«Ливерпуль» - «Лестер»: прогноз от БК Pinnacle

сегодня, 14:06

«Ливерпуль»

В этом сезоне «красные» демонстрируют по-настоящему мощную и атакующую игру, но при этом идеально команда действует при обороне собственных ворот. На сегодняшний день ни одного очка подопечные Клоппа не потеряли в рамках домашнего первенства. Уже сегодня можно сказать о том, что «Ливерпуль» с большим желанием действует и остановить команду невероятно тяжелая задача.

С уверенностью можно сказать о том, что «красные» идут за очередной победой в домашнем первенстве.

«Лестер»

«Сити» очень здорово действуют в рамках этого сезона. Третья позиция для команды являются большим сюрпризом. Хотелось, чтобы уже сегодня мы увидели истинную силу коллектива. В противостоянии на Энфилде им пригодится все свои самые умелые действия, иначе разгрома избежать не удастся.

«Лестер» попробует с первых минут встречи зацепиться за оборонительную игру в надежде создать для себя действительно идеальные условия, чтобы избегать большого количества ошибок.

Котировки БК Pinnacle Ливерпуль – Лестер

Победа Ливерпуля – 1,51

Ничья – 4,58

Победа Лестера – 6,64

Интересные факты об игре

«Ливерпуль» забивает больше двух голов в каждой встрече

«Лестер» и «красные» в прошлой очной встречи разделили очки, сыграв вничью

Подопечные Клоппа выиграли 6 из 10 последних домашних поединков

Прогноз

Не хочется в этой встрече экспериментов. Наверняка с первых минут встречи мы увидим настоящую интригу. «Ливерпуль» фаворит, но вряд ли команда сумеете легко и непринужденно обыграть «Лестер», который находится в отличной форме. Ожидаем хотя бы минимальную интригу. Поддержим все-таки хозяев и сыграем их итоговую победу с весьма неплохим коэффициентом. Победа «Ливерпуля» в букмекерской конторе Pinnacle – коэффициент 1.51.