Все ненавидят Бэйла. Уйди ты, наконец!

вчера, 13:30

Трансфер Бэйла в китайский клуб сорвался, теперь валлиец снова оказался в подвешенном положении, при этом за «Реал» Гарет играть отказывается. «Соккер.ру» ищет выход из ситуации.

Несостоявшийся переезд в Китай

Еще три дня назад казалось, что Бэйл нашел новое пристанище и вот-вот перестанет быть обузой для «Реала». С предложением на Гарета вышел китайский клуб «Цзянсу Сунин», который соблазнил валлийца сумасшедшей зарплатой — 1 миллион фунтов стерлингов в неделю (по другим данным — 22 млн в год), что автоматически сделало бы Бэйла самым высокооплачиваемым спортсменом не только Поднебесной, но и в мире.

27 июля Гарет, выйдя на замену, принял участие в мадридском дерби с «Атлетико» и несколько раз попал в кадр с неуместной улыбкой, ведь «Реал» проиграл 3:7, а по ходу матча уступал и в шесть мячей. Отсутствие корпоративной этики и элементарного уважения к партнерам не впервые наблюдается у Бэйла. Случалось, что он, будучи травмированным или даже после замен, покидал стадион, где еще играл «Реал». Это вообще какой-то нонсенс.

28 июля Бэйл прибыл в Китай, где должен был подписать тот самый невероятный контракт.

Gareth Bale arriving in China, he will earn £1m a week making him the highest paid footballer in the world. pic.twitter.com/YAw2SDWVyM — Transfer News (@TransfersLlVE) July 27, 2019

Но уже через несколько часов журналист Дэвид Орнстайн сообщил о том, что трансфер в китайский клуб сорвался, и Гарет возвращается в «Реал», причем сделку отменил именно мадридский клуб. Судя по всему, Бэйл отправился в Китай на свой страх и риск, надеясь, что клубы между собой уж как-нибудь договорятся, однако «Цзянсу Сунин» не был готов платить компенсацию «сливочным» в придачу к огромной зарплате.

В общем-то, ничего предосудительного в такой позиции нет, единственное не понятно, почему Флорентино Перес заблокировал сделку в последний момент: это китайцы начали сбивать цену или в «Реале» вдруг поняли, что продешевили? Получилось, что Бэйл зря летал в Китай. Кстати, «Цзянсу Сунин» активировал план «Б» и подписал форварда «Андерлехта» Ивана Сантини. Учитывая жесткий лимит на легионеров и тот факт, что трансферное окно в Поднебесной закрывается завтра, для Бэйла китайское направление уже закрыто окончательно.

При этом есть альтернативная история о причинах срыва трансфера в «Цзянсу Сунин», в Испании пишут, что против Китая выступила семья Бэйла. Гарет и его супруга и в Испании-то не слишком пытались адаптироваться, не учили язык, верите ли вы, что они лихо освоят мандаринский, да еще и потащат на край света (в их представлении) трех маленьких детей? Может быть, у Гарета это и было в планах, но Эмма наверняка умеет аргументированно объяснять свою позицию, ну или хотя бы закатывать бурные истерики.

Что дальше?

На самом деле, не только семья, но и футбольные советники, то бишь агенты Бэйла изначально отговаривали Гарета от переезда в Китай, то есть, по сути, он пошел против всех в своей попытке стать игроком «Цзянсу Сунин». О том, что именно помешало Бэйлу подписать контракт с китайским клубом, узнаем из его автобиографии, а пока валлиец остается игроком «Реала», которому он не нужен от слова «совсем». Об этом уже прямо высказался Зидан, да и Джонатан Барнетт, представляющий интересы Бэйла, не остался в стороне:

«Все просто: Зидан не любит Гарета. Между ними нет никаких отношений и никогда не было».

Тем удивительнее позиция Флорентино Переса, который заблокировал трансфер Бэйла в Китай (будем придерживаться этой «официальной» версии). Естественно, Гарета такой ход президента «Реала» вывел из себя, он уже был одной ногой в новой команде, где ему обещали царскую зарплату, а что теперь?

И не думает ли Перес, что клуб теперь потеряет больше денег? Пусть «Цзянсу» предлагал за трансфер только 20-25 миллионов евро, зато избавлял «Реал» от необходимости платить Гарету зарплату еще три года. Учитывая отношения с Зиданом, вряд ли Бэйл подорожает в ближайшее время, скорее ситуация будет ухудшаться, тем более что валлийцу уже 30 лет — еще один фактор удешевления.

А этим летом продать валлийца становится все сложнее: в Китае трансферное окно закроется 31 июля, в Англии — 8 августа. Действительно, странный ход дона Флорентино, если только у него нет готового козыря в рукаве. И ведь Бэйл уже де-факто перестал быть частью команды: он отказался от участия в предсезонном турне, что подтвердилось, когда «Реал» опубликовал заявку. Впрочем, ничего удивительного в этом нет.