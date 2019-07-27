Наполеон Кононов и «Спартак» без подарков рефери

вчера, 21:00

«Соккер.ру» отслеживает путь москвичей к поражению. Вряд ли удары в каркас ворот или решения рефери оправдывают футболистов и Кононова.

У Кононова нет нужного характера

Один из ста тренеров попадет в «Спартак» и выживет в мясорубке. Характера не хватало и Каррере. Массимо на чемпионской волне мог устроить настоящую революцию, с погромами, зеленой долларовой кровью прилипал, со сменой вертикали власти в клубе. Но испугался. Или не захотел резать гнилое мясо.

В результате его свергли первым и некрасиво. У Карпина характер был, но во времена тренером «Спартака» не хватало опыта. А у Кононова нет ничего из списка, который позволял бы ставить на длительную работу в «Спартаке». Ведь оценка игры «красно-белых» совпадет у фанатов «Зенита», у поклонников москвичей и у стороннего наблюдателя.

Пыжились, тужились, попадали в каркас ворот – не повезло, хотя повезло в первых двух турах, проиграть могли и раньше. Фанаты «Спартака» были огорчены происходящим на поле. Разумеется, услышали очевидные призывы к расставанию с Кононовым, поскольку фаворит объективно не уничтожал скромного новичка из ФНЛ .

Скорее наоборот, Григорян не разнес, но грамотно придушил «Спартак» Кононова. У Башлачева есть песня о водовозе, который попал на сеанс гипнотизера, а тот коварно заставил его ощутить себя Наполеоном по ходу сражения. Водовоз не пережил сравнение себя и императора, а мистичности добавляет последняя строчка: «А на нем был залитый слезами императорский старый сюртук».

У «Спартак» есть водовоз-Наполеон, который многое и зря обещал, но вместо старого сюртука тут новый пиджак. Олег Георгиевич вряд ли признает, что не на своем месте, хотя работает его команда уныло. Футбол-то не поставлен, откуда взяться грамотной работе и уверенным победам? Было видно против «Сочи», против «Ростова», ничего за еще одну неделю Кононов не изменил.

А заявлять, что у «Тамбова» состав сильнее, конечно же, смешно. Со счетом 0:2 проиграл фаворит. Если сейчас Федун с подачи Цорна вернул бы безработного Карреру, у которого нет достойных предложений в Италии, но оградил от клуба Трабукки, то хуже бы не стало. Массимо хотя бы символ чемпионства. И урок, насколько важно настаивать на своем в «Спартаке», уже получил. А Кононов лишь символ уныния.

Арбитры не оправдывают «Спартак»

Оценочное суждение – первый гол «Спартаку» забили после маленького офсайда, что и заметил помощник арбитра, когда поднял флажок. Но посовещался с Вилковым и передумал. Ну и на пенальти «Спартак» мог претендовать. Хотя тут надо изучать рекомендации именно 2019 года – правила ведь менялись в части игры рукой в штрафных, приплетать пенальти прошлого уже нельзя.

Вот только счет-то не 1:0 в пользу «Тамбова» с левого пенальти. Также слабенько оправдывать все неготовностью футболистов или плохой реализацией ими моментов. Лучше признать, что «Спартаку» помогли избежать позора рефери в первом и втором турах, а вот в третьем наоборот решения судьи сработали в пользу «Тамбова». К победителю нет вопросов, команда Григоряна сыграла круто – боевито, внимательно при стандартах.

Солидно ждали в статическом прессинге, аккуратно перестраивались тактически. Работали и заработали три очка, не пропустив от команды стеночек и забеганий по Кононову. С другой стороны, даже если бы VAR был и повлиял, кто скажет, что еще одна победа или ничья «Спартака» при плохой игре являлась полезной? Незачем оттягивать неизбежное, арбитры в первых двух турах и так повлияли на оценки и положение москвичей в таблице.

Пожалуй, судьи даже помешали сделать выводы. Настрой без эмоциональной победы над «Сочи» на последних секундах щедро добавленного времени мог быть другим, а после поражения от «Ростова» могли иначе подготовиться к «Тамбову». Как видите, просто выбрали извилистый путь к первому поражению, но если оценивать команду, то порадовать нечем. Обычный «Спартак» на грани смены тренера.

Руководство вряд ли верит в Кононова

Они же все видят. Когда речь о «Спартаке», что в матче-открытии сезона на родной арене не может вынести со счетом 3:0 собранную за неделю команду из Сочи, то как раз мелкие эпизоды и делают разницу. «Ростов» создал столько моментов с игры, что должны винить и себя за упущенную возможность обыграть «Спартак». Другим южанам в первом туре не повезло – на победу в один мяч или хотя бы ничью «Сочи» наработал.

А теперь «Тамбов» собрал сливки. Кононов оказался не готов обыгрывать новичков РПЛ . И Карпина не обыграл. Игра «Спартака» для их фанатов грустная, ситуация тоже типичная, но невеселая. Праздник только в Тамбове, поздравляем Григоряна и его подопечных. Фаворита побили, и надо отметить, что Олег Кононов жутко везучий наставник, если смотреть на ситуацию с расстояния.

Мог проиграть 0:1 против «Сочи». Легко представить реализованные Ионовым моменты и победу «Ростова» со счетом 2:1, а также победа «Тамбова» это не только первый гол из, скорее всего, минимального офсайда. Кононов шел на три поражения, а получил четыре пункта из двенадцати. Вот только впереди «Динамо», «Тун» и «Ахмат». Есть ли надежды на чудесное преображение в команду, которая может попасть в створ?

Фанаты «Спартака», судя по отзывам, уже определились, но Федун и Цорн могут быть менее категоричными. Хотя бы потому, что готовую замену вряд ли нашли, разве что Черчесов согласен, хотя непонятно, какой смысл бросать сборную ради претендента на пятое место? Кононов ведь «Арсенал» сумел подготовить – Черевченко получил нормальную бегущую команду, а в «Спартаке» тренера поджидала неудача.

Остается один вопрос: а зачем вообще назначали Кононова? Разве его темперамент не был известен? Кубок России не завоевали – вылетели от «Урала». Подарили ЦСКА групповой раунд Лиги Европы. Теперь вот такой старт и вялый тренер на бровке, когда впереди дерби с «Динамо» и важные матчи в еврокубках. У Кононова к «Спартаку» не может быть вопросов – ему дали время, у фанатов, руководства и даже футболистов – должны быть. В этом конкретном случае тренер много говорил и ничего не сделал.

Осталось два вопроса. Когда уволят? И есть ли на горизонте подходящий спаситель? Шалимова не предлагать, а вот Каррера – очевидный исповедальный вариант. Будет нечто в стиле «простите, фанаты, хотели как лучше, а получилось как всегда». Можно сформулировать итог работы Кононова и в более крепких выражениях, но с этим справятся разочарованные фанаты «Спартака».