Дела кипят! «Динамо» осталось купить форварда

сегодня, 21:30

Сегодня «бело-голубые» объявили о продлении контрактов с несколькими футболистами и показали еще одного новичка. «Соккер.ру» уже моделирует состав обновленного «Динамо».

Вратарская позиция

В кипе сегодняшних новостей не было той, которая извещает о продлении контракта с капитаном и динамовцем до мозга кости Антоном Шуниным. Стоит ли болельщикам переживать из-за этого? Думаю, нет. Во-первых, сам Шунин прямым текстом заявил, что для него в приоритете всегда будет «Динамо». Во-вторых, какой ему смысл уходить, будучи динамовцем с семи лет, пережив с «бело-голубыми» самое страшное падение – в ФНЛ , накануне возрождения амбиций «Динамо» и, как кажется, новой счастливой главы клубной истории на своем собственном стадионе после стольких лет подмосковных мытарств. В-третьих, новый спортивный отдел клуба пока делает все суперадекватно, трудно представить, что Орещук и Хохлов не договорятся с Шуниным, который никуда не хочет уходить. В общем, новость о продлении контракта – дело дней или даже часов. Антон Шунин будет первым номером «Динамо» в грядущем сезоне.

Update: вечером Шунин продлил контракт с «Динамо» на 3 года

Резюме: Антон Шунин останется в «Динамо» и будет первым номером, но «бело-голубым» стоит задуматься о крепком дублере для капитана. Лещук и Зириков не тянут на эту роль.

Оборона

Линия, в которой было самое заметное движение этим летом, хотя при этом оборонительный костяк «Динамо» сохранило. Только на правом фланге произошла замена: Алексей Козлов ушел, воспитанник «Спартака» Сергей Паршивлюк, последним местом работы которого был «Ростов», подписал контракт с «бело-голубыми». С двумя основными центрбеками – Шуничем и Евгеньевым, «Динамо» подписало новые контракты, хотя у Тони были предложения из-за рубежа, а опытного Романа пытались переманить другие московские клубы. Оба остались верны «Динамо».

Конкуренцию им в центре обороны составят экс-футболист донецкого «Шахтера» Иван Ордец и приобретенный у «Ахмата» блудный воспитанник «Динамо» Заурбек Плиев. Скорее всего, пара Шунич – Евгеньев останется основной, но дублеры у них стоящие. А вот Себастьян Хольмен покинул команду, вероятно, та же участь ждет Владимира Рыкова и Константина Рауша, выразившего желание вернуться в Германию. За позицию левого защитника с Григорием Морозовым, подписавшим новый контракт с «Динамо», будет конкурировать перешедший из «Рубина» Игорь Калинин.

Резюме: Хольмен и Козлов ушли, Рыков и Рауш должны проследовать вслед за ними – незачем перегружать команду чрезмерной конкуренцией. Без этих парней получается следующая картина: справа – Паршивлюк; в центре – Шунич, Евгеньев, Ордец, Плиев; слева – Калинин и Григорьев. Паршивлюку, учитывая подверженность травмам, точно нужен дублер, хотя в случае крайней необходимости справа может сыграть Морозов, поэтому полагаю, что комплектация обороны завершена.

Полузащита

Учитывая наличие Теттеха, Соу (его судьба еще не до конца ясна), Юсупова и юного Москвичева центр полузащиты можно считать укомплектованным, разве что «Динамо» пригласит в среднюю линию какую-нибудь звезду – помните в начале трансферной кампании ходили слухи о Зобнине и Баринове. Может быть, все еще впереди? Впрочем, один любопытный новичок в среднюю линию уже приобретен – речь о поляке Шимански, которого покупали точно «под основу».

Себастьян может сыграть на любом из флангов или на позиции центрального атакующего полузащитника – жду его именно в этой роли. Слева останется Жоаозиньо, справа Хохлов продолжит наигрывать Кардозу. Схемой первого выбора на постоянной основе станет 4-2-3-1. Тут уже и некая глубина состава намечается: так, на два места в опорной зоне претендуют четыре футболиста – Теттех, Соу, Москвичев и Юсупов, в «верхней» тройке полузащиты могут выходить Шимански, Кардозу и Жоаозиньо, а еще есть Панченко с Черных и молодые ребята – Терехов, Липовой, Грулев.

Резюме: Предела совершенству нет, но количественно средняя линия «Динамо» укомплектована, хотя понятно, что точечными покупками можно поднимать качество.

Нападение

На самом деле, «Динамо» осталось сделать одно приобретение, чтобы трансферная кампания выглядела завершенной, а состав – полностью готовым к сезону. Но это самая трудная часть задания Романа Орещука. После расставания с Евгением Луценко «Динамо» осталось с одним форвардом – Марковым, который не тянет на роль основного форварда, но может пригодиться в роли джокера – еще в «Тосно» классно выходил на замены и забивал много голов. А так у Евгения большие проблемы с реализацией, своими промахами он губит титанический командный труд.

«Бело-голубым» нужен нападающий, который будет забивать, то есть речь именно о футболисте для основного состава. Вероятно, именно это будет главная, по крайней мере по деньгам, летняя покупка «Динамо». Роман Орещук успокаивает: «Ищем форварда. Скажу больше, чтобы успокоить болельщиков – форвард будет». От этого финального приобретения, возможно, будет зависеть судьба «Динамо» в грядущем сезоне. Ждем с нетерпением, а команда у «бело-голубых» уже вырисовывается любопытная.

«Динамо» в сезоне 2019/20: Шунин – Паршивлюк, Шунич, Евгеньев, Морозов (Калинин) – Теттех, Юсупов – Кардозу, Шимански, Жоаозиньо – НовыйКрутойФорвард.