: «Величайшая насмешка в истории»
Прошел год, а «Барселона» за это время ничему не научилась. В Ливерпуле команда Эрнесто Вальверде лишь перерисовала свой уродливый римский образ из прошлого года. «Барселона» попрощалась с мечтами о Лиге чемпионов, хотя после первого матча это казалось невозможным. «Ливерпуль» сумел перевернуть эту дуэль, несмотря на поражение 0:3, несмотря на травмированных звезд, несмотря на римский прецедент, который должен был держать «Барселону» в тонусе, несмотря на наличие в составе соперника лучшего игрока в мире…
Mundo Deportivo: «Стыдно»
Бездушная «Барселона» пережила разгром на «Энфилде», где «Ливерпуль» ловко орудовал даже без Салаха и Фирмино. Нелепый гол с углового, после которого счет стал 4:0, стал эпитафией для бесхребетной команды, которая повторила прошлогодний стыд в Риме.
Англия
The Mirror: «Чудо „Энфилда“»
Сенсационная победа «Ливерпуля» со счетом 4:0 над командой, которую некоторые эксперты называют одной из лучших в современном футболе, позволили мерсисайдцам отыграть дефицит в три мяча и сотворить величайший камбэк в полуфиналах Лиги чемпионов. Накануне были некоторые предположения, что «Ливерпуль» может повторить «Чудо Стамбула», когда отыгрался в матче с «Миланом» со счета 0:3. В той игре «красным» помог вывезенный контрабандой в Турцию «дух „Энфилда“», а теперь у команды Клоппа был «Энфилд» в полную величину, и он стал одним из главных творцов победы над босоногой «Барселоной».
The Guardian: «Не из этого мира»
Всего лишь за один вечер на «Энфилде» «самая знаменитая команда современности» превратилась в кучу болтливых, спотыкающихся зрителей в футболках нелепого цвета. Коронация Лионеля Месси сорвана, вместо него в финале Лиги чемпионов второй год подряд сыграет «Ливерпуль». Так кто тут не из этого мира?
The Times: «Клопп заставляет людей верить, что им по силам невозможное».
После такой игры этот немецкий малый, всеобщий любимчик «Энфилда», мог бы спустить штаны и бегать вокруг поля – и смотрелся бы органично на этом празднике безумного футбольного счастья. Человеку с таким обаянием и таким футболом можно простить абсолютно все.
The Independent: «Мерси, Мерсисайд!»
Это настоящий подарок от «Ливерпуля» - разрушить все ваши представления о современном футболе и футболистах. Такие моменты кого-то умственно, а кого-то и физически переносят в те места, о которых вы не знали и никогда не думали, что там окажетесь. Это новый опыт для всех нас. Спасибо тебе, «Ливерпуль».
The Sun: «Невероятно» («unbeLIVable»)
«Ливерпуль» избил «Барселону» четырьмя безответными мячами, а чудесная «You’ll never walk alone», исполненная на этот раз еще эмоциональнее, чем обычно, ознаменовала выход «Ливерпуля» в финал и прозвучала похоронным маршем для «Барселоны». Плакали после финального свистка не только фанаты проигравшей команды, чьи фото моментально разлетелись по соцсетям и не нашли сочувствия среди английских фанатов, но и победители. От счастья.
Франция
L’Equipe: «Сумасшедшие красные»
Герой первого полуфинального матча увидел, как двери в финал перед его носом закрываются. В конце этого вечера партнеры безуспешно искали Месси в надежде, что он спасет «Барселону», но Лионель не услышал их молитв, хотя всегда был рядом. Лео маячил в центре поля – немного потерянный, ошеломленный и беспомощный, окруженный «красными» рысаками, всегда готовыми броситься на него. Месси остался один, а «Ливерпуль» никогда не будет один и сыграет в финале.
И еще несколько заголовков…
La Gazzetta dello Sport: «Сумасшедший „Ливерпуль“ в финале, Месси сидит дома».
El pratto ideal: «Смертельный удар».
Lider: «Слава и падение».
Echo: «Неимоверные!» («IncREDibles»).
A Bola: «Короли камбэков».
Record.pt: «Ливерпуль» разрушил Месси».
"Барса" очень старалась и виртуозно показывала,
как надо играть договорняки - очень старалась не выиграть,
комар носа не подточит
Вот что значит класс мирового уровня
"Барса" очень старалась и виртуозно показывала,
как надо играть договорняки - очень старалась не выиграть,
комар носа не подточит
Вот что значит класс мирового уровня
Клуб
Любителей
Опозорить
Полуфинал.
Клуб
Любителей
Опозорить
Полуфинал.
Суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Вот что получилось:
1/4 финала
"Аякс" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Аякс" 2:0;
"Ливерпуль" - "Порту" 3:0, "Порту" - "Ливерпуль" 1:2;
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:1, "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 3:1;
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 1:2, "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2:1.
1/2 финала
"Манчестер Сити" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Манчестер Сити" 2:1;
"Барселона" - "Ливерпуль" 2:1, "Ливерпуль" - "Барселона" 2:2.
Финал
"Ювентус" - "Барселона" 2:1.
***** вот и вышло,что всё таки Ювентус Турин победил Барселону Каталонию и два мяча забил Роналду, после того,как Месси с пенальти открыл счёт на 88 минуте.
Суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Вот что получилось:
1/4 финала
"Аякс" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Аякс" 2:0;
"Ливерпуль" - "Порту" 3:0, "Порту" - "Ливерпуль" 1:2;
"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:1, "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 3:1;
"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 1:2, "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2:1.
1/2 финала
"Манчестер Сити" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Манчестер Сити" 2:1;
"Барселона" - "Ливерпуль" 2:1, "Ливерпуль" - "Барселона" 2:2.
Финал
"Ювентус" - "Барселона" 2:1.
***** вот и вышло,что всё таки Ювентус Турин победил Барселону Каталонию и два мяча забил Роналду, после того,как Месси с пенальти открыл счёт на 88 минуте.
Теперь если сегодня Аякс выйдет финал, то, конечно будет сложно определиться за личного фаворита)
Теперь если сегодня Аякс выйдет финал, то, конечно будет сложно определиться за личного фаворита)
Я конечно же хотел победы Ливерпуля но после 0:3 на Камп Ноу в это не верил,да никто не верил!
И эти 4:0 случились и Барсе пора привыкнуть что в плей-офф лч её просто громят- 0:4,0:3 от Баварии 0:4 от ПСЖ ,0:3 от Ювентуса,0:3 от Ромы и вчера 0:4 от Ливерпуля-показательно,Барса клуб без характера!
P.S. Но я всё ровно бы отдал зм 2019 Месси,он конечно не лидер впринципе но в этом сезоне он лучший футболист мира 100%!
Я конечно же хотел победы Ливерпуля но после 0:3 на Камп Ноу в это не верил,да никто не верил!
И эти 4:0 случились и Барсе пора привыкнуть что в плей-офф лч её просто громят- 0:4,0:3 от Баварии 0:4 от ПСЖ ,0:3 от Ювентуса,0:3 от Ромы и вчера 0:4 от Ливерпуля-показательно,Барса клуб без характера!
P.S. Но я всё ровно бы отдал зм 2019 Месси,он конечно не лидер впринципе но в этом сезоне он лучший футболист мира 100%!
Не знал что такие выражения, как у новоиспечённого адепта Месси можно использовать.
Помнится у меня ава где половина футболки барсы пришитая к половине футболке судьи не прошла модерацию.
Или в честь наступающего 9го мая на соккере можно всё?)
Не знал что такие выражения, как у новоиспечённого адепта Месси можно использовать.
Помнится у меня ава где половина футболки барсы пришитая к половине футболке судьи не прошла модерацию.
Или в честь наступающего 9го мая на соккере можно всё?)