Семь преимуществ «Локомотива» перед «Зенитом»

сегодня, 13:00

Фаворитизм команды Семака обосновать проще, но «Соккер.ру» специально ищет зацепки для неудачников Суперкубков.

Чемпион – формальный фаворит финала в Москве, вытекает из статуса и возможностей. Но «Зенит» и «Локомотив» примерно в равных условиях после сложных сборов. Будут «задыхаться», невпопад медлить и спешить, ошибаться. Но не кажется ли вам, что в таких условиях у аутсайдера есть повод помечтать о трофее с третьей попытки? Ведь у «Локомотива» свои козыри и резоны настроиться на Суперкубок.

Кубковый характер

Напомнить, от кого «Зенит» из Кубка России обычно вылетает? Не от фаворитов, а от таких команд, как «Ростов», «Динамо» из Санкт-Петербурга или «Анжи». Причем от последних - со счетом 0:4. Вылетали задолго до финалов, в которых их соперники тоже не бывали. А «Локомотив» дважды завоевывал победы в Кубке России. И хотя в еврокубках «железнодорожники» редко доживают до весны, у «Зенита», у которого опыта больше, плачевный результат и в плей-офф Лиги Европы. Даже когда хотят в кубках показать характер – пролетают. Не проигрывали «Челси», МЮ или «Арсеналу», все куда прозаичнее. У команды Семака нет кубкового стержня, а у коллектива Семина - очевидно есть, что и помогло с середины таблицы выбраться сначала в чемпионы, а потом на второе место. «Локомотив» упрямее.

Клубные патриоты

У «Зенита» много легионеров и немало приезжих из числа россиян. Дзюба подружился с петербуржцами, но прибыл из состава «Спартака». Смольников – из «Краснодара», а изначально из «Локомотива» вышел. Жирков – из ЦСКА транзитом через «Анжи» и «Динамо», если ограничиваться клубами РПЛ . Оздоев или Ерохин – приезжие. Один Кузяев свой, но и того не оценили, вернулся уже из «Терека». У «Локомотива» же есть Баринов – с 2012 года в академии клуба, братья Миранчуки – зарабатывали в родном клубе столько, как Дзюба за минуту в «Зените», но оставались. Когда у чемпиона все получается – можно ставить на класс, но если надо будет включить клубный патриотизм, то у «Локомотива» аргументов больше.

Поединки в столице

Сыграют на новой арене имени Льва Ивановича Яшина, то есть в Москве. Если в Санкт-Петербурге команда Семака в веселом матче обыграла банду Семина со счетом 5:3, то во втором туре уже была ничья 1:1. И она лучше описывает характер противостояния последних лет. Например, до этого «Локомотив» в чемпионском сезоне дважды обыграл «Зенит». Еще раньше на успехи соперника отвечал ничьими, а началась серия победой 2:0. Вспоминается также финал Кубка России 2015 года, когда петербуржцы выиграли по пенальти, но там были другие составы и другой статус «Локомотива». Сейчас это бывшие чемпионы и обладатели кубка – опыта больше. «Зенит» они в Москве уважают, но не боятся.

Надежность защиты

Гильерме видел по 11.7 ударов за игру в среднем в РПЛ , что является четвертым результатом сезона. Но такое высокое для защиты имени Чорлуки и Кверквелии число набили из-за провала на старте сезона и ошибок в отдельных играх – в том числе с «Зенитом» в гостях. А вот оборона Лунева не четвертая, а лишь восьмая по допущенным ударам. Причем нельзя повесить всех собак на защитную линию до приезда Ракицкого, поскольку Ярослав и в Лиге Европы у своих ворот ошибался, и в чемпионате. Причем «Зенит» умудрился пропустить на гол больше, чем «Локомотив» в РПЛ , хотя у соперников Семака моменты были хуже по качеству. Оборона не радовала, а тут еще Барриос устал – а он чистил опорную зону лучше, чем Паредес осенью.

Прессинг и агрессия

«Зенит» привык, что ему отдают мяч? Но если соперник комфортно чувствует себя при игре полуторным номером, то может случиться всякое. Семака переигрывали не обязательно прямые конкуренты, но и середняки с аутсайдерами РПЛ . Этому можно найти объяснение. Во-первых, «Зенит» реже вступает в борьбу – у них меньше отборов, чем у «Локомотива». Во-вторых, если чемпион на 16-м последнем месте в РПЛ по перехватам, что отражает их подход к высокому прессингу, то «Локомотив» - третья команда, вслед за агрессивными «Рубином» и «Динамо». Семину не нужно заставлять команду работать усердно и быть цепкими. Игнатьев, Чорлука, Крыховяк, Хеведес и Кверквелия читают игру, а у «Зенита» ни одного специалиста по перехватам. И не грешите на владение мячом – в этом случае не формирует разницу, по нему соперники равны.

Магнит для пенальти

Сухину обвиняют в том, что из-за него судьи совершали ошибки в пользу «Локомотива»? «Какие ваши доказательства?» Помнится, еще после финала Суперкубка два года назад, когда Безбородов принимал решения, что привели к победе «Спартака» над командой Семина, Юрий Павлович очень возмущался. И прошлой осенью жаловался. А весной причин не нашел, ведь судьи симпатизировали «Локомотиву» в спорных ситуациях. Например, «Зенит» в РПЛ реализовал три пенальти (на один меньше, чем «Анжи»). А на счету «Локомотива» сразу 7 удачных «приговоров», рекорд чемпионата. В финале Суперкубка, где игроки могут оказаться агрессивными из-за нагрузок и того, что не все получается, пенальти – важный компонент. И «Локомотив» их находит лучше всех.

Очень богатый опыт

У «Зенита» есть Ракицкий, Иванович, Жирков и Нобоа. А вот опытный Анюков завершил футбольную карьеру. Сравните с отрядом бывалых людей тренера Семина, которому самому прожитых лет не занимать – Чорлука, Крыховяк, Игнатьев, Квервелия, Хеведес, Рыбус, Эдер и Гильерме. И это еще Фернандеш ушел, Фарфан травмировался, а Игорь Денисов завершил карьеру. У «Зенита» нет человека, который забивал бы в финале Евро, как Эдер, хотя есть Иванович с голом «Бенфике» в финале Лиги Европы. Зато суммарно «Локомотив» опытом может задавить чемпионов России. У Семина всегда есть молодые люди на поле, и они тоже сегодня важны, но настоящих воинов предостаточно. В том числе людей, что брали разные кубки. У «Локомотива» три трофея за три года, у «Зенита» пока один.