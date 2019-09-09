Вратарский вопрос. Если не Гильерме, то кто?

Вратарский вопрос в сборной России уже года три стоит остро, только сначала обсуждали вратаря на тренерском мостике, а теперь «Соккер.ру» задумывается о судьбе поста №1.
До Евро-2020 осталось меньше года, Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной проделывают большую работу, чтобы достижение на домашнем чемпионате мира не осталось обособленным ярким пятном в истории, а дало толчок к основательному выходу на стабильный уровень. Нравятся кому-то или нет методы Черчесова, но стоит признать: он построил команду, у которой есть характер, сыгранность и страсть. Главные претензии к тренерскому штабу крутятся вокруг личностей: «Почему Черчесов доверяет этому?», или «Почему Черчесов не вызывает вот этого?»
Думаю, объяснение здесь элементарное: в футболе конечная сила команды далеко не всегда является строгой суммой индивидуальных качеств футболистов. Иногда, казалось бы, менее одаренный игрок приносит больше пользы системе, нежели его талантливый коллега-конкурент. К этому пониманию мы пришли. Тем не менее конкуренция — процесс непрерывный, как и желание улучшить команду. Сделать это можно как за счет улучшения взаимопонимания, так и с помощью замены отдельных блоков и звеньев.
Сейчас у нас есть повод задуматься об одном из таких звеньев, причем о самом обособленном во всей команде: речь о вратарской позиции. Кажется, именно с голкиперами у нас никогда не было проблем, однако такой момент наступил. Сам факт пребывания в воротах сборной натурализованного футболиста — признак кризиса, и ведь при этом Гильерме не является идеальным вратарем, к нему есть вопросы, особенно после результативной ошибки в Шотландии.
Станислав Черчесов поддержал бразильца, подчеркнул, что тот провел матч на топ-уровне. Это верная реакция в любом случае. Все вратари ошибаются, и, как заметил «случайно занимавшийся этим делом всю жизнь» Черчесов, главное не ошибка, а реакция на нее. Гильерме не растерялся и больше не пропустил. Кроме того, Станислав Саламович приучил всех, что не делает скоропалительных выводов и доверяет людям, которых однажды посчитал достойными своего доверия. Маринато — в числе избранных.
Однако бесконечного кредита доверия ни у кого быть не может, иначе сборная, как уже бывало, превратится в закрытый клуб, куда не продают входных билетов. Гильерме ошибся однажды, и в конкретном матче больше не допустил оплошностей, но это не значит, что и впредь будет действовать идеально. На такой случай у тренерского штаба сборной России должен быть план «Б». К такому повороту событий Черчесов и Стауче должны быть готовы.
Кто будет основным вратарем сборной России на Евро-2020?
План «А»: Гильерме
Черчесов измеряет циклы существования сборной двухлетними отрезками — от крупного турнира до крупного турнира. Более логичную разбивку, в общем-то, сложно себе представить. После чемпионата мира из сборной ушел Игорь Акинфеев, и тренерский штаб озаботился выбором преемника. Насколько понимаю, сразу не было единого решения по кандидату, поэтому в Лиге Наций дали себя проявить обоим претендентам на пост №1 — Лунёву и Гильерме. Каждый вратарь сыграл по два матча, при Лунёве выиграли у турок в (2:1) и проиграли шведам (0:2), с Гильерме не пропустили ни одного мяча: 2:0 против сборной Турции и 0:0 с «Тре Крунур».
Гильерме эту конкуренцию, по мнению тренерского штаба сборной, выиграл — это факт, ведь именно Маринато сыграл уже пять матчей в отборе Евро-2020, Лунёв занял позицию дублера, как и при Акинфееве. Если все пойдет ровно и гладко, то именно вратарь «Локомотива» будет первым номером сборной России на чемпионате Европы, потому что не в правилах Черчесова менять коней на переправе. После Евро может наступить новый виток конкуренции, но сейчас Гильерме — очевидный фаворит.
План «Б»: вернуть Акинфеева
Если с Гильерме случится какое-то несчастье, или он потеряет доверие из-за регулярных ошибок, то это не будет означать автоматическую замену бразильца на Андрея Лунёва. Думаю, в первую очередь, Черчесов попытается вернуть в сборную Акинфеева, которому полностью доверяет. Игорь приостановил международную карьеру по состоянию здоровья — оперированное колено дает о себе знать после каждого матча, но ради участия в крупном турнире он может вернуться, как сделал это Игнашевич на ЧМ-2018. Сам Черчесов в недавнем интервью не исключил возвращения Акинфеева в сборную.
План «В»: доверить Лунёву
Сейчас Лунёв стоит вторым в очереди, но рассматривать его приходится скорее как третьего из-за опции возвращения Акинфеева. Только если Гильерме освободит дорогу, а Игорь откажет кумиру детства, вратарь «Зенита» станет основным на Евро-2020. Технически Андрей оснащен блестяще, у него замечательная реакция, у него были все шансы стать главным вратарем России после ухода Акинфеева из сборной, однако этого не случилось. Причина легко читается между строк: Черчесов очень ценит в людях и футболистах надежность, стойкость и умение сохранять свой уровень вне зависимости от обстоятельств. Лунёв суперкрут, когда все хорошо у него и у команды, может поймать дикий кураж, однако, в свою очередь, неудачи способны выбить его из седла, а у нервного вратаря дерганая защита. У Черчесова уверенность на первом месте, поэтому к Лунёву он относится с подозрением.
План «Г»: опытный вратарь. Джанаев или Шунин
Евро-2020 — это не турнир для молодых и талантливых Максименко и Сафонова, думаю, их путь в главной сборной может начаться только следующей осенью. После Гильерме, Акинфеева, которого нужно уговаривать, и Лунёва в очереди стоят опытные Шунин и Джанаев. Один из них наверняка войдет в заявку сборной России на турнир, но в ворота Сослан или Антон попадут только при диком стечении неудачных для их коллег обстоятельств.
Этот клован везде успел отметится,пусть свои рекорды бьет в гинера сарае !))
Этот клован везде успел отметится,пусть свои рекорды бьет в гинера сарае !))
Свыше сотни матчей и лишь две явные ошибки.
Или ты можешь назвать хоть одного безошибочного?
Бедняга... в своей бессильной ненависти
Свыше сотни матчей и лишь две явные ошибки.
Или ты можешь назвать хоть одного безошибочного?
Бедняга... в своей бессильной ненависти
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Почему, почему - окончание на "У". Тренер при деле, а болтуны-эксперты рядом с делом. Тренеру - работать и отвечать за результат, а экспертам - языками трепать. Поменьше бы совались со своими рецептами удачи.
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Почему, почему - окончание на "У". Тренер при деле, а болтуны-эксперты рядом с делом. Тренеру - работать и отвечать за результат, а экспертам - языками трепать. Поменьше бы совались со своими рецептами удачи.
И не мудрено, клоун болеет за Казахстан (Его ранний комментарий )))).
И не мудрено, клоун болеет за Казахстан (Его ранний комментарий )))).
Сейчас речь не о клубной принадлежности игроков, а о сборной.
Я в отличии от многих реально смотрю на вещи и если игрок достоин и заслужил играть в сборной, то меня не волнует его принадлежность к клубу. Я болею за сборную, а не лично за каких либо игроков. Даже при всей не любви к Спартаку, место в составе сборной Джикии и Зобнина не ставлю под сомнение.
Научитесь отделять сборную от клубов и начните наконец то за неё болеть!
Сейчас речь не о клубной принадлежности игроков, а о сборной.
Я в отличии от многих реально смотрю на вещи и если игрок достоин и заслужил играть в сборной, то меня не волнует его принадлежность к клубу. Я болею за сборную, а не лично за каких либо игроков. Даже при всей не любви к Спартаку, место в составе сборной Джикии и Зобнина не ставлю под сомнение.
Научитесь отделять сборную от клубов и начните наконец то за неё болеть!
Рано им ещё в сборной первыми быть, надо окрепнуть, прежде всего в психологии. Кстати на ЧЕ одного из них брать надо, пусть опыта набираются. Смысл брать вратаря (Джанаева), который даже в 10 в России не входит, ну только если по блату.
Рано им ещё в сборной первыми быть, надо окрепнуть, прежде всего в психологии. Кстати на ЧЕ одного из них брать надо, пусть опыта набираются. Смысл брать вратаря (Джанаева), который даже в 10 в России не входит, ну только если по блату.
Только Максименко
Только Максименко
Вернуть Петушка глупая идея.
Джанаев, Шунин, Беленов это все ни к чему.
лучше молодых наигрывать, благо они есть.
Вернуть Петушка глупая идея.
Джанаев, Шунин, Беленов это все ни к чему.
лучше молодых наигрывать, благо они есть.
Первый фактор, то, что он натурализованный футболист. Как так страна у которой были Яшин, Дасаев, братья Чановы, Черчесов, Овчинников, Акинфеев... список особенно времён СССР можно продолжать очень долго, но не в этом дело, а в том, что наша школа вратарей была одна из лучших в мире, если не лучшая, а потом бац и первый номер бразилец, нонсенс.
Второй фактор это Акинфеев, только не подумайте, что я хочу Игоря виноватым сделать, он реально классный вратарь и ему пока нет равных в 21 веке. Просто с его появлением, наши вратари, то ли веру в себя потеряли, то ли не уродились как классные вратари. Он ушёл, а после него почти пустота, что пришлось бразильца Гилю первым номером делать.
Третий фактор руководство наших клубов и болельщики. Как только появился молодой, перспективный вратарь (да и про другие амплуа футболистов можно так же сказать) так его сразу начинают переманивать, сулить большие зарплаты, а потом пару ошибок и его начинают травить свои же, особенно болельщики. Молодые не чувствуя поддержки психологически ломаются, а потом эти же болельщики и горе специалисты кричат: "А где перспективная молодёжь?"
Черчесов похвалив Гилю тем самым защищает его от тех, кто желает нашей сборной плохого, он даёт поддержку и веру игрокам!
А теперь кто считает, что из-за ошибки в Шотландии Гили не место в сборной, и знает кто лучше приводите примеры. Заранее могу предостеречь, что возможно у вашего кандидата могут быть ошибки и ляпы очень позорные, над которыми не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. По крайней мере у тех кого перечислили в статье их предостаточно, даже в этом сезоне.
Первый фактор, то, что он натурализованный футболист. Как так страна у которой были Яшин, Дасаев, братья Чановы, Черчесов, Овчинников, Акинфеев... список особенно времён СССР можно продолжать очень долго, но не в этом дело, а в том, что наша школа вратарей была одна из лучших в мире, если не лучшая, а потом бац и первый номер бразилец, нонсенс.
Второй фактор это Акинфеев, только не подумайте, что я хочу Игоря виноватым сделать, он реально классный вратарь и ему пока нет равных в 21 веке. Просто с его появлением, наши вратари, то ли веру в себя потеряли, то ли не уродились как классные вратари. Он ушёл, а после него почти пустота, что пришлось бразильца Гилю первым номером делать.
Третий фактор руководство наших клубов и болельщики. Как только появился молодой, перспективный вратарь (да и про другие амплуа футболистов можно так же сказать) так его сразу начинают переманивать, сулить большие зарплаты, а потом пару ошибок и его начинают травить свои же, особенно болельщики. Молодые не чувствуя поддержки психологически ломаются, а потом эти же болельщики и горе специалисты кричат: "А где перспективная молодёжь?"
Черчесов похвалив Гилю тем самым защищает его от тех, кто желает нашей сборной плохого, он даёт поддержку и веру игрокам!
А теперь кто считает, что из-за ошибки в Шотландии Гили не место в сборной, и знает кто лучше приводите примеры. Заранее могу предостеречь, что возможно у вашего кандидата могут быть ошибки и ляпы очень позорные, над которыми не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать. По крайней мере у тех кого перечислили в статье их предостаточно, даже в этом сезоне.