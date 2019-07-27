ГлавнаяБлогиДно пробито

Наполеон Кононов и «Спартак» без подарков рефери

вчера, 21:00

«Соккер.ру» отслеживает путь москвичей к поражению. Вряд ли удары в каркас ворот или решения рефери оправдывают футболистов и Кононова.

У Кононова нет нужного характера

Один из ста тренеров попадет в «Спартак» и выживет в мясорубке. Характера не хватало и Каррере. Массимо на чемпионской волне мог устроить настоящую революцию, с погромами, зеленой долларовой кровью прилипал, со сменой вертикали власти в клубе. Но испугался. Или не захотел резать гнилое мясо.

В результате его свергли первым и некрасиво. У Карпина характер был, но во времена тренером «Спартака» не хватало опыта. А у Кононова нет ничего из списка, который позволял бы ставить на длительную работу в «Спартаке». Ведь оценка игры «красно-белых» совпадет у фанатов «Зенита», у поклонников москвичей и у стороннего наблюдателя.

Пыжились, тужились, попадали в каркас ворот – не повезло, хотя повезло в первых двух турах, проиграть могли и раньше. Фанаты «Спартака» были огорчены происходящим на поле. Разумеется, услышали очевидные призывы к расставанию с Кононовым, поскольку фаворит объективно не уничтожал скромного новичка из ФНЛ.

Скорее наоборот, Григорян не разнес, но грамотно придушил «Спартак» Кононова. У Башлачева есть песня о водовозе, который попал на сеанс гипнотизера, а тот коварно заставил его ощутить себя Наполеоном по ходу сражения. Водовоз не пережил сравнение себя и императора, а мистичности добавляет последняя строчка: «А на нем был залитый слезами императорский старый сюртук».

У «Спартак» есть водовоз-Наполеон, который многое и зря обещал, но вместо старого сюртука тут новый пиджак. Олег Георгиевич вряд ли признает, что не на своем месте, хотя работает его команда уныло. Футбол-то не поставлен, откуда взяться грамотной работе и уверенным победам? Было видно против «Сочи», против «Ростова», ничего за еще одну неделю Кононов не изменил.

А заявлять, что у «Тамбова» состав сильнее, конечно же, смешно. Со счетом 0:2 проиграл фаворит. Если сейчас Федун с подачи Цорна вернул бы безработного Карреру, у которого нет достойных предложений в Италии, но оградил от клуба Трабукки, то хуже бы не стало. Массимо хотя бы символ чемпионства. И урок, насколько важно настаивать на своем в «Спартаке», уже получил. А Кононов лишь символ уныния.  

Арбитры не оправдывают «Спартак»

Оценочное суждение – первый гол «Спартаку» забили после маленького офсайда, что и заметил помощник арбитра, когда поднял флажок. Но посовещался с Вилковым и передумал. Ну и на пенальти «Спартак» мог претендовать. Хотя тут надо изучать рекомендации именно 2019 года – правила ведь менялись в части игры рукой в штрафных, приплетать пенальти прошлого уже нельзя.

Вот только счет-то не 1:0 в пользу «Тамбова» с левого пенальти. Также слабенько оправдывать все неготовностью футболистов или плохой реализацией ими моментов. Лучше признать, что «Спартаку» помогли избежать позора рефери в первом и втором турах, а вот в третьем наоборот решения судьи сработали в пользу «Тамбова». К победителю нет вопросов, команда Григоряна сыграла круто – боевито, внимательно при стандартах.

Солидно ждали в статическом прессинге, аккуратно перестраивались тактически. Работали и заработали три очка, не пропустив от команды стеночек и забеганий по Кононову. С другой стороны, даже если бы VAR был и повлиял, кто скажет, что еще одна победа или ничья «Спартака» при плохой игре являлась полезной? Незачем оттягивать неизбежное, арбитры в первых двух турах и так повлияли на оценки и положение москвичей в таблице.

Пожалуй, судьи даже помешали сделать выводы. Настрой без эмоциональной победы над «Сочи» на последних секундах щедро добавленного времени мог быть другим, а после поражения от «Ростова» могли иначе подготовиться к «Тамбову». Как видите, просто выбрали извилистый путь к первому поражению, но если оценивать команду, то порадовать нечем. Обычный «Спартак» на грани смены тренера.

Руководство вряд ли верит в Кононова

Они же все видят. Когда речь о «Спартаке», что в матче-открытии сезона на родной арене не может вынести со счетом 3:0 собранную за неделю команду из Сочи, то как раз мелкие эпизоды и делают разницу. «Ростов» создал столько моментов с игры, что должны винить и себя за упущенную возможность обыграть «Спартак». Другим южанам в первом туре не повезло – на победу в один мяч или хотя бы ничью «Сочи» наработал.

А теперь «Тамбов» собрал сливки. Кононов оказался не готов обыгрывать новичков РПЛ. И Карпина не обыграл. Игра «Спартака» для их фанатов грустная, ситуация тоже типичная, но невеселая. Праздник только в Тамбове, поздравляем Григоряна и его подопечных. Фаворита побили, и надо отметить, что Олег Кононов жутко везучий наставник, если смотреть на ситуацию с расстояния.

Мог проиграть 0:1 против «Сочи». Легко представить реализованные Ионовым моменты и победу «Ростова» со счетом 2:1, а также победа «Тамбова» это не только первый гол из, скорее всего, минимального офсайда. Кононов шел на три поражения, а получил четыре пункта из двенадцати. Вот только впереди «Динамо», «Тун» и «Ахмат». Есть ли надежды на чудесное преображение в команду, которая может попасть в створ?

Фанаты «Спартака», судя по отзывам, уже определились, но Федун и Цорн могут быть менее категоричными. Хотя бы потому, что готовую замену вряд ли нашли, разве что Черчесов согласен, хотя непонятно, какой смысл бросать сборную ради претендента на пятое место? Кононов ведь «Арсенал» сумел подготовить – Черевченко получил нормальную бегущую команду, а в «Спартаке» тренера поджидала неудача.

Остается один вопрос: а зачем вообще назначали Кононова? Разве его темперамент не был известен? Кубок России не завоевали – вылетели от «Урала». Подарили ЦСКА групповой раунд Лиги Европы. Теперь вот такой старт и вялый тренер на бровке, когда впереди дерби с «Динамо» и важные матчи в еврокубках. У Кононова к «Спартаку» не может быть вопросов – ему дали время, у фанатов, руководства и даже футболистов – должны быть. В этом конкретном случае тренер много говорил и ничего не сделал.

Осталось два вопроса. Когда уволят? И есть ли на горизонте подходящий спаситель? Шалимова не предлагать, а вот Каррера – очевидный исповедальный вариант. Будет нечто в стиле «простите, фанаты, хотели как лучше, а получилось как всегда». Можно сформулировать итог работы Кононова и в более крепких выражениях, но с этим справятся разочарованные фанаты «Спартака».  

Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» в режиме героизма
26 июляСергей Иванов в блоге Командный духКомментарии4
Пушки без мушки. «Арсенал» начал европоход с поражения
25 июляАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии17
Крутое пике превратили в подъём!
21 июляСтанислав Горин в блоге Оценочные сужденияКомментарии41
Экзамен Евсеевым. «Краснодар» показал характер!
20 июляВадим Багров в блоге Командный духКомментарии7
Алжир и Марез выиграли Кубок Африки! 
20 июляВадим Багров в блоге Забыли спроситьКомментарии5
Гол вне закона, Хвича и хороший «Рубин»
15 июляАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Армейская душа
Армейская душа ответил Андрей77 4
   51 / 834
сегодня в 01:51
Ещё раз повторюсь, я не болею за Спартак как таковой, я за справедливость. Сегодня Вилков судил не лучше чем Левников неделю назад. Только судейство было в другую сторону. Да и ошибкой это назвать нельзя. Не мог он не видеть игру рукой в штрафной. Извините, но это преднамеренное действие со стороны арбитра. Думаю это был один из последних матчей просмотренных с помощью пиратского сайта с кучей съеденного трафика (спасибо Канделаки). Буду теперь тоже читать о футболе...
А почему ты не возмущался неделю назад? Какая-то однобокая "справедливость". И повторюсь - игры рукой не было
Армейская душа
Армейская душа ответил Андрей77 4
   51 / 834
сегодня в 01:48
Первый пенальти за игру рукой, второй на Зобнине. К сожалению более подробный ответ не проходит
Игры рукой не было, а Зобнина сбили до штрафной
Tostao
Tostao ответил MAUS
   111 / 834
сегодня в 01:40
не, думаю Карреру уже нужно звать обратно! нужно искать другого!
Я не понял из твоего поста - так звать Карреру обратно или искать нового? )
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак
   202 / 834
сегодня в 01:33
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак
       202 / 834
    сегодня в 01:23
    Мясо, вы бы лучше впитывали как губку, ту интеллигенцию, которую прививает вам Кононов. Ведь, для того, чтобы отлично работали ноги - надо чтобы отлично работала голова.
    А у вас в ней царя нет, что опять подтвердил сектор "народца"...
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
       356 / 834
    сегодня в 01:06
    тарасню унизили...
    замечательно..
    allemz
    allemz
       77 / 834
    сегодня в 00:45
    Шарль Глушаков, Мишель Джикия, Йоахим Гулиев))
    Видимо Багрову нравится сравнивать днарей с величайшими полководцами мира)
    MAUS
    MAUS ответил d_fincher
       218 / 834
    сегодня в 00:41
    Давно говорил, что Кононов не для Спартака. Сейчас лучшее время для возвращения Карреры. Федун, не жди пока вылетим из всех кубков и пока разгромят ЦСКА и Зенит, уволь его сейчас и верни Карреру.
    не, думаю Карреру уже нужно звать обратно!
    нужно искать другого!
    MAUS
    MAUS ответил Tostao
       218 / 834
    сегодня в 00:32
    И есть ли на горизонте подходящий спаситель? -------------------------------------------- Парфёнов.
    Спасибо, не надо!
    MAUS
    MAUS ответил Mi6
       218 / 834
    сегодня в 00:30
    Григорян подсиживает
    Придёт тот же Григорян, и ничего не изменится,
    ну разве что поменять игру/схему Спартака и перейти на игру от обороны/автобус!
    Андрей77 4
    Андрей77 4
       231 / 834
    сегодня в 00:28
    Ещё раз повторюсь, я не болею за Спартак как таковой, я за справедливость. Сегодня Вилков судил не лучше чем Левников неделю назад. Только судейство было в другую сторону. Да и ошибкой это назвать нельзя. Не мог он не видеть игру рукой в штрафной. Извините, но это преднамеренное действие со стороны арбитра. Думаю это был один из последних матчей просмотренных с помощью пиратского сайта с кучей съеденного трафика (спасибо Канделаки). Буду теперь тоже читать о футболе...
    Андрей77 4
    Андрей77 4
       231 / 834
    сегодня в 00:23
    Фамилия Хусаинов, или его бредни не понравились?
    Андрей77 4
    Андрей77 4
       231 / 834
    сегодня в 00:23
    Уважаемые модераторы, а почему не прошёл мой развёрнутый ответ?
    Андрей77 4
    Андрей77 4 ответил Армейская душа
       231 / 834
    сегодня в 00:22
    А ещё судья не видел как Фернандо за 3 секунды дважды нарушил правила, сорвал атаку и не получил жёлтую. Ну спасибо ему за то, что не обращал внимания на нырки Адриано, а Мирзову дал за это жёлтую. Непонятно о каких двух неназначенных пенальти идёт речь
    Первый пенальти за игру рукой, второй на Зобнине. К сожалению более подробный ответ не проходит
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответил papic337
       133 / 834
    сегодня в 00:17
    Ага. К Спартаку все неровно дышат. А вот ЦСКА, Зенит, Локомотив и т.д. любят только небольшие группы людей. Остальным эти клубы по барабану. Только Спартак вызывает у всех сильные эмоции. У кого-то со знаком плюс, у кого-то со знаком минус. Но это всё равно любовь. Поэтому Спартак и называют "НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ".
    Вот и я о том же! Народу нравится когда спартак унижают!!!
    post-navigator
    post-navigator
       233 / 834
    сегодня в 00:07
      Армейская душа
      Армейская душа ответил Андрей77 4
         51 / 834
      вчера в 23:50
      я увидел два не назначенных пеналя и спорный первый мяч, с поднятым флажком бокового...
      А ещё судья не видел как Фернандо за 3 секунды дважды нарушил правила, сорвал атаку и не получил жёлтую. Ну спасибо ему за то, что не обращал внимания на нырки Адриано, а Мирзову дал за это жёлтую.
      Непонятно о каких двух неназначенных пенальти идёт речь
      Андрей77 4
      Андрей77 4 ответил trimetil
         231 / 834
      вчера в 23:46
      Я не против, пусть Спартак набирает очки в еврокубках, просто такова тенденция.
      вот так лучше) Надеюсь и Арсенал за позор в Туле должок вернёт... Вообще удачи всем нашим на международной арене...
      trimetil
      trimetil ответил Андрей77 4
         334 / 834
      вчера в 23:43
      Не понимаю... Мужики ну зачем желать неудачи в матчаз на европейской арене? Давайте будем спорить и болеть каждый за своего во внутреннем чемпионате, а на европейской арене должны поддерживать друг друга.. В конце концов это в наших интересах (3 команды в лиге чемпионов)
      Я не против, пусть Спартак набирает очки в еврокубках, просто такова тенденция.
      Андрей77 4
      Андрей77 4 ответил mugik1973
         231 / 834
      вчера в 23:42
      Федун убирай Кононова пока не поздно. Есть свободный тренер Бердыев. Если он откажет иди леня на коленях к Каррере. Многие владельцы клубов леня назначали тренеров которых ранее увольняли
      Каррера, как раз прийти может, если хорошо попросить...
      Только вопрос в другом. Вы сами кого со скамейки готовы выпустить в основу?
      Кононову играть некем... Вот сейчас Цорн подпишет двоих-троих игроков и чемпионат станет интереснее ... "читать"(спасибо Канделаки)
      Андрей77 4
      Андрей77 4 ответил Армейская душа
         231 / 834
      вчера в 23:38
      А сегодня судья не свистел в одну сторону
      я увидел два не назначенных пеналя и спорный первый мяч, с поднятым флажком бокового...
      Андрей77 4
      Андрей77 4 ответил trimetil
         231 / 834
      вчера в 23:37
      Список можно будет продолжить... Тун?
      Не понимаю... Мужики ну зачем желать неудачи в матчаз на европейской арене?
      Давайте будем спорить и болеть каждый за своего во внутреннем чемпионате, а на европейской арене должны поддерживать друг друга.. В конце концов это в наших интересах (3 команды в лиге чемпионов)
      Nikola45
      Nikola45
         71 / 834
      вчера в 23:36
      Согласен! Без судейской помощи Мясо просто большей НОЛЬ!
      С Москалевым с Кукояном они Герои!
      Армейская душа
      Армейская душа ответил papic337
         51 / 834
      вчера в 23:32
      Ага. К Спартаку все неровно дышат. А вот ЦСКА, Зенит, Локомотив и т.д. любят только небольшие группы людей. Остальным эти клубы по барабану. Только Спартак вызывает у всех сильные эмоции. У кого-то со знаком плюс, у кого-то со знаком минус. Но это всё равно любовь. Поэтому Спартак и называют "НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ".
      Народным позором
      Армейская душа
      Армейская душа ответил Андрей77 4
         51 / 834
      вчера в 23:31
      а что ты не вспомнишь, как Локомотив в конце прошлого чемпа тащили? Да просто было это давно... Как говорится: дурак думкой богатеет.. Что мне думать о том что было? Я смотрю что есть сегодня...
      А сегодня судья не свистел в одну сторону
      Nikola45
      Nikola45 ответил papic337
         71 / 834
      вчера в 23:28
      Ага. К Спартаку все неровно дышат. А вот ЦСКА, Зенит, Локомотив и т.д. любят только небольшие группы людей. Остальным эти клубы по барабану. Только Спартак вызывает у всех сильные эмоции. У кого-то со знаком плюс, у кого-то со знаком минус. Но это всё равно любовь. Поэтому Спартак и называют "НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ".
      Да все просто на дух не переваривают его!
      С его купленными играми! Скоро наступит эпоха ВАР!
      И тут Тарасятник нужно будет ожидать в ФНЛ!
      Nikola45
      Nikola45
         71 / 834
      вчера в 23:27
      Резать гнилое мясо )) Какой хороший ОБОРОТ!!
      А мясо то ГНИЛОЕ!! Напрочь! ))
      papic337
      papic337 ответил Красно Синий воин
         256 / 834
      вчера в 23:23
      Вся страна неровно дышит к спартаку когда его унижает ПАОК, Рапид, Тамбов,Ростов, ЦСКА и тд. и тп.
      Ага. К Спартаку все неровно дышат. А вот ЦСКА, Зенит, Локомотив и т.д. любят только небольшие группы людей. Остальным эти клубы по барабану. Только Спартак вызывает у всех сильные эмоции. У кого-то со знаком плюс, у кого-то со знаком минус. Но это всё равно любовь. Поэтому Спартак и называют "НАРОДНОЙ КОМАНДОЙ".
      mugik1973
      mugik1973
         128 / 834
      вчера в 23:20
      Федун убирай Кононова пока не поздно. Есть свободный тренер Бердыев. Если он откажет иди леня на коленях к Каррере. Многие владельцы клубов леня назначали тренеров которых ранее увольняли
      Dominators
      Dominators ответил Faustello
         67 / 834
      вчера в 23:17
      Виват спартак, чемпион скандалов и пустого хайпа для журналистов )))
      Чемпион окрестностей Тарасовки . Браво пиджак ,- картофельный папа в клифте с Бесковским футболом в двух первых играх мы должны были выигрывать . Для полноты картины чего то не хватает . Думаю , что скоро будет кирдык Кононову , эшафот освободится и спартаковские легенды перегрызутся как пауки в банке , за освободившееся место . Перетрясут все грязное белье , обольют друг друга грязью , в итоге выберут самого достойного . Мы подождем ...
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100