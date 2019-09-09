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Вратарский вопрос. Если не Гильерме, то кто?

вчера, 15:59
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Гильерме
Гильерме
Вратарь
Джанаев Сослан
Джанаев Сослан
Вратарь

Вратарский вопрос в сборной России уже года три стоит остро, только сначала обсуждали вратаря на тренерском мостике, а теперь «Соккер.ру» задумывается о судьбе поста №1.

До Евро-2020 осталось меньше года, Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной проделывают большую работу, чтобы достижение на домашнем чемпионате мира не осталось обособленным ярким пятном в истории, а дало толчок к основательному выходу на стабильный уровень. Нравятся кому-то или нет методы Черчесова, но стоит признать: он построил команду, у которой есть характер, сыгранность и страсть. Главные претензии к тренерскому штабу крутятся вокруг личностей: «Почему Черчесов доверяет этому?», или «Почему Черчесов не вызывает вот этого?»

Думаю, объяснение здесь элементарное: в футболе конечная сила команды далеко не всегда является строгой суммой индивидуальных качеств футболистов. Иногда, казалось бы, менее одаренный игрок приносит больше пользы системе, нежели его талантливый коллега-конкурент. К этому пониманию мы пришли. Тем не менее конкуренция — процесс непрерывный, как и желание улучшить команду. Сделать это можно как за счет улучшения взаимопонимания, так и с помощью замены отдельных блоков и звеньев.

Сейчас у нас есть повод задуматься об одном из таких звеньев, причем о самом обособленном во всей команде: речь о вратарской позиции. Кажется, именно с голкиперами у нас никогда не было проблем, однако такой момент наступил. Сам факт пребывания в воротах сборной натурализованного футболиста — признак кризиса, и ведь при этом Гильерме не является идеальным вратарем, к нему есть вопросы, особенно после результативной ошибки в Шотландии.

Станислав Черчесов поддержал бразильца, подчеркнул, что тот провел матч на топ-уровне. Это верная реакция в любом случае. Все вратари ошибаются, и, как заметил «случайно занимавшийся этим делом всю жизнь» Черчесов, главное не ошибка, а реакция на нее. Гильерме не растерялся и больше не пропустил. Кроме того, Станислав Саламович приучил всех, что не делает скоропалительных выводов и доверяет людям, которых однажды посчитал достойными своего доверия. Маринато — в числе избранных.

Однако бесконечного кредита доверия ни у кого быть не может, иначе сборная, как уже бывало, превратится в закрытый клуб, куда не продают входных билетов. Гильерме ошибся однажды, и в конкретном матче больше не допустил оплошностей, но это не значит, что и впредь будет действовать идеально. На такой случай у тренерского штаба сборной России должен быть план «Б». К такому повороту событий Черчесов и Стауче должны быть готовы.

Кто будет основным вратарем сборной России на Евро-2020?

План «А»: Гильерме

Черчесов измеряет циклы существования сборной двухлетними отрезками — от крупного турнира до крупного турнира. Более логичную разбивку, в общем-то, сложно себе представить. После чемпионата мира из сборной ушел Игорь Акинфеев, и тренерский штаб озаботился выбором преемника. Насколько понимаю, сразу не было единого решения по кандидату, поэтому в Лиге Наций дали себя проявить обоим претендентам на пост №1 — Лунёву и Гильерме. Каждый вратарь сыграл по два матча, при Лунёве выиграли у турок в  (2:1) и проиграли шведам (0:2), с Гильерме не пропустили ни одного мяча: 2:0 против сборной Турции и 0:0 с «Тре Крунур».

Гильерме эту конкуренцию, по мнению тренерского штаба сборной, выиграл — это факт, ведь именно Маринато сыграл уже пять матчей в отборе Евро-2020, Лунёв занял позицию дублера, как и при Акинфееве. Если все пойдет ровно и гладко, то именно вратарь «Локомотива» будет первым номером сборной России на чемпионате Европы, потому что не в правилах Черчесова менять коней на переправе. После Евро может наступить новый виток конкуренции, но сейчас Гильерме — очевидный фаворит.

План «Б»: вернуть Акинфеева

Если с Гильерме случится какое-то несчастье, или он потеряет доверие из-за регулярных ошибок, то это не будет означать автоматическую замену бразильца на Андрея Лунёва. Думаю, в первую очередь, Черчесов попытается вернуть в сборную Акинфеева, которому полностью доверяет. Игорь приостановил международную карьеру по состоянию здоровья — оперированное колено дает о себе знать после каждого матча, но ради участия в крупном турнире он может вернуться, как сделал это Игнашевич на ЧМ-2018. Сам Черчесов в недавнем интервью не исключил возвращения Акинфеева в сборную.

План «В»: доверить Лунёву

Сейчас Лунёв стоит вторым в очереди, но рассматривать его приходится скорее как третьего из-за опции возвращения Акинфеева. Только если Гильерме освободит дорогу, а Игорь откажет кумиру детства, вратарь «Зенита» станет основным на Евро-2020. Технически Андрей оснащен блестяще, у него замечательная реакция, у него были все шансы стать главным вратарем России после ухода Акинфеева из сборной, однако этого не случилось. Причина легко читается между строк: Черчесов очень ценит в людях и футболистах надежность, стойкость и умение сохранять свой уровень вне зависимости от обстоятельств. Лунёв суперкрут, когда все хорошо у него и у команды, может поймать дикий кураж, однако, в свою очередь, неудачи способны выбить его из седла, а у нервного вратаря дерганая защита. У Черчесова уверенность на первом месте, поэтому к Лунёву он относится с подозрением.

План «Г»: опытный вратарь. Джанаев или Шунин

Евро-2020 — это не турнир для молодых и талантливых Максименко и Сафонова, думаю, их путь в главной сборной может начаться только следующей осенью. После Гильерме, Акинфеева, которого нужно уговаривать, и Лунёва в очереди стоят опытные Шунин и Джанаев. Один из них наверняка войдет в заявку сборной России на турнир, но в ворота Сослан или Антон попадут только при диком стечении неудачных для их коллег обстоятельств.

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Все комментарии
trimetil
trimetil
   323 / 759
сегодня в 00:44
План "Д": Черчесов вспомнит молодость и сам...
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил spartach n1
   484 / 759
сегодня в 00:24
    spartach n1
    spartach n1 ответил КАМЮ
       1 / 759
    вчера в 21:30
    Учи матчасть, прежде чем молоть. Свыше сотни матчей и лишь две явные ошибки. Или ты можешь назвать хоть одного безошибочного? Бедняга... в своей бессильной ненависти
    Сними розовые очки )
    Этот клован везде успел отметится,пусть свои рекорды бьет в гинера сарае !))
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил serh62
       22 / 759
    вчера в 20:58
    если выиграем у казахстана, дорога на ЕВРО будет открыта...и вот с этого момента нужно в оставшихся играх наигрывать САФОНОВА. он намного лучше , чем те, что сейчас есть у черчесова...
    Не согласен. Он сейчас и в молодежке не слишком то уверенно смотрится.
    КАМЮ
    КАМЮ ответил spartach n1
       188 / 759
    вчера в 20:34
    А че не надо то,сколько очкофеев за сборную напорол ?
    Учи матчасть, прежде чем молоть.
    Свыше сотни матчей и лишь две явные ошибки.
    Или ты можешь назвать хоть одного безошибочного?
    Бедняга... в своей бессильной ненависти
    serh62
    serh62
       147 / 759
    вчера в 20:23
    если выиграем у казахстана, дорога на ЕВРО будет открыта...и вот с этого момента нужно в оставшихся играх наигрывать САФОНОВА. он намного лучше , чем те, что сейчас есть у черчесова...
    Valeron112
    Valeron112
       327 / 759
    вчера в 20:09
    Парень из Краснодара))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил pomor45
       37 / 759
    вчера в 19:50
    Перепутал ресурсы)) и клубы))
    pomor45
    pomor45 ответил 25процентный клоун
       101 / 759
    вчера в 19:17
    Еденица автору. Только Максименко
    ЕдИнИца клоуну - этим словом называют самый низший балл, существующий в пятибалльной системе оценки знаний правописания.
    pomor45
    pomor45
       101 / 759
    вчера в 19:06
    «Почему Черчесов доверяет этому?», или «Почему Черчесов не вызывает вот этого?»
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------
    Почему, почему - окончание на "У". Тренер при деле, а болтуны-эксперты рядом с делом. Тренеру - работать и отвечать за результат, а экспертам - языками трепать. Поменьше бы совались со своими рецептами удачи.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
       25 / 759
    вчера в 18:25
    Правильно пишет 25 % клоун: " Только Максименко!"
    И не мудрено, клоун болеет за Казахстан (Его ранний комментарий )))).
    Илья Кузнецов
    Илья Кузнецов
       341 / 759
    вчера в 18:00
    Максименко и Сафонов ещё в молодёжной сборной играют, так что будущее у нас есть. А на счёт Гильерме, соглашусь с комментариями ниже, что он больше подходит под современные требования игры: уверенно играть ногами наши вратари пока не научились. Посмотрите матчи Зенита, Лунёв при прессинге теряется и выбивает мяч в аут - так уже давно топовые вратари не делают.
    spartach n1
    spartach n1 ответил SpaM-SARW
       1 / 759
    вчера в 18:00
    Ненадо человека приравнивать клубу и его болельщикам
    А че не надо то,сколько очкофеев за сборную напорол ?
    Indian
    Indian
       652 / 759
    вчера в 17:58
    Романа Березовского натурализовали бы и не мучались
    Морро
    Морро
       146 / 759
    вчера в 17:49
    Ну и? Кроме Гильерме в данный отрезок времени некого ставить. Возможно Черчесов будет пробовать другие варианты (и не только по вратарской позиции) при 100% гарантии попадания на Евро, но не раньше.С него спрос за результат сборной, не до экспериментов.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил KUDE9IR
       36 / 759
    вчера в 17:43
    Максименко ошибался в прошлом сезоне.В нынешнем он хорош.Сафонов в прошедшем сезоне был лучшим,а в этом сдал.Но в перспективе он должен стать первым в сборной. Но Гиля(чередующий хорошие матчи с провальными+натурализованный ветеран)-наше всё(он ведь из Локо).Бесят личности,которые считают что представители их любимых клубов самые лучшие(((
    Если тебя бесит, зачем читать и писать мне ответ, проигнорируй, возможно легче станет.
    Сейчас речь не о клубной принадлежности игроков, а о сборной.
    Я в отличии от многих реально смотрю на вещи и если игрок достоин и заслужил играть в сборной, то меня не волнует его принадлежность к клубу. Я болею за сборную, а не лично за каких либо игроков. Даже при всей не любви к Спартаку, место в составе сборной Джикии и Зобнина не ставлю под сомнение.
    Научитесь отделять сборную от клубов и начните наконец то за неё болеть!
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond ответил KUDE9IR
       22 / 759
    вчера в 17:39
    Максименко ошибался в прошлом сезоне.В нынешнем он хорош.Сафонов в прошедшем сезоне был лучшим,а в этом сдал.Но в перспективе он должен стать первым в сборной. Но Гиля(чередующий хорошие матчи с провальными+натурализованный ветеран)-наше всё(он ведь из Локо).Бесят личности,которые считают что представители их любимых клубов самые лучшие(((
    Максименко - нормальный вратарь, но у него еще мало опыта. В будущем он возможно займет эту рамку, но пока ему рано. У него нормальная реакция, но пока нет той уверенности, которая может прийти к вратарю только с опытом, а может и вообще не прийти. И руководство Спартака тоже знает об этом, иначе не пыталось бы подписать Гильерме.
    KUDE9IR
    KUDE9IR ответил Байкал-38
    вчера в 17:32
    Максименко очень много ляпов понаделал, причём позорных, но парень перспективный и руководство Спартака даёт ему шанс и в будущем может получится хороший вратарь. Так же как и Сафонов, парня сильно перехваливают и как кажется очень вредят ему, он в силу возраста ещё психически не окреп. В Греции поплыл, два последних гола на его совести, а потом ляп в матче с Локо. Рано им ещё в сборной первыми быть, надо окрепнуть, прежде всего в психологии. Кстати на ЧЕ одного из них брать надо, пусть опыта набираются. Смысл брать вратаря (Джанаева), который даже в 10 в России не входит, ну только если по блату.
    Максименко ошибался в прошлом сезоне.В нынешнем он хорош.Сафонов в прошедшем сезоне был лучшим,а в этом сдал.Но в перспективе он должен стать первым в сборной. Но Гиля(чередующий хорошие матчи с провальными+натурализованный ветеран)-наше всё(он ведь из Локо).Бесят личности,которые считают что представители их любимых клубов самые лучшие(((
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил Serg_Diamond
       36 / 759
    вчера в 17:31
    Уж в чем, а во вратарях Черчесов хорошо разбирается. Сам ведь бывший вратарь. Не Лунев, а Гильерме стоит на воротах по той причине, что он более уверенный, более стрессоустойчивый. Его не сломит и не вырубит из игры одна допущенная им ошибка. И еще важное отличие - он хорошо играет на выходах, а Лунев хорош (да и то не всегда) только в рамке. Когда вратарь уверено играет на выходах, это придает уверенности и защитникам, что он, если что, поможет, а не будет просто стоять и смотреть. Это качество отличает просто хорошего вратаря от классного
    Согласен! Ещё одно преимущество Гили это начала атаки, он после перехвата мяча может точно выбросить, выбить мяч на ход в контратаку, если есть предложение, если нет, то придерживает. У него этот баланс очень хороший.
    XL-965
    XL-965
       430 / 759
    вчера в 17:27
    Если не Гильерме, то кто???
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       22 / 759
    вчера в 17:23
    Уж в чем, а во вратарях Черчесов хорошо разбирается. Сам ведь бывший вратарь. Не Лунев, а Гильерме стоит на воротах по той причине, что он более уверенный, более стрессоустойчивый. Его не сломит и не вырубит из игры одна допущенная им ошибка. И еще важное отличие - он хорошо играет на выходах, а Лунев хорош (да и то не всегда) только в рамке. Когда вратарь уверено играет на выходах, это придает уверенности и защитникам, что он, если что, поможет, а не будет просто стоять и смотреть. Это качество отличает просто хорошего вратаря от классного
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       448 / 759
    вчера в 17:17
    Вот,мол,он ошибся в матче с шотландцами!И что?!Покажите мне вратаря,который не ошибается.Гиля норм стоит.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответил plusnindimon
       36 / 759
    вчера в 17:13
    "Евро-2020 — это не турнир для молодых и талантливых Максименко и Сафонова...". Максименко - это то талантище которое с середины поля пропускает?!
    Максименко очень много ляпов понаделал, причём позорных, но парень перспективный и руководство Спартака даёт ему шанс и в будущем может получится хороший вратарь. Так же как и Сафонов, парня сильно перехваливают и как кажется очень вредят ему, он в силу возраста ещё психически не окреп. В Греции поплыл, два последних гола на его совести, а потом ляп в матче с Локо.
    Рано им ещё в сборной первыми быть, надо окрепнуть, прежде всего в психологии. Кстати на ЧЕ одного из них брать надо, пусть опыта набираются. Смысл брать вратаря (Джанаева), который даже в 10 в России не входит, ну только если по блату.
    Wiamdex
    Wiamdex
       468 / 759
    вчера в 17:10
    План "Д": Черчесов встанет сам.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       37 / 759
    вчера в 17:09
    Еденица автору.
    Только Максименко
    чемпионство с душком
    чемпионство с душком
       193 / 759
    вчера в 17:06
    Гильерме и Лунев вратари примерно одного уровня. У Гили + это более опытный.
    Вернуть Петушка глупая идея.
    Джанаев, Шунин, Беленов это все ни к чему.
    лучше молодых наигрывать, благо они есть.
    Байкал-38
    Байкал-38
       36 / 759
    вчера в 17:06
    Истерика, которую подняли из-за ошибки Гили в Шотландии, можно объяснить тремя факторами.
    Первый фактор, то, что он натурализованный футболист. Как так страна у которой были Яшин, Дасаев, братья Чановы, Черчесов, Овчинников, Акинфеев... список особенно времён СССР можно продолжать очень долго, но не в этом дело, а в том, что наша школа вратарей была одна из лучших в мире, если не лучшая, а потом бац и первый номер бразилец, нонсенс.
    Второй фактор это Акинфеев, только не подумайте, что я хочу Игоря виноватым сделать, он реально классный вратарь и ему пока нет равных в 21 веке. Просто с его появлением, наши вратари, то ли веру в себя потеряли, то ли не уродились как классные вратари. Он ушёл, а после него почти пустота, что пришлось бразильца Гилю первым номером делать.
    Третий фактор руководство наших клубов и болельщики. Как только появился молодой, перспективный вратарь (да и про другие амплуа футболистов можно так же сказать) так его сразу начинают переманивать, сулить большие зарплаты, а потом пару ошибок и его начинают травить свои же, особенно болельщики. Молодые не чувствуя поддержки психологически ломаются, а потом эти же болельщики и горе специалисты кричат: "А где перспективная молодёжь?"
    Черчесов похвалив Гилю тем самым защищает его от тех, кто желает нашей сборной плохого, он даёт поддержку и веру игрокам!
    А теперь кто считает, что из-за ошибки в Шотландии Гили не место в сборной, и знает кто лучше приводите примеры. Заранее могу предостеречь, что возможно у вашего кандидата могут быть ошибки и ляпы очень позорные, над которыми не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. По крайней мере у тех кого перечислили в статье их предостаточно, даже в этом сезоне.
    RBA
    RBA ответил spartach n1
       564 / 759
    вчера в 17:00
    Нормально Гиля стоит,не то что истеричка и косячник который был до него !
    Ты лучше расскажи,как Сашка Филимонов ,на переполненных Лужниках, пятился пытаясь поймать мяч, но не смог его удержать и упустил в свои ворота. Или в силу своего возраста ты об этом не помнишь,и поэтому на Акинфеева грязь льёшь.
    mihaluch
    mihaluch
       45 / 759
    вчера в 16:48
    Акинфеев бы напропускал от шотландцев так как не умеет играть на выходе. Гиля во втором тайме сыграл прекрасно сняв несколько мячей с головы шотландцев.
    mortid
    mortid
       180 / 759
    вчера в 16:43
    Джанаев, он в "нужный момент" мастер "привозить" голешники :D
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