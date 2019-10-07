Олимп-Первенство ФНЛ-2019/20. 16-й тур. «Балтика» (Калининград) – «Краснодар-2» – 4:1

вчера, 21:09

Субботний матч стал двенадцатым подряд без поражений для балтийцев в ФНЛ .

До этого наша команда встречалась с коллективом из Краснодара дважды, в прошлом сезоне было обидное поражение 2:1. Но команда из Калининграда показала характер и взяла реванш за поражения в прошлых встречах против молодых гостей.

Балтийцы забили четыре гола, на что соперники из Краснодара смогли ответить одним забитым мячом.

Уже на тринадцатой минуте Максим Тишкин точным ударом распечатал ворота Агкацева. Единственный отличившийся голом игрок у гостей стал Сергеев, который воспользовался ошибкой обороны хозяев и смог реализовать свой момент. На этом голевая феерия в первом тайме не закончилась, Алихан Шаваев своим пушечным ударом в верхнюю девятку вывел свою команду вперёд ( 37'). При счёте 2:1 команды ушли на перерыв.

Второй тайм стал звездным для Аллефа. Нападающий из Бразилии смог разгромить оборону соперника с передачи Дудиева (64'), а после удара шедеврального удара Маркина в перекладину смог оформить дубль (86'). Отличился и главный тренер балтийцев Е.И Калешин, который поддался своим эмоциям, за что и получил «горчичник».

ППОДНЯЛИСЬ НА ВОСЬМУЮ СТРОЧКУ ТАБЛИЦЫ ФНЛ

Бело-синие потеснили команду «Томь» , тем самым закрепив свое место в середине таблицы. В активе Балтики 25 набранных очков в 16-ти матчах.

КАЛЕШИН СНОВА ВСЕХ УДИВИЛ!

-От всей души поздравляем с победой, в номинации лучший тренер сентября в ФНЛ <\/em><\/strong>«]»> -От всей души поздравляем с победой, в номинации лучший тренер сентября в ФНЛ

Я бы хотел несколько слов сказать по этому поводу. Не нравится мне эта премия. Она заставляет человека испытывать не очень хорошие чувства – гордость. Потому что ни один тренер, и я в частности, не может побеждать и лучшим быть один. Главное в футболе – это игроки. Эта премия не моя, это премия нашего председателя совета директоров, генерального директора, ребят, которые готовят нам поле, косят, чистят, рисуют разметку, это премия нашего оператора, нашего повара Елены… Это их премия. Ненавижу эту премию. Она не отражает ничего, но заставляет чувствовать себя не очень хорошо.

СНОВА ПЕРВЫЕ!

Матч «Балтика» - «Краснодар 2» стал первым в матчах 16-ого ТУРА ОЛИМП ПЕРВЕНСТВО ФНЛ по количеству зрителей. На матче присутствовало 5 872 зрителя. #БалтикаНавсегда

Календарь « ФК БАЛТИКА»

Следующий свой матч Калининградцы проведут на вызде против команды «Томь»

Стадион: Труд (Томск) 12.10 11:00