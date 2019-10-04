«Краснодар» пошел по граблям ЦСКА

сегодня, 00:30

«Краснодар» показал удивительную способность российских клубов спотыкаться на ровном месте. «Соккер.ру» - об очередном поражении «быков».

Выдающуюся синхронность в Лиге Европы демонстрируют ЦСКА и «Краснодар». Можно использовать старую поговорку о том, что в этом случае «живые завидуют мертвому». То есть если ты вылетел еще на стадии квалификации, пережил позор один раз, то не придется позориться сериями потом, если все же удалось попасть в групповой раунд. В первом туре ЦСКА и «Краснодар» синхронно словили по пять пропущенных мячей, а во втором – синхронно проиграли дома испанским клубам, пропустив по два.

За словосочетанием «испанские клубы» могли бы скрываться «Атлетико» или «Севилья», на худой конец «Валенсия» или «Вильярреал», но там всего лишь «Эспаньол» и «Хетафе», которые на старте сезона в чемпионате Испании находятся у зоны вылета. Хороший щелчок для восприятия уровня чемпионата России, когда лидеров РПЛ на их же поле вот так разбивают испанские заштатные коллективы.

«Краснодар» в очередной раз показал наивность и неспособность подстраиваться под соперника, выстраивать жестко свою игру в соответствии с тем, что предлагает соперник. Ведь игра «Хетафе» на самом деле проста как палка. И этой своей простотой она поставила в тупик «Краснодар», который в России ассоциируется с какими-то кружевами и изысками в атаке. Но поди покажи свои изыски, когда перед тобой стена, когда тебя жестко прессингуют, не церемонятся в стыках и создают плотность на всех участках поля – голову не поднять, пас не отдать.

Краснодарцы еще и со стартовым составом в очередной раз не угадали. Первый тайм отправился коту под хвост, поскольку к неподходящей манере игры добавился и безынициативный набор исполнителей, которым не хватало искры, лидера. Свой первый удар по воротам «Хетафе» краснодарцы нанесли на 39-й минуте. Да, это команда, которая ассоциируется в России с атакой и остротой. «Хетафе» же просто больше двигался, терпел и дрался-кусался.

В итоге ошибки некоторых аморфных «быков» удалось подловить и открыть счет. Провалив первый тайм, «Краснодар» взялся за исправление. Было сделано единственное правильное решение тренерского штаба хозяев вокруг этого матча – выход Ари. Если бы не бразильский россиянин, невнятное нечто в исполнении «Краснодара» продолжилось бы и во втором тайме. Но Ари умудрялся своей динамикой заводить всех и оказывался буквально всюду в линии атаки на поле.

Эта его подвижность особенно бросалась в глаза на фоне статичных партнеров по команде. Собственно, и гол Ари создал себе сам. И большую часть голевых моментов «Краснодара». Правда, к тому времени «быки» пропустили второй, и «Хетафе» решил, что настала пора максимально залить дегтем свою половину поля и связать противника по рукам и ногам. Были в составе «Краснодара» и те, кому это не требовалось. Например, Маркус Берг благополучно справлялся с делом транжирства голевых моментов и без помощи соперников. Снова, как это часто бывало, шансы «Краснодара» на спасение были в ногах у шведа, но он их бездарно губил. Конечно, нельзя обвинять во всем только его, но на фоне этого ветерана Ари казался быстроногим юным Месси.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 12 (3) – 17 (3)

Уже озвучена позорная статистика о том, что первый удар в сторону ворот соперника «Краснодар» нанес в конце первого тайма. Но и по общему числу попыток «быки» проиграли сопернику, который играл откровенно вторым номером. Причем у «Хетафе» еще было два попадания в каркас ворот. Причем самым бьющим на поле оказался Энрик Гальего с пятью ударами, а у «Краснодара» никто больше двух не исполнил.

Владение мячом (точность передач): 60,5% (75%) – 39,5% (65%)

Тут «Краснодар» может гордиться. Если бы за это очки давали. Логично, что хозяева больше владели мячом. «Хетафе» даже не претендовал, ему было проще разрушать, цепляться за ноги оппонентов, тянуть время, хитрить и изворачиваться, пока «быки» набивали себе приятную, но ничего не решающую статистику.

Сергей Матвеев (главный тренер «Краснодара»):

Это игра. Где-то недосмотрели, где-то ошибались. Во втором тайме, когда вышел Ари, игра кардинально изменилась. Нам не хватает людей. Мы это понимаем. От нас хотят большего, но, когда выпадают системообразующие игроки, то потенциал падает. Мы приберегаем Ари, потому что у его возможностей пока есть ограничения.

Александр Мартынович (капитан «Краснодара»):

Надо забивать моменты. В Лиге Европы много их не будет. Второй гол — это вообще смешно. Нужно быстрее реагировать. Команда у испанцев неприятная. Но это футбол. Нужно было быстрее мяч перемещать, чтобы они не успевали фолить. Надо доводить до положительного результата такие матчи.

«Краснодар» проиграл совершенно по делу далеко не самой мастеровитой и отнюдь не самой приятной и красивой команде. Тем более стыдно должно быть «быкам» за проявленное безволие и недоработки. Впереди у «Краснодара» спаренные матчи с «Трабзонспором», которые дадут ответ на многие вопросы относительно способности «быков» становиться зрелыми и учиться на ошибках.