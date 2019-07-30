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Все ненавидят Бэйла. Уйди ты, наконец!

вчера, 13:30

Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался, теперь валлиец снова оказался в подвешенном положении, при этом за «Реал» Гарет играть отказывается. «Соккер.ру» ищет выход из ситуации.

Несостоявшийся переезд в Китай

Еще три дня назад казалось, что Бэйл нашел новое пристанище и вот-вот перестанет быть обузой для «Реала». С предложением на Гарета вышел китайский клуб «Цзянсу Сунин», который соблазнил валлийца сумасшедшей зарплатой — 1 миллион фунтов стерлингов в неделю (по другим данным — 22 млн в год), что автоматически сделало бы Бэйла самым высокооплачиваемым спортсменом не только Поднебесной, но и в мире.

27 июля Гарет, выйдя на замену, принял участие в мадридском дерби с «Атлетико» и несколько раз попал в кадр с неуместной улыбкой, ведь «Реал» проиграл 3:7, а по ходу матча уступал и в шесть мячей. Отсутствие корпоративной этики и элементарного уважения к партнерам не впервые наблюдается у Бэйла. Случалось, что он, будучи травмированным или даже после замен, покидал стадион, где еще играл «Реал». Это вообще какой-то нонсенс.

28 июля Бэйл прибыл в Китай, где должен был подписать тот самый невероятный контракт.

Но уже через несколько часов журналист Дэвид Орнстайн сообщил о том, что трансфер в китайский клуб сорвался, и Гарет возвращается в «Реал», причем сделку отменил именно мадридский клуб. Судя по всему, Бэйл отправился в Китай на свой страх и риск, надеясь, что клубы между собой уж как-нибудь договорятся, однако «Цзянсу Сунин» не был готов платить компенсацию «сливочным» в придачу к огромной зарплате.

В общем-то, ничего предосудительного в такой позиции нет, единственное не понятно, почему Флорентино Перес заблокировал сделку в последний момент: это китайцы начали сбивать цену или в «Реале» вдруг поняли, что продешевили? Получилось, что Бэйл зря летал в Китай. Кстати, «Цзянсу Сунин» активировал план «Б» и подписал форварда «Андерлехта» Ивана Сантини. Учитывая жесткий лимит на легионеров и тот факт, что трансферное окно в Поднебесной закрывается завтра, для Бэйла китайское направление уже закрыто окончательно.

При этом есть альтернативная история о причинах срыва трансфера в «Цзянсу Сунин», в Испании пишут, что против Китая выступила семья Бэйла. Гарет и его супруга и в Испании-то не слишком пытались адаптироваться, не учили язык, верите ли вы, что они лихо освоят мандаринский, да еще и потащат на край света (в их представлении) трех маленьких детей? Может быть, у Гарета это и было в планах, но Эмма наверняка умеет аргументированно объяснять свою позицию, ну или хотя бы закатывать бурные истерики.

Что дальше?

На самом деле, не только семья, но и футбольные советники, то бишь агенты Бэйла изначально отговаривали Гарета от переезда в Китай, то есть, по сути, он пошел против всех в своей попытке стать игроком «Цзянсу Сунин». О том, что именно помешало Бэйлу подписать контракт с китайским клубом, узнаем из его автобиографии, а пока валлиец остается игроком «Реала», которому он не нужен от слова «совсем». Об этом уже прямо высказался Зидан, да и Джонатан Барнетт, представляющий интересы Бэйла, не остался в стороне:

«Все просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было».

Тем удивительнее позиция Флорентино Переса, который заблокировал трансфер Бэйла в Китай (будем придерживаться этой «официальной» версии). Естественно, Гарета такой ход президента «Реала» вывел из себя, он уже был одной ногой в новой команде, где ему обещали царскую зарплату, а что теперь?

И не думает ли Перес, что клуб теперь потеряет больше денег? Пусть «Цзянсу» предлагал за трансфер только 20-25 миллионов евро, зато избавлял «Реал» от необходимости платить Гарету зарплату еще три года. Учитывая отношения с Зиданом, вряд ли Бэйл подорожает в ближайшее время, скорее ситуация будет ухудшаться, тем более что валлийцу уже 30 лет — еще один фактор удешевления.

А этим летом продать валлийца становится все сложнее: в Китае трансферное окно закроется 31 июля, в Англии — 8 августа.  Действительно, странный ход дона Флорентино, если только у него нет готового козыря в рукаве. И ведь Бэйл уже де-факто перестал быть частью команды: он отказался от участия в предсезонном турне, что подтвердилось, когда «Реал» опубликовал заявку.  Впрочем, ничего удивительного в этом нет.  

Но и для клуба, и для игрока это очень плохая ситуация. «Реал» и Бэйл сейчас, словно супруги, которые уже развелись, но продолжают делить жилплощадь, потому что решить квартирный вопрос куда сложнее, чем расставить все точки над «i» в отношениях. Для всех будет лучше, если Гарет уйдет в это трансферное окно, однако надежда, по большому счету, только на какой-нибудь клуб из АПЛ, который в дедлайн насыплет нужное количество монет «Реалу» и уговорит валлийца. В противном случае, Бэйл продолжит деградировать в Мадриде, а «сливочные» будут платить ему немаленькую зарплату за игру в гольф.     

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Все комментарии
Tott_Hot
Tott_Hot
   399 / 826
сегодня в 12:01
А как бы вы себя вели на месте Бэйла, когда тебя винят за травмы, публично от тебя отказываются и забывают все былые заслуги? Жаль Гарета, но свинское отношение Реала - это цена за трофеи
shlifen
shlifen
   131 / 826
вчера в 20:25
Заголовок реально странный, игрок уходит, его не отпускают, и во всем винят его =))
А про конец статьи - а зачем кому-то спасать карьеру Бэйла и выручать жадного президента Реала, за свой счёт? Пересу нужно было все силы положить и отправить его в Китай, а так и клуб не получил 20-ку и на з.п. лимонов на 50-60 попал... Бэйл же может с чистой совестью заработать пол-сотни лимонов играя в гольф... Трофеев он уже собрал, 30 лет, никому уже можно ничего не доказывать... А то что на контракте клуба висит - так кто мешал продать когда МЮ сотку предлагал??
arsenVS
arsenVS
вчера в 17:55
Так он и хотел уйти , а в итоге "Реал" его не отпустил !
Брулин
Брулин
   61 / 826
вчера в 15:53
Бэйл видать просто какой-то замок, при этом интеллектом не блещущий. За все это время ни единого слова от него самого, все через агента, который лишь ухудшает положение
marvel777
marvel777 ответил LVRF86
   306 / 826
вчера в 15:23
Вообще-то Зидан его выпускал на замену в финалах ЛЧ и именно Бэйл принес две победы. Теперь говорят, что Зидан его никогда не любил.
про это уже все забыли да и про первый финал при Анчи
LVRF86
LVRF86
   631 / 826
вчера в 14:58
Вообще-то Зидан его выпускал на замену в финалах ЛЧ и именно Бэйл принес две победы. Теперь говорят, что Зидан его никогда не любил.
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   541 / 826
вчера в 14:58
В Зенит вместе с паредасом.
andrefino13
andrefino13 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   216 / 826
вчера в 14:30
Многие завидуют, согласен, но чтобы разводить на бабки, Реалы, ПСЖ, Барселоны, как минимум, нужен уровень игры в футбол, их уровня, так что ненавидят все, остальные играют в футбол, работают.
112910415
112910415
   54 / 826
вчера в 14:01
глупости это, что все ненавидят !
есть люди, которые поймут и поддержат !
и родственные души легко найдутся !
дайте ему телефон Заболотного
Red_team
Red_team
   572 / 826
вчера в 13:55
Перес тупанул канеш, за 20-ку сливать не глядя нужно было, а сколько теперь зарплаты скушает Бэйл играя в гольф? Кроме китайцев его никто не купит
Gelious
Gelious ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   94 / 826
вчера в 13:34
Ну и заголовок! А ненавидит это кто все?
Неадекватная часть фанатов Мадрида. Которых, увы, довольно много. Как и у любого популярного клуба. Они уже принижают умения Бейла до уровня ФНЛ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   136 / 826
вчера в 13:24
Ну и заголовок!
А ненавидит это кто все?
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