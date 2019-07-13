Чемпион Великобритании «Шеффилд Юнайтед» - сезон 1897/1898.

сегодня, 21:51

Шеффилд это особый город в истории футбола, именно здесь был основан первый футбольный клуб « ФК Шеффилд». И было бы не справедливо если бы данный город оставался без трофеев. Первый чемпионский титул для города завоевал «Шеффилд Юнайтед» в 1898 году спустя 9 лет после своего создания в 1889-ом, не смотря на то что « ФК Шеффилд» и «Шеффилд Уэнсдей» были созданы гораздо раньше. Но как оказалось это был первый и единственный раз, когда они поднимали титул над головой. В этом году клубу исполняется 130-лет со дня основания, круглая дата, также клуб является одним из 22 клубов основателей премьер-лиги в 1992 году. А сегодня проделав путь вернулся в элиту, и по такому случаю хотелось бы рассказать о чемпионском сезоне столетней давности.

Какими игроками обладал клуб в те года.

В составе клуба играли такие футболисты как: Уолтер Беннет - по прозвищу «Cocky», что означает дерзкий, стал главным бомбардиром клуба в чемпионский сезон с 13 голами, был приобретен командой всего за 10 фунтов стерлингов в 1896 из местного клуба откуда и родом «Мексборо». Вообще в начале его карьеры многие сомневались в его способностях, что из него получится отличный футболист, однако он доказал обратное, и тот стиль, который демонстрировала та команда футболист подходил. Джек Алмонд - нападающий перешедший из «Дарлингтона» в 1896 году, не так часто забивал, но в чемпионском сезоне стал вторым бомбардиром клуба с 9 мячами. Джон Каннингем - шотландский крайний левый нападающий провел всего один сезон, в мае 1897 года пришел из «Престон Норд Энд», и забив семь мячей помог команде впервые в истории выиграть титул. Эрнест Нидхем - известен тем, что провел всю карьеру за одну команду, и сыграл за «лезвий» более 500 матчей, Кенни МакКей - еще один шотландец в команде, игрок атакующего плана, в команде появился в 1896 году перейдя из «Хамилтона». Нил Логан - в чемпионском сезоне забил четыре мяча, и помог тем самым команде выиграть главный трофей, Фред Прист его профессиональный путь начался за первую команду в 1896 году и отыграл 9 лет.

Ральф Годи - старт своей карьеры начал в любительских клубах, но в 1897 году стал игроком «Юнайтед», провел всего один сезон, выйдя на поле всего шесть раз забив два гола, в том числе один из них был решающим в ворота «Астон Виллы» в гостях, в той игре ему сломали нос, но он оказался бойцом. И кстати после Годи перейдет в «Виллу» и станет первым футболистом Англии, кто выиграл два титула высших дивизионов с разными командами в 1898 с «Шеффилдом», в 1899 с «Астон Виллой», причем провел всего по сезону за каждый коллектив. Уильям Харрисон Джонсон провел за команду 14 лет посветив им всю профессиональную карьеру футболиста с 1895 года, до этого выступал в непрофессиональных клубах, вырастил двух детей в последствии тоже футболисты «Лезвий» Гарри и Том Джонсоны, Том Моррен несколько сезонов провел за команду и помог клубу выиграть пару трофеев, Рэбби Хоуэл выступал за клуб с 1890 года и провел 8 лет, в течении пяти лет левый фланг обороны был его основным место на поле, провел 200 игр при этом практически не уступал место никому.

Уильям Фулк - голкипер по прозвищу «толстяк» обладал высоким ростом и плотным телосложением, а также крутым нравом, в одном из матчей чемпионата, как это часто бывает, когда вратарю делать нечего повис на перекладине ворот, в следствии чего перекладина не выдержала и сломалась, игру пришлось остановить, основной страж ворот. Если говорить о вратарях «Шеффилда» (Также стоит упомянуть в клубе был первый темнокожий вратарь профессионал Артур Уортон, однако он не участвовал в чемпионском сезоне, так как покинул ее ранее). Боб Кэин - центральный шотландский защитник семь лет с 1891 года провел 7 сезонов за команду. Также принял участие, и в победном сезоне 1897/1898, по одному из вариантов тех событий, ему золотую медаль не выдали, так как летом 98 перешел в «Тоттенхэм», и еще оказалась выплата виде бонуса, это вызвало как раз скандал, и недовольство со стороны «лезвий» , и как итог отмену золотой медали. Генри «Харри» Тиккетт - правый защитник начинал свою карьеру профессионала в качестве игрока «лезвий» в 1891 году в качестве гостя, однако не прижился молодой футболист и покинул клуб,.вернулся в 1893 году за 30 фунтов стерлингов из «Ротерхэма Тауна» и провел за команду еще одиннадцать лет.

Путь к главному триумфу в истории клуба.

Годом ранее в сезоне 1896/1897 «Шеффилд» закончил серебряными призерами чемпионата. Однако в следующем сезоне 97/98 подопечным Джозефа Востельхольма мало кто отдавал предпочтение, все рассчитывали на успех сильнейших клубов тех лет «Сандерленд» под руководством шотландца Роберта Кэмбелла, (хотя главным творцом все же был англичанин Том Уотсон покинувший ранее клуб, возможно это скажется на чемпионской гонке), и действующему чемпиону лиги «Астон Вилле» под руководством шотландца Джорджа Рэмзи. У обоих клубов на тот момент была по три выигранных титула высшего дивизиона, и казалось бы кто сможет им составить конкуренцию. Стоит также отметить чемпионат тогда принимало всего 16 команд. Однако с самого начала «лезвия» выдали впечатляющую серию из 14 матчей без поражений. Начала такой серии стартовало с первого сентября, и домашней победы над «Дерби Каунти» - 2:1, и до 11 декабря, проиграв первый матч «Стоку» в гостях - 1:2. Через две недели случилось второе поражение, на этот раз дома с тем же счетом от «Ливерпуля», однако чуть позже в феврале следующего года «лезвия» возьмут внушительный реванш на «энфилде» - 4:0, это будет самая крупная победа в гостях в сезоне среди всех участников того чемпионата. В январе состоялись две решающие игры с действующем чемпионом бирмингемской «Астон Виллой» дома на «брэмолл лейн» выиграли - 1:0, в гостях на «вилла парк» - 2:1, один из решающих мячей тогда забил Ральф Годи, о котором шла речь чуть ранее.

«Бирмингемцы» по началу тоже шли без поражений, однако ближе к середине чемпионата их отбросило в середину верхней части таблицы, и январские поражения от «Шеффилда» способствовали такому развитию ситуации, действующий чемпион закончит сезон на 6 строчке чемпионата. Второй преследователь «Сандерленд» окажется более удачным, однако уже в третьем туре оступились, проиграв первому чемпиону Англии, и обладателю золотого дубля «Престон Норд Энду» - 2:0. В середине чемпионата с конца декабря и до апреля клуб выдаст 11 матчей без поражений, в том числе обыграют «лезвий» дома - 1:3. «Шеффилд» в марте проиграет две игры от «Вест Бромвича» и от главных преследователей, это подставит под сомнение претендента на титул. Однако в апреле начнется спад, и первый проигрыш главного оппонента «черных котов» совпадет с гостевого поражения от «Юнайтед» - 1:0, дальше последует еще два от «Бэри» и «Эвертона» заставит их в итоге отступить. Именно благодаря домашней победе над «Сандерлендом» 4 апреля 1898 года решиться судьба чемпиона того сезона.

В итоге «Шеффилд Юнайтед» спустя 9 лет после своего появления выиграл главный чемпионат страны, так же в том же 1898 году «лезвия» получили неофициальное прозвище и титул «Чемпион Великобритании», победив в матчах лучших команд Туманного Альбиона чемпиона шотландской лиги «Селтик». Однако уже в следующем сезоне 1898/1899 клуб чуть не вылетит, и займет 16 строчку, и благодаря расширению лиги до 18 клубов останется в элите, правда компенсируют это победой в кубке Англии - 4:1 победив в финале «Дерби Каунти».