Наследие Клафа «Дерби Каунти» Дэйва Макая сезон 1974/1975  

вчера, 11:47

И так в 1972 году «Дерби Каунти» под руководством Брайана Клафа побеждает в первом дивизионе Англии. В следующем сезоне клуб выступает в КЕЧ , где им удается дойти до полуфинала, вылетев от «Ювентуса». Но вскоре Клафа и его помощника Питера Тейлора увольняют из команды. Конечно, фанаты были недовольны таким решением, ведь благодаря ему они поднялись на вершину, были организованы марши в поддержку тренера, на стадионы ходили с плакатами под типу «Клафа оставить, а руководство уволит». Да, и многие игроки выступили в поддержку своего тренера, собрав подписи, однако руководство клуба во главе с Сэмом Лонгсоном, остались непреклонны, и своего мнения не изменили, а на место Клафа руководство клуба приняло решение назначить Дэйва Макая, их бывшего игрока. Да и все хорошо знаем, по чей инициативе он появился в клубе, когда его карьера футболиста подходила к завершению. Но именно Дэйв Макай один из тех людей, кто приложил руку и ногу по возвращению клуба в элиту футбола.

Это сегодня говорят стало модно назначать своих бывших тренерами команд, однако и в те времена часто прибегали к подобным экспериментам. Дэйв Макай в 1971 году покинул команду, став играющим тренером клуба в низшем дивизионе «Свиндон Таун», следовательно, он не участвовал в чемпионском сезоне 72 года. После недолгой работы, и получив лицензию тренера, он возглавляет «Ноттингем Форест», команда на тот момент только что покинула элитный дивизион, в котором его бывшая команда «Дерби» побеждает. Но вернуть «лесников» ему не удастся, клуб просядит во второй половине второго дивизиона, а в октябре 73 года ему поступит предложение от своей бывшей команды. Первый сезон у руля команда получится весьма не плохим, они окончат его в тройке сильнейших клубов Англии заняв 3-е место.

Наследие и новые исполнители.

В воротах по прежнему стоял Колин Боултон, именно его надежная игра в сезоне 1971/72 позволила выиграть первый титул, его сменщиком был Грэхэм Мосли, воспитанник «Блэкберна», который так и не проведет ни одной игры за весь сезон. В Защите Рой Макфарленд получит травму и весь сезон он практически не сыграет, его заменит воспитанник и ветеран команды Питер Дэниэл, этот футболист играл за команду с 1965 года по 1979, еще до того как в ней появился Клаф, и Макай. Дальше в обороне играл хорошо известный Коллин Тодд, которого как мы знаем «Дерби» приобретет за 175 тысяч фунтов стерлингов, став на тот момент самым дорогим защитником в Англии. Немного назад, руководство клуба в лице Сэма Лонгсона нещадно критиковали Клафа за этот дорогой трансфер. А ведь Брайан был прав, сказав еще тогда, что в будущем в футболе не все будут решать таланты, академия клуба, но и дорогие трансферы, которые будут приносить клубам победы (недавно в АПЛ «Ливерпуль» купил из «Саутгемптона» самого дорогого защитника Вирджила Ван Дейка, который в прошлом сезоне вместе с клубом выиграл ЛЧ , и очень здорово отыграл на своей позиции, став игроком сезона в чемпионате, и получив приз лучшего футболиста минувшего сезона от Уефа), и Тодд был тем футболистом без которого «бараны» не познали бы вкуса к золотым медалям. Дэвид Ниш, он был приобретен в тот период, когда команда уже завоевала в 72 году свой титул из «Лестера» за 225 тысяч фунтов стерлингов. Еще один игрок данной линии Род Томас, валлиец стал одним из первых трансферов сделанных уже Макаем за 100 тысяч фунтов, купив его из своей бывшей команды «Свиндон Таун». И конечно Рон Вебстер, который отдал всю свою карьеру только одной команде, отыграв 18 лет, поиграл и под руководством Клафа и Маккая.

В полузащите Джон МакГоверн последовал за Клафом в «Лидс Юнайтед» в 74 году, также вместе с нападающим Джоном О'Хэиром, где их не слишком тепло встретили. Арчи Геммил и Алан Хинтон по прежнему играли в команде, если шотландец был железно-бетонным игроком основы, то в своем последнем сезоне за «баранов» Хинтон не часто играл, выходя на замену. В 74 году ряды пополнил Брюс Риох, который перебрался из бирмингемской «Астон Виллы» по личной инициативе Макая, Дэйв рассчитывал приобрести игрока в центральную зону и доверился своему соотечественнику. В октябре 73 года из «Эвертона» перебрался Генри Ньютон, также играл и Стив Пауэл, который еще начал выступать за команду в 71 году, когда ему было 16 лет и 30 дней состоялся его дебют за команду в матче на кубок Тексако в победной игре над «Стоком Сити» - 3:2, по ходу сезона выходил, как в основе так и на замене.

В Нападении играли Джефф Борн, перебравшийся в стан команды из «Бертона Альбиона» в 71 году, по иницитиве Питера Тейлора, во времена Клафа, однако футболист очень мало играл, и по настоящему стал выходит за команду с январе 1974 года, когда командой стал руководить Макай. В том же 71 году в команде появился Рон Дэвис, однако в 72 году был отдан в аренду «Престону», но вскоре вернулся, и под наблюдением другого футболиста клуба Алана Хинтона его карьера в «Дерби» заиграла новыми красками, став в дальнейшим ключевым игроком клуба. Также Кевин Хектор, который всегда был основным игроком нападения клуба, что при Клафе, что и при Макае. Он всегда отличался хорошей результативностью, и на смотря на то, что его партнер по атаке О'Хаир отправился в «Лидс», он еще раз помог своими голами выиграть золотые медали первенства. На этот раз партнером Хектора стал известный и опытный на тот момент Фрэнсис Ли, который выступал до этого успешно за «Манчестер Сити», в стане «горожан» выиграл все в Англии: Титул 68 года, КА 69, Кубок Лиги и европейский Кубок Обладателей Кубка 70 года, и пару супер-кубков Англии. Этот опытный футболист перебрался в команду на старте сезона 1974/1975.

Главные События сезона 1974/1975 и второе Чемпионство.

После долгих и успешных лет в «Лидсе» команду покидает Дон Реви, который решается возглавить национальную сборную страны, а на его место приглашают Брайана Клафа, который на тот момент расстался со своим помощником Питером Тейлором, и набравшись наглости решил возглавить команду. Также перед стартом того сезона «Ливерпуль» покинет главный тренер Билл Шенкли, а его заменит другой бывший футболист и один из успешных тренеров в последствии Боб Пэйсли. Его команде на старте сезона придется сыграть с командой Клафа «Лидсом Юнайтедом», матч за суперкубок англии чемпион лиги «Лидс» против обладателя кубка Англии 74 года. Все знают как начался тот сезон для Брайана, Ливерпуль победил, и это поражение будет отправной точкой отсчета у руля «павлинов».

В том сезоне реальная борьба будет вестись между «Дерби» Дэйва Макая, «Ливерпулем» Боба Пейсли и «Ипсвич Тауном» Бобби Робсона. «Лидс Юнайтед» как действующий чемпион сдаст свои позиции практически сразу, причиной этого послужит слив неугодного, и даже ненавистного им Брайана Клафа, который проработает всего 44 дня, его сменит Джимми Армфилд, и провалив старт чемпионата бросят все силы на КЕЧ , где дойдут до финала уступив «Баварии».

Команда Макая начнет сезон в раскачку с двух ничьих в первом туре без голов - 0:0 против «Эвертона», который также впоследствии будет вести борьбу за чемпионство, однако перебор ничьих не позволит «ирискам» подняться выше 4 места, дальше последовала ничья с «Ковентри Сити» - 1:1, и свой первый гол и первый гол сезона для «баранов» (забил Фрэнсис Ли). После пяти туров клуб будет иметь в активе три ничьи, одна победа над «Шеффилдом Юнайтедом» и поражение от бывшей команды Макая «Тоттенхэма». Главные оппоненты в борьбе за титул «Ливерпуль» начнет с 6 матчей без поражений, среди них 5 побед при одной ничьей, а первое поражение команде Пэйсли нанесет им «Манчестер Сити» в седьмом туре. «Ипсвич Таун» стартует с четырех побед на старте, и лишь в пятом туре подопечные Бобби Робсона проиграют «Шеффилду». Дальше у «Дерби» последует очень сложные матчи ничья с «Ньюкаслом» - 2:2, неожиданное поражение - 2:3 от «Бирмингема», затем еще одна перестрелка с «Бернли», но на этот раз - 3:2 в их пользу, при этом выдав шесть матчей без поражений, среди них можно выделить победу над «Челси» - 4:1. «Ливерпуль» неожиданно проиграет далее «Бернли» и «Шеффилду», в свою очередь «Ипсвич» еще одержит четыре победы и выйдет на первую строчку чемпионата.

Вообще первую часть сезона футболисты Макая можно сказать провалили, именно для тех кто вел борьбу за титул, но в последствии они это компенсируют, но стоит выделить два значимых перед новогодних тура против главных оппонентов на своем стадионе «Бейсбол Граунд» обыграют сначала «Ипсвич Таун» - 2:0 ( голами отличились Кевин Хектор и Брюс Риох), а затем на «Энфилде» состоялась настоящая боевая ничья - 2:2 с «Ливерпулем» ( со стороны «баранов» забивали Джефф Борн и Рон Дэвис, со стороны «красных» отличились Стив Хайвей и Раймонд Кеннеди). Что касается национальных кубков, в кубке лиге «Дерби Каунти» во втором раунде будет просто бит, страшно подумать, и даже представить трудно от скромного «Саутгемптона» - 0:5, в кубке Англии клуб продержится до февраля, когда они проиграют минимально - 0:1 самым главным своим оппонентам «Лидсу», но те уже будут без Клафа. Да и со времен тренерства Брайана и Дон Реви, матчи между «павлинами» и «баранами» стали уже не такими принципиальными, как было раньше. Также они играли в кубке УЕФА , и даже не смотря на то, что им удалось пройти «Атлетико Мадрид» выдав две результативные игры, обе встречи завершились со счетом - 2:2 в серии пенальти (7:6) пройдут дальше, в третьем раунде проиграют от югославской команды, ныне это клуб Боснии и Герцеговины (и считается одним из популярных на территории Герциговины) «Вележ» с общим счетом - 4:5, победив в первой игре - 3:1 дома (благодаря дублю Борна и Хинтона), на выезде проиграют - 1:4 ( все же одного гола Кевина Хектора не хватит). Завершив свои выступления на ранних стадиях клуб мог сосредоточится на внутренних баталиях.

Вторая часть сезона была более благосклона к подопечным Дэйва Маккая, с января до конца чемпионата они проиграют всего три игры в феврале крупно - 1:4 от «Куинз Парк Рейнджерса» и от одного из главных соперников по сезону - 0:3 от команды Бобби Робсона. и от «Стока» - 1:2 В свою очередь «трактористы» будут вести борьбу еще и в кубке Англии, и не рассчитают своих сил. Хотя ребята Робсона будут близки к успеху и там и тут, а как известно в одной поговорке «за двумя зайцами погонишься ни одного в итоге не поймаешь». «Ипсвич» проиграет в полуфинале КА от будущего обладателя престижного трофея «Вест Хэм Юнайтеда» в переигровке затратив еще сил на вторую игру, а в чемпионате начиная с зимы клуб будет терять очки, и в решающей игре в апреле проиграв «Лидсу Юнайтеду» все же лишаться надежды на долгожданное чемпионство заняв в итоге 3-е место. Серебро досталось же «Ливерпулю», ребята Бобба Пэйсли будут терять очки играя иногда в ненужные ничьи, а поражение от «Мидлсбро» в предпоследнем туре все же окажется роковым. С марта месяца «Дерби Каунти» не проиграет в 9 матчах подряд, выдав такой рывок из 6 побед и трех ничьих, особенно две пришлись на последние два тура, да и не стоит забывать январскую победу над «Ливерпулем» на своем стадионе, которая тоже повлияет на расклады в конце сезона победив - 2:0 ( благодаря голам Генри Ньютона и Фрэнсиса Ли). Команда обогнала своих конкурентов всего на два очка (для истории запишем: 1 место «Дерби Каунти» - 53 очка; 2-е место «Ливерпуль» - 51 очко и 3-ий «Ипсвич Таун» столько же - 51.).



(Победители первого Дивизиона 1975 года «Дерби Каунти»)

Горькое послевкусие.

В итоге «Дерби Каунти» отпраздновал свое второе чемпионство в конце сезона 1974/1975, можно сказать и так, в какой-то степени ученик, и бывший футболист Брайана Клафа Дэйв Макай повторил достижение обеспечив их вторым чемпионством. Все же Клаф и Тейлор оставили после себя боеспособную команду, и не смотря на то, что их покинули Джон МакГоверн и Джон О'Хэир, перебравшись под крылышко к Брайану в «Лидс» (помним что у этой троицы там ничего не получилось, провалившись), «бараны» ничего не потеряли, а наоборот приобрели в лице опытного Фрэнсиса Ли и Брюса Риоха, которые своими голами и игрой помогли выиграть это золото.

В следующем сезоне 1975/1976 «Дерби» и Макай будут играть в кубке Европейских чемпионов и дойдут до второго раунда турнира, где проиграют «Реал Мадриду» с общим счетом - 5:6, при этом с ними повторится дежавю выступления в еврокубках, как и в прошлом сезоне правда в кубке УЕФА выиграют первую игру дома - 4:1, а в гостях на «Бернабеу» опять распахнут калитку - 1:5, в чемпионате на этот раз они будут четверыми. Однако по середине сезона 1976/1977 тренера уволят по середине сезона, так как клуб, который вроде должен был вести борьбу за верхнюю часть таблицы, и достойно играть в кубках провалит старт, итог будет плачевным они займут 15 строчку. Да с одной стороны багажа Клафа на долго не хватило, Макаю не дали шанса встряхнуть клуб, когда началась смена поколений, да и руководству команды, которые хотели перемен и побед, но при этом не желали сами вкладывать, и что-то делать, ведь теперь у них давно уже не было Брайана Клафа и Питера Тейлора, тех кто начал поднимать и создавать команду, тех кого они не ценили, (ведь оба создателя теперь трудились уже в «Ноттингем Форесте» и назло им выиграли титул 1978 и далее два КЕЧ 1979 и 1980, показав тем самым это не «Дерби» их сделал великими, а наоборот они сделали «Дерби» большим клубом), и в итоге не смогли пережить «бараны» перемены, которые еще были вызван и трудностями с финансами, а в 1980 году «Дерби Каунти» вылетит из элиты обратно во второй дивизион, став опять середняком английского футбола, а в 1984 году они еще ниже провалились в третий дивизион, падение клуба было очень болезненным, за 10 лет такое круто пике.

о первом успехи Дерби можно глянуть тут. Дерзок, Высокомерен, Возмутителен - «Дерби Каунти» Брайана Клафа сезон 1971/1972

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1087559/derbi-kaunti