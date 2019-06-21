Зрелый «апельсин» для «Краснодара»

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Тонни Вильена покинул свое родное гнездо, свитое в «Фейеноорде», и отправился в «Краснодар». «Соккер.ру» - о голландце, который подавал большие надежды.

Словосочетанием «талантливый голландец» никого невозможно удивить. Даже если добавить к нему слово «невероятно». Потому что таких каждый сезон в чемпионате Нидерландов появляется по несколько человек минимум. Но случай с Вильеной – особенный. Потому что этот 24-летний центральный полузащитник давно ходит в таком статусе, но избежал стандартной для таких игроков участи – вырывания из родного клуба на взлете.

Мы не раз говорили, что проблемой чемпионата Нидерландов в последнее время, причем довольно давно, является своеобразная выжженная земля. Если раньше европейские топ-клубы дожидались дозревания таланта в условном ПСВ , «Аяксе» или «Фейеноорде», то уже лет десять как колоссальный финансовый разрыв позволяет даже каким-нибудь английским или итальянским середнякам вырывать потенциально талантливых ребят, когда те только намекнут на свой рост.

Это пагубно и на их таланте сказывается в итоге, и на голландских клубах. Те кое-как борются: уговорами, денежными вливаниями какими-никакими. Тонни Вильена – один из тех, кто тоже был близок к тому, чтобы его вырвали совсем юным, не «дозревшим». Он рано заявил о себе. Вильена имеет редкий набор трофеев – он дважды выигрывал юношеский чемпионат Европы: в 16 и 17 лет. Причем в обеих голландских сборных был одним из лидеров. В основной команде «Фейеноорда» Вильена дебютировал в 17 лет, с тех пор оттуда не выпадал и только наращивал позитивную статистку.

Примерно 4-5 лет назад на него охотились зарубежные клубы с хорошим относительно «Фейеноорда» финансовым положением. И в какой-то момент Вильена даже было согласился отправиться то ли в Англию, то ли в Италию. Было это в 2015 году. Но в то же время его матери поставили страшный диагноз – рак. В таких условиях Тонни не мог покинуть семью, поэтому решил остаться. И по-настоящему дозрел в футбольном плане.

За дополнительные несколько лет, которые Вильена провел в «Фейеноорде», он стал вполне зрелым и стабильным футболистом, хотя еще достаточно молод, пусть 24 года воспринимаются как слишком большой возраст для первого опыта за пределами Нидерландов. В эти «дополнительные» годы Вильена смог выиграть с роттердамцами чемпионат страны, дважды взял Кубок Нидерландов, два Суперкубка. Всего этого у него не было бы, отправься он за границу тогда, когда его особенно активно звали.

И с игровой точки зрения Вильена стал одной из ключевых фигур в «Фейеноорде». В двух последних сезонах он провел в чемпионате по 33 матча, в позапрошлом забил 11 мячей, в прошлом – шесть, к которым добавил семь голевых передач. В игровой структуре «Фейеноорда» Тонни занял во всех смыслах центральную роль. Это универсальный полузащитник, который способен отрабатывать и атакующие, и оборонительные функции.

Последние, конечно, не являются для него профильными. Но поддержать команду при отступлении он не постесняется. А это очень важно для «Краснодара», который как раз из-за нежелания отрабатывать в обороне расстался с Кристианом Куэвой – тот полностью устраивал «быков» в атаке, но если ты недостаточно командный игрок, то даже талант тебя не спасет. Впрочем, Вильену больше уместно сравнивать с Маурисио Перейрой по игровым характеристикам.

Тонни как и все голландцы-центральные полузащитники любит бить издали, у него это неплохо получается. Причем не только с рабочей левой ноги, но и с правой. У него хорошее видение ситуации на поле, предугадывание того, как должна развиваться комбинация. Для быстрого футбола «Краснодара», насыщенного осмысленными передачами на чужой половине поля, такой игрок должен быть очень полезен.

Возможно, ему не очень хватает собственной техники обводки, скоростного дриблинга, но у центрального полузащитника все же немного другие преимущества должны быть. Существуют, конечно, и некоторые опасения. Во-первых, в России футбол более тягучий и плотный, чем в Нидерландах. И пусть «Краснодар» среди российских команд выделяется как раз в более «голландскую» сторону, все равно футбол в РПЛ станет для Вильены большим испытанием, к которому ему придется адаптироваться.

Во-вторых, это в принципе новый опыт для Тонни, он впервые будет играть за пределами родных Нидерландов. Такие переезды всегда непросты, а уж тем более, когда речь идет не о другой западноевропейской стране, а о России. Тут чисто психологический и ментальный аспект. Опять же, надежда на менеджмент и сотрудников «Краснодара», которые сделают все, чтобы адаптация Вильены прошла оптимально.

Само приобретение Вильены можно считать знаковым для «Краснодара», который ранее специализировался в основном на выращивании собственных кадров для основной команды либо же приобретал менее заметных футболистов, встраивая их грамотно в свою систему и «доводя до ума». Покупка Вильены – это уже заметный трансфер и на европейской арене. Он свидетельствует об осторожной, но планомерной подготовке «Краснодара» к выходу на новый уровень. Главное, чтобы в этой покупке не пришлось разочароваться по одной из двух, описанных выше причин. Если удастся избежать проблем по этим двум аспектам, то Вильена может стать одним из самых ярких игроков чемпионата России.