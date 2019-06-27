Проверяем готовность. Клубы РПЛ vs новый лимит

сегодня, 12:15

Утвержденный на исполкоме РФС новый лимит на легионеров вступит в силу с сезона 2020/21, но «Соккер.ру» любопытно, насколько составы клубов РПЛ соответствуют ему сейчас.

Напоминаем, формула нового лимита – «8+17», восемью футболистами ограничивается количество иностранцев в заявке, то есть держать на контракте можно будет не больше восьми легионеров. Впрочем, можно, конечно, и больше, только играть они не смогут. На сегодняшний день контракты с клубами Российской Премьер-Лиги имеют 139 иностранцев, при новом лимите и, если в РПЛ останется 16 команд, максимальное число будет равняться 128, но это при условии, что каждый клуб воспользуется квотой на 100%, чего, конечно же, не будет. Вероятно, общее число иностранцев сползет в район 100-110, то есть уменьшится на 20-30% по сравнению с сегодняшним днем. Так что это действительно ужесточение лимита, как заметил генеральный директор «Локомотива» Кикнадзе.

Зеленая зона. Прямо сейчас готовы к лимиту

«Сочи» - 3 легионера. Новички РПЛ еще не привели свой состав в должный вид, у клуба с черноморского побережья нет бюджета, задач и внятного состава, но и проблем с иностранцами нет: после расставания с нигерийцем Стивеном Альфредом в команде Точилина осталось только три варяга.

«Рубин» - 4 легионера. Казанцы завершали сезон 2018/19 с двумя иностранцами в заявке – хорватом Уремовичем и иранцем Шекари, в ходе летней кампании уже подписали украинца Данченко и Виталия Денисова, у которого гражданство Узбекистана. Впрочем, с четырьмя легионерами «Рубин» все еще гораздо ниже радаров нового закона.

«Оренбург» - 6 легионеров. В распоряжении Владимира Федотова остаются все те же иностранцы, которые играли за «Оренбург» в прошедшем сезоне: хорваты Бегич и Мишкич, серб Деспотович, словенец Попович, португалец Алвеш и представитель Узбекистана Афонин. Белорус Сиваков легионером не считается.

«Крылья Советов» - 6 легионеров. Закончились аренды двух иностранцев (Джано и Денисов), свободным агентом ушел Ваня Вучевич. И осталось в Самаре только шесть варягов, к числу которых не причисляем Сергея Корниленко, согласно исключению для белорусов: Рабиу, Шейдаев, Самарджич, Мияилович, Паул Антон и Агустин Рохель.

«Арсенал» - 6 легионеров. После того, как закончились аренды Луки Джорджевича, Огнена Ожеговича и Мохаммеда Кадири, в Туле осталось шесть футболистов из-за рубежа: болгары Александров и Костадинов, испанец Альварес, замбиец Кангва, буркиниец Коне и грузин Григалава.

«Динамо» - 7 легионеров. С учетом подписания поляка Шиманского и украинца Ордеца, а также расставания с Хольменом, у «бело-голубых» сейчас семь иностранцев: Теттех, Соу, Черных, Шунич, Кардозу, Шимански, Ордец. Есть одна вакансия, которая, вероятно, будет заполнена до конца трансферного окна новым форвардом.

«Тамбов» - 8 легионеров. Новичок РПЛ станет самой африканской командой лиги? «Тамбов» завоевал путевку в высший свет с пятью иностранцами в составе, к успеху приложили ногу черногорец Кашчелан, молдаванин Чуперка, представляющий Узбекистан Галиуллин, а также нигериец Бенито и ивуариец Секу Думбия. Летом в распоряжении Александра Григоряна оказались еще три представителя Африки: нигериец Усман Мохаммед и ивуариец Мохамед Конате пришли из «Пюника», а ганец Салли Муниру – из минского «Динамо». Сразу чувствуется рука Дмитрия Селюка. По новому лимиту у «Тамбова» полный комплект легионеров, больше нельзя.

«Урал» - 8 легионеров. Так как команду покинули Динга, Балажиц и Страндберг, в Екатеринбурге из прошлогоднего состава осталось семь иностранцев: Кулаков, Димитров, Биквалфи, Ароян, Бумаль, Араторе и Эль-Кабир. Летом к ним уже добавился поляк Аугустиняк. «Шмели» на крайней точке соответствия лимиту.

ЦСКА – 8 легионеров. Учитывая, что ЦСКА уже расстался с уругвайцем Абелем Эрнандесом, на сегодняшний день состав армейцев соответствует лимиту. Среди наемников ЦСКА хорваты Влашич и Бистрович, исландцы Магнуссон и Сигурдссон, японец Нисимура, словенец Бийол, малиец Н’Диайе и бразилец Бекао, которого, вероятно, заменит в составе хорват Шарлия. 8 иностранцев - соответствие новому лимиту.

Желтая зона. Пара-тройка изменений решат проблему

«Краснодар» - 10 легионеров. Легион «быков» этим летом потерял Перейру и Каборе, но при этом состав «Краснодара» пополнили уже три иностранца: голландец Вильена, бразилец Кайо и датчанин Намли. Посчитаем для протокола вернувшихся из аренд румына Ивана с норвежцем Страндбергом, хотя понятно, что на них не рассчитывают. Остаются еще Спайич, Фьолусон, Рамирес, Ольссон, Классон и Вандерсон. У Страндберга закончился контракт, его можно вычеркнуть, Андрей Иван команде не нужен, так что, по большому счету, у «быков» один лишний. Убираем запасного исландца Фьолусона и получаем удовлетворяющий требованиям лимита состав.

«Ахмат» - 10 легионеров. Этим летом «Ахмат» расстался с тремя иностранцами и подписал двоих. Лимит превышен на два футболиста. Как минимум, двое из этих десяти футболистов покинут грозненский клуб в ближайший год: Андрес Понсе, Конрад Михалак (новички этого лета), Бериша, Нижич, Анхель, Исмаэль Силва, Раванелли, Роши, Мбенг, Дамиан Шимански.

«Уфа» - 10 легионеров. Так как «Уфу» этим летом покинули казах Сейдахмет и швейцарец Салатич, в команде Вадима Евсеева осталось только десять иностранцев: Неделчару, Табидзе, Карп, Йокич, Пауревич, Тилль, Ванек, Слай, Вомбергар и Бизяк. Двоих нужно убирать.

«Спартак» - 11 легионеров. Учитывая, что «Спартак» уже не рассчитывает на Сальваторе Боккетти, а Педро Роша вряд ли вернется из своей долгой командировки в Бразилию, в составе «красно-белых» всего один лишний иностранец. От кого бы вы избавились прямо сейчас? Нужно выбрать одного из девяти: бразильцы Фернандо, Луис Адрино и Айртон, алжирец Ханни, представитель Кабо-Верде Зе Луиш, аргентинский новичок Понсе, парагваец Мельгарехо, француз Жиго и грузин Ананидзе.

Красная зона. Требуется глобальная переделка состава под новый лимит

«Локомотив» - 12 легионеров. В сезоне 2018/19 «Локомотив» задействовал 12 легионеров, из которых уже расстался с Тарасом Михаликом, но эту вакансию занял бразилец Серкейра, которого Юрий Семин не хотел брать на сбор. Правда, может отвалиться еще Мануэл Фернандеш, у которого через пару дней заканчивается контракт, но португалец и железнодорожники ведут переговоры о продлении отношений. Получается Фернандеш в уме и еще 11 иностранцев: Кверквелия, Хеведес, Чорлука, Рыбус, Идову, Ротенберг, Крыховяк, Кварацхелия, Фарфан, Серкейра и Эдер.

«Ростов» - 14 легионеров. В составе команды Валерия Карпина сезон 2018/19 заканчивали 11 легионеров, из которых только Мевля был «чужим» - в смысле арендованным. Кроме того, четверых иностранцев «желто-синие» отправляли в аренды: Кьяртанссона, Салетроса, Бобена и Эзатолахи. Помимо этих четверых, у «Ростова» на контрактах Гацкан, Вилюш, Сигурдссон, Зайнутдинов, Попов, Сигурдарсон, Норманн, Еременко, Хаджикадунич и Шомуродов. А прямо сейчас «Ростов» просматривает канадца Эннира и собирается заключить с ним контракт. Большая чистка предстоит южанам, Валерий Карпин скажет еще немало ласковых слов про новый лимит.

«Зенит» - 14 легионеров. «Зенит» заканчивал сезон с 13 иностранцами в заявке, из них только у Луиша Нету истек контракт, и он покинул берега Невы, при этом в арендах играли Мевля и Джорджевич. Таким образом, на контракте с «сине-бело-голубыми» сейчас 14 иностранцев: Иванович, Маркизио, Нобоа, Мак, Эрнани, Краневиттер, Ригони, Дриусси, Ракицкий, Азмун, Маммана, Барриос, Мевля и Джорджевич. И «Зенит» покупает еще. Даже с учетом «отрезанных ломтей» и нескольких футболистов, у которых в 2020 году заканчивается контракт, «Зенит» ждет серьезная кадровая встряска.