«Спартак» прибавит, а Кононов - нет

вчера, 10:20

Почти семь лет «красно-белые» в Москве не проигрывали «Зениту», но «Соккер.ру» констатирует – от традиции отказались.

Кто виноват?

Виноват Леонид Федун? Президент клуба не прибавит в футболе, но ряд выводов за год сделал. Глобально всегда виноват, но в конкретном случае без его прямого участия обходится. Да, скорее всего, именно выбор между Каррерой и Глушаковым в пользу Дениса повлек за собой все, что случилось дальше. Первым курок нажал Федун, однако ранил, не убил.

Разве «Спартак» до свежих трансферов не был командой, которая должна самой себе по три очка с «Рапидом» и «Оренбургом»? А еще проход «Урала» в Кубке России. Федун не выходил на поле, и хотя ошибался стратегически, перед «красно-белыми» не было задач обойти «Ливерпуль» или «Ювентус». Пропустили вперед ЦСКА , проиграли дважды «Браге» - а их вчера «Бенфика» в гостях 0:4 вынесла.

Виноваты Цорн, игроки или «заговор»? Новый управляющий оказался проворным. Убрали Комбарова, Глушакова, Фернандо, Зе Луиша, Ханни, Адриано и Боккетти – чтобы в УЕФА не наказали за ошибки прошлых директоров, изменилась атмосфера в раздевалке и нашлись деньги для баланса. Тиль, Крал, Ларссон, Мирзов, Понсе и Шюррле – разные по классу, но интересные новички. И Бакаева логично вернули из аренды.

Так что не Цорн виноват в первом поражении от «Зенита» в Москве за почти семь лет – с конца 2012 года. Футболистов обвинить можно и нужно, конечно, но тут как с «Брагой» - не показалось, что их правильно подготовили. Странно кивать на усталость – хотя бы потому, что именно Кононов не обыграл «Оренбург» в 30-м туре и не смог обойти ЦСКА в таблице, получив прямую путевку в группу ЛЕ без нервотрепки.

Тот же результат гарантировала победа в Кубке России – в ее отсутствии Тиля, Шюррле или Бакаева не обвинишь. Та же история по «заговорам», о которых пару раз упоминал Федун в 2019. Давайте называть вещи своими именами. Если бы в каждом туре РПЛ были повторы, то высока вероятность, что «Спартак» вместо 14 пунктов получил жалких 10 – светили ничья с «Сочи», поражения от «Ростова» и «Динамо». А 10 пунктов это старт «Уфы» или «Урала», но с чемпионом мира на поле…

Виноват главный тренер? Да, ведь никого другого не осталось. Будь у руководства «Спартака» - Алекперова и Федуна, тонкое и уникальное понимание футбола как процесса, заточенного на результат, то Кононова бы не бросали ложкой дегтя в бочку меда до лета 2020, где якобы планируют забрать Черчесова. И это решение спорное, и идея верить в Олега Георгиевича – тоже.

Тренер уже избавил себя от части унижений – вылетели из Лиги Европы. Пока физически не мог снова опозориться в Кубке России, зато уступил «Зениту» в матче, где футболисты «Спартака» старались, а соперник играл неважно, зато осторожно. Но, вместо анализа ситуации по ходу матча или после, услышали стандартный набор фраз. Не исключено, что для истории новой команды выгоднее было уступить 0:3 без вариантов, чем 0:1?

Ведь сейчас Кононову, наверное, дадут время – паузу на матчи сборных, а в итоге ничего существенно не изменится. Команда прибавит в сыгранности сама по себе, а тактически как была унылой – так и останется. Есть очевидные слабые места – например, как защищаются флангами, вопросы по уровню отдельных новичков – Бакаева не хватает на целый матч, Ларссон не сын своего отца по классу, Понсе – не второй Веллитон, чтобы все сам делал.

Однако не видно почерк тренера в каждом матче. Вчера «Спартаку» снова и вновь предложили сыграть без наставника в важнейшей домашней игре сезона, и хотя Семак поставил «бей-беги» без изысков, Жирков ударил, а у «красно-белых» Жиго в атаку не успел. Жаль, что Цорну дали денег на ремонт, а дверь в дом не поставили. Без тренера нельзя, а москвичи пытаются убедить, что можно. С ноября 2018 года Кононов провел в «Спартаке» уже 32 матча, а проиграл 11 из них – каждый третий.

Еще было 6 ничьих, то есть в 53 % случаев с этим тренером «красно-белые» без побед. Не кажется ли вам, учитывая уровень соперников в РПЛ и ЛЕ , что без Кононова могли играть примерно так же? У команды есть победы над ЦСКА и «Локомотивом», но кто помнит матчи – не тренер был главной причиной двух успехов в дерби со счетом 2:1. Более того, из 20 важных по разным причинам поединков Кононов выиграл всего 5. Опять же, кто победил, футболисты или тренер?

«Спартаку» нужен еще один трансфер?

Наставник ничего не дает команде, которая могла поглощать информацию и преображаться на глазах. Фактически проведут сезон, где все будет зависеть строго от обстоятельств – влияние травм и арбитров, и от индивидуального мастерства игроков. Затащат Максименко, Жиго, Джикия, Крал, Тиль, Бакаев и Шюррле – «Спартак» получит прямую путевку в ЛЕ . Нет – снова будет стыдно за них в еврокубках.

А вот предположения о борьбе за 1-2 места только потому, что «состав объективно стал интереснее», кажутся пока пустыми. Вчера на стадионе были сильные тренеры, но на трибунах. Олег Романцев перед матчем высказался неуважительно, но в стиле старой школы: «Порвем козлов, конечно». Буднично, спокойно, уверенно. Кононов так точно не умеет. И Семак - тоже, ведь его фраза с тем же словом была трусливой и истеричной.

А вот от кого не ждешь истерик – от Бердыева, что вчера был на трибунах. Фактически, если «красно-белые» хотят достойно пройти сезон, пора верить в способности Цорна «присесть на уши» Федуну. Решение сменить Кононова на Бердыева, когда команда укомплектована – читай, Курбан Бекиевич не получит доступ ни к одному рублю из трансферных денег и ему предложат работать с теми, кто есть, может все изменить.

Вероятность такого поворота где-то 1 %, но 99 % Кононова могут все испортить. Нет сомнений, что этот состав плюс Крал споются потом качественнее, чем летом и против «Зенита». Банально сыграются. Но останутся командой без сильного тренера для решающих матчей. Стоит ли напоминать, как «Краснодар» работал под его руководством в подобных случаях?

Кононову подарят массу попыток, парочку реализует, но кому от этого станет легче? Сделали ряд умных действий до Цорна и уже с ним – приглашения Жиго и Айртона правильные, отказ от Гильерме не сделал команду слабой, поскольку Максименко может прибавлять, с Рассказовым все плохо, но правильно оставили Ещенко – хоть какая-то подстраховка. Крал, Тиль, Шюррле, Бакаев – перспективные новички. И ради чего?

Этих ребят, которые старались без плана на игру сломать закрытый «Зенит», оставляют сам на сам с командами, где у тренеров успехов больше. Сложно представить, как Кононов обыгрывает «Зенит» в Суперкубке, ломая сложную игру. Или «Урал» - в финале Кубка России. А еще «Порту» в Лиге чемпионов, или кризисный «Реал» в группе дважды подряд. Его соперники все это делали, поэтому «Спартак» остается всадником без головы.

Ладно, Каррера – главный тренер, у которого в короткой карьере успехов и провалов примерно поровну. Но когда по Москве ходит свободный Бердыев, которого можно подписать с условием, что если не получится стилистически – расстанутся полюбовно летом, бездействие равно вредительству. Ведь справедлив вывод, что Кононов не подходил «Спартаку» Глушакова и не вписывается в «Спартак» Шюррле.

Отдавать Бердыева в «Динамо» - глупость, ведь можно в итоге финишировать и ниже этих соседей. Какой смысл месяцами издеваться над перспективным набором в основном молодых футболистов «Спартака»? Каждый раз не покидает ощущение, что команда и тренер порознь. Можно сколько угодно хвастаться дублем центрального защитника в дерби с ЦСКА , но дальше были «Брага» и «Зенит». Стандартный Кононов несостоятелен для решающих матчей.

«Спартаку» нужен подходящий под запросы игроков на грамотные приказы и уверенность в победах тренер.