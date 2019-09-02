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«Спартак» прибавит, а Кононов - нет

вчера, 10:20

Почти семь лет «красно-белые» в Москве не проигрывали «Зениту», но «Соккер.ру» констатирует – от традиции отказались.

Кто виноват?

Виноват Леонид Федун? Президент клуба не прибавит в футболе, но ряд выводов за год сделал. Глобально всегда виноват, но в конкретном случае без его прямого участия обходится. Да, скорее всего, именно выбор между Каррерой и Глушаковым в пользу Дениса повлек за собой все, что случилось дальше. Первым курок нажал Федун, однако ранил, не убил.

Разве «Спартак» до свежих трансферов не был командой, которая должна самой себе по три очка с «Рапидом» и «Оренбургом»? А еще проход «Урала» в Кубке России. Федун не выходил на поле, и хотя ошибался стратегически, перед «красно-белыми» не было задач обойти «Ливерпуль» или «Ювентус». Пропустили вперед ЦСКА, проиграли дважды «Браге» - а их вчера «Бенфика» в гостях 0:4 вынесла.

Виноваты Цорн, игроки или «заговор»? Новый управляющий оказался проворным. Убрали Комбарова, Глушакова, Фернандо, Зе Луиша, Ханни, Адриано и Боккетти – чтобы в УЕФА не наказали за ошибки прошлых директоров, изменилась атмосфера в раздевалке и нашлись деньги для баланса. Тиль, Крал, Ларссон, Мирзов, Понсе и Шюррле – разные по классу, но интересные новички. И Бакаева логично вернули из аренды.

Так что не Цорн виноват в первом поражении от «Зенита» в Москве за почти семь лет – с конца 2012 года. Футболистов обвинить можно и нужно, конечно, но тут как с «Брагой» - не показалось, что их правильно подготовили. Странно кивать на усталость – хотя бы потому, что именно Кононов не обыграл «Оренбург» в 30-м туре и не смог обойти ЦСКА в таблице, получив прямую путевку в группу ЛЕ без нервотрепки.

Тот же результат гарантировала победа в Кубке России – в ее отсутствии Тиля, Шюррле или Бакаева не обвинишь. Та же история по «заговорам», о которых пару раз упоминал Федун в 2019. Давайте называть вещи своими именами. Если бы в каждом туре РПЛ были повторы, то высока вероятность, что «Спартак» вместо 14 пунктов получил жалких 10 – светили ничья с «Сочи», поражения от «Ростова» и «Динамо». А 10 пунктов это старт «Уфы» или «Урала», но с чемпионом мира на поле…

Виноват главный тренер? Да, ведь никого другого не осталось. Будь у руководства «Спартака» - Алекперова и Федуна, тонкое и уникальное понимание футбола как процесса, заточенного на результат, то Кононова бы не бросали ложкой дегтя в бочку меда до лета 2020, где якобы планируют забрать Черчесова. И это решение спорное, и идея верить в Олега Георгиевича – тоже.

Тренер уже избавил себя от части унижений – вылетели из Лиги Европы. Пока физически не мог снова опозориться в Кубке России, зато уступил «Зениту» в матче, где футболисты «Спартака» старались, а соперник играл неважно, зато осторожно. Но, вместо анализа ситуации по ходу матча или после, услышали стандартный набор фраз. Не исключено, что для истории новой команды выгоднее было уступить 0:3 без вариантов, чем 0:1?

Ведь сейчас Кононову, наверное, дадут время – паузу на матчи сборных, а в итоге ничего существенно не изменится. Команда прибавит в сыгранности сама по себе, а тактически как была унылой – так и останется. Есть очевидные слабые места – например, как защищаются флангами, вопросы по уровню отдельных новичков – Бакаева не хватает на целый матч, Ларссон не сын своего отца по классу, Понсе – не второй Веллитон, чтобы все сам делал.

Однако не видно почерк тренера в каждом матче. Вчера «Спартаку» снова и вновь предложили сыграть без наставника в важнейшей домашней игре сезона, и хотя Семак поставил «бей-беги» без изысков, Жирков ударил, а у «красно-белых» Жиго в атаку не успел. Жаль, что Цорну дали денег на ремонт, а дверь в дом не поставили. Без тренера нельзя, а москвичи пытаются убедить, что можно. С ноября 2018 года Кононов провел в «Спартаке» уже 32 матча, а проиграл 11 из них – каждый третий.

Еще было 6 ничьих, то есть в 53 % случаев с этим тренером «красно-белые» без побед. Не кажется ли вам, учитывая уровень соперников в РПЛ и ЛЕ, что без Кононова могли играть примерно так же? У команды есть победы над ЦСКА и «Локомотивом», но кто помнит матчи – не тренер был главной причиной двух успехов в дерби со счетом 2:1. Более того, из 20 важных по разным причинам поединков Кононов выиграл всего 5. Опять же, кто победил, футболисты или тренер?

«Спартаку» нужен еще один трансфер?

Наставник ничего не дает команде, которая могла поглощать информацию и преображаться на глазах. Фактически проведут сезон, где все будет зависеть строго от обстоятельств – влияние травм и арбитров, и от индивидуального мастерства игроков. Затащат Максименко, Жиго, Джикия, Крал, Тиль, Бакаев и Шюррле – «Спартак» получит прямую путевку в ЛЕ. Нет – снова будет стыдно за них в еврокубках.

А вот предположения о борьбе за 1-2 места только потому, что «состав объективно стал интереснее», кажутся пока пустыми. Вчера на стадионе были сильные тренеры, но на трибунах. Олег Романцев перед матчем высказался неуважительно, но в стиле старой школы: «Порвем козлов, конечно». Буднично, спокойно, уверенно. Кононов так точно не умеет. И Семак - тоже, ведь его фраза с тем же словом была трусливой и истеричной.

А вот от кого не ждешь истерик – от Бердыева, что вчера был на трибунах. Фактически, если «красно-белые» хотят достойно пройти сезон, пора верить в способности Цорна «присесть на уши» Федуну. Решение сменить Кононова на Бердыева, когда команда укомплектована – читай, Курбан Бекиевич не получит доступ ни к одному рублю из трансферных денег и ему предложат работать с теми, кто есть, может все изменить.

Вероятность такого поворота где-то 1 %, но 99 % Кононова могут все испортить. Нет сомнений, что этот состав плюс Крал споются потом качественнее, чем летом и против «Зенита». Банально сыграются. Но останутся командой без сильного тренера для решающих матчей. Стоит ли напоминать, как «Краснодар» работал под его руководством в подобных случаях?

Кононову подарят массу попыток, парочку реализует, но кому от этого станет легче? Сделали ряд умных действий до Цорна и уже с ним – приглашения Жиго и Айртона правильные, отказ от Гильерме не сделал команду слабой, поскольку Максименко может прибавлять, с Рассказовым все плохо, но правильно оставили Ещенко – хоть какая-то подстраховка. Крал, Тиль, Шюррле, Бакаев – перспективные новички. И ради чего?

Этих ребят, которые старались без плана на игру сломать закрытый «Зенит», оставляют сам на сам с командами, где у тренеров успехов больше. Сложно представить, как Кононов обыгрывает «Зенит» в Суперкубке, ломая сложную игру. Или «Урал» - в финале Кубка России. А еще «Порту» в Лиге чемпионов, или кризисный «Реал» в группе дважды подряд. Его соперники все это делали, поэтому «Спартак» остается всадником без головы.

Ладно, Каррера – главный тренер, у которого в короткой карьере успехов и провалов примерно поровну. Но когда по Москве ходит свободный Бердыев, которого можно подписать с условием, что если не получится стилистически – расстанутся полюбовно летом, бездействие равно вредительству. Ведь справедлив вывод, что Кононов не подходил «Спартаку» Глушакова и не вписывается в «Спартак» Шюррле.

Отдавать Бердыева в «Динамо» - глупость, ведь можно в итоге финишировать и ниже этих соседей. Какой смысл месяцами издеваться над перспективным набором в основном молодых футболистов «Спартака»? Каждый раз не покидает ощущение, что команда и тренер порознь. Можно сколько угодно хвастаться дублем центрального защитника в дерби с ЦСКА, но дальше были «Брага» и «Зенит». Стандартный Кононов несостоятелен для решающих матчей.

«Спартаку» нужен подходящий под запросы игроков на грамотные приказы и уверенность в победах тренер.

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Все комментарии
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   64 / 976
вчера в 21:39
Несколько месяцев назад писала, а не вернуть ли Карпина в Спартак...) На меня тут же накинулись, ты что, ты знаешь как он уходил и т.д. и т.п. Не прошло и года!) Сами же болельщики Спартака сватают Карпина!;)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Николай 86
   88 / 976
вчера в 19:20
Я думаю Цорн этим сейчас и займется, что бы зимой уже не в пожарном порядке, а точечно с уже имеющимся кандидатом прийти на смену нынешнему главному.
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил cska plus
   263 / 976
вчера в 17:39
Херню пишет ужаленный болела спартака, Каррера физрук, всем известно как выиграл чемпионство а если он был выдающимся тренером тогда чего он без дела болтается, Кононов ничем не лучше он такой же физрук как и итальянец иначе Галицкий с ним не расстался, "писатель" обижен, что ЦСКА получил прямую путёвку в ЛЕ и винит в этом пиджака, а какая разница где в какой момент позориться спартаку, кстати, ЦСКА в прошлом сезоне этим составом неплохо выступил в ЛЧ и без позора, Бердыев эту команду не возьмёт, туркмен подбирает команду под себя и не надо говорить наивные вещи якобы Бердыев гуляет по Москве а Кононов рулит спартаком, главные виновники федун и цорн, который очередной раз облопошил федуна громкими трансферами типа чемпиона мира привёл, этот чемпион играет гораздо хуже нашего Облякова, игрок такого колибра должен сразу входить в игру как Лукаку в Интере, всё это ерунда, спасение спартака кроется в ФНЛ.
Если Спартак вылетит в ФНЛ наш футбол можно будет смело закрывать, у нас и так лига одной команды намечается (Зенита), а если топить такие клубы как Цска, Локо, Спартак то вообще конкуренции не будет. Болото с одной командой смотреть никто не будет, вон ту же Италию кто-то любит смотреть?
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил cska plus
   231 / 976
вчера в 17:15
Херню пишет ужаленный болела спартака, Каррера физрук, всем известно как выиграл чемпионство а если он был выдающимся тренером тогда чего он без дела болтается, Кононов ничем не лучше он такой же физрук как и итальянец иначе Галицкий с ним не расстался, "писатель" обижен, что ЦСКА получил прямую путёвку в ЛЕ и винит в этом пиджака, а какая разница где в какой момент позориться спартаку, кстати, ЦСКА в прошлом сезоне этим составом неплохо выступил в ЛЧ и без позора, Бердыев эту команду не возьмёт, туркмен подбирает команду под себя и не надо говорить наивные вещи якобы Бердыев гуляет по Москве а Кононов рулит спартаком, главные виновники федун и цорн, который очередной раз облопошил федуна громкими трансферами типа чемпиона мира привёл, этот чемпион играет гораздо хуже нашего Облякова, игрок такого колибра должен сразу входить в игру как Лукаку в Интере, всё это ерунда, спасение спартака кроется в ФНЛ.
Спартак в ФНЛ-это катастрофа.Скучно будет без этих врунов, болтунов, клоунов(даже 25%), т.е болельщиков Спартака.
Некакойшенко
Некакойшенко ответил cska plus
   377 / 976
вчера в 16:45
Херню пишет ужаленный болела спартака, Каррера физрук, всем известно как выиграл чемпионство а если он был выдающимся тренером тогда чего он без дела болтается, Кононов ничем не лучше он такой же физрук как и итальянец иначе Галицкий с ним не расстался, "писатель" обижен, что ЦСКА получил прямую путёвку в ЛЕ и винит в этом пиджака, а какая разница где в какой момент позориться спартаку, кстати, ЦСКА в прошлом сезоне этим составом неплохо выступил в ЛЧ и без позора, Бердыев эту команду не возьмёт, туркмен подбирает команду под себя и не надо говорить наивные вещи якобы Бердыев гуляет по Москве а Кононов рулит спартаком, главные виновники федун и цорн, который очередной раз облопошил федуна громкими трансферами типа чемпиона мира привёл, этот чемпион играет гораздо хуже нашего Облякова, игрок такого колибра должен сразу входить в игру как Лукаку в Интере, всё это ерунда, спасение спартака кроется в ФНЛ.
Не уважаемый физрук Каррера из Вас клоунов делал, так что утрись.
cska plus
cska plus
   6 / 976
вчера в 15:40
Херню пишет ужаленный болела спартака, Каррера физрук, всем известно как выиграл чемпионство а если он был выдающимся тренером тогда чего он без дела болтается, Кононов ничем не лучше он такой же физрук как и итальянец иначе Галицкий с ним не расстался, "писатель" обижен, что ЦСКА получил прямую путёвку в ЛЕ и винит в этом пиджака, а какая разница где в какой момент позориться спартаку, кстати, ЦСКА в прошлом сезоне этим составом неплохо выступил в ЛЧ и без позора, Бердыев эту команду не возьмёт, туркмен подбирает команду под себя и не надо говорить наивные вещи якобы Бердыев гуляет по Москве а Кононов рулит спартаком, главные виновники федун и цорн, который очередной раз облопошил федуна громкими трансферами типа чемпиона мира привёл, этот чемпион играет гораздо хуже нашего Облякова, игрок такого колибра должен сразу входить в игру как Лукаку в Интере, всё это ерунда, спасение спартака кроется в ФНЛ.
Faustello
Faustello ответил Сергей Саныч
   10 / 976
вчера в 15:28
Верните Карреру,Промеса,водителя автобуса и повариху. Ясно ведь.Как Божий день.
И ЛюХрюшена ))
За Спартак навсегда
За Спартак навсегда ответил Lucho Gonzalez
   966 / 976
вчера в 14:48
Спартаку нужно очищение пердивом.
    Николай 86
    Николай 86 ответил Владимир_Спартак
       229 / 976
    вчера в 14:12
    Время покажет пиджак он или нет. Если пиджак то зимой его снимут. Но кто????
    Я думаю он уже все показал, что мог. Показал, что ему нечего показывать))
    А вот кого на смену - это действительно вопрос. Черчесова не хотелось бы. Карпину и так неплохо живется. По Бердыеву тоже смешанные чувства.
    Мне бы вообще наших не хотелось, лучше кого-то типа Карреры - малоизвестный иностранец, но с большими амбициями. Как показала практика, в нашем чемпионате можно и на эмоциях выигрывать. А тут еще и состав неплохой.
    Да, можно и пролететь с неизвестным тренером, но хоть шанс есть. Взять на небольшой контракт на год. А оставлять Кононова - это вообще без шансов.
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
       358 / 976
    вчера в 13:45
    понять не могу зачем брать такого соплижуя который не может
    настроить команду и зачем лезет куда не надо этот осел.
    Морро
    Морро ответил Ген Геныч
       707 / 976
    вчера в 13:38
    Зачем так писать то?!!!!Если что,Кононов ни вчера в Спартак пришел а год назад примерно!!!!!!Он и с тем составом,который был при Каррере все слил и кубок и проиграл Оренбургу в последнем матче,тем самым отдав фактически 4 строчку просто так ЦСКА!!!!!!Первые 4 игры играли не новички,а те люди,которые проходили предсезонку под руководством Кононова и все эти 4 игры Спартак сыграл отвратительно,если не сказать хуже!!!!!!! Кононов умудрился запороть все что мог!!!!!!! Сейчас пришли новички и фактически они и вывозили а ни тренер!!!!!!
    Просто это вечная Спартаковская тема - возносить всех до небес в случае победы (не всегда заслуженно) и втаптывать в землю в случае поражений. :) Эта статья про то как плохо всё, НО. Играли то не феерически ОБЕ команды и ничья была бы справедливым результатом. Повезло Зениту с ударом Жиркоа (именно повезло) и не повезло Спартаку с ВАРом. Выиграй Спартак появилась бы подобная статья? Думаю нет и возможно даже было бы что то хвалебное.
    А вообще статья должна быть не про Спартак, там до зимы всё понятно, а про Зенит, который к еврокубкам подходит с невнятной игрой. Это было бы актуально.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Николай 86
       88 / 976
    вчера в 13:05
    Время покажет пиджак он или нет. Если пиджак то зимой его снимут. Но кто????
    Сп62
    Сп62 ответил Ген Геныч
       275 / 976
    вчера в 12:52
    Не надо всё валить на Федуна. Можно подумать, что фаны поддерживали Эмери. Нам подавай сразу всё и сейчас. Такое случается редко. А что делать с Кононовым не знаю. Думаю надо ждать зиму.
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
       39 / 976
    вчера в 12:49
    Верните Карреру,Промеса,водителя автобуса и повариху.
    Ясно ведь.Как Божий день.
    Не_По_Сеньке_Шапка
    Не_По_Сеньке_Шапка ответил Doping_87
       20 / 976
    вчера в 12:48
    Циркачей поменяли, дирижёра цирка сменили, циркавую арену даже поменяли, а спектакль как был приметивен и смешон так и остался. Только не увольняйте Кононова🙏 дайте сезон доработать! Нам всем интересен конец истории...
    шапито- это как раз —Зенит!
    это там одни фокусы и цирковые постановки!
    Не_По_Сеньке_Шапка
    Не_По_Сеньке_Шапка ответил Lucho Gonzalez
       20 / 976
    вчера в 12:44
    Спартаку нужно очищение пердивом.
    только после вас!
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответил Doping_87
       343 / 976
    вчера в 12:44
    Очень здорово было наблюдать за противостояниями Тосно против этого цирка... очень жаль за Тосно(
    бибра
    бибра
    вчера в 12:36
    Курбан Бекиича на трибунах всех видели....
    Николай 86
    Николай 86 ответил Владимир_Спартак
       229 / 976
    вчера в 12:33
    Ну, а как мы сливали при карере кубок и чемпионство, всем и вся проигрывая. От Урала и до самых до окраин, читай Тосно.... Тоже при Макаре. 😁 😁 😁
    Только Каррера до этого взял чемпионат и суперкубок.
    Я не считаю, что Каррера топ тренер, но именно такого мотиватора сейчас не хватает команде с нынешним подбором игроков. Для победы есть все, но нет человека, который поведет за собой.
    А в компании с пиджаком даже Шюррле и Тил со временем скиснут
    Doping_87
    Doping_87
       329 / 976
    вчера в 12:28
    Циркачей поменяли, дирижёра цирка сменили, циркавую арену даже поменяли, а спектакль как был приметивен и смешон так и остался.
    Только не увольняйте Кононова🙏 дайте сезон доработать! Нам всем интересен конец истории...
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
       94 / 976
    вчера в 12:27
    Цорн Бердыева не подпишет, не в его стиле такие покупки, ждём Особенного))
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Ген Геныч
       88 / 976
    вчера в 12:21
    В общем ждем и надеемся. Ребята вроде не плохие, молодые. Вот напа нужно но это уже наверное до зимы. А так у нас каждый может забить. Чуть ли не тотальный футбол... 😁
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимир_Спартак
       7 / 976
    вчера в 12:18
    Да такие уже были у нас Скала....... 😁. Они очень туго понимают наш футбол и менталитет. В европе то они следят за футболом, а нашь кто смотрит. Вот и приходят, к нам как в дремучий лес. Гусу везенчику повезло Адвакату.
    Да в Спартаке был Эмери и только идиотизм Федуна все испортил!!!!!!!Он в то время любил при малейших неудачах тренеров менять+Дзюба там по ходу в уши Федуна насвистывал про тренеришку а в итог этот тренеришка оказался классным тренером!!!!!!!!После этого как раз таки и началось противостояние Дзюбы и руководства!!!!!!!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Не_По_Сеньке_Шапка
       88 / 976
    вчера в 12:15
    Да такие уже были у нас Скала....... 😁. Они очень туго понимают наш футбол и менталитет. В европе то они следят за футболом, а нашь кто смотрит. Вот и приходят, к нам как в дремучий лес. Гусу везенчику повезло Адвакату.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Не_По_Сеньке_Шапка
       7 / 976
    вчера в 12:13
    ну или Диего Симеоне, такие нужны тренеры Спартаку!
    Проблема в том,что такие тренеры в РПЛ не пойдут,а если и пойдут,то только за деньгами а не тренировать!(((Манчини,Капелло уже хватило!!!
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       67 / 976
    вчера в 12:13
    Спартаку нужно очищение пердивом.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак ответил Ген Геныч
       88 / 976
    вчера в 12:12
    Ладно посмотрим, что получиться. Сейчас я переживаю за Зобнина, как бы его в конец в Сборной не загнали. Парню отдых не помешал на эти две недели.
    Не_По_Сеньке_Шапка
    Не_По_Сеньке_Шапка ответил Не_По_Сеньке_Шапка
       20 / 976
    вчера в 12:12
    короче «подавай нам жениха с царством и приданное !» Даешь Клопа в Спартак, он хоть нарычать сможет на бездельников и игру поставит!
    ну или Диего Симеоне,
    такие нужны тренеры Спартаку!
    Не_По_Сеньке_Шапка
    Не_По_Сеньке_Шапка ответил Владимир_Спартак
       20 / 976
    вчера в 12:04
    Ну и я за него. Карп повзрослел, набрался опыта. Так зачем же тогда держать Конона если все знают, что он скорей всего до зимы. А бабки все сделают. Забрать карпа с Шомуродовым надо было летом, а туда отдать Мелкадзе, Жано, Ташаева... Но это надо было делать вчера. А сейчас бедем терпеть до зимы.
    короче «подавай нам жениха с царством и приданное !»
    Даешь Клопа в Спартак, он хоть нарычать сможет на бездельников и игру поставит!
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответил Владимир_Спартак
       7 / 976
    вчера в 12:03
    Ну, а как мы сливали при карере кубок и чемпионство, всем и вся проигрывая. От Урала и до самых до окраин, читай Тосно.... Тоже при Макаре. 😁 😁 😁
    Там сливал Глушак и ко+ Измайлов а ни Каррера!!!!!!Уж не надо перегибать палку!!!!!!!В то время его сплавляли,по этому так и получилось!
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