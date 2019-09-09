Вратарский вопрос. Если не Гильерме, то кто?

вчера, 15:59

Вратарский вопрос в сборной России уже года три стоит остро, только сначала обсуждали вратаря на тренерском мостике, а теперь «Соккер.ру» задумывается о судьбе поста №1.

До Евро-2020 осталось меньше года, Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной проделывают большую работу, чтобы достижение на домашнем чемпионате мира не осталось обособленным ярким пятном в истории, а дало толчок к основательному выходу на стабильный уровень. Нравятся кому-то или нет методы Черчесова, но стоит признать: он построил команду, у которой есть характер, сыгранность и страсть. Главные претензии к тренерскому штабу крутятся вокруг личностей: «Почему Черчесов доверяет этому?», или «Почему Черчесов не вызывает вот этого?»

Думаю, объяснение здесь элементарное: в футболе конечная сила команды далеко не всегда является строгой суммой индивидуальных качеств футболистов. Иногда, казалось бы, менее одаренный игрок приносит больше пользы системе, нежели его талантливый коллега-конкурент. К этому пониманию мы пришли. Тем не менее конкуренция — процесс непрерывный, как и желание улучшить команду. Сделать это можно как за счет улучшения взаимопонимания, так и с помощью замены отдельных блоков и звеньев.

Сейчас у нас есть повод задуматься об одном из таких звеньев, причем о самом обособленном во всей команде: речь о вратарской позиции. Кажется, именно с голкиперами у нас никогда не было проблем, однако такой момент наступил. Сам факт пребывания в воротах сборной натурализованного футболиста — признак кризиса, и ведь при этом Гильерме не является идеальным вратарем, к нему есть вопросы, особенно после результативной ошибки в Шотландии.

Станислав Черчесов поддержал бразильца, подчеркнул, что тот провел матч на топ-уровне. Это верная реакция в любом случае. Все вратари ошибаются, и, как заметил «случайно занимавшийся этим делом всю жизнь» Черчесов, главное не ошибка, а реакция на нее. Гильерме не растерялся и больше не пропустил. Кроме того, Станислав Саламович приучил всех, что не делает скоропалительных выводов и доверяет людям, которых однажды посчитал достойными своего доверия. Маринато — в числе избранных.

Однако бесконечного кредита доверия ни у кого быть не может, иначе сборная, как уже бывало, превратится в закрытый клуб, куда не продают входных билетов. Гильерме ошибся однажды, и в конкретном матче больше не допустил оплошностей, но это не значит, что и впредь будет действовать идеально. На такой случай у тренерского штаба сборной России должен быть план «Б». К такому повороту событий Черчесов и Стауче должны быть готовы.

Кто будет основным вратарем сборной России на Евро-2020?

План «А»: Гильерме

Черчесов измеряет циклы существования сборной двухлетними отрезками — от крупного турнира до крупного турнира. Более логичную разбивку, в общем-то, сложно себе представить. После чемпионата мира из сборной ушел Игорь Акинфеев, и тренерский штаб озаботился выбором преемника. Насколько понимаю, сразу не было единого решения по кандидату, поэтому в Лиге Наций дали себя проявить обоим претендентам на пост №1 — Лунёву и Гильерме. Каждый вратарь сыграл по два матча, при Лунёве выиграли у турок в (2:1) и проиграли шведам (0:2), с Гильерме не пропустили ни одного мяча: 2:0 против сборной Турции и 0:0 с «Тре Крунур».

Гильерме эту конкуренцию, по мнению тренерского штаба сборной, выиграл — это факт, ведь именно Маринато сыграл уже пять матчей в отборе Евро-2020, Лунёв занял позицию дублера, как и при Акинфееве. Если все пойдет ровно и гладко, то именно вратарь «Локомотива» будет первым номером сборной России на чемпионате Европы, потому что не в правилах Черчесова менять коней на переправе. После Евро может наступить новый виток конкуренции, но сейчас Гильерме — очевидный фаворит.

План «Б»: вернуть Акинфеева

Если с Гильерме случится какое-то несчастье, или он потеряет доверие из-за регулярных ошибок, то это не будет означать автоматическую замену бразильца на Андрея Лунёва. Думаю, в первую очередь, Черчесов попытается вернуть в сборную Акинфеева, которому полностью доверяет. Игорь приостановил международную карьеру по состоянию здоровья — оперированное колено дает о себе знать после каждого матча, но ради участия в крупном турнире он может вернуться, как сделал это Игнашевич на ЧМ -2018. Сам Черчесов в недавнем интервью не исключил возвращения Акинфеева в сборную.

План «В»: доверить Лунёву

Сейчас Лунёв стоит вторым в очереди, но рассматривать его приходится скорее как третьего из-за опции возвращения Акинфеева. Только если Гильерме освободит дорогу, а Игорь откажет кумиру детства, вратарь «Зенита» станет основным на Евро-2020. Технически Андрей оснащен блестяще, у него замечательная реакция, у него были все шансы стать главным вратарем России после ухода Акинфеева из сборной, однако этого не случилось. Причина легко читается между строк: Черчесов очень ценит в людях и футболистах надежность, стойкость и умение сохранять свой уровень вне зависимости от обстоятельств. Лунёв суперкрут, когда все хорошо у него и у команды, может поймать дикий кураж, однако, в свою очередь, неудачи способны выбить его из седла, а у нервного вратаря дерганая защита. У Черчесова уверенность на первом месте, поэтому к Лунёву он относится с подозрением.

План «Г»: опытный вратарь. Джанаев или Шунин

Евро-2020 — это не турнир для молодых и талантливых Максименко и Сафонова, думаю, их путь в главной сборной может начаться только следующей осенью. После Гильерме, Акинфеева, которого нужно уговаривать, и Лунёва в очереди стоят опытные Шунин и Джанаев. Один из них наверняка войдет в заявку сборной России на турнир, но в ворота Сослан или Антон попадут только при диком стечении неудачных для их коллег обстоятельств.