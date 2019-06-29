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Джокер сборной. Секрет Дениса Черышева

вчера, 16:00

В день, когда «Валенсия» выкупила контракт Черышева, «Соккер.ру» рассказывает о хавбеке сборной России то, на что редко обращают внимание.

Лучше Дениса только Месси

Звучит претенциозно, но чистая правда – по качеству созданных моментов за единицу времени в Ла Лиге в прошлом сезоне только Лионель опережает игрока сборной России. Шах и мат, скептики. Пабло Сарабия, у которого 13 ассистов, как у Месси, уступает Черышеву, как и все остальные плеймейкеры чемпионата Испании.

И это не просто цифры, это – доказательство мастерства и задел на будущий сезон. У Дениса нет феноменальной скорости, но у него есть школа «Реала» и мышление футболиста очень высокого уровня. Да, не всегда хорошие парни побеждают. А человек, который часто создает удобные моменты, не обязательно получает за это вознаграждение.

Например, в этом случае игроки «Валенсии» умудрились реализовать всего 2 момента. Но оцените масштаб – всего за 1 715 минут на поле Черышев (Месси сыграл на 1 000 минут больше) сумел создать шансов на восемь голов! В четыре раза больше, чем выжали напарники. Вопрос строго к ним, поскольку сам Черышев опередил всех основных исполнителей с видением поля в составах «Барселоны», «Атлетико» и «Реала», кроме Месси. 

Марселино верит в Дениса

Хорошо, что «Валенсия» не опозорилась в концовке сезона. Добрались до полуфинала Лиги Европы, где по делу уступили «Арсеналу», зато весело сыграли. «Лос Чес» также не пропустили «Хетафе» или «Севилью» в Лигу чемпионов. Жаль, решающие матчи Денис смотрел как зритель, поскольку получил травму. Но ему не привыкать и восстанавливаться умеет.

Но был смысл заплатить «Вильярреалу» и оставить хавбека у себя. В составе участника ЛЧ всего два футболиста, которые видят поле на мировом уровне, когда создают моменты. Это Ли Кан Джин – лучший игрок молодежного чемпионата мира из Южной Кореи, и российский вингер Черышев. У них общая задача – принесли пользу команде, и оба могут это сделать.

Причем если восемнадцатилетний атакующий хавбек будет брать свежестью дебютанта, то за Черышева говорит опыт. Все неприятности из прошлого закалили Дениса. Сейчас играет умнее и единственное, что ему всегда нужно желать – здоровья. Если говорить о клубе, то «Валенсия» набрала ход – почти не проигрывали. Состав хороший, Силлессен вряд ли его испортит, Гарай и Габриэл в защите справлялись, Гайя, если не заберут в другой клуб – выжжет левый фланг.

У Черышева есть конкуренты, но могут быть потери в составе, поэтому не стоит пугаться следующего сезона. Денис получит игровую практику, ведь тот же Гонсалу Гедеш не всегда стабилен и в сборной Португалии выходил в линии атаки. Будущее Родриго под вопросом, Солер молодой и поэтому вряд ли стабильный – на флангах «Валенсии» с учетом, что Дениса поддерживает тренер команды, успешно пережившей кризис, Черышеву место найдется. Не всегда с первых минут, но борьба будет честной. 

Черышев важен сборной

Ожидания «Валенсии» - ее проблемы, как говорил главный комментатор России, но куда важнее сборная. Есть Головин и братья Миранчуки, есть любимец Черчесова в атаке – Ионов, но в этом списке нет ни одного ярко выраженного вингера. Антон Миранчук меняет позиции и не создан строго для фланговой игры, как и его брат Алексей. Головин вынужденно может сыграть на краю, но и в «Монако», и в сборной логичнее использовать Александра на позиции под нападающим.

А поскольку Ионов в «Ростове» - один из нападающих, как и в сборной, где далеко не в каждом поединке себя показывает, то дефицитной становится позиция вингера, куда Чалова и Смолова не засунешь. Слуцкий уже играл с тремя центральными форвардами - результат помните. Черышев с его техникой легко займет место левее центра и принесет пользу. Кроме того, сильный удар не является козырем крупного Дзюбы, и хотя Головин может пробить коварно, как и братья Миранчуки, судя по результатам весны, у Черышева выстрел круче.

Помним не просто голы на чемпионате мира – важные и красивые, но также саму серию. Если за «Валенсию» Денис не все моменты реализовал (4 гола за сезон), то за сборную наколотил немало. Черышев забил 9 мячей в последних 11 встречах – главный джокер по голам в команде Черчесова. А если бы сыграл против Сан-Марино и Кипра, то мог довести счет до 12 голов в 12 играх. Очень важно, чтобы сильному футболисту Черышеву сопутствовала в новом сезоне удача.

Пусть решение «Валенсии» полностью выкупить его контракт воодушевит, ведь до Евро-2020 уже меньше года. Сначала надо забронировать место на турнире – круто сыграть против шотландцев, а затем готовиться к кубку. В футболе хватает историй игроков, которым травмы мешают реализовать потенциал на длительной дистанции, но судьба дарит им возможность стать героями Евро и ЧМ. Если Черышев будет одним из таких и после удачного кубка мира результативно сыграет на Евро-2020 – будет круто.

У сборной России мало людей, которые часто пересекаются на поле с воспитанниками «Реала» (а их целый выводок во многих клубах Примеры) или «Барселоны». Что могут рубиться против «Севильи» и «Атлетико» - команд уровня полуфиналов еврокубков. Черышеву важно урвать как можно больше игровой практики в ЛЧ и Ла Лиге в составе «Валенсии», но у него есть козырь. Не у всех талант видеть поле, а Черышев читает игру успешнее, чем все основные игроки Ла Лиги прошлого сезона, кроме самого главного.

У него не все получалось, как и у «Валенсии» годом ранее. Но впереди ЛЧ и длинный сезон, а поскольку речь о позитивном человеке, который выкладывается на тренировках – вспомните, что Черышев согласился полететь в Бразилию в 2014, чтобы быть резервным на случай травм и просто тренироваться, то есть по части дисциплины, отдачи или техники вопросов никаких. А насмехаться над человеком, у которого многовато травм, в таком случае странно.

Вспомните о Роббене – обзывали «хрустальным», говорили, что быстро завершит карьеру, а играет до 35 лет. Черышеву всего 28, и если пойдет по стопам Арьена – банально повезет реже попадать в лазарет, то еще сезонов пять на высоком уровне точно выдаст.

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Все комментарии
Морро
Морро
   475 / 649
вчера в 22:25
С Черышевым в сборной даже Дзюба веселей играет.
Kresi frok
Kresi frok
   105 / 649
вчера в 18:46
Испанец действительно очень хорош, без него сборная расии - тень мирового футбола, здоровья Денису.
Nety-net
Nety-net ответил Рыжая Борода
вчера в 17:42
Я бы сказал он Фернандес, Зобнин и Джикия
Питер Ман
Питер Ман
   55 / 649
вчера в 17:00
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       280 / 649
    вчера в 16:41
    Лучший игрок России на сегодняшний день
    JackNorz
    JackNorz
       73 / 649
    вчера в 16:40
    Удачи и здоровья Денису!
    AmIIIeR89
    AmIIIeR89
       137 / 649
    вчера в 16:33
    Да у него уже хронические травмы, не игрок а хрусталь
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