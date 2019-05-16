«Лацио» - Кубок Италии, «Аталанте» - путевка в ЛЧ!

16 мая 2019, 10:00

Бывают финалы, когда хочется отдать два кубка, и этот – один из них. Об участниках достойной борьбы на «Олимпико» - на «Соккер.ру».

Вчера на трибунах легко могли быть дедушка и бабушка лет семидесяти. Детьми видели с трибун, как в сентябре 1958 года «Лацио» на «Олимпико» переиграл «Фиорентину» и взял первый в истории клуба трофей. Забавно, но тогда «Лацио» тоже забил победный мяч головой после навеса с левого фланга.

А теперь, спустя 61 год, эти же старички, болеющие за «орлов» десятилетиями, празднуют уже седьмую победу «Лацио» в национальном турнире на выбывание, и каждая – часть их долгой жизни. Непередаваемые словами чувства детского умиления от футбольного успеха и вырванной в концовке победы.

Искренние, как слезы на глазах фанатов «Аталанты», ведь они приехали в Рим за мечтой… И в Бергамо точно есть люди, которые ждали победу «Аталанты» в Кубке Италии 56 лет, ведь видели предыдущий единственный успешный финал! Например, молодому человеку было двадцать в 1963 году, учился в университете и вместе с друзьями отправился на тот финал в Милан.

Там увидел, как Доменгини – будущая звезда «Интера», чемпион Италии и автор гола в финале Евро-68 (принес переигровку, которую «Скуадра» выиграла 2:0), сделал хет-трик против крепкого «Торино». Доменгини - жив до сих пор, тогда не знал, что принес «Аталанте» единственный Кубок Италии, а вот упомянутый болельщик-студент пережил проигранный финал в 1996-м и ждал еще 23 года…

Чтобы увидеть, как Гасперини пожимает плечами – «Аталанта» уступила в честной борьбе, с кубком скачут игроки «Лацио». Надеемся, у дедушек, которые были на финалах в Милане и Риме в прошлом веке, крепкие сердца – не стоит сильно расстраиваться, ведь один из них выиграл, второй – уступил, но отметить можно обе команды.

«Лацио» - кронпринцы Кубка Италии

7 кубков выиграли «орлы» после 10 финалов. Рим гуляет, как минимум одна его половина. Поскольку есть сумасшедший результат богатого «Ювентуса» - 13 побед и 5 поражений, то «Лацио» нельзя назвать единственными королями кубка. Но можно величать кронпринцами, поскольку у «Ромы» всего 9 побед, у «Интера» - 7, зато соотношение успехов и неудач у «орлов» куда лучше, 7 к 3. Сравните с «Миланом», у которого 5 побед и сразу 9 поражений.

3 минуты хватило Милинковичу-Савичу. Серб переломил игру, проломил головой. Неплохо, когда на скамейке есть такой игрок. Несправедливым будет заявление, что «Лацио» или «Аталанта» имели значительное преимущество в финале до мяча Сергея. Но когда идет игра без большого числа явных моментов, в которой более успешная по сезону команда – Гасперини, создает подходы против менее успешной – Симоне Индзаги очень переживал на бровке, то любой стандарт может стать роковым.

Вратарь «Аталанты» Голлини сразу взялся за голову после мяча Милинковича-Савича. Голкипер понял, что по такой игре не получится отыграться. И когда мяч выбили на Корреа в конце, то Хоакин круто обыграл защитника и вратаря, а после этого первым и единственным своим ударом в матче поставил точку – 2:0 на 90-й не отыграть, даже если судья позволяет сыграть еще семь минут.

5 финалов за 11 сезонов. «Лацио» является командой с кубковым характером. Начиная с 2009 года, почти каждый второй год светились в финалах. И если два первых выиграли, в том числе против «Ромы» в дерби, то следующие два проиграли «Ювентусу» - один в добавленное время, а второй со счетом 0:2. Пятая попытка оказалась успешной, хотя пришлось понервничать – до мяча Милинковича-Савича соперники всего трижды попали в створ ворот, шла равная по всем параметрам игра.

1-й раз «Лацио» обыграл в финале Кубка Италии команду, которая никогда в своей истории не становилась чемпионом страны. До этого были лишь «киты» со «скудетто», финалами кубка чемпионов и других еврокубков, как «Фиорентина», «Милан», «Интер», «Ювентус» или «Сампдория» с «Ромой». «Аталанта» - редкий гость без большой истории в подобных финалах даже последних лет. Но тоже достойный соперник.

1 за пять лет финал без «Ювентуса». Впервые! Оба финалиста показали настырность по пути в финал, ведь «Аталанта» обыграла «Ювентус» (3:0), хотя у туринцев было четыре «золотых дубля» подряд и они мечтали о пятом. А «орлы» Индзаги, над которым начали сгущаться тучи из-за результатов в Серии А, прошли «Интер» и «Милан». Добавьте победу «Аталанты» над «Фиорентиной» - а «фиалки» убили «Рому» 7:1 до этого, и получите соискателей кубка, которые не просто так оказались на «Олимпико».

2 гола пропустила защита «Лацио» в Кубке. Можно отметить, что «Новара» забила в ворота «орлов» столько же мячей, проиграв 1:4, как «Интер» и «Милан» вместе взятые в трех матчах по пути в финал. От «россонери» не пропускали, от «Интера» - на 120-й минуте, но гол Икарди не помешал выиграть серию пенальти. Наконец, в финале играли против очень атакующего соперника – снова можно вспомнить скорее момент, о котором говорил Индзаги, с вероятным пенальти, чем о тотальном обстреле ворот Стракоши. По попаданиям счет 3:2 в пользу «Лацио», по ударам почти равенство – 13:12.

«Аталанта» - открытие сезона в Серии А

3-й сезон Гасперини работает в Бергамо. Их хвалили и раньше, но лишь сейчас «Аталанта» так близка к большому прорыву – прыжку с 7-го места на 4-е. После выхода в финал Кубка Италии могут оказаться в групповом этапе ЛЧ . А это слава, деньги и мечта для всех в составе, от Пашалича, игравшего за «Спартак», до Гомеса – лидера и капитана. И «Аталанта» право на четвертое место заслужила.

73 забитых мяча в 36 турах – лучший результат Серии А. И принадлежит «Аталанте». Команда с Дибалой и Роналду в составе и чемпионским статусом пока не смогла забить больше, ведь у «Ювентуса» всего 69 мячей, а остальные богачи еще хуже реализуют моменты. Теперь «Аталанту» ждет очный поединок с чемпионом – «Ювентус» без мотивации, но может отомстить за разгром в Кубке Италии и ничью в Бергамо 2:2.

+29 – разница мячей бергамаски. Команда Гасперини много пропускает – в Серии А на четыре гола больше, чем «Лацио», однако если смотреть на разницу, то в Италии только у Аллегри и Анчелотти она лучше. Бергамаски выше, чем богатые клубы – «Интер», «Рома» и «Милан». Нужно отдать должное смелости команды капитана Гомеса. «Аталанта» не прячется от соперников, пускай в римском финале за это отчасти поплатились.

13 матчей без поражений до финала Кубка Италии. «Аталанта» в шикарной форме для команды, чей стартовый состав суммарно оценивают дешевле, чем в 200 млн евро, тогда как тот же «Милан» лишь за этот сезон потратил на новичков 185 млн евро. Состав Гаттузо тянет на 530 млн евро по оценочной стоимости, так что Давид сражается с Голиафом, но имеет шанс остаться на 4-й строчке

10 ассистов в Серии А у лидера и капитана «Аталанты». Алехандро Гомес в 31 год рубится очень круто. Аргентинец аккуратен как для атакующего игрока – брак всего 15 %, часто создает моменты – целых 107 за сезон (разумеется, это рекорд Серии А, а у чемпиона Пьянича всего 70 пасов под удары), но только каждый десятый ход, придуманный капитаном, команда реализует.

22 гола на счету лучшего снайпера. Колумбиец Дуван Сапата вчера сыграл не лучшим образом, хотя навязывал борьбу, но в Серии А главный снайпер «Аталанты» сейчас на втором месте по голам после Квальяреллы. Если человек в одной лиге с Роналду, играя с теми же соперниками плюс с «Ювентусом», забивает на гол больше, а еще придумал 7 ассистов – он герой сезона.

«Лацио» и «Аталанта» заслужили еврокубки?

А представьте, если «Торино» обойдет «Милан» или «Рому» в таблице Серии А – тогда гранды не сыграют даже в Лиге Европы, а «орлы» туда отправятся. Не случайно многие фанаты названных клубов сейчас ворчат, что нельзя пускать в ЛЧ тренерский коллектив со скромными финансовыми возможностями – «Аталанту».

И «Лацио» на орехи за 12 поражений в Серии А достается. Но в таком случае забывают о спортивном принципе – награждают за победы, а не просто богатых или знаменитых. Кубок отправляет прямо в групповой раунд Лиги Европы – правильная идея, хотя в итальянском случае интерес к турниру у грандов без этого есть, ведь «Интер» не выигрывал с 2011 года, а «Милан» - с 2003-го.

Названные клубы очень хотели в финал, но «Лацио» их остановил. И «Аталанта» всех по пути обыграла, так что все честно. Кроме того, кто сказал, что команда из Бергамо обязательно провалится в ЛЧ , если туда попадет? Можно подумать, «Интер» всегда легко выходит в плей-офф (и не всегда у них в группе бывают «Тоттенхэм» и «Барселона»), или «Рома» стабильно играет – хотя у нее самой был полуфинал ЛЧ , когда не ждали.

Так что «Аталанта» там, где заслужила. И финал Кубка Италии, и четвертая строчка, за которую продолжат борьбу в последних турах, им достались в результате борьбы и побед. Гасперини не смог проявить себя в «Интере» после Моуриньо, но через восемь лет сделал выводы и его «Аталанта» оставляет впечатление крепкого коллектива, который прекрасно знает, во что играет. А если не получается – дерутся до конца.

Как и «Лацио», хотя по ходу сезона Индзаги не раз «увольняли». Финал в Риме получился итальянским по сюжету и содержанию, но иного быть не могло. «Лацио» понимал, что нельзя на домашней арене в формально гостевом финале проигрывать, пусть в Серии А и не выступают шикарно. А клуб из Бергамо осознавал, что так близко к первому за 63 года значимому трофею может не быть еще полвека.

«Аталанта» дорожит каждой игрой, поэтому оставляет приятное впечатление, невзирая на результаты поединков. В Риме «Лацио» вырвал победу, переломил игру, Милинкович-Савич правильно занял позицию и выиграл борьбу, а Корреа забил гол, словно из хроники о молодом бразильце Роналдо – подработал мяч, потом всех обыграл, еще и мяч прокинул с одной стороны защитника, а оббежал с другой, как форварды 90-х.

Как в старые времена у «Лацио» Кубок Италии – впервые за шесть лет, а «Аталанте» хочется пожелать успехов в Серии А. Именно команда Гасперини может завоевать статус главного сюрприза сезона с предсказуемым чемпионом. Но осталось не пустить «Милан» или «Рому» на четвертую строчку. В Бергамо крепкая команда, и хотя им не хватило опыта подобных матчей, чтобы выиграть долгожданный трофей, шанс на награду остается.

«Аталанта» благодаря работе над собой может завоевать групповой этап Лиги чемпионов, а «Лацио», если сделает выводы, сможет быть в плей-офф Лиги Европы, ведь характер у команды есть, как и приличные игроки – Лейва, Корреа, Ачерби, Иммобиле могут работать лучше, чем в этом сезоне, а Милинковичу-Савичу просто надо определиться, уходит или остается? Кубок не распилить на две части. Но бывают финалы, когда комплименты заслужили обе стороны.

У «Лацио» сыграла их любимая кубковая ставка, а у «Аталанты» теперь двойная мотивация не отдать четвертую строчку – трофея нет, но могут привезти Лигу чемпионов в Бергамо. Причин переписать историю теперь на одну больше.