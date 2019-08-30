Поможет только Джон Макклейн! «Спартак» в заложниках у Кононова

вчера, 19:00

Что еще должен сделать Олег Кононов, чтобы потерять доверие Леонида Федуна? «Соккер.ру» удивлен такой живучестью тренера на раскаленном мостике «Спартака».

А может быть, все намного трагичнее, и Олег Кононов взял в заложники не только «Спартак», но и кого-то из близких родственников или домашнего любимца владельца клуба, потому и пользуется безграничным доверием? Леонид Арнольдович, если вы в беде, моргайте левым глазом «три точки — три тире — три точки» в следующем интервью! Кононов внешне выглядит безобидно, но иногда у него по губам пробегает такая улыбка маньяка, что дрожь берет, а богатое воображение сразу рисует три пыточных в подвале его дома, набор холодного оружия в настенных шкафах и маску клоуна. Для устрашения жертв, конечно же. А вы о чем подумали?

Шутки шутками, а тренер Кононов на наших глазах превращается в спартаковский феномен. Раньше Леонид Арнольдович сносил головы тренерам и за меньшее, а сейчас терпит и терпит, и терпит. Да не просто терпит, а покупает Кононову игроков, о которых его предшественник-чемпион мог только мечтать. «Спартак» уже потратил на трансферы 30 миллионов, обновил клубный рекорд по дороговизне одной сделки, купив Тиля за 18 млн, и обновит рекорд трат в одно трансферное окно, если состоится переход чеха Краля из «Славии». И это на смене специалиста, которого фанаты и болельщики не приняли, да и вряд ли уже примут когда-либо, имея на то вполне обоснованные причины.

Кононов в «Спартаке» - инородное тело

Признаем, что у Кононова были плохие стартовые позиции в «Спартаке», ведь он уселся в еще не вполне остывшее после ухода Карреры кресло, не выдержал сравнений с харизматичным итальянцем и получил пренебрежительное прозвище «Пиджак», хотя Массимо тоже уважал эту часть костюма и никого ею не раздражал. Такой прием был ожидаем, но Олег Георгиевич совершил судьбоносную ошибку, когда стал позиционировать себя в качестве преемника Бескова и Романцева, заикнулся о возвращении спартаковского стиля и дал 100500 интервью на эту тему.

Такие обещания лучше не давать, а если уж дал — выполни, чтобы не стать футбольным трупом, однако Кононов окончательно утопил свою репутацию, сделав вид, что ничего не было, а недавно на вопрос об игровой философии ответил в стиле Карреры: «Наша философия — делать все необходимое для победы». О стеночках, забеганиях и ярких позиционных атаках тренер предпочел забыть, хотя в момент прихода в «Спартак» бросил громкую фразу: «Атакующий футбол — игра смелых людей!»

Даже безотносительно результатов и игры Кононов обрек себя на славу популиста, пустомели и человека, который в случае неприятностей прячет голову в песок. Так, после поражения в последнем туре прошлого сезона от «Оренбурга» он повесил вину на молодого вратаря Максименко. Как велика была любовь к Массимо Каррере, может быть, даже чересчур велика, только это любовь, поэтому не надо мерить ее линейкой, так велик антагонизм к Кононову. Человек почти 10 месяцев у руля «Спартака», но он не заслужил не то что любви, элементарного приятия. Справедливо или нет, но это так.

Классический тест на успешность

А теперь отбросим эмоциональные моменты и проверим Кононова на успешность с помощью стандартного мерила оценки тренеров. Три основных направления, по которым будем судить Олега Георгиевича: результаты команды, организация и стабильность игры, а также прогресс отдельных футболистов. Если хотя бы один из этих трех факторов плюсовой, то тренер не безнадежен на данном конкретном месте работы.

Результаты команды. Отдельные всплески результатов у «Спартака» наблюдались в моменты кадровых движений в команде: когда пришел сам Кононов или этим летом, когда новички обеспечили приток энтузиазма, при этом по-прежнему унылая игра, о которой в следующем пункте, маскировалась неплохими результатами на коротких отрезках. Но давайте не будем замыкаться на локальных успехах, а возьмем глобальные задачи.

Когда Кононов приходил в «Спартак», перед ним поставили три цели: выход в плей-офф Лиги Европы, борьба за победу в Кубке России, финиш в тройке призеров РПЛ (завоевание путевки в Лигу чемпионов). Оба свои матча в Лиге Европы Кононов проиграл, и «Спартак» занял последнее место в группе. В Кубке России не прошел ни одного раунда, пропустив вперед «Урал». В чемпионате «красно-белые» не только до первой тройки не дотянулись, но даже прямую путевку в Лигу Европы бездарно упустили в последнем туре.

Цели на кампанию 2019/20 — место в Лиге чемпионов по итогам РПЛ , победа в Кубке России и выступление в основной сетке Лиги Европы. Одна из задач уже провалена после поражение от «Браги». Таким образом, Олег Георгиевич завалил четыре задачи в «Спартаке». Не многовато ли? За результаты определенно «минус».

Игра команды. Олег Георгиевич говорил, что четырех месяцев достаточно, чтобы поставить игру, которую он хочет, в общем виде. У него было два раза по четыре месяца, но он слабо продвинулся в этом направлении, ведь никто до сих пор не понимает, во что играет «Спартак» и во что он хочет играть. Летом произошли серьезные кадровые изменения, но мы судим об игре предыдущего созыва, где тоже хватало качественных исполнителей, на длительном отрезке.

Самое необъяснимое, что претензии к тренеру Кононову не меняются от недели к неделе: выход из обороны, бардак в опорной зоне, разрозненный прессинг, унылая позиционная атака, ставка на неготовых игроков — такое ощущение, что «Спартаком» управляют рыбки Дори, которые постоянно упускают из памяти ошибки, над которыми нужно работать.

Прогресс отдельных игроков. В последних трех матчах РПЛ «Спартак» как будто преобразился, большое влияние на игру стал оказывать новичок Тиль. Гус — классный игрок, неспроста за него заплатили большие деньги, но такая зависимость от новичка говорит о дезорганизации команды, которая не хочет прогрессировать общими усилиями, а отталкивается от индивидуальных качеств футболистов. При этом нет гарантии, что и Тиль не «одеревенеет» после нескольких недель тренировок со «Спартаком», он ведь выстрелил на багаже, который привез из Голландии. Вот и Андре Шюррле, после впечатляющего старта как-то сник.

А назовете хоть одного игрока, который заметно так вырос при Кононове? Кроме Максименко. Саша — вратарь, это особая каста. Бакаев добился прорыва в Туле, а после возвращения в «Спартак» чередует полезные игры с безалаберными, Гулиев ничем не лучше, чем в «Ростове» у Карпина, Рассказов, начинавший играть в основе еще у Карреры, проигрывает конкуренцию 35-летнему Ещенко. Ломовицкий отправился в аренду в «Арсенал», где забил первый гол в РПЛ , а Умяров, Игнатов, Глушенков даже полноценных шансов не получают. Жиго и Джикия — сами себе хозяева, индивидуально они хороши, но вокруг сильной пары центрбеков нет выстроенной системы, а Роман Зобнин может играть гораздо лучше, к нему в последнее время много вопросов. В сухом остатке - ни одного полевого игрока, кто вышел на новый уровень при Кононове. И здесь минус.

Кононов заслужил отставку. Вопрос в том, какие на него планы у Федуна

Даже если забыть об эмоциональной стороне вопроса, отношении болельщиков и разговорах о харизме тренера, Кононов наработал на отставку чисто по-футбольному. «Брага» стала вполне себе весомой последней каплей. Но Кононов не уходит. Интересно, Леонид Федун по-прежнему верит, что именно этот специалист построит победоносный «Спартак» или в голове у владельца другая комбинация?

Если первое, то даже комментировать не хочется: это такое же эмоциональное и непродуманное решение, как и многие предыдущие вроде отставок Эмери или Карреры, только там Федун был движим сиюминутным импульсом, а здесь — накопившейся пассивной агрессией, в том числе к самому себе и предыдущим ошибкам. Мол, вопреки всему поступлю на этот раз не так, как обычно, а с точностью до наоборот. Тогда увольнял — сейчас оставлю. Вдруг выгорит?

Есть и другой сценарий, в нем Кононов нужен, чтобы переждать бурю и дождаться нового главного тренера, которым должен стать Черчесов после Евро-2020. Сейчас у Федуна в рукаве замены нет, а если «Спартак» действительно ждет Черчесова через 9 месяцев под определенную задачу — чемпионство в 2022 году, то кто подпишется быть временщиком на такой короткий срок?

Олег Георгиевич, видимо, как Герасим, на все согласен, и пока он худо-бедно держится на плаву, никто его не уволит, зато уход Кононова — это сильный козырь в рукаве. Если все пойдет совсем плохо, можно будет его сбросить, а вместе с ним — кучу негатива, которую притянул к своей персоне главный тренер «Спартака». Вот и думай теперь: это «Спартак» в заложниках у Кононова или наоборот — Кононов в заложниках у «Спартака»? Беда лишь в том, что в обоих случаях проигрывают болельщики.