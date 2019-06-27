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Проверяем готовность. Клубы РПЛ vs новый лимит

сегодня, 12:15
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Адриано Луис
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Зе Луиш
Зе Луиш
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Утвержденный на исполкоме РФС новый лимит на легионеров вступит в силу с сезона 2020/21, но «Соккер.ру» любопытно, насколько составы клубов РПЛ соответствуют ему сейчас.

Напоминаем, формула нового лимита – «8+17», восемью футболистами ограничивается количество иностранцев в заявке, то есть держать на контракте можно будет не больше восьми легионеров. Впрочем, можно, конечно, и больше, только играть они не смогут. На сегодняшний день контракты с клубами Российской Премьер-Лиги имеют 139 иностранцев, при новом лимите и, если в РПЛ останется 16 команд, максимальное число будет равняться 128, но это при условии, что каждый клуб воспользуется квотой на 100%, чего, конечно же, не будет. Вероятно, общее число иностранцев сползет в район 100-110, то есть уменьшится на 20-30% по сравнению с сегодняшним днем. Так что это действительно ужесточение лимита, как заметил генеральный директор «Локомотива» Кикнадзе. 

Зеленая зона. Прямо сейчас готовы к лимиту

«Сочи» - 3 легионера. Новички РПЛ еще не привели свой состав в должный вид, у клуба с черноморского побережья нет бюджета, задач и внятного состава, но и проблем с иностранцами нет: после расставания с нигерийцем Стивеном Альфредом в команде Точилина осталось только три варяга. 

«Рубин» - 4 легионера. Казанцы завершали сезон 2018/19 с двумя иностранцами в заявке – хорватом Уремовичем и иранцем Шекари, в ходе летней кампании уже подписали украинца Данченко и Виталия Денисова, у которого гражданство Узбекистана. Впрочем, с четырьмя легионерами «Рубин» все еще гораздо ниже радаров нового закона.

«Оренбург» - 6 легионеров. В распоряжении Владимира Федотова остаются все те же иностранцы, которые играли за «Оренбург» в прошедшем сезоне: хорваты Бегич и Мишкич, серб Деспотович, словенец Попович, португалец Алвеш и представитель Узбекистана Афонин. Белорус Сиваков легионером не считается. 

«Крылья Советов» - 6 легионеров. Закончились аренды двух иностранцев (Джано и Денисов), свободным агентом ушел Ваня Вучевич. И осталось в Самаре только шесть варягов, к числу которых не причисляем Сергея Корниленко, согласно исключению для белорусов: Рабиу, Шейдаев, Самарджич, Мияилович, Паул Антон и Агустин Рохель.

«Арсенал» - 6 легионеров. После того, как закончились аренды Луки Джорджевича, Огнена Ожеговича и Мохаммеда Кадири, в Туле осталось шесть футболистов из-за рубежа: болгары Александров и Костадинов, испанец Альварес, замбиец Кангва, буркиниец Коне и грузин Григалава.

«Динамо» - 7 легионеров. С учетом подписания поляка Шиманского и украинца Ордеца, а также расставания с Хольменом, у «бело-голубых» сейчас семь иностранцев: Теттех, Соу, Черных, Шунич, Кардозу, Шимански, Ордец. Есть одна вакансия, которая, вероятно, будет заполнена до конца трансферного окна новым форвардом. 

«Тамбов» - 8 легионеров. Новичок РПЛ станет самой африканской командой лиги? «Тамбов» завоевал путевку в высший свет с пятью иностранцами в составе, к успеху приложили ногу черногорец Кашчелан, молдаванин Чуперка, представляющий Узбекистан Галиуллин, а также нигериец Бенито и ивуариец Секу Думбия. Летом в распоряжении Александра Григоряна оказались еще три представителя Африки: нигериец Усман Мохаммед и ивуариец Мохамед Конате пришли из «Пюника», а ганец Салли Муниру – из минского «Динамо». Сразу чувствуется рука Дмитрия Селюка. По новому лимиту у «Тамбова» полный комплект легионеров, больше нельзя.  

«Урал» - 8 легионеров. Так как команду покинули Динга, Балажиц и Страндберг, в Екатеринбурге из прошлогоднего состава осталось семь иностранцев: Кулаков, Димитров, Биквалфи, Ароян, Бумаль, Араторе и Эль-Кабир. Летом к ним уже добавился поляк Аугустиняк. «Шмели» на крайней точке соответствия лимиту. 

ЦСКА – 8 легионеров. Учитывая, что ЦСКА уже расстался с уругвайцем Абелем Эрнандесом, на сегодняшний день состав армейцев соответствует лимиту. Среди наемников ЦСКА хорваты Влашич и Бистрович, исландцы Магнуссон и Сигурдссон, японец Нисимура, словенец Бийол, малиец Н’Диайе и бразилец Бекао, которого, вероятно, заменит в составе хорват Шарлия. 8 иностранцев - соответствие новому лимиту. 

Желтая зона. Пара-тройка изменений решат проблему

«Краснодар» - 10 легионеров. Легион «быков» этим летом потерял Перейру и Каборе, но при этом состав «Краснодара» пополнили уже три иностранца: голландец Вильена, бразилец Кайо и датчанин Намли. Посчитаем для протокола вернувшихся из аренд румына Ивана с норвежцем Страндбергом, хотя понятно, что на них не рассчитывают. Остаются еще Спайич, Фьолусон, Рамирес, Ольссон, Классон и Вандерсон. У Страндберга закончился контракт, его можно вычеркнуть, Андрей Иван команде не нужен, так что, по большому счету, у «быков» один лишний. Убираем запасного исландца Фьолусона и получаем удовлетворяющий требованиям лимита состав.  

«Ахмат» - 10 легионеров. Этим летом «Ахмат» расстался с тремя иностранцами и подписал двоих. Лимит превышен на два футболиста. Как минимум, двое из этих десяти футболистов покинут грозненский клуб в ближайший год: Андрес Понсе, Конрад Михалак (новички этого лета), Бериша, Нижич, Анхель, Исмаэль Силва, Раванелли, Роши, Мбенг, Дамиан Шимански.  

«Уфа» - 10 легионеров. Так как «Уфу» этим летом покинули казах Сейдахмет и швейцарец Салатич, в команде Вадима Евсеева осталось только десять иностранцев: Неделчару, Табидзе, Карп, Йокич, Пауревич, Тилль, Ванек, Слай, Вомбергар и Бизяк. Двоих нужно убирать. 

«Спартак» - 11 легионеров. Учитывая, что «Спартак» уже не рассчитывает на Сальваторе Боккетти, а Педро Роша вряд ли вернется из своей долгой командировки в Бразилию, в составе «красно-белых» всего один лишний иностранец. От кого бы вы избавились прямо сейчас? Нужно выбрать одного из девяти: бразильцы Фернандо, Луис Адрино и Айртон, алжирец Ханни, представитель Кабо-Верде Зе Луиш, аргентинский новичок Понсе, парагваец Мельгарехо, француз Жиго и грузин Ананидзе. 

Красная зона. Требуется глобальная переделка состава под новый лимит  

«Локомотив» - 12 легионеров. В сезоне 2018/19 «Локомотив» задействовал 12 легионеров, из которых уже расстался с Тарасом Михаликом, но эту вакансию занял бразилец Серкейра, которого Юрий Семин не хотел брать на сбор. Правда, может отвалиться еще Мануэл Фернандеш, у которого через пару дней заканчивается контракт, но португалец и железнодорожники ведут переговоры о продлении отношений. Получается Фернандеш в уме и еще 11 иностранцев: Кверквелия, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Идову, Ротенберг, Крыховяк, Кварацхелия, Фарфан, Серкейра и Эдер. 

«Ростов» - 14 легионеров. В составе команды Валерия Карпина сезон 2018/19 заканчивали 11 легионеров, из которых только Мевля был «чужим» - в смысле арендованным. Кроме того, четверых иностранцев «желто-синие» отправляли в аренды: Кьяртанссона, Салетроса, Бобена и Эзатолахи. Помимо этих четверых, у «Ростова» на контрактах Гацкан, Вилюш, Сигурдссон, Зайнутдинов, Попов, Сигурдарсон, Норманн, Еременко, Хаджикадунич и Шомуродов. А прямо сейчас «Ростов» просматривает канадца Эннира и собирается заключить с ним контракт. Большая чистка предстоит южанам, Валерий Карпин скажет еще немало ласковых слов про новый лимит. 

«Зенит» - 14 легионеров. «Зенит» заканчивал сезон с 13 иностранцами в заявке, из них только у Луиша Нету истек контракт, и он покинул берега Невы, при этом в арендах играли Мевля и Джорджевич. Таким образом, на контракте с «сине-бело-голубыми» сейчас 14 иностранцев: Иванович, Маркизио, Нобоа, Мак, Эрнани, Краневиттер, Ригони, Дриусси, Ракицкий, Азмун, Маммана, Барриос, Мевля и Джорджевич. И «Зенит» покупает еще. Даже с учетом «отрезанных ломтей» и нескольких футболистов, у которых в 2020 году заканчивается контракт, «Зенит» ждет серьезная кадровая встряска. 

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
   137 / 661
сегодня в 15:42
из зенитовских легионеров можно смело отсекать пенсионеров и откровенный шлак. Вот и уложится в лимит.

Мак, Ригони, Дриусси, Ракицкий, Азмун, Маммана, Барриос и Мевля. Больше никто не нужен.
удав
удав
   106 / 661
сегодня в 15:12
Иванович и Маркизио и Набоа завершат карьеру,Краневитер и Мевля не нужны.Эрнани и Джорджевич как игроки подмены будут проданы,Ригони сам хочет уйти - вот и вся революция.Еще и место останется.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   94 / 661
сегодня в 14:48
Питерский проект накупил очень много иностранного шлака за счет российских налогоплательщиков
zamsb
zamsb
сегодня в 14:19
Что так все "зацепились" за легионеров. Чем эти средне-статистические игроки лучше наших российских? " Косячат" так же как и наши. Особого преимущества в технической оснащенности у большинства из них нет. Игроки уровня Рональдо или Месси к нам в чемпионат не поедут, да и денег у клубов не хватит, что бы таких игроков чем то заинтересовать.
Jum13
Jum13 ответил LOpp
   30 / 661
сегодня в 14:14
кажется, в следующем сезоне мы станем свидетелями уже не уникального зрелища - в Зените начнут всем зулуссам выдавать российское гражданство, вот он (Барриос) тоже станет россиянином. Теперь живите с этим.
Значит его вскоре после этого купит спартак - Федун сейчас пытается хоть кого-то из российских сборников в свой проект купить
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   393 / 661
сегодня в 14:12
много второсортных легионеров.
parallels
parallels ответил 112910415
   5 / 661
сегодня в 13:57
голубоватым трудно придётся
ну, тебе-то. может, и придётся, не стоит так сильно афишировать. а зениту проще простого: иванович, маркизио, нобоа - как раз истекают контракты в 2020. и есть ещё всякие эрнани. мевля, мак, краневиттер. и вот тут уже полностью укладываемся в лимит. но про запас ещё имеются маммана и ригони. зенит легко управится с этой ситуацией, в отличие от спартака, который сам не знает, сколько у него зулусов разбежалось по тарасовке. пока всех переловят - 2026й год наступит 😂
112910415
112910415
   50 / 661
сегодня в 13:48
голубоватым трудно придётся
parallels
parallels ответил LOpp
   5 / 661
сегодня в 13:43
почему-то с другими клубами из середины таблицы (Арсенал, Ахмат, цска) очки регулярно теряете.
если цска - середина таблицы, то что тогда спартак? самое настоящее дно и есть, ты прав 😅 кстати, вопрос вне конкурса: ты, часом, не видел, как в последний раз сыграл немотивированный зенит против цска? ну так, задумайся на досуге 😂
LOpp
LOpp ответил parallels
   6 / 661
сегодня в 13:41
может, мы просто сильнее клубов середины таблицы и ниже?) спартаку не понять 😂
почему-то с другими клубами из середины таблицы (Арсенал, Ахмат, цска) очки регулярно теряете.
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   313 / 661
сегодня в 13:37
В Зените останутся качественные леги, а Спартаке Софья, засосник, Педра. )))
parallels
parallels ответил LOpp
   5 / 661
сегодня в 13:35
вас послушать, так и Ростов и Арсенал и Крылья фарм-клуб Спартака, только эти клубы регулярно у Спартака очки отбирают. А вот почему то Уфа, Урал, Оренбург у Зенита очков не отнимают. Совпадение?
может, мы просто сильнее клубов середины таблицы и ниже?) спартаку не понять 😂
LOpp
LOpp ответил parallels
   6 / 661
сегодня в 13:32
я о тамбове вообще мало что знаю - а оказывается это ваш фарм-клуб. написано в статье, что самый африканский. так что тебя не должно волновать, что у них нет стадиона - главное, что есть 6 очков для спартака)
вас послушать, так и Ростов и Арсенал и Крылья фарм-клуб Спартака, только эти клубы регулярно у Спартака очки отбирают. А вот почему то Уфа, Урал, Оренбург у Зенита очков не отнимают.
Совпадение?
GreeM
GreeM
   29 / 661
сегодня в 13:28
Всех скамеечников на продажу.
FILL3286
FILL3286 ответил parallels
   16 / 661
сегодня в 13:26
я о тамбове вообще мало что знаю - а оказывается это ваш фарм-клуб. написано в статье, что самый африканский. так что тебя не должно волновать, что у них нет стадиона - главное, что есть 6 очков для спартака)
Вы бы лучше про свои фарм клубы рассказали (Оренбург,Уфа,Урал) тут не 6 очков,а 20 почти,вот вам этого и хватило на чемпионство с душком(( АХХААХ
pomor45
pomor45
   85 / 661
сегодня в 13:24
Приятно, что футбольную общественность так волнуют события в Зените. Понять можно - лучший клуб России по классификации УЕФА вышел в ЛЧ и на него возлагают надежды на хотя бы успешный выход из группы, чего последние пять лет не смогли добиться все предыдущие чемпионы. Вперед Зенит!
Faustello
Faustello ответил RomM84
   7 / 661
сегодня в 13:17
Спахич На сколько я знаю Эмир уже повесил бутсы на гвоздь.. или решил тряхнуть стариной?
Там и РамиНес )))
Faustello
Faustello
   7 / 661
сегодня в 13:17
У Краснодара СпаХич и РамиНес???
Счетовод хренов )))
parallels
parallels ответил LOpp
   5 / 661
сегодня в 13:15
у Тамбова 8 легов, а стадиона нет для РПЛ.
я о тамбове вообще мало что знаю - а оказывается это ваш фарм-клуб. написано в статье, что самый африканский. так что тебя не должно волновать, что у них нет стадиона - главное, что есть 6 очков для спартака)
LOpp
LOpp
   6 / 661
сегодня в 13:15
кажется, в следующем сезоне мы станем свидетелями уже не уникального зрелища - в Зените начнут всем зулуссам выдавать российское гражданство, вот он (Барриос) тоже станет россиянином. Теперь живите с этим.

LOpp
LOpp
   6 / 661
сегодня в 13:12
у Тамбова 8 легов, а стадиона нет для РПЛ.
parallels
parallels
   5 / 661
сегодня в 13:09
кажется, в следующем сезоне мы станем свидетелями уникального зрелища - в спартаке начнут красить зулусов белой гуашью, чтобы выдать их за россиян. обычно в тарасовке наоборот: россиян мазали гуталином, чтобы выдать за зулусов.
RomM84
RomM84
   538 / 661
сегодня в 12:57
Спахич

На сколько я знаю Эмир уже повесил бутсы на гвоздь.. или решил тряхнуть стариной?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил FILL3286
   19 / 661
сегодня в 12:51
Краневитер, Эрнани, Мак, Мевля - на продажу. А кому этот шлак нужен после лазурных?
За границу уйдут.
Либо нашим середнякам по типу спартака сгодятся.
FILL3286
FILL3286 ответил ПерекатиПоле
   16 / 661
сегодня в 12:46
Иванович, Нобоа, Маркизио - контракт продлевать не будут. Краневитер, Эрнани, Мак, Мевля - на продажу. Возможно уйдут Ригони и Джорджевич. Ну а так то лимит явно ужесточили.
Краневитер, Эрнани, Мак, Мевля - на продажу.
А кому этот шлак нужен после лазурных?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   19 / 661
сегодня в 12:43
Иванович, Нобоа, Маркизио - контракт продлевать не будут.
Краневитер, Эрнани, Мак, Мевля - на продажу.
Возможно уйдут Ригони и Джорджевич.

Ну а так то лимит явно ужесточили.
Danila Selin
Danila Selin ответил Котэ в тельняжке
   331 / 661
сегодня в 12:38
Да... а потом российские игроки просят 200 млн за разрыв контракта... Чувствую с этим новым лимитом, они будут по 15млн руб в мес так и получать до конца игровой карьеры)))
А ещё снова смотреть на позор в еврокубках придётся...
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   110 / 661
сегодня в 12:33
Да... а потом российские игроки просят 200 млн за разрыв контракта... Чувствую с этим новым лимитом, они будут по 15млн руб в мес так и получать до конца игровой карьеры)))
OLESOCC
OLESOCC
   159 / 661
сегодня в 12:33
Жене срочно нужна отмена лимита!.
Miaf
Miaf ответил FILL3286
   128 / 661
сегодня в 12:30
А молло,паредас,гойло???
Молло, Передас и гойло- это же коренные питерцы, они с детства за Бакланов.
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