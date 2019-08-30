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Поможет только Джон Макклейн! «Спартак» в заложниках у Кононова

вчера, 19:00

Что еще должен сделать Олег Кононов, чтобы потерять доверие Леонида Федуна? «Соккер.ру» удивлен такой живучестью тренера на раскаленном мостике «Спартака». 

А может быть, все намного трагичнее, и Олег Кононов взял в заложники не только «Спартак», но и кого-то из близких родственников или домашнего любимца владельца клуба, потому и пользуется безграничным доверием? Леонид Арнольдович, если вы в беде, моргайте левым глазом «три точки — три тире — три точки» в следующем интервью! Кононов внешне выглядит безобидно, но иногда у него по губам пробегает такая улыбка маньяка, что дрожь берет, а богатое воображение сразу рисует три пыточных в подвале его дома, набор холодного оружия в настенных шкафах и маску клоуна. Для устрашения жертв, конечно же. А вы о чем подумали?

Шутки шутками, а тренер Кононов на наших глазах превращается в спартаковский феномен. Раньше Леонид Арнольдович сносил головы тренерам и за меньшее, а сейчас терпит и терпит, и терпит. Да не просто терпит, а покупает Кононову игроков, о которых его предшественник-чемпион мог только мечтать. «Спартак» уже потратил на трансферы 30 миллионов, обновил клубный рекорд по дороговизне одной сделки, купив Тиля за 18 млн, и обновит рекорд трат в одно трансферное окно, если состоится переход чеха Краля из «Славии». И это на смене специалиста, которого фанаты и болельщики не приняли, да и вряд ли уже примут когда-либо, имея на то вполне обоснованные причины. 

Кононов в «Спартаке» - инородное тело 

Признаем, что у Кононова были плохие стартовые позиции в «Спартаке», ведь он уселся в еще не вполне остывшее после ухода Карреры кресло, не выдержал сравнений с харизматичным итальянцем и получил пренебрежительное прозвище «Пиджак», хотя Массимо тоже уважал эту часть костюма и никого ею не раздражал. Такой прием был ожидаем, но Олег Георгиевич совершил судьбоносную ошибку, когда стал позиционировать себя в качестве преемника Бескова и Романцева, заикнулся о возвращении спартаковского стиля и дал 100500 интервью на эту тему. 

Такие обещания лучше не давать, а если уж дал — выполни, чтобы не стать футбольным трупом, однако Кононов окончательно утопил свою репутацию, сделав вид, что ничего не было, а недавно на вопрос об игровой философии ответил в стиле Карреры: «Наша философия — делать все необходимое для победы». О стеночках, забеганиях и ярких позиционных атаках тренер предпочел забыть, хотя в момент прихода в «Спартак» бросил громкую фразу: «Атакующий футбол — игра смелых людей!» 

Даже безотносительно результатов и игры Кононов обрек себя на славу популиста, пустомели и человека, который в случае неприятностей прячет голову в песок. Так, после поражения в последнем туре прошлого сезона от «Оренбурга» он повесил вину на молодого вратаря Максименко. Как велика была любовь к Массимо Каррере, может быть, даже чересчур велика, только это любовь, поэтому не надо мерить ее линейкой, так велик антагонизм к Кононову. Человек почти 10 месяцев у руля «Спартака», но он не заслужил не то что любви, элементарного приятия. Справедливо или нет, но это так.  

Классический тест на успешность

А теперь отбросим эмоциональные моменты и проверим Кононова на успешность с помощью стандартного мерила оценки тренеров. Три основных направления, по которым будем судить Олега Георгиевича: результаты команды, организация и стабильность игры, а также прогресс отдельных футболистов. Если хотя бы один из этих трех факторов плюсовой, то тренер не безнадежен на данном конкретном месте работы. 

Результаты команды. Отдельные всплески результатов у «Спартака» наблюдались в моменты кадровых движений в команде: когда пришел сам Кононов или этим летом, когда новички обеспечили приток энтузиазма, при этом по-прежнему унылая игра, о которой в следующем пункте, маскировалась неплохими результатами на коротких отрезках. Но давайте не будем замыкаться на локальных успехах, а возьмем глобальные задачи. 

Когда Кононов приходил в «Спартак», перед ним поставили три цели: выход в плей-офф Лиги Европы, борьба за победу в Кубке России, финиш в тройке призеров РПЛ (завоевание путевки в Лигу чемпионов). Оба свои матча в Лиге Европы Кононов проиграл, и «Спартак» занял последнее место в группе. В Кубке России не прошел ни одного раунда, пропустив вперед «Урал». В чемпионате «красно-белые» не только до первой тройки не дотянулись, но даже прямую путевку в Лигу Европы бездарно упустили в последнем туре. 

Цели на кампанию 2019/20 — место в Лиге чемпионов по итогам РПЛ, победа в Кубке России и выступление в основной сетке Лиги Европы. Одна из задач уже провалена после поражение от «Браги». Таким образом, Олег Георгиевич завалил четыре задачи в «Спартаке». Не многовато ли? За результаты определенно «минус». 

Игра команды. Олег Георгиевич говорил, что четырех месяцев достаточно, чтобы поставить игру, которую он хочет, в общем виде. У него было два раза по четыре месяца, но он слабо продвинулся в этом направлении, ведь никто до сих пор не понимает, во что играет «Спартак» и во что он хочет играть. Летом произошли серьезные кадровые изменения, но мы судим об игре предыдущего созыва, где тоже хватало качественных исполнителей, на длительном отрезке. 

Самое необъяснимое, что претензии к тренеру Кононову не меняются от недели к неделе: выход из обороны, бардак в опорной зоне, разрозненный прессинг, унылая позиционная атака, ставка на неготовых игроков — такое ощущение, что «Спартаком» управляют рыбки Дори, которые постоянно упускают из памяти ошибки, над которыми нужно работать.

Прогресс отдельных игроков. В последних трех матчах РПЛ «Спартак» как будто преобразился, большое влияние на игру стал оказывать новичок Тиль. Гус — классный игрок, неспроста за него заплатили большие деньги, но такая зависимость от новичка говорит о дезорганизации команды, которая не хочет прогрессировать общими усилиями, а отталкивается от индивидуальных качеств футболистов. При этом нет гарантии, что и Тиль не «одеревенеет» после нескольких недель тренировок со «Спартаком», он ведь выстрелил на багаже, который привез из Голландии. Вот и Андре Шюррле, после впечатляющего старта как-то сник. 

А назовете хоть одного игрока, который заметно так вырос при Кононове? Кроме Максименко. Саша — вратарь, это особая каста. Бакаев добился прорыва в Туле, а после возвращения в «Спартак» чередует полезные игры с безалаберными, Гулиев ничем не лучше, чем в «Ростове» у Карпина, Рассказов, начинавший играть в основе еще у Карреры, проигрывает конкуренцию 35-летнему Ещенко. Ломовицкий отправился в аренду в «Арсенал», где забил первый гол в РПЛ, а Умяров, Игнатов, Глушенков даже полноценных шансов не получают. Жиго и Джикия — сами себе хозяева, индивидуально они хороши, но вокруг сильной пары центрбеков нет выстроенной системы, а Роман Зобнин может играть гораздо лучше, к нему в последнее время много вопросов. В сухом остатке - ни одного полевого игрока, кто вышел на новый уровень при Кононове. И здесь минус. 

Кононов заслужил отставку. Вопрос в том, какие на него планы у Федуна

Даже если забыть об эмоциональной стороне вопроса, отношении болельщиков и разговорах о харизме тренера, Кононов наработал на отставку чисто по-футбольному. «Брага» стала вполне себе весомой последней каплей. Но Кононов не уходит. Интересно, Леонид Федун по-прежнему верит, что именно этот специалист построит победоносный «Спартак» или в голове у владельца другая комбинация? 

Если первое, то даже комментировать не хочется: это такое же эмоциональное и непродуманное решение, как и многие предыдущие вроде отставок Эмери или Карреры, только там Федун был движим сиюминутным импульсом, а здесь — накопившейся пассивной агрессией, в том числе к самому себе и предыдущим ошибкам. Мол, вопреки всему поступлю на этот раз не так, как обычно, а с точностью до наоборот. Тогда увольнял — сейчас оставлю. Вдруг выгорит?

Есть и другой сценарий, в нем Кононов нужен, чтобы переждать бурю и дождаться нового главного тренера, которым должен стать Черчесов после Евро-2020. Сейчас у Федуна в рукаве замены нет, а если «Спартак» действительно ждет Черчесова через 9 месяцев под определенную задачу — чемпионство в 2022 году, то кто подпишется быть временщиком на такой короткий срок? 

Олег Георгиевич, видимо, как Герасим, на все согласен, и пока он худо-бедно держится на плаву, никто его не уволит, зато уход Кононова — это сильный козырь в рукаве. Если все пойдет совсем плохо, можно будет его сбросить, а вместе с ним — кучу негатива, которую притянул к своей персоне главный тренер «Спартака». Вот и думай теперь: это «Спартак» в заложниках у Кононова или наоборот — Кононов в заложниках у «Спартака»? Беда лишь в том, что в обоих случаях проигрывают болельщики.

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил mugik1973
   418 / 911
сегодня в 12:57
Олег Георгиевич, будьте мужиком, подайте в отставку. Не мучейте больше Спартак. Вы ведь физрук.
Глас вопиющего в пустыне. Какой он мужик? Он не мужик, и не баба даже, а так, сплошное ЛГБТ в спинджаке с карманАми..
mugik1973
mugik1973
   186 / 911
сегодня в 11:54
Олег Георгиевич, будьте мужиком, подайте в отставку. Не мучейте больше Спартак. Вы ведь физрук.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   198 / 911
сегодня в 11:16
Да никто бы лучше с этим Спартаком сейчас не играл.Тренер тут вообще не виноват, на удивление правильно делают, что дают ему время. Если взглянуть правде в глаза еврокубки Спартаку не нужны (какая разница вылететь в отборе или весной). С Брагой, да и Туном играли впол силы, как на тренеровке: залетит - хорошо, нет - ну и ладно. По факту, за чемпионат тренеру предъявлять пока нечего, идут в группе лидеров. А болельщики всегда недовольны будут, после любого поражения готовы сразу гнать тренера.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Stormtrooper-26
   102 / 911
сегодня в 11:04
Чему может научить команду тренер с ужимками и голосом ЛГБТшника?)))
Ну ,рожи -то у нас у всех ......!!! )))))) А что касается "научить " ,так у нас во всей России нет ни одного такого тренера ,так как все они -выходцы из ...овна ,по большому счёту !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил yasukuni
   102 / 911
сегодня в 10:59
Единственное достоинство Спинджака - умение холуйствовать, вспомните, он в Ахмате перед ханом вообще на брюхе ползал. А Нольтрофеичу приятно. Вы можете представить себе Карреру, Карпина, Эмери, даже тихого Старкова ползающими на брюхе? Я - нет! Как тренер Спинджак даже не ноль, а минус единица, потому что правильно сказано - он может демотивировать любого игрока. Чего он как тренер добился? НИ-ФИ-ГА. Ну и еще один момент. Сейчас у Спартака нет нападения. Понсе - непонятно кто. А, прости господи, Мелкадзе - это не то, что не футболист, он даже не ногомячер. Клоун заводной, только кнопочку не забывайте нажать, а то вообще столбом стоять будет. Но это еще что, так себе, разминка. Вот придет лысый усатый хам, тогда и начнется настоящий кошмар.
А с другой стороны ,может здесь ХАМ и нужен ?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   102 / 911
сегодня в 10:58
В ТИХОМ ОМУТЕ , как говорится .....!!!! Гнать его в шею ,пока совсем поздно не стало !
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Дед за ЦСКА
   158 / 911
сегодня в 08:53
Даже Джон Макклейн не поможет СпаМу. СпаМ лидер по смене тренеров. После Карпина сколько их было? И все плохие раз уходят? Рыба гниёт с головы. Кто в СпаМе голова????))))).
ТАМ и Пеп тренеришкой станет...😜
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   158 / 911
сегодня в 08:48
А в чём, собственно, проблема? И в чём претензии к Кононову? Классика СпаМа - слиться по-быстрому из ЛЕ (не ровён час непробиваемое дно 7-0 и 4-е место а группе ЛЕ без Побед, можно и пробить). Теперь ещё слиться в Кубке России и опять бодаться за стыки в группу ЛЕ. А, вообще-то, на самом деле, как раз здесь Кононов и нужен. Чем не "козёл отпущения"?
UDAV1266
UDAV1266
сегодня в 07:13
парни у вас не та селекция а тренер не для спартака как так сильных играков продают перед европой а покупают кота в мешке кроме шурле
OLESOCC
OLESOCC
   303 / 911
сегодня в 06:59
Нормально! Ещё лет 10 до чемпионства!
yasukuni
yasukuni
   418 / 911
сегодня в 05:56
Единственное достоинство Спинджака - умение холуйствовать, вспомните, он в Ахмате перед ханом вообще на брюхе ползал. А Нольтрофеичу приятно. Вы можете представить себе Карреру, Карпина, Эмери, даже тихого Старкова ползающими на брюхе? Я - нет!

Как тренер Спинджак даже не ноль, а минус единица, потому что правильно сказано - он может демотивировать любого игрока. Чего он как тренер добился? НИ-ФИ-ГА.

Ну и еще один момент. Сейчас у Спартака нет нападения. Понсе - непонятно кто. А, прости господи, Мелкадзе - это не то, что не футболист, он даже не ногомячер. Клоун заводной, только кнопочку не забывайте нажать, а то вообще столбом стоять будет.

Но это еще что, так себе, разминка. Вот придет лысый усатый хам, тогда и начнется настоящий кошмар.
yasukuni
yasukuni ответил nubom
   418 / 911
сегодня в 05:50
Кононов делает все, что в его силах. Спартак в лидерах... Чего еще надо?
Правильно писать так: Кононов делает все, что в его силах, НЕСМОТРЯ НА ЭТО, Спартак в лидерах.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Владимир_Спартак
   226 / 911
вчера в 23:22
С таки графиком игры, который ему сделали питерские бонзы, ни какой тренер не помог бы. Вон и быки скопытились.
Да ладно, Зенит в прошлом году шесть игр в квалификации, до 1/8 лиги европы дошёл, чемпионство взял.
А вам все заговоры мерещятся.
oFANATo
oFANATo
   46 / 911
вчера в 23:05
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
       67 / 911
    вчера в 22:53
    С таки графиком игры, который ему сделали питерские бонзы, ни какой тренер не помог бы. Вон и быки скопытились.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       66 / 911
    вчера в 22:53
    Даже Джон Макклейн не поможет СпаМу.
    СпаМ лидер по смене тренеров. После Карпина сколько их было? И все плохие раз уходят?
    Рыба гниёт с головы. Кто в СпаМе голова????))))).
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       453 / 911
    вчера в 22:48
    Помнится старый мем
    «Мы в Лиге Европы поиграли 2 недели»

    Вот только мему 8 лет, а он ещё актуален
    NoKerzhNoParty
    NoKerzhNoParty
       453 / 911
    вчера в 22:46
    Да кому нужна эта ЛЕ, когда у тебя есть Копа Дель Соль и Кубок МАТЧ премьер (кстати газпромовский)???
    nubom
    nubom
       633 / 911
    вчера в 22:46
    Кононов делает все, что в его силах. Спартак в лидерах... Чего еще надо?
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       331 / 911
    вчера в 22:44
    Чему может научить команду тренер с ужимками и голосом ЛГБТшника?)))
    Роберт Ройман
    Роберт Ройман
       640 / 911
    вчера в 22:42
    Не знаю.....кажется проблема в менеджменте Спартака, да и хозяин клуба вообще не разбирается в футболе....
    serh62
    serh62
       530 / 911
    вчера в 22:40
    как я и писАл несколько дней назад, хвалебные речи спартаку и кононову завершаться совсем скоро. так и случилось. теперь все болелы этого сообщества, поносят и клуб и тренера. браво спартачи!
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
       260 / 911
    вчера в 22:22
    Хватит хаять тренера! Дайте человеку спокойно работать! Команда только строится, нужно время! Надеюсь адекватные КБ это понимают
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       85 / 911
    вчера в 22:01
    Не верю в Кононова. И не верил. Тошнит от него.
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 911
    вчера в 21:45
    Оставьте уже пиджака на месте ,а то на мясо тренеров не напасешься, по два,три за сезон выбрасывать, хотя этот даже и не тренер
    морозз
    морозз
       54 / 911
    вчера в 21:42
    А чего критику вообще не воспринимаем? Сразу жёлтыми махать не достойно человека написавшего вот это, а опровергнуть мои слова ?
    настойчивый
    настойчивый
    вчера в 21:41
    Есть тренер. Есть сейчас оч. хор. состав. Посильнее нашего. Так проблема в чем? В тренере? Не верю. Напомню историю Атлетико Мадрид, там тоже ребята ни за что деньги большие получали. Ну а дальше... Вы видели. Хватит кровати переставлять?
    andreistb
    andreistb
    вчера в 21:28
    Спартаку нужна профилактика в виде замены тренера, Кононов явно не подходит Спартаку по своим манерам какой то он не буйный вот поэтому и нету вожака у Спартака да и многие футболисты не соответствуют этому клубу.Нужно произвести генеральную уборку в своём клубе и набрать нужных качественных футболистов эта задача нового тренера команды. А рынок таких игроков Испания. франция.Бельгия Англия.Голландия .
    Николай 86
    Николай 86
       368 / 911
    вчера в 21:26
    Кононов уйдет рано или поздно, но за год он может демотивировать всех игроков, на которых сейчас большие надежды. Так что лучше бы убрать как можно скорее.
    Byvaliy
    Byvaliy
       80 / 911
    вчера в 20:58
    Спартаку ничего не поможет, он умер в 90-х, когда стал покупать себе липовые чемпионства и его иуды подписали письмо 14-и.
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