На немцев с Промесом, но без Тиля

вчера, 17:18

«Соккер.ру» рассказывает о выборе Рональда Кумана.

Сборной Голландии предстоят два отборочных чемпионата Европы. 6 сентября «оранжевые» сыграют в Гамбурге с немцами, а затем отправятся в Таллин, где 9 числа встретятся с командой Эстонии. В пятницу Рональд Куман огласил список футболистов, вызванных на эти встречи.

Без права на ошибку

Голландцы пролетели мимо двух крупных турниров - первенства Европы-2016 и чемпионата мира-2018. Третья подряд неудача станет драмой и для голландского футбола, и для Кумана лично. Тем более что сейчас созревает хорошая команда, способная на многое. Вспомните сборную Бельгии начала нынешнего десятилетия, когда в ней появилась целая плеяда молодых дарований. К «красным дьяволам» тоже сначала, да не только сначала, относились скептически. А они взяли да стали лучшей версией сборной Бельгии в истории. У соседей сейчас наблюдается тоже самое. В Нидерландах подрастает поколение замечательных игроков, которое способно не только сформировать сильную национальную команду, но и наконец-то осуществить давнюю мечту - выиграть чемпионат мира. Но для начала нужно пробиться в финальную часть чемпионата Европы.

Голландцы уже сверкнули, пробившись в финал Лиги Наций. Прошлой осенью «оранжевые» обыграли немцев и французов, нынешней весной англичан. И только проигрыш португальцам помешал сборной Голландии стать первым победителем нового турнира. Но Лига Наций уже стала историей, а в отборочном турнире Евро-2020 не всё идёт гладко. В марте команда Кумана очень некстати проиграла дома сборной Германии. Проигрывала 0:2, отыгралась, и пропустила на 90 минуте. Всего три очка. С одной стороны ещё играть и играть, из-за финала Лиги Наций пришлось отложить две отборочные встречи. Но сборная Северной Ирландии пока идёт без потерь и не собирается выключаться из борьбы за путёвку. Немцы тоже своего не упустят. Поэтому голландцам важно не загонять себя в угол, а постараться отобрать очки у Манншафт. И тем более, никто не допускает даже мысли о возможной потере очков в игре со сборной Эстонии.

Смена поколений откладывается

А теперь посмотрим, кого же вызвал Куман на две игры - важнейшую и весьма важную. И вот, что интересно. При всём обилии молодых дарований, тренерский штаб пригласил только нескольких из них. Матийса Де Лигта и Френки Де Йонга нельзя было не позвать. Приглашён Стевен Бергёйс из ПСВ , пусть его немцы путают со Стевеном Бергвейном из «Фейеноорда». Впервые приглашён в сборную нападающий ПСВ Дониэлл Мален. Но остались за воротами национальной команды Донни де Беек из «Аякса», Джерри Сент-Жюст («Майнц»), Пабло Росарио ( ПСВ ), Джастин Клюйверт («Рома»), Тимоти Фосу-Менса («Манчестер Юнайтед»), Явайро Дилросун («Герта»), Арно Грюневелд («Борнмут»), забивавший бельгийцам в прошлом году. Нет в списке приглашённых спартаковца Гууса Тиля, а в прошлом году Куман его вызывал. И дело не в переходе молодого полузащитника в российский клуб. Куман проигнорировал всех игроков «Алкмара», в том числе и самого «сухого» вратаря нынешнего чемпионата Марко Бизо. А ведь были времена, когда Марко ван Бастен тащил под знамёна сборной едва не весь состав «Алкмара».

Зато привлечены в команду два не чужих нам голландца. Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена действительно заслужил вызов отличной игрой за новый клуб. Разве что в матчах с «Олимпиакосом» афроголландец выглядел бледно. Так там весь «Краснодар» смотрелся неважно. Во всяком случае вызов Вильены вполне оправдан. А вот попадание в команду легенды «Спартака» Квинси Промеса несколько удивило. Вернувшийся в родной «Аякс» Квинси больше греет лавочку, нежели играет. Но Куман, видимо, считает, что опыт Промеса и никуда не исчезнувшее мастерство бывшего спартаковца могут быть весьма полезны. К тому же Квинси создает внутри команды хороший микроклимат. Не забывайте, что он лучший друг одного из лидеров «оранжевых» Мемфиса Депая. Поэтому Промес будет полезен, даже если просидит обе встречи на лавочке.

Где же Вут, где же Клас?

Пробежимся по линиям. Переход из «Барселоны» в «Валенсию» принёс вратарю Ясперу Силлессену столь необходимую игровую практику. Теперь у Кумана нет сомнений относительно первого номера. Йерун Зут из ПСВ снова окажется в запасе, равно как вряд ли мы увидим вернувшегося в команду темнокожего Кеннета Вермеера («Фейеноорд»). В обороне вне всяких сомнений сыграют Вирджил ван Дейк и Матийс Де Лигт, глупо отказываться от услуг таких игроков. В распоряжении Кумана также новый капитан «Аякса» Дэйли Блинд, Стефан де Фрей, «мини-Гуллит» Натан Аке и ещё несколько опытных защитников. В средней линии помимо новичка «Барсы» и лучшего полузащитника прошлого еврокубкового сезона Френки Де Йонга собраны искушённые бойцы. Те самые, что провалили два предыдущих отборочных цикла - Жоржиньо Вейналдум, Кевин Стротман, Дави Прёппер. Куман даёт им ещё один шанс. Тем более что все они - игроки умелые.

Отказываться от их услуг было бы неразумно. Вызваны в сборную сразу семь нападающих. Среди них приятели Квинси с Мемфисом, и Бергвейн с Бергёйсом, и юный Мален, и 33-летний Райан Бабел, впервые примеривший оранжевую футболку ещё двенадцать лет назад. Но все они игроки скорее фланговые. Центрфорвард один - Люк Де Йонг, который пока не может отличится в составе нового клуба – «Севильи». Несколько странным выглядит отсутствие Вута Вегхорста и Класа-Яна Хунтелара. Двухметровый форвард «Вольфсбурга» уже успел дважды отличиться в матчах Бундеслиги, и его присутствие в игре со сборной Германии было бы вполне логичным. Неплохо смотрелся и ветеран «Аякса». Но, как говорится, Куман – большой и знает, что ему делать. Например, когда и как проводить смену поколений.

Если голландцы выиграют у соперника, с которым у них давняя, полная страстей и обид история взаимоотношений, то интрига в группе С закрутится нешуточная. Особенно в свете предстоящего визита немцев в Белфаст. Если же «оранжевые» потерпят поражение, то перспективной команде Кумана предстоит горячая осень. Сборная Северной Ирландии получит ключ «от квартиры, где путёвки лежат» и может повернуть ситуацию в свою сторону.