Футбол во всей красе! Германия vs Нидерланды

вчера, 18:21

Это только для нас главный матч вечера в отборе Евро-2020 Шотландия — Россия, вся Европа ждет классическую битву немцев и голландцев. «Соккер.ру» не проходит мимо.

История взаимоотношений

Соперничество Германии и Нидерландов — одно из самых продолжительных и принципиальных в мировом футболе на уровне сборных, после второй мировой войны в этом противостоянии стало много политики и агрессии, ведь освободившиеся играли против недавних оккупантов. В одном абзаце, как и в целой статье, обо всем заслуживающем внимания не поведаешь, поэтому только ключевые факты из истории:

1. Первый матч состоялся более ста лет назад — в 1910 году.

2. В официальном реестре значится 45 матчей между Германией и Нидерландами. 16 побед одержали немцы, 16 встреч завершились вничью, 11 раз выигрывали голландцы. Разница забитых и пропущенных мячей — 82:71.

3. Германия примет соседей в Гамбурге, где Бундестим не проигрывает более тридцати лет. В девяти последних матчах в этом городе национальная сборная одержала 7 побед и дважды довольствовалась ничьими.

4. Эти сборные встречались в финале чемпионата мира в 1974 году. Немцы обыграли блестящую дружину Михелса и Кройфа со счетом 2:1.

5. Сегодняшний матч станет четвертой официальной встречей Германии и Нидерландов за последние 11 месяцев. Прошлой осенью они играли в группе Лиги Наций (победа «оранжевых» 3:0 и ничья 2:2), в марте этого года встретились в отборе Евро-2020 в Амстердаме (немцы на последних минутах вырвали победу — 2:3).

Любопытный факт: предыдущее поражение в Гамбурге немцы потерпели как раз от голландцев. Это знаменательное событие случилось в полуфинале Евро-1988. Тогда Маттеус открыл счет с пенальти в начале второго тайма, но ему аналогичным образом ответил нынешний главный тренер «Оранье» Рональд Куман. А на 89-й минуте Марко ван Бастен забил победный мяч.

Турнирное положение

В группе «C» лидирует сборная Северной Ирландии, которая одержала четыре победы в четырех матчах, правда, у североирландцев впереди все четыре встречи с голландцами и немцами. Бундестим все свои поединки тоже выиграла, их было три: 3:2 у Нидерландов, 2:0 у Беларуси и 8:0 у Эстонии. «Оранжевые» из-за участия в финальном турнире Лиги Наций провели пока только две встречи, в которых разгромили Беларусь и, как вы уже знаете, уступили Германии.

И хотя у голландцев впереди еще много матчей, еще одно поражение от Бундестим точно не добавит им настроения, ведь догонять всегда нелегко, даже если «заяц» - это Северная Ирландия. Команде Рональда Кумана сегодня нужно брать очки, чтобы не занервничать из-за риска пропустить еще один большой турнир вслед за Евро-2016 и ЧМ -2018. Впрочем, тренер сборной Нидерландов пытается снизить давление на футболистов, повторяя, что ключевые игры в турнирном смысле впереди.

Кто круче? Сравниваем по линиям

Вратарь — победа Германии

Яспера Силлессена трудно назвать вратарем выдающихся способностей, а в последние три года у первого номера голландцев не было регулярной игровой практики, только этим летом он понял, что лучше играть в «Валенсии», чем сидеть в «Барселоне». И ведь не нашлось за это время смельчака, который вытеснил бы Яспера из ворот «Оранье». Зут и Вермеер — тоже далеко не вратари мечты. Как вы знаете, в «Барселоне» Силлессен был дублером как раз немца тер Штегена, а ведь Марк-Андре сам пока мирится с позицией за спиной Нойера в Бундестим. В общем, тут без вариантов для Голландии.

Защита — победа Нидерландов

Лёв «выпилил» из сборной «старичков» Хуммельса и Боатенга, у немцев совершенно новая защита. Весной играли в трех центрбеков Зюле — Гинтер — Рюдигер/Та, а в июне громили эстонцев уже со схемой 4-3-3 (Гинтер и Зюле в центре, Керер и Шульц по флангам). Киммиха Йогги предпочитает использовать в центре поля. Кого бы ни выставили немцы, защита Нидерландов представительнее: тут и лучший защитник планеты и, возможно, будущий обладатель «Золотого мяча» ван Дейк, и Матейс Де Лигт, которого в случае чего может подменить де Врей. Слева у Кумана играет Блинд, и только правый защитник Думфрис немного теряется в звездной компании.

Полузащита — победа Германии

У «оранжевых» есть Френки де Йонг и Вейналдум, однако им даже звездную троицу сформировать не с кем, ведь Де Рон — парень старательный, но не герой полузащиты. У немцев сумасшедший выбор исполнителей в центре поля: Кроос, Киммих, Горецка, Гюндоган, Хавертц, Джан. Если бы у Рональда Кумана была возможность взять к себе запасных полузащитников сборной Германии, они бы играли у него в старте.

Нападение — победа Германии

Потеря Сане ослабляет атакующий потенциал сборной Германии, но у Лёва по-прежнему есть Ройс, Гнабри, Вернер и Брандт — троица с быстрыми ногами и внушительным атакующим потенциалом, в то время как в Голландии главная звезда атаки — Депай из «Лиона», а следом идут запасной «Аякса» Квинси Промес, 32-летний Райан Бабель из чемпионата Турции, а еще Бергвейн. Не то чтобы очень густо.

Резюме. Германия — фаворит сегодняшней встречи, хотя голландцы и прибавили под руководством Рональда Кумана, но сделали это, в первую очередь, за счет организации игры. Новых звезд у «оранжевых» не выросло, а на уровне сборных индивидуальное мастерство многое решает. Но мы надеемся, что Голландия и Германия продолжат яркую последовательность матчей (в двух предыдущих забили 9 голов), недаром же Франц Беккенбауэр говорил об этом соперничестве: «Футбол во всей красе!»