«Портсмут» - «Сандерленд»: кто фаворит?

14 мая 2019, 17:44

«Портсмут»

«Портсмут» не лучшим образом провел выездную игру против «Сандерленда», уступив 0:1. Теперь на домашней арене команде нужно действовать строго в обороне при этом рассчитывая на забитый мяч, иначе придется продолжить свое выступление в Первой Лиге Англии.

Подопечные Кенни Джекетта результативно проводят последние игры. Особенно на домашнем стадионе команда пытается с первых минут встречи захватить инициативу и избегать большого количества неточностей в передачах, чтобы не обрезаться.

«Сандерленд»

«Сандерленд» сейчас стремится к тому, чтобы мощно и качественно действовать при переходе из обороны в атаку. Команда старается делать ставку на стандартные положения. Подопечные Джека Роса сейчас нацелены на то, чтобы избегать всевозможных сюрпризов. Наверняка команда сделает все, чтобы закрыться на своей домашней арене и попробовать играть на контратаках.

«Сандерленд» наверняка будет пытаться действовать исходя из строго оборонительной формации. Никто не будет спешить бежать в атаку и даже по возможности тянуть время, так как только таким образом можно будет претендовать на выход в финал плей-офф за выход в Чемпионшип.

Факты об игре

Между собой команды встречались трижды в 2019 году. Была зафиксирована ничья и по одной победе на счету каждого коллектива

«Портсмут» только раз в десяти матчах на своей домашней арене проигрывал

«Сандерленд» в гостях не выигрывает уже на протяжении трех поединков

Учитывая расклад сил номинально фаворитом грядущего поединка выглядят хозяева. Все-таки команда дома выступает действительно мощно и агрессивно. Хорошая поддержка болельщиков должна помочь команда все-таки зацепиться за победу. Ожидаем, что «Портсмут» может по-настоящему качественно выступить в грядущей встречи. В букмекерской конторе Pinnacle играем победу «Портсмута» с учетом форы 0 с коэффициентом 1,65.