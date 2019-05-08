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«Дрожащая „Барселона“ раздавлена, как таракан». СМИ – о камбэке «Ливерпуля»

вчера, 13:45

Грандиозный камбэк «Ливерпуля» - хороший повод для любопытного «Соккер.ру» заглянуть в зарубежные газеты и таблоиды. Что пишут о шоу на «Энфилде» в разных странах?

Испания

Marca: «На отдых в Рим, на концерт в Ливерпуль»

«Барселона» пережила две неловкие ночи за один год – в Риме и в Ливерпуле, Эрнесто Вальверде снова в центре критики, и ему будет сложно остаться у руля «Барсы», даже если он снова сделает «Золотой дубль» в Испании. «Ливерпуль» лучше играл в Барселоне, а на «Энфилде» реализовал свое преимущество. Никто и не говорил, что ответная партия для каталонцев будет легкой, но «блаугранас», как и год назад, недооценили соперника после крупной победы. Обещание Месси завоевать Кубок чемпионов не исполнилось, «Барселона» снова отправляется в список ожиданий. 

AS: «Гром на „Энфилде“»

Оскорбленный, но не униженный на «Камп Ноу» «Ливерпуль» величественно вернулся, чтобы высмеять «Барселону», которая перенесла второй паралич за год после прошлогоднего разгрома в Риме. «Энфилд» раздавил дрожащую «Барселону», как таракана. Ливерпульский шторм накрыл «сине-гранатовых» и вылился в четыре безответных мяча. «Барселона» пала смертью мучеников, но такими их сделал «Ливерпуль», не щадивший живота своего в каждой сцене отчаянного сражения. Апофеозом некомпетентности «Барсы» стал угловой, с которого «Ливерпуль» забил четвертый мяч. Они просто уснули. Баю-бай. Вальверде выглядел таким же потерянным, как уходящий на замену Коутиньо, проваливший матч на стадионе, где некогда блистал. Катастрофа была абсолютной, необратимой и окончательной. Это «Энфилд» разгромил «Барселону».  

Sport.es: «Величайшая насмешка в истории» 

Прошел год, а «Барселона» за это время ничему не научилась. В Ливерпуле команда Эрнесто Вальверде лишь перерисовала свой уродливый римский образ из прошлого года. «Барселона» попрощалась с мечтами о Лиге чемпионов, хотя после первого матча это казалось невозможным. «Ливерпуль» сумел перевернуть эту дуэль, несмотря на поражение 0:3, несмотря на травмированных звезд, несмотря на римский прецедент, который должен был держать «Барселону» в тонусе, несмотря на наличие в составе соперника лучшего игрока в мире…

Mundo Deportivo: «Стыдно» 

Бездушная «Барселона» пережила разгром на «Энфилде», где «Ливерпуль» ловко орудовал даже без Салаха и Фирмино. Нелепый гол с углового, после которого счет стал 4:0, стал эпитафией для бесхребетной команды, которая повторила прошлогодний стыд в Риме. 

Англия

The Mirror: «Чудо „Энфилда“»

Сенсационная победа «Ливерпуля» со счетом 4:0 над командой, которую некоторые эксперты называют одной из лучших в современном футболе, позволили мерсисайдцам отыграть дефицит в три мяча и сотворить величайший камбэк в полуфиналах Лиги чемпионов. Накануне были некоторые предположения, что «Ливерпуль» может повторить «Чудо Стамбула», когда отыгрался в матче с «Миланом» со счета 0:3. В той игре «красным» помог вывезенный контрабандой в Турцию «дух „Энфилда“», а теперь у команды Клоппа был «Энфилд» в полную величину, и он стал одним из главных творцов победы над босоногой «Барселоной». 

The Guardian: «Не из этого мира»

Всего лишь за один вечер на «Энфилде» «самая знаменитая команда современности» превратилась в кучу болтливых, спотыкающихся зрителей в футболках нелепого цвета. Коронация Лионеля Месси сорвана, вместо него в финале Лиги чемпионов второй год подряд сыграет «Ливерпуль». Так кто тут не из этого мира?

The Times: «Клопп заставляет людей верить, что им по силам невозможное».

После такой игры этот немецкий малый, всеобщий любимчик «Энфилда», мог бы спустить штаны и бегать вокруг поля – и смотрелся бы органично на этом празднике безумного футбольного счастья. Человеку с таким обаянием и таким футболом можно простить абсолютно все. 

The Independent: «Мерси, Мерсисайд!»

Это настоящий подарок от «Ливерпуля» - разрушить все ваши представления о современном футболе и футболистах. Такие моменты кого-то умственно, а кого-то и физически переносят в те места, о которых вы не знали и никогда не думали, что там окажетесь. Это новый опыт для всех нас. Спасибо тебе, «Ливерпуль».

The Sun: «Невероятно» («unbeLIVable»)

«Ливерпуль» избил «Барселону» четырьмя безответными мячами, а чудесная «You’ll never walk alone», исполненная на этот раз еще эмоциональнее, чем обычно, ознаменовала выход «Ливерпуля» в финал и прозвучала похоронным маршем для «Барселоны». Плакали после финального свистка не только фанаты проигравшей команды, чьи фото моментально разлетелись по соцсетям и не нашли сочувствия среди английских фанатов, но и победители. От счастья. 

Франция

L’Equipe: «Сумасшедшие красные»

Герой первого полуфинального матча увидел, как двери в финал перед его носом закрываются. В конце этого вечера партнеры безуспешно искали Месси в надежде, что он спасет «Барселону», но Лионель не услышал их молитв, хотя всегда был рядом. Лео маячил в центре поля – немного потерянный, ошеломленный и беспомощный, окруженный «красными» рысаками, всегда готовыми броситься на него. Месси остался один, а «Ливерпуль» никогда не будет один и сыграет в финале. 

И еще несколько заголовков…

La Gazzetta dello Sport: «Сумасшедший „Ливерпуль“ в финале, Месси сидит дома».
El pratto ideal: «Смертельный удар».
Lider: «Слава и падение».
Echo: «Неимоверные!» («IncREDibles»).
A Bola: «Короли камбэков».
Record.pt: «Ливерпуль» разрушил Месси».

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VIC2
VIC2
   580 / 1085
сегодня в 16:28
Сгоняли договорняк
"Барса" очень старалась и виртуозно показывала,
как надо играть договорняки - очень старалась не выиграть,
комар носа не подточит
Вот что значит класс мирового уровня
Правдин Семён
Правдин Семён
   156 / 1085
вчера в 20:24
Очень понравилось про Клоппа "без штанов")))
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
   304 / 1085
вчера в 20:12
Клопп обаятельный чертяка,даже при плохой игре ,своих игроков ,он своей улыбкой .вселяет в них уверенность,и заставляет с тройной самоотдачей ,доказать .в следующей игре ,свою преданность клубу
ilhom0566
ilhom0566
вчера в 19:03
Тот случай, когда команда нашла тренера, и тренер нашёл свою команду. Тот случай, когда игроки безоговорочно доверяют тренеру, который верит в каждого из них.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил ливерпуль отсасывает у Месси
   385 / 1085
вчера в 18:22
Чакыру спасибо скажи.
Это вы скажите спасибо Чакыру, что он не назначил пенальти в ваши ворота в самом начале за снос Мане.А то поплыла бы Барса куда крупнее.
Olimpiada_Arkadievna
Olimpiada_Arkadievna
   477 / 1085
вчера в 18:07
Если вы пишете статью, или хотябы вырезки и заголовки из газет про Ливерпуль, я прошу вас не упоминайте в суе газетенку The S*n, хотя бы в уважении к данной победе. И пожалуйста учите мат часть. Спасибо.
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков ответил ливерпуль отсасывает у Месси
   387 / 1085
вчера в 18:02
Чакыру спасибо скажи.
Идёшь ты вприсядку, как вам вдули так и судья виноват! Ну надопризнать, что вдули, подмыться и жить дальше!
Виктор Лошаков
Виктор Лошаков
   387 / 1085
вчера в 18:00
\самая лучшая команда? Проиграла - ну тогда это херня, лучшая команда выиграла! Это правильное суждение! Оно же первое, оно и последнее!
C RONALDU 7
C RONALDU 7
вчера в 17:45
Про лучшего игрока читать конечно смешно, как могут такие издания говорить такие вещи, до следующего впучении преми лучгий игрок это модрич, кто бы как не считал, ведь когда месси вручали эту награду , эту награду признавали
BenderBender
BenderBender ответил ливерпуль отсасывает у Месси
   203 / 1085
вчера в 16:41
За что?
gentlewolf
gentlewolf
   259 / 1085
вчера в 16:20
Не таракан а КЛОП.
Клуб
Любителей
Опозорить
Полуфинал.
GAGIEV 96b
GAGIEV 96b ответил ливерпуль отсасывает у Месси
   585 / 1085
вчера в 16:20
У за ха ник наверное перепутал )))))
ливерпуль отсасывает у Месси
ливерпуль отсасывает у Месси ответил BenderBender
   626 / 1085
вчера в 16:10
Видели мы вчера, какая она великая)))
Чакыру спасибо скажи.
Тэмпо_Морэ
Тэмпо_Морэ
   823 / 1085
вчера в 16:08
Прощай Суарес, прощай Коутиньо, прощайте все, кто стремился к статусу и золотым регалиям. Прощайте надежды Вальверде закрепиться в Топе. Здесь клуб с большим сердцем, команда, которая питает энергию от самого города. До свидания всем мешкам и шейхам, здравствуй футбол! Лионель Месси, ты гений и технарь, но ты дно по сравнению с этими парнями.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Князь Всея Турина
   234 / 1085
вчера в 16:04
стали заранее известны финалисты ЛЧ, трепищите злопыхатели Роналду и Месси, все в предвкушении этого противостояния!!! А теперь не мешало бы вспомнить,их славный путь к финалу: Суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Вот что получилось: 1/4 финала "Аякс" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Аякс" 2:0; "Ливерпуль" - "Порту" 3:0, "Порту" - "Ливерпуль" 1:2; "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:1, "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 3:1; "Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 1:2, "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2:1. 1/2 финала "Манчестер Сити" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Манчестер Сити" 2:1; "Барселона" - "Ливерпуль" 2:1, "Ливерпуль" - "Барселона" 2:2. Финал "Ювентус" - "Барселона" 2:1. ***** вот и вышло,что всё таки Ювентус Турин победил Барселону Каталонию и два мяча забил Роналду, после того,как Месси с пенальти открыл счёт на 88 минуте.
Князёк, да то же английский комп потроллил Инопланетян, ведь финал то будет чисто английским.... ох-хо-ха.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   649 / 1085
вчера в 16:02
стали заранее известны финалисты ЛЧ, трепищите злопыхатели Роналду и Месси, все в предвкушении этого противостояния!!! А теперь не мешало бы вспомнить,их славный путь к финалу:

Суперкомпьютер британского сайта talkSPORT спрогнозировал результаты текущего розыгрыша Лиги чемпионов, вплоть до финала. Вот что получилось:

1/4 финала

"Аякс" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Аякс" 2:0;

"Ливерпуль" - "Порту" 3:0, "Порту" - "Ливерпуль" 1:2;

"Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" 1:1, "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" 3:1;

"Манчестер Юнайтед" - "Барселона" 1:2, "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" 2:1.

1/2 финала

"Манчестер Сити" - "Ювентус" 1:1, "Ювентус" - "Манчестер Сити" 2:1;

"Барселона" - "Ливерпуль" 2:1, "Ливерпуль" - "Барселона" 2:2.

Финал

"Ювентус" - "Барселона" 2:1.

***** вот и вышло,что всё таки Ювентус Турин победил Барселону Каталонию и два мяча забил Роналду, после того,как Месси с пенальти открыл счёт на 88 минуте.
Don trambon
Don trambon
   428 / 1085
вчера в 16:00
Ливерпуль молодцы, но больше всего удивила, конечно барса. Хоть не люблю барсу и не являюсь адептом месси, но вчера их было не узнать(или Чакыра забыли зарядить)?

Теперь если сегодня Аякс выйдет финал, то, конечно будет сложно определиться за личного фаворита)
eleven LC
eleven LC
   111 / 1085
вчера в 15:57
Футбол это как жизнь,тоесть лучший драмотург!
Я конечно же хотел победы Ливерпуля но после 0:3 на Камп Ноу в это не верил,да никто не верил!
И эти 4:0 случились и Барсе пора привыкнуть что в плей-офф лч её просто громят- 0:4,0:3 от Баварии 0:4 от ПСЖ ,0:3 от Ювентуса,0:3 от Ромы и вчера 0:4 от Ливерпуля-показательно,Барса клуб без характера!
P.S. Но я всё ровно бы отдал зм 2019 Месси,он конечно не лидер впринципе но в этом сезоне он лучший футболист мира 100%!
Don trambon
Don trambon
   428 / 1085
вчера в 15:55
А модерация то есть?

Не знал что такие выражения, как у новоиспечённого адепта Месси можно использовать.

Помнится у меня ава где половина футболки барсы пришитая к половине футболке судьи не прошла модерацию.

Или в честь наступающего 9го мая на соккере можно всё?)
волгодон 2
волгодон 2
   65 / 1085
вчера в 15:50
базара нет,стыдно
Дмитрий VV
Дмитрий VV ответил Sully
   255 / 1085
вчера в 15:43
А то и обыграть. Брайтон может поцарапаться,они такие...
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Viskas el Babselona
   385 / 1085
вчера в 15:31
Хави выиграл ЛЧ в 2015 и ушел из Барселоны, из-за чего распалась их легендарная связка Хави-Иньеста в центре поля. Ну а кто в их отсутствие будет тащить сине-гранатовый середняк? Вампир-симулянт или карлик-пешеход? Не смешите мои тапочки.
Мог бы тащить парень с твоей аватарки, но этот автор требла 2009 года попивает сок, лежа на гамаке где-то в окрестностях Барселоны.
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona
   485 / 1085
вчера в 15:29
Хави выиграл ЛЧ в 2015 и ушел из Барселоны, из-за чего распалась их легендарная связка Хави-Иньеста в центре поля. Ну а кто в их отсутствие будет тащить сине-гранатовый середняк? Вампир-симулянт или карлик-пешеход? Не смешите мои тапочки.
BenderBender
BenderBender ответил ливерпуль отсасывает у Месси
   203 / 1085
вчера в 15:29
Видели мы вчера, какая она великая)))
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил ливерпуль отсасывает у Месси
   385 / 1085
вчера в 15:22
Вы любовники? Я догадывался об этом.
    ливерпуль отсасывает у Месси
    ливерпуль отсасывает у Месси ответил амурец
       626 / 1085
    вчера в 15:20
    Емеле 87 за комментарий респект
      амурец
      амурец ответил DVL
         71 / 1085
      вчера в 15:08
      Ну взять АПЛ для Ливера это справедливость
      амурец
      амурец ответил Ruslan3132
         71 / 1085
      вчера в 15:07
      победа в АПЛ Ливера было бы справедливостью
      Ruslan3132
      Ruslan3132
         191 / 1085
      вчера в 15:02
      Еще бы МС преподнес подарок потерей очков в последнем туре АПЛ )
      Гавриленко
      Гавриленко
         23 / 1085
      вчера в 14:45
      И как всегда стыдно за цска и зенит.
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