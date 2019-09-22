Лучший футболист в РПЛ прямо сейчас

вчера, 20:00

В последнее время забивал много мячей, а сегодня добавил голевой пас. О герое чемпионата России – на «Соккер.ру».

Явный лидер команды-фаворита

В РПЛ не так много звезд. Есть у «Спартака» чемпион мира? Шюррле забил в РПЛ в четыре раза меньше мячей, чем центрбек Жиго, нахваливать его сложно. У «красно-белых» нет явного лидера, только претенденты, в чем одна из проблем.

Та же участь постигла ЦСКА . Влашич только сегодня засиял снова, Акинфеев не собирает «сухари», что всегда влияет на его игру и моральное состояние. У «Краснодара» важные люди в лазарете – Газинский, Классон и Кабелья. А остаются те, кто в еврокубках на выезде получил 9 голов за два матча.

У «Зенита» есть вожак – Дзюба, но форвард не один такой в команде. А даже если один, то его мало на чемпионат, где уже сыграли 355 футболистов. 5 голов и 5 ассистов Артема говорят о его статусе лидера и звезды, но если перечислять легионеров фаворитов, то Крыховяк как лидер и профессионал выходит на первое место.

Но комплименты поляку не значат, что остальных не существует. Например, Элдор Шомуродов – прекрасный молодой форвард, забил 8 мячей в 10 матчах за «Ростов», но играет на позиции, где сильно зависит от действий всей команды и Еременко в частности. Жиго и Влашича упоминали – сильные легионеры, Жоау Мариу может многое.

Но ни в «Зените», ни в клубах из Москвы и Краснодара сейчас нет иностранца более важного и определяющего игру и результаты своей успешной команды сильнее, чем поляк Гжегош. Ведь именно хавбек стал тем, кто вернул «Локомотиву» уверенность после поражения от ЦСКА в дерби.

Универсальный солдат Семина

Мелкадзе сделал дубль и забил первые мячи в РПЛ в карьере, сыграв уже немало матчей. У Заболотного гол-красавец. Как видите, чудеса в российском футболе случаются. Но хочется порой не совпадений, а стабильности и класса. Тех, что есть у Марио Фернандеса и выделяют бразильца из сборной России, когда говорим об иностранцах, что в РПЛ много лет.

Крыховяк в лиге всего второй сезон, но сначала полностью заслужил выкуп контракта – «Локомотиву» повезло, что в ПСЖ не заломили цену, учли возраст поляка (29 лет) и не нашли клуб, готовый заплатить больше. Пункт в арендном соглашении о выкупе сработал, хавбек перебрался в Москву, где рад погулять со своей любимой – Селией Жона. Французская бровастая красавица может вдохновить на подвиги в апартаментах в «Москва-Сити»:

Зато в «Локомотиве» сразу узнали, что Крыховяк не подкаблучник – не каждая подруга-модель согласна мотаться между Парижем и Москвой, а Селию поляк уговорил. А на поле хавбек показал, что не опорник, не бокс-ту-бокс, а может быть там, где нужен сильнее всего. Нужно быть в штрафной – окажется и забьет, необходима подача с фланга – без проблем. Крыховяк стал моральным лидером «Локомотива», ведь тащит.

Начиная с игры против «Крыльев Советов», где отличился на 93-й минуте победным мячом, Гжегош забил уже пять раз и порадовал голевой передачей на Баринова против «Оренбурга». У команды Семина сложные матчи, теперь без Миранчуков непросто атаковать, но поляк показал характер, и его примеру последовали.

Крыховяку нравится его работа

Многим легионерам, если по-настоящему высокого уровня, как обладатель кубков Лиги Европы в составе «Севильи», часто становится скучно, если по классу могут позволить себе играть в РПЛ вразвалочку. Но Крыховяк здесь и сейчас среди тех, кто серьезно относится к работе, что привлекает и экспертов, и зрителей, и фанатов «Локомотива».

Мужчинам никогда не мешает профессиональная этика – в первую очередь для себя лично, чтобы сохранять самоуважение. Но знаем десятки примеров, когда и российские дети лимита, и приемные дети хромающей на обе ноги системы становились жертвами денег и среднего уровня чемпионата, где интенсивность явно ниже, чем в Бундеслиге или АПЛ .

При этом если приличный клуб из РПЛ настроится, изучит соперника и проведет удачный поединок, как «Локомотив» в Леверкузене, то может получить достойный результат против сильного соперника. Но кто видел матч в Германии, тот понимает, насколько для прогресса Баринова важен под боком такой футболист, как Крыховяк. Многие упускают смысл приглашения легионеров – быть ролевыми моделями.

Вы ведь знаете карьеру, например, Игоря Денисова. Играл со скандалами, отказами сидеть на скамейке в сборной, конфликтами с тренерами. Крыховяк тоже не всегда был пай-мальчиком, но конкретно в «Локомотиве» учит Баринова, как вырасти в футболиста уровня топ-5. Крайне важно и полезно для той же сборной, ведь если 23-летний хавбек до следующего лета заметно вырастет, то будет в заявке на Евро-2020.

И Крыховяк должен там играть, ведь лидер «Локомотива» носит «десятку» в сборной и является основным. Поляки так себе сыграли со словенцами и австрийцами недавно, но лидерство в группе не потеряли, не говоря о шансах на чистое второе место. И упоминание сборной Польши важно, ведь желание хорошо сыграть в белой футболке тоже мотивирует Гжегоша успешно работать на «Локомотив».

Когда москвичи повели 0:2 против «Оренбурга», поляк попросил замену – хочется верить, перестраховался, не думал, что без него «Локомотив» устроит качели и рискнет потерей очков. Гол Эдера случился вовремя, подстраховал от осечки после чудесного выездного матча в Лиге чемпионов.

Лучший легионер чемпионата

Крыховяк на данный момент кажется самым сильным и высокопрофессиональным иностранцем в РПЛ . Успевает выполнять не совсем свою работу – забивает мячи, успевает помогать в обороне, где явно есть проблемы. Конечно, и Гжегош со своим верным напарником Бариновым ошибались несколько раз, «Локомотив» не без греха. Но с характером и культурой игры. У них три выездных победы подряд – 0:1, 1:2 и 2:3, а впереди Кубок России – матч против «Балтики», в котором Крыховяк может отдохнуть.

Но важно, чтобы хавбек был полностью готов к субботней игре против «Зенита», а затем – сложнейшей домашней битве с «Атлетико». Так что почивать на лаврах поляку рано, хотя приз лучшего игра матча против «Оренбурга» заслужил полностью. Причем сказал, что это награда всей команды и хочет подарить ее своему отцу за все, что он для сына делает. «Локомотиву» достался прекрасный зрелый футболист, который умеет взять инициативу на себя, и с уважением относится к месту работы.

Например, в том, что касается чужой культуры. Конечно, польский и русский – языки немножко похожие, но далеко не все легионеры, даже с российскими паспортами, могут дать интервью на русском языке, а Гжегош в Москве недавно, а уже и понимает, что ему говорят, и изъясняется прекрасно. В таких мелочах выявляются профессионалы, ведь футболист говорит на французском, испанском, английском и русском, чтобы понимать тренеров в странах, где работает.

Причем сейчас русский Гжегоша уже намного лучше, чем год назад, то есть человек общался с напарниками, изучал нюансы и прогрессирует. Как и на поле, поскольку сейчас еще важнее и уместнее, чем в прошлом сезоне, где его надежная игра помогла взять вершину – прямую путевку в Лигу чемпионов, хотя стартовала команда Семина ужасно. Но когда есть люди с характером, то ошибки можно исправить.

Играя за «Локомотив», Крыховяк забил первый гол в Лиге чемпионов. Уже выиграл и Кубок России, и Суперкубок. Сыграет против «Атлетико» и «Ювентуса» - тоже приключения. И что для него важно, ведь не всегда был в этом статусе, становится любимчиком фанатов своего клуба и одним из лучших футболистов РПЛ . Крыховяк в этом сезоне уместен во всех фазах игры. Трудно не заметить прогресс Миранчуков, но Гжегош на эту минуту – главный лидер «Локомотива».