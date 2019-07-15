Гол вне закона, Хвича и хороший «Рубин»

вчера, 23:12

В заключительном матче первого тура РПЛ «Локомотив» и «Рубин» обменялись голами в Черкизове, а «Соккер.ру» выделяет сюжет с участием грузинского футболиста.

У «Локомотива» наполовину обновилась оборона, у «Рубина» - команда

Начнем с изменений в составах команд по сравнению с прошлым сезоном. В защите «Локомотива» половину позиций заняли новички: справа с первых минут вышел Дмитрий Живоглядов, а в паре с Ведраном Чорлукой в центре сыграл бразилец Мурило, из-за которого Юрий Семин ссорился с руководством и поначалу угрожал не брать на сбор. Однако же чем-то приглянулся Серкейра легендарному тренеру железнодорожников, раз даже Соломон Кверквелия - железно основной центрбек «Локо» в предыдущих сезонах - остался на скамейке запасных. Впрочем, причина такого выбора тривиальна: грузинский защитник пока не успел набрать оптимальную форму.

Что касается «Рубина», то у казанцев изменений куда больше. В воротах новичок Дюпин, на флангах Олег Данченко и Виталий Денисов, которые тоже пришли летом. Кстати, Денисова заметным баннером поприветствовали красно-зеленые фанаты, которые решили выразить защитнику благодарность за годы в «Локо». Средняя линия осталась от Курбана Бердыева – Могилевец, Подберезкин (новый капитан), Коновалов и Башкиров, а вот в атаке снова новички – Евгений Марков и Зурико Давиташвили. Итого, пять новых футболистов в старте, а шестым можно считать Романа Шаронова, занявшего позицию на тренерской скамье.

Невезение Антона Миранчука

Юрий Семин перед матчем заявил, что братья Миранчуки могут играть в любом европейском клубе – завидная характеристика от авторитетного тренера, которой важно из матча в матч соответствовать своей игрой, ведь Палыч не постесняется и пожурить, если будет за что. Пока братья оправдывают и доверие, и оценку своего тренера, правда, в игре с «Рубином» Антон попал в полосу неудач. В первом тайме Миранчук-правша не попал в створ ворот из убойной позиции после классной комбинации с братом, а потом с пенальти ударил в перекладину.

Если бы Антона не подводила точность, то «Локомотив» еще в первом тайме мог сделать весомую заявку на победу. Впрочем, это вовсе не означает, что «Рубин» отсиживался в обороне и действовал несмело против фаворита. Ничуть не бывало! Обновленные казанцы под руководством Романа Шаронова действовали на равных с вице-чемпионом, в атаке выделялся Давиташвили, также стоит отметить правого защитника Олега Данченко, доставившего немало неприятностей Мацею Рыбусу. Но больше всего удивило, что линия полузащиты «Рубина» достойно выглядела на фоне Крыховяка, Баринова и братьев Миранчуков.

Третий подряд гол «Локомотива» забивает Алексей Миранчук

Антон не реализовал пенальти, но все-таки счет в матче было суждено открыть Миранчуку прямым ударом со стандарта. В середине второго тайма Алексей мастерским ударом с левой ноги послал мяч точно в девятку ворот «Рубина». Юрий Дюпин пошел разговаривать со своими партнерами, которые стояли в стенке, но повторы показали, что Миранчук пробил идеально, вряд ли кто-то мог выручить «Рубин», кроме резкого порыва ветра или удачно пролетающего дракона Зиланта – символа Казани. Ах да, еще избавить команду Романа Шаронова от пропущенного мяча мог арбитр Михаил Вилков, если бы всего-навсего должным образом исполнил свои обязанности.

Дело в том, что по новым правилам игроки атакующей команды во время исполнения стандартного положения не имеют права мешать выстроенной стенке. Игрок атаки должен находиться на расстоянии, как минимум, один метр от стенки. Александр Коломейцев явно нарушает этот закон, из-за его действий судьи обязаны были отнять гол-шедевр у Алексея Миранчука и «Локомотива». Но Вилков и его коллеги оказались «двоечниками», не выучили новые поправки в правилах футбола и допустили результативную ошибку в пользу «Локо». Таким образом, Алексей Миранчук стал автором третьего подряд гола железнодорожников в официальных матчах: забил «Рубину» после дубля в ворота «Зенита» в матче за Суперкубок.

Кварацхелия отсалютовал «Локомотиву»

Незаконного гола не хватило «Локо» для победы, ведь ответ нашелся у футболиста, чей выход на замену « РЖД Арена» встретила свистом. Не слишком понятно, какие претензии у фанатов «Локомотива» к Хвиче Кварацхелии, который провел в «Локомотиве» несколько месяцев на правах аренды, десяток раз появился на поле (лишь однажды в стартовом составе). «Рубин» предложил молодому футболисту гораздо более приятные условия – пятилетний контракт вместо еще одного сезона на правах аренды, как хотел «Локо», так стоил ли удивляться, что Хвича выбрал стабильность и игровую практику? В Москве пришлось бы конкурировать за место на поле с братьями Миранчуками.

В общем, Кварацхелию назначили врагом на трибунах «Локомотива», а он взял и забил в ворота бывшего клуба в дебютном матче за «Рубин», причем свой успех демонстративно не стал праздновать из уважения к тем, кто его освистывал. Хвича – молодец, как и его команда, оставившая приятное впечатление по матчу с «Локомотивом». Посмотрим на дистанции, но начал «Рубин» под руководством Романа Шаронова с хорошего футбола и приемлемого результата в одном из сложнейших выездных матчей сезона.